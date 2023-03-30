Фон дер Ляйен: Китай хочет установить новый мировой порядок в свою пользу
Власти Китая намерены установить новый мировой порядок, в котором центром будет их страна.
Об этом в твиттере пишет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ.
"Четкая цель Китая – системное изменение международного порядка с Китаем в центре", - написала она.
Фон дер Ляйен также подчеркнула, что сейчас отношения Евросоюза с Китаем зависят от того, как будет меняться сотрудничество Пекина с Москвой.
"То, как Китай продолжит взаимодействовать с путинской войной, станет определяющим фактором для отношений ЕС и Китая в будущем", - отметила она.
Чиновница напомнила о том, что с Китаем связан ряд проблем, в том числе агрессия против Тайваня и нарушение прав человека на территории КНР.
"Эти эскалационные действия указывают на Китай, который становится более репрессивным внутри страны и более напористым за рубежом… Мы обеспокоены тем, что стоит за этим возвращением на мировую арену", - добавила она.
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/членин/
Може ти на знаєш, що в Україні і цвяхи Китайські? Не кажучи про все інше.
Спершу до себе претензії за "фінансування Китаю" пред'являй.
Через 2 месяца шёлковые станут, а черз 3 месяца будут говорить Тайваню 2 раза КУ.
Рузвельт - это тот, кто построил сралину с нуля военную промышленность, что позволило Сталину начать Вторую мировую войну.
Рузвельт боготворил сралина и выкормил его.
Треба пошукати термін (він існує). Настільки перековеркали все, що тепер меншість керує і диктує свої вивихнуті вимоги більшості і примушує їх приймати, інакше тебе зацькують і "відмовлять" (виключать).
Демократія і ті території, які прийнято ще поки називати демократичними та цивілізованими, глибоко і серйозно хворі. І лівацька ідеологія продовжує їх руйнувати. Зсередини.
Вам це намагалися і намагаються донести, але ...
Не гоже западным политикам опускаться на уровень кацапского МИДа и делать заявы в духе Лаврова.
Війна в Україні - це був тест для західного світу. Як світ відреагує на війну. І ви його де факто провалили. Готуйтеся до Третьої світової.
Бо треба зранку до вечора співати осанну Заходу і особисто таварісчю святому, з відбиттям поклонів.
А питати про ленд-ліз - взагалі крамола і злочин. І ті українці, які проводять маніфестації у Штатах з вимогою до істоти почати виконувати закон, погані, про них папірчики і писаки не повідомляють.
І підтвердження - щодня. Наводиш факти, оригінали, цитати - 0.
Основна маса населення потребує месію. На жаль. Повна інфантильність.
Добре, якщо світ зможе це зробити без "шума і пилі"