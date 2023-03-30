Фон дер Ляйен: Китай хочет установить новый мировой порядок в свою пользу

Власти Китая намерены установить новый мировой порядок, в котором центром будет их страна.

Об этом в твиттере пишет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ.

"Четкая цель Китая – системное изменение международного порядка с Китаем в центре", - написала она.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что сейчас отношения Евросоюза с Китаем зависят от того, как будет меняться сотрудничество Пекина с Москвой.

"То, как Китай продолжит взаимодействовать с путинской войной, станет определяющим фактором для отношений ЕС и Китая в будущем", - отметила она.

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Чиновница напомнила о том, что с Китаем связан ряд проблем, в том числе агрессия против Тайваня и нарушение прав человека на территории КНР.

"Эти эскалационные действия указывают на Китай, который становится более репрессивным внутри страны и более напористым за рубежом… Мы обеспокоены тем, что стоит за этим возвращением на мировую арену", - добавила она.

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