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Фон дер Ляйен: Китай хочет установить новый мировой порядок в свою пользу

ляєн

Власти Китая намерены установить новый мировой порядок, в котором центром будет их страна.

Об этом в твиттере пишет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ.

"Четкая цель Китая – системное изменение международного порядка с Китаем в центре", - написала она.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что сейчас отношения Евросоюза с Китаем зависят от того, как будет меняться сотрудничество Пекина с Москвой.

"То, как Китай продолжит взаимодействовать с путинской войной, станет определяющим фактором для отношений ЕС и Китая в будущем", - отметила она.

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Чиновница напомнила о том, что с Китаем связан ряд проблем, в том числе агрессия против Тайваня и нарушение прав человека на территории КНР.

"Эти эскалационные действия указывают на Китай, который становится более репрессивным внутри страны и более напористым за рубежом… Мы обеспокоены тем, что стоит за этим возвращением на мировую арену", - добавила она.

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Автор: 

Еврокомиссия (1443) Китай (2909) Евросоюз (17056) Урсула фон дер Ляйен (508)


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Топ комментарии
+20
це плата країн цивілізованого Заходу, насамперед США, за 30-років толерування цього дибільного комунізму, в обмін на дешеву робочу силу ... нажаль ...
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30.03.2023 13:20
+19
Китаю просто понравилось как вы 20 лет ублажали и удовлетворяли *****, давая ему безнаказанно захватить десятки стран лишьбынебылавайны
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30.03.2023 13:20
+14
Каждый день уменьшайте товарооборот с косорылыми макаками на 1%.
Через 2 месяца шёлковые станут, а черз 3 месяца будут говорить Тайваню 2 раза КУ.
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30.03.2023 13:21
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Правила форума Совет форумчан
це плата країн цивілізованого Заходу, насамперед США, за 30-років толерування цього дибільного комунізму, в обмін на дешеву робочу силу ... нажаль ...
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30.03.2023 13:20 Ответить
"капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим!"
/членин/
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30.03.2023 13:23 Ответить
Так и есть. Запад сам дал и деньги и технологии етим дикарям не задумываясь что дикари вместо развиваться и мирно жить, будут строить на ети ресурсы оружие чтобы уничтожить западный мир. Ето все равно что дать алкоголику или наркоману деньги чтобы он пошел учиться в университет и устроил нормальную жизнь.
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30.03.2023 13:33 Ответить
Китаю просто понравилось как вы 20 лет ублажали и удовлетворяли *****, давая ему безнаказанно захватить десятки стран лишьбынебылавайны
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30.03.2023 13:20 Ответить
Китай то хоче, а ви йому на це прєдпріятіє грошей ще підкинете, Урсуло?
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30.03.2023 13:20 Ответить
Що титмажш на увазі? Чи просто пук із голови вилетів?
Може ти на знаєш, що в Україні і цвяхи Китайські? Не кажучи про все інше.
Спершу до себе претензії за "фінансування Китаю" пред'являй.
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30.03.2023 13:56 Ответить
Господи, эти розовые пони очнутся только когда китайская армия будет стоять у ворот ЕС? Китай в открытую заявляет что готовится к войне, розовые пони рассуждают о том каким образом сотрудничать с Китаем.
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30.03.2023 13:20 Ответить
ну він же не казав з ским він збирається воювати
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30.03.2023 13:50 Ответить
Каждый день уменьшайте товарооборот с косорылыми макаками на 1%.
Через 2 месяца шёлковые станут, а черз 3 месяца будут говорить Тайваню 2 раза КУ.
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30.03.2023 13:21 Ответить
Дошло наконец. До немцев долго не доходило чем обернётся залежность от российского газу. Теперь начинает доходить - чем оборачивается залежность от дешёвых китайских товаров произведенных китайскими рабами
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30.03.2023 13:21 Ответить
Ты мне рассказывать будешь? 95% процентов всех потребительских товаров в Германии изготовлены в Китае. Ещё 5% в Польше
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30.03.2023 14:18 Ответить
Я сумніваюсь, що до них щось взагалі може дійти.
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30.03.2023 15:03 Ответить
Шикльгрубер-Гитлер хотел установить новый порядок, Ульянов-чЛенин хотел, Джугашвили - Сралин хотел, Путин-***** хочет, теперь ещё и Си- погоняло не знаю, хочет. Ничего нового. Раз в столетие, природа порождает одного-двух выродков. Просто мир слишком добр и толерантен и не придушивает подобные поползновения в зародыше, а потом сам и умывается кровью.
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30.03.2023 13:21 Ответить
нажаль мир усяко заохочує подібні зазіхання, бо бабло очі застіть
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30.03.2023 13:57 Ответить
Мы такие же. Нам было накакать на то, что парашники творили в Сирии, Ливии, Грузии, Чечне и т.д. А коли вже нас смажений кочет у сраку дзьбнув, то ми голосно репетуемо - мляяять, дайте нам зброю, подивиться що вони роблять, сцукі......!!!!
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30.03.2023 19:23 Ответить
Так він це не скриває. А ви телепні і дальше занепокоюйтесь. Тиранія перемогла Демократію, корупція в вищих рядах влад., в Європі прокидається мігранська діаспора скоро всі раком будем стояти. Боятися щось діяти тільки базікати, ось лівакі і отримали свій 1938 вітаю. Черчель з Рузвельтом перевертаються бачучи до чого довели ліберали світ
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30.03.2023 13:21 Ответить
Рузвельт - это тот, кто признал совдепию, а сралин на деньги от Голодомора покупал у Рузвельта заводы.
Рузвельт - это тот, кто построил сралину с нуля военную промышленность, что позволило Сталину начать Вторую мировую войну.
Рузвельт боготворил сралина и выкормил его.
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30.03.2023 13:26 Ответить
нажаль на заході і досі не розуміють всю деструктивну роль вилупка-рузвельта.
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30.03.2023 13:44 Ответить
Черчилль и Рузвельт были абсолютно разными люди. Черчилль был британским имперцем старой школы не терпевшим никакого либерализма, а Рузвельт был демократом до мозга костей.
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30.03.2023 14:43 Ответить
Не тільки в Європі.
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30.03.2023 15:05 Ответить
Все йде до 3 світової війни. Війни диктатури проти демократії. І перемога однієї з сторін на століття встановить мир та те яким буде світ у найближчі століття.
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30.03.2023 13:23 Ответить
На жаль, те, що Ви називаєте демократією, зусиллями лівацької мерзоти спаплюжила себе і перетворилася на зовсім інше поняття.

Треба пошукати термін (він існує). Настільки перековеркали все, що тепер меншість керує і диктує свої вивихнуті вимоги більшості і примушує їх приймати, інакше тебе зацькують і "відмовлять" (виключать).

Демократія і ті території, які прийнято ще поки називати демократичними та цивілізованими, глибоко і серйозно хворі. І лівацька ідеологія продовжує їх руйнувати. Зсередини.

Вам це намагалися і намагаються донести, але ...
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30.03.2023 15:11 Ответить
Урок цивілізованому світу. Не довіряйте комуністичним режимам! Навіть, якщо вони себе називають БЛАЖЕНИМИ.
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30.03.2023 13:25 Ответить
видно забыли китайцы голодное время, пока Запад не решил, дать раюоту и построить заводы, но это поправимо и очень быстро, автоматизация производства УЖЕ свела на нет, преймущества китайской локации и можно быстро важное производство перенести. а вот как китай будет замещать экспорт в США и ЕС? Да ни как ...
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30.03.2023 13:28 Ответить
"Ми стурбовані"!
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30.03.2023 13:29 Ответить
Про це знаю всі, а трамп та його облизувачі навіть хоче йому допомогти.
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30.03.2023 13:30 Ответить
хунвейбини як були тоталітарним комуністичним суспільством так ними і залишились. А захід ублажав жовту небезпеку, вів з нею перемовини та весь час відступав від принципів. Це вже друга помилка після дешевих углеводородів з московщини.
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30.03.2023 13:34 Ответить
Нам би до тієі пори коли Китаи шось начне -- рашці набити -- бо тоді буде не до нас .
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30.03.2023 13:35 Ответить
А в Ираке есть биологическое оружие, чесно пречесно. Вот пробирочка.

Не гоже западным политикам опускаться на уровень кацапского МИДа и делать заявы в духе Лаврова.
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30.03.2023 13:36 Ответить
Эвакуируйте куда-нибудь Тайвань со всем интеллектуальны добром, и Китай так и останется миллиардной шумной толпой. Шум- это неприятно, но не смертельно.
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30.03.2023 13:39 Ответить
Турбуйтеся далі, безхребетні лохи! Китай дивився на цю війну. Він побачив вашу нерішучість і сцикливість щодо *****. Він почув мекання НАТО, яке "не є стороною конфлікту", коли ***** стирав цілі міста в Україні. Він дивився на реакцію США, які підписали лендліз, якого немає... І він усе зрозумів.
Війна в Україні - це був тест для західного світу. Як світ відреагує на війну. І ви його де факто провалили. Готуйтеся до Третьої світової.
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30.03.2023 13:41 Ответить
За такі коменти обзивають кацапнею, тролями, звинувачують і *********.

Бо треба зранку до вечора співати осанну Заходу і особисто таварісчю святому, з відбиттям поклонів.

А питати про ленд-ліз - взагалі крамола і злочин. І ті українці, які проводять маніфестації у Штатах з вимогою до істоти почати виконувати закон, погані, про них папірчики і писаки не повідомляють.
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30.03.2023 15:15 Ответить
Кожен сам вибирає - чи сидіти йому в рожевих окулярах. Але війна показала, що краще сприймати все тверезо і не робити собі кумирів.
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30.03.2023 15:30 Ответить
Це не до мене. Мої заклики не створювати кумирів розбивалися об стіну абсолютної глупоти та цілковитої відсутності критичного мислення.

І підтвердження - щодня. Наводиш факти, оригінали, цитати - 0.

Основна маса населення потребує месію. На жаль. Повна інфантильність.
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30.03.2023 15:37 Ответить
Тому й маємо, що маємо, нажаль.
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30.03.2023 15:38 Ответить
Ох чує моя ...па, не уникнути світові величезної бійні. Бо комуняцьку заразу таки треба знищити.
Добре, якщо світ зможе це зробити без "шума і пилі"
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30.03.2023 14:16 Ответить
Такое чувство что Китай собрался воевать со всем НАТО и Рашка как буфер ему очень кстати. Пока что он может помогать рашистам со средствами РЭБ и микросхемами, а россияни гибнут вместо китайцев. Но так долго быть не может. НАТО готовится к миррвой войне и она будет. Жаль что Украину просто используют чтобы выиграть время для себя. Сейчас самое время Западу показать что списывать его рано. Пора бомбить иранские заводы.
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30.03.2023 15:17 Ответить
Західний світ став імпортувати з Китаю багато груп товарів тому, що це вигідніше, ніж виробляти їх у себе. Якщо нещодавно перевагою Китаю була лише дешева робоча сила, то тепер у нього ще й низька ціна на нафту та газ. До того ж, переміщення капіталу все більше відбувається без участі долара. Процес структурних змін у світовій економіці став незворотним. Це реалії життя. Китай виривається у лідери і його вже не зупинити, треба пристосовуватись жити в нових умовах. Але не так погано. Жодної загрози світову від Китаю я не бачу. Ця працьовита мирна нація підкорює світ не за допомогою зброї, а своїми мозолями, і своєю старанністю. Комуністичним його теж називати не можна, тому що засоби виробництва у них у приватних руках, а не у держави як це було у вашій країні за СРСР.
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30.03.2023 20:21 Ответить
 
 