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Кулеба: Китай заверил, что не поставит оружие РФ. Москва возмущена такой позицией

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.

Об этом он сообщил в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Лига.нет.

По его словам, Китай проверяет почву с точки зрения мирного процесса, а глава МИД КНР Цинь Ган заверил его недавно, что Пекин не будет поставлять вооружения России — он отметил, что Украина также не видит этого.

Кулеба заявил, что ясно дал понять китайцам, что неуместно сравнивать военную помощь Украине и России, так как первая страна обороняется и защищает свою территорию, а вторая ведет преступную агрессию.

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"Если основополагающим принципом внешней политики Китая является уважение территориальной целостности, то мы не видим никакого рационального аргумента, почему предоставление оружия России правомерно", — сказал министр.

Дипломат подчеркнул, что по оценкам украинской разведки, Россия возмущена отсутствием должной поддержки со стороны Китая.

"Китай не допустит, чтобы Россия развалилась, но им нужна слабая Россия, чтобы идти на уступки Китаю, обеспечивать свои ресурсы", — резюмировал он.

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Автор: 

Китай (2909) оружие (10196) россия (95326) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+19
"Китай запевнив" ---
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30.03.2023 13:56
+10
Я думаю все ж таки всі розуміють чого вартує "запевнення" і "обіцянки" КНР, але треба говорити публічно, що таке було сказано, їм же потім важче буде відмазатись, так працює політика в світі.
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30.03.2023 14:06
+8
цим комунякам вузькооким вірити не можна !!!
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30.03.2023 13:57
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"Китай запевнив" ---
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30.03.2023 13:56 Ответить
Я думаю все ж таки всі розуміють чого вартує "запевнення" і "обіцянки" КНР, але треба говорити публічно, що таке було сказано, їм же потім важче буде відмазатись, так працює політика в світі.
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30.03.2023 14:06 Ответить
Лавров с Путиным также убеждали за 3 суток что ни кого Россия не собирается нападать и это все больные фантазии.... Кулебу гнать надо с должности Министра иностранных дел.... Хотя какой придурок на троне такова его челядь ******** проститутки **ляди на гос-посады и послов епаный в рот..шобле пейсатой... шнобели не битые к сожалению.. Цап Иуда сидит во власти и стадом оцев.. погоняет...
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30.03.2023 14:13 Ответить
цим комунякам вузькооким вірити не можна !!!
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30.03.2023 13:57 Ответить
Шо б ти з"їв та не свистів?
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30.03.2023 13:58 Ответить
Ну тоді візьміть на себе функцію висвітлення міжнародних новин. Візьмете?
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30.03.2023 14:29 Ответить
Це "останнє китайське" запевнення?
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30.03.2023 13:58 Ответить
тисячаперше
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30.03.2023 14:04 Ответить
Трускавецька ПТУ зразу видно магістр випускник
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30.03.2023 14:01 Ответить
кулебо, а хто ти взагалі такий? звідки така інфа про китайців? хламідія повідомив? буданов? лєнка?ти з дєрьмаком узгодив те, про що говорив? твій бос, наскільки я розумію, іще хоче заглянути у дупу сі (як до того - у дупу пу). ти в курсі?
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30.03.2023 14:01 Ответить
Россия работала на развал других стран, а теперь такая же судьба ждет эту страну.

После поражения в войне и суда в Гааге над кремлевской верхушкой Российская Федерация распадется на несколько частей.

Об этом в интервью https://www.unian.ua/lite/astrology/ekstrasens-lyudmila-homutovska-v-rosiji-bude-spravzhniy-armageddon-pislya-cogo-ukrajina-pide-na-peregovori-12197139.html рассказала известная экстрасенс Людмила Хомутовская.

"Об этой стране [Российской Федерации] можно уже забывать. Она сама себя уничтожает. Будет распределение минимум на пять частей. В стране будет серьезный финансовый кризис, из-за чего "братья" и "сестры" начнут отдаляться, - прогнозирует она.

По ее словам, сначала части бывшей РФ будут существовать сами по себе, а затем из них будет сформирован "определенный союз", которым будет руководить Украина.

"Еще до войны карты показывали, что Украина создаст какой-то новый союз. По всем данным, в этом союзе будет еще Польша и страны Балтии", - отметила Хомутовская.
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30.03.2023 14:02 Ответить
Не вірю! От як би баба Ванга сказала... то інша справа.
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30.03.2023 14:11 Ответить
Не перестаю дивуватися, як дорослі люди живучи в ********* світі та маючи освіту можуть вірити у всяку маячню екстрасенсів, тарологів, ворожок і т.п. "пророків".
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30.03.2023 14:23 Ответить
а зуб дав?...
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30.03.2023 14:02 Ответить
Проснись, звизда! Вокзал поїхав!
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30.03.2023 14:03 Ответить
Китай зброю не постачатиме, а постачатиме обладнання, з якого уже на рашці будуть збирати до купи зброю. і це вже відбувається. так само як Іран заявляє, що не постачає кацапам шахедів, але вони звідкись беруться там під виглядом херанєй.
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30.03.2023 14:03 Ответить
На півночі вже один запевняв що ніякого нападу з їх території не буде.Вірити в комунятскі обіцянки це себе не поважати!
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30.03.2023 14:04 Ответить
Не порівнюйте тупу, жалюгідну ************ з дуже хитрим, могутнім гравцем.
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30.03.2023 14:16 Ответить
А яка різниця ,якщо і ті і ті просто на@обують нашу тупу корабельно-соснову недовладу?
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30.03.2023 14:21 Ответить
Рашистам теж не подобається наша влада. А по суті питання - для кожного будуть різні геополітичні наслідки.
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30.03.2023 15:07 Ответить
Назви хоч одну причину щоб вона подобалась українцям. Тільки не пиши боневтік і деокупував Київ - бо це просто смішно.
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30.03.2023 16:57 Ответить
Корабельно-соснове шобло, які ж ви дебіли, жесть.

Пряма мова Резнікова: "Вдячний моєму колезі Віктору Хреніну за відверту розмову. Я неодноразово підкреслював, що стосунки між українським і білоруським народами є особливими. Наші почуття є дуже теплими. Будь-які загрози чи провокації з боку України по відношенню до Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само ЗАПЕВНИВ мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь. Ми обговорили речі, які зараз на порядку денному і визначили алгоритм подальшої взаємодії. Сприймаю це як позитивний сигнал і перший крок до плідної співпраці".
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30.03.2023 14:05 Ответить
в них інший план - розв'язати війну на порожньому місці та зв'язати руки нашим союзникам...
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30.03.2023 14:06 Ответить
Верить обещаниям Китая может только дебил или Кулеба, что, в принципе, одно и то же
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30.03.2023 14:12 Ответить
Швидше за все жодних обіцянок і не було. Чергова брехня.
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30.03.2023 14:21 Ответить
Кітай ніколи не попаде в залежность від МаскваШвеї
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30.03.2023 14:14 Ответить
кітайози ніколи не поставлять зброю московщині якщо Тибет, Тайвань, Уйгарстан, Маньчжоу-Го будуть незалежними, а в самому кітаю буде сабельний режим./японці не дадуть збрехати/
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30.03.2023 14:19 Ответить
https://www.foreignaffairs.com/united-states/xi-jinping-says-he-preparing-china-war
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30.03.2023 14:20 Ответить
Китай сказав-китай зробив!А можна ще так "моє слово хотів дав,-хотів забрав"...
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30.03.2023 14:21 Ответить
Навіть не збираюсь це читати. Наші вже знаходили гранати марковані китайозською.
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30.03.2023 14:21 Ответить
Долбоеб,Хуйло тоже орал что не нападёт.китай объявил что готовиться к войне,посилить співпрацю з армією рф,эта дура говорит ,что китай дал честное слово не поставлять оружие,****** ********
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30.03.2023 14:24 Ответить
Мене дивує що всі експерти і навіть офіційні особи вважають що китайці говорять правду. Китай це Азія. В державній політиці правда там проскакує лише випадково.
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30.03.2023 14:35 Ответить
Іран теж запевняв багато у чому, "і шо?"(с)
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30.03.2023 14:42 Ответить
Прав был Немцов про *****: "Сказочный *******!"!!!
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30.03.2023 14:49 Ответить
Поки зустріч з товаришем Сі не відбулася, треба так говорити ніби Китай наш союзник. Потім коли він остаточно Зелю пошле, ми дізнаємося з якого числа постачав Китай зброю.
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30.03.2023 15:31 Ответить
Китай не хоче лишитись РИНКА ЕС . На фіга йому ця проблема ізза дурной рашки
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30.03.2023 15:44 Ответить
Адвокат Китаю,чи що?Аж смішно.Страшно,коли такі недоумки при владі.
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30.03.2023 15:57 Ответить
Раніше він був адвокатом Путлера, потім Лукашенко, зараз товариша Сі.
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30.03.2023 19:06 Ответить
Как можно верить путину, точно также, можно верить и Китаю!
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30.03.2023 17:44 Ответить
 
 