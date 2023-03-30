Кулеба: Китай заверил, что не поставит оружие РФ. Москва возмущена такой позицией
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.
Об этом он сообщил в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Лига.нет.
По его словам, Китай проверяет почву с точки зрения мирного процесса, а глава МИД КНР Цинь Ган заверил его недавно, что Пекин не будет поставлять вооружения России — он отметил, что Украина также не видит этого.
Кулеба заявил, что ясно дал понять китайцам, что неуместно сравнивать военную помощь Украине и России, так как первая страна обороняется и защищает свою территорию, а вторая ведет преступную агрессию.
"Если основополагающим принципом внешней политики Китая является уважение территориальной целостности, то мы не видим никакого рационального аргумента, почему предоставление оружия России правомерно", — сказал министр.
Дипломат подчеркнул, что по оценкам украинской разведки, Россия возмущена отсутствием должной поддержки со стороны Китая.
"Китай не допустит, чтобы Россия развалилась, но им нужна слабая Россия, чтобы идти на уступки Китаю, обеспечивать свои ресурсы", — резюмировал он.
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После поражения в войне и суда в Гааге над кремлевской верхушкой Российская Федерация распадется на несколько частей.
Об этом в интервью https://www.unian.ua/lite/astrology/ekstrasens-lyudmila-homutovska-v-rosiji-bude-spravzhniy-armageddon-pislya-cogo-ukrajina-pide-na-peregovori-12197139.html рассказала известная экстрасенс Людмила Хомутовская.
"Об этой стране [Российской Федерации] можно уже забывать. Она сама себя уничтожает. Будет распределение минимум на пять частей. В стране будет серьезный финансовый кризис, из-за чего "братья" и "сестры" начнут отдаляться, - прогнозирует она.
По ее словам, сначала части бывшей РФ будут существовать сами по себе, а затем из них будет сформирован "определенный союз", которым будет руководить Украина.
"Еще до войны карты показывали, что Украина создаст какой-то новый союз. По всем данным, в этом союзе будет еще Польша и страны Балтии", - отметила Хомутовская.
Пряма мова Резнікова: "Вдячний моєму колезі Віктору Хреніну за відверту розмову. Я неодноразово підкреслював, що стосунки між українським і білоруським народами є особливими. Наші почуття є дуже теплими. Будь-які загрози чи провокації з боку України по відношенню до Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само ЗАПЕВНИВ мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь. Ми обговорили речі, які зараз на порядку денному і визначили алгоритм подальшої взаємодії. Сприймаю це як позитивний сигнал і перший крок до плідної співпраці".