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Россиянина Москалева приговорили к 2 годам колонии за антивоенный рисунок дочери и задержали в Минске

Жителя Тульской области России Алексея Москалева, дочь которого Мария нарисовала антивоенный рисунок, суд приговорил к двум годам колонии. Москалев сбежал из-под домашнего ареста и покинул территорию РФ, но был задержан в Минске.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Вероятно, спецслужбам удалось вычислить местонахождение Москалева, когда он включил мобильный телефон.

Адвокат Москалева Дмитрий Захватов не смог точно подтвердить задержание своего подзащитного, но отметил, что "по косвенным данным все так и есть". Захватов добавил, что телефон Москалева сейчас не отвечает.

Россиянина Москалева приговорили к 2 годам колонии за антивоенный рисунок дочери и задержали в Минске 01

Напомним, весной 2022 года дочь Алексея Москалева, 12-летняя Маша, нарисовала на уроке рисования женщину, стоящую у флага Украины и защищающую ребенка от летящих со стороны России ракет.

Учительница рисования рассказала об этом директору школы и обратилась в полицию. В квартире Москалева прошел обыск.

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Россиянина Москалева приговорили к 2 годам колонии за антивоенный рисунок дочери и задержали в Минске 02

В соцсетях отца, который один воспитывает дочь, полиция нашла комментарии в поддержку Украины, а также карикатуры на президента России Владимира Путина.

Россиянина Москалева приговорили к 2 годам колонии за антивоенный рисунок дочери и задержали в Минске 03

После этого на Алексея Москалева сначала составили протокол по статье административного кодекса о "дискредитации" российской армии, оштрафовав на 32 тысячи рублей, а затем возбудили и уголовное дело по тому же обвинению. Москалева поместили под домашний арест, а его дочь отправили в реабилитационный центр для несовершеннолетних. В приюте у девочки отобрали мобильный телефон, не разрешая общаться с отцом и не допуская к ней правозащитников и волонтеров.

12 марта комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремов Тульской области подала в суд иск об ограничении Москалева в родительских правах. Такой же иск против матери Маши, которая не живет с семьей.

28 марта Ефремовский районный суд приговорил Алексея Москалева к двум годам колонии общего режима. Подсудимый на заседании не присутствовал, поскольку, по словам представителя суда, за день до этого сбежал из-под домашнего ареста.

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Автор: 

Беларусь (7886) дети (6465) задержание (6673) репрессии (2766) россия (95326)


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Топ комментарии
+24
Гестапо отдыхает...
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30.03.2023 14:50
+20
А хвашисти саме українці-дивіться не переплутайте...
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30.03.2023 14:50
+17
А в Украине за коллаборационизм иногда только пальчиком погрозят. Быть диверсантом в Украине гораздо безопаснее для здоровья, чем человеком с совестью и мозгами на московии.
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30.03.2023 14:59
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Гестапо отдыхает...
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30.03.2023 14:50 Ответить
Напомню! Гестапо у НКВД училось.
КГБ Беларуси - ФСБ рашки.
Не захотели Майдан как в Украине - получили ползучую негласную оккупацию.
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30.03.2023 16:26 Ответить
А хвашисти саме українці-дивіться не переплутайте...
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30.03.2023 14:50 Ответить
"хотят лі рускіє войни?" (С)
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30.03.2023 14:52 Ответить
там живут украинцы, а этот позор в Лавре с таким количеством коллаборантов и сепарни просто стыдоба. И не хватают их и не тащат на подвал не сажают.
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30.03.2023 14:55 Ответить
Адекватам,которых на расее единицы,***** там делать ,либо убьют либо в тюряге сгноят,уже северная Корея не попадает походу
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30.03.2023 14:55 Ответить
Скоро будут сажать за то, шо ты не смотришь центральные каналы ТВ.
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30.03.2023 15:52 Ответить
Только я обратил внимание, что на малюнке от раши летят хуьлы?
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30.03.2023 14:58 Ответить
Мда.... московия есть зло!
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30.03.2023 14:59 Ответить
А в Украине за коллаборационизм иногда только пальчиком погрозят. Быть диверсантом в Украине гораздо безопаснее для здоровья, чем человеком с совестью и мозгами на московии.
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30.03.2023 14:59 Ответить
Цікаве прізвище. Штучне для кацапердії. Його предки, очевидно, мали прізвище "Москаль" (привіт нашому Генадію Москалеві). Тому тут гени далися взнаки. Нехай Бог його вбереже. І його доньку теж.
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30.03.2023 15:01 Ответить
Amnesty International! Human Rights Watch! ООН! ОБСЕ! Ау!!!!
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30.03.2023 15:05 Ответить
Вони занепокоєні.
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30.03.2023 15:09 Ответить
І стурбовані
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30.03.2023 15:14 Ответить
Кушать не можуть
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30.03.2023 15:17 Ответить
Так теж саме було при сталіні. За малюнки, вірші - колима в кращому випадку. В мене один з прадідів анекдот нібито в колі типу своїх розповів. На наступний день його забрали й більше про нього ніхто нічого не чув.
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30.03.2023 15:06 Ответить
Й@баний лепрозорій🤦
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30.03.2023 15:08 Ответить
Скоро, при Зелених, можна буде отримати термін за шутку про 95-й квартал
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30.03.2023 15:10 Ответить
І що це як не фашизм?
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30.03.2023 15:15 Ответить
Ну и що ООН мовчить . Іі ж так турбували МП попи із Лаври
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30.03.2023 15:15 Ответить
І що це як не фашизм???
Тільки сталінізм.
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30.03.2023 15:16 Ответить
І що це як не фашизм???
Тільки сталінізм.
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30.03.2023 15:17 Ответить
Лапоть! Знайшов куди тікати. Це як з Тульської до Тамбовської губернії тікати.
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30.03.2023 15:38 Ответить
ти лайно, якщо обзиваеш так людину, яка проти рашистської пiдлої вiйни.

в нього великий вибiр був?

таким людям спiвчувати та *********** потрiбно.
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30.03.2023 16:13 Ответить
Ти не кращій за цього лаптя,сховавшись у німечині від могілізаціі на расєє!
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30.03.2023 16:17 Ответить
І куди можна втекти, якщо перевірки на кордоні можна уникнути тільки між РФ і рб? В Чечню? І хто тут лапоть?
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31.03.2023 01:16 Ответить
Саме так лапті і намагаються розпочати процес "мисленя"!
Є ще шлях на схід,а не тільки на захід!
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31.03.2023 08:35 Ответить
І де йому ховатися на сході було? В тайзі? А чи була така можливість?
Давно доведено, що мислиться краще за всього з дивану.
А ось телефон не треба було вмикати, якщо за це попався.
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31.03.2023 09:59 Ответить
Читаючи таке, розумію,як багато людиноподібних істот,які вважають себе "цивілізованими"
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31.03.2023 11:01 Ответить
?)
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31.03.2023 13:51 Ответить
Ну і навіщо було тікати від ***** ... до ********? Суєта...
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30.03.2023 15:21 Ответить
бiлоруськi гниди, посiпаки рашистської паРашi.
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30.03.2023 16:10 Ответить
Ти сам гніда! Белорусь зараз неофіційно окупована рашею,як НДР до 1989!
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30.03.2023 16:20 Ответить
Дівчинку і батька потрібно демонстративно виміняти на якого - небуть значущого для ФСБ попа з попадею чи з д'яком, ну ви зрозуміли, з ким спить, з тим і на обмін.
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30.03.2023 17:01 Ответить
Летающие члены.
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30.03.2023 17:11 Ответить
Нужно обменять...
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30.03.2023 21:17 Ответить
Це вона донесла на Москальову
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31.03.2023 02:40 Ответить
 
 