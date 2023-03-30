Россиянина Москалева приговорили к 2 годам колонии за антивоенный рисунок дочери и задержали в Минске

Жителя Тульской области России Алексея Москалева, дочь которого Мария нарисовала антивоенный рисунок, суд приговорил к двум годам колонии. Москалев сбежал из-под домашнего ареста и покинул территорию РФ, но был задержан в Минске.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Вероятно, спецслужбам удалось вычислить местонахождение Москалева, когда он включил мобильный телефон.

Адвокат Москалева Дмитрий Захватов не смог точно подтвердить задержание своего подзащитного, но отметил, что "по косвенным данным все так и есть". Захватов добавил, что телефон Москалева сейчас не отвечает.

Напомним, весной 2022 года дочь Алексея Москалева, 12-летняя Маша, нарисовала на уроке рисования женщину, стоящую у флага Украины и защищающую ребенка от летящих со стороны России ракет.

Учительница рисования рассказала об этом директору школы и обратилась в полицию. В квартире Москалева прошел обыск.

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В соцсетях отца, который один воспитывает дочь, полиция нашла комментарии в поддержку Украины, а также карикатуры на президента России Владимира Путина.

После этого на Алексея Москалева сначала составили протокол по статье административного кодекса о "дискредитации" российской армии, оштрафовав на 32 тысячи рублей, а затем возбудили и уголовное дело по тому же обвинению. Москалева поместили под домашний арест, а его дочь отправили в реабилитационный центр для несовершеннолетних. В приюте у девочки отобрали мобильный телефон, не разрешая общаться с отцом и не допуская к ней правозащитников и волонтеров.

12 марта комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремов Тульской области подала в суд иск об ограничении Москалева в родительских правах. Такой же иск против матери Маши, которая не живет с семьей.

28 марта Ефремовский районный суд приговорил Алексея Москалева к двум годам колонии общего режима. Подсудимый на заседании не присутствовал, поскольку, по словам представителя суда, за день до этого сбежал из-под домашнего ареста.

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