Через мессенджеры могут присылать не саму повестку, а сообщение, что нужно прийти в военкомат, - Вениславский

Если законодательно рассылка информации через мессенджеры не приравняется к бумажным повесткам, граждане смогут ее игнорировать. Одновременно идет работа над законопроектом о реестре уклонистов.

Об этом член комитета ВР по вопросам национальной безопасности "слуга народа" Федор Вениславский сказал в комментарии "Фокусу", сообщает Цензор.НЕТ.

Он объяснил, отправка повесток через мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Signal и т.п.) — это лишь один из вариантов информирования военнообязанных украинцев, что им нужно прийти в территориальный центр комплектования и соцподдержки (ТЦК, бывший военкомат).

"Это сообщение, что военнообязанному нужно явиться в ТЦК, чтобы пройти процедуру уточнения данных, возможно получить повестку", — комментирует нардеп.

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По его словам, сейчас депутаты прорабатывают разные варианты того, как информировать военнообязанных мужчин о необходимости явиться в территориальный центр комплектования.

"В этом случае [в эфире телемарафона] я высказал свою субъективную точку зрения как юрист. Я отталкивался от того, что в действующих процессуальных кодексах разрешается информировать участников судебного процесса о следующем заседании через мессенджеры. Если есть доказательство того, что участник процесса получил уведомление, то он считается должным образом информированным", – пояснил Вениславский.

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Впрочем, если законодательно рассылка информации через мессенджеры не будет приравниваться к бумажным повесткам, это позволит украинцам игнорировать такие сообщения, если они не захотят идти в ТЦК. Но Вениславский считает, что с помощью современных информационно-телекоммуникационных технологий терцентры могли бы получить определенный заменитель бумажных повесток в виде цифровой подписи или чего-то вроде этого.

"Технически такие возможности есть, но это требует разработки правовой базы, так что будем над этим работать", - добавляет он.

Также Вениславский работает над собственным законопроектом по так называемому реестру "уклонистов". Его идея такова: если военнообязанный был должным образом информирован о необходимости явиться в ТЦК, но не пришел – например, дважды подряд, то терцентр будет иметь право обнародовать его личные данные – имя, фамилию, какие-то идентификационные признаки в отдельном перечне. После того, как мужчина все же выполнит свое обязательство, информация из реестра будет изъята.

"Если человек был должным образом, возможно через тот же мессенджер, проинформирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность защищать Родину", - комментирует парламентарий.

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По его словам, обнародование личных данных, среди прочего, может выполнять функцию определенного общественного давления на мужчину, уклоняющегося от прибытия в ТЦК.

Конкретный законопроект о реестре уклонянтов можно ожидать, по его словам, через месяц-два.