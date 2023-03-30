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Через мессенджеры могут присылать не саму повестку, а сообщение, что нужно прийти в военкомат, - Вениславский

повістка

Если законодательно рассылка информации через мессенджеры не приравняется к бумажным повесткам, граждане смогут ее игнорировать. Одновременно идет работа над законопроектом о реестре уклонистов.

Об этом член комитета ВР по вопросам национальной безопасности "слуга народа" Федор Вениславский сказал в комментарии "Фокусу", сообщает Цензор.НЕТ.

Он объяснил, отправка повесток через мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Signal и т.п.) — это лишь один из вариантов информирования военнообязанных украинцев, что им нужно прийти в территориальный центр комплектования и соцподдержки (ТЦК, бывший военкомат).

"Это сообщение, что военнообязанному нужно явиться в ТЦК, чтобы пройти процедуру уточнения данных, возможно получить повестку", — комментирует нардеп.

Читайте: База номеров мужчин призывного возраста почти сформирована, рассматривается возможность вручения повесток через мессенджеры, - Вениславский

По его словам, сейчас депутаты прорабатывают разные варианты того, как информировать военнообязанных мужчин о необходимости явиться в территориальный центр комплектования.

"В этом случае [в эфире телемарафона] я высказал свою субъективную точку зрения как юрист. Я отталкивался от того, что в действующих процессуальных кодексах разрешается информировать участников судебного процесса о следующем заседании через мессенджеры. Если есть доказательство того, что участник процесса получил уведомление, то он считается должным образом информированным", – пояснил Вениславский.

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Впрочем, если законодательно рассылка информации через мессенджеры не будет приравниваться к бумажным повесткам, это позволит украинцам игнорировать такие сообщения, если они не захотят идти в ТЦК. Но Вениславский считает, что с помощью современных информационно-телекоммуникационных технологий терцентры могли бы получить определенный заменитель бумажных повесток в виде цифровой подписи или чего-то вроде этого.

"Технически такие возможности есть, но это требует разработки правовой базы, так что будем над этим работать", - добавляет он.

Также Вениславский работает над собственным законопроектом по так называемому реестру "уклонистов". Его идея такова: если военнообязанный был должным образом информирован о необходимости явиться в ТЦК, но не пришел – например, дважды подряд, то терцентр будет иметь право обнародовать его личные данные – имя, фамилию, какие-то идентификационные признаки в отдельном перечне. После того, как мужчина все же выполнит свое обязательство, информация из реестра будет изъята.

"Если человек был должным образом, возможно через тот же мессенджер, проинформирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность защищать Родину", - комментирует парламентарий.

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По его словам, обнародование личных данных, среди прочего, может выполнять функцию определенного общественного давления на мужчину, уклоняющегося от прибытия в ТЦК.

Конкретный законопроект о реестре уклонянтов можно ожидать, по его словам, через месяц-два.

военкомат (458) мобилизация (2732) Вениславский (263) мессенджеры (25) повестка (153)


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Топ комментарии
+37
https://youtu.be/-33axW6KpG0 першими до черг за повістками мають бути зе-депутати усвіх рівнів та актори 95-аналу ...
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30.03.2023 15:22
+27
в реєстрі ухилянтів, під №1 повинен бути 4-х кратний ухилянт "бубочка оманський"
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30.03.2023 15:37
+24
А я скажу Бєніславському без всяких там меседжерів:"Пашоль на... зі своїми ЗЕленими щурами...!
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30.03.2023 15:25
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Вона ж жінка.
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30.03.2023 17:05 Ответить
Це не заважає - було б бажання. Але в коментарях писати про святий обов'язок та посилати воювати інших значно безпечніше.
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30.03.2023 17:10 Ответить
Вона дуже якась токсична.
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30.03.2023 17:13 Ответить
Я не служил и не пойду по одной простой причине. Нет, я не боюсь умереть. Я боюсь покинуть зону комфорта: боюсь грязи, окопов по колени воды, сырости, мряки, палящих лучей солнца, пронизывающего до костей ветра. Вот что для меня страшно. смерть это пустяк
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30.03.2023 17:07 Ответить
А я боюсь бути важко пораненим.Це для мене гірше миттєвої смерті,ну і звісно холоду,бруду,сирості і тд.Можливо і багато хто не задумувався над цим.
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30.03.2023 17:12 Ответить
для командира солдат - никто, раб, мясо
для государства солдат - мясо

никто не защитит семью солдата, пока он будет служит.
никто не поможет семье солдата, если солдат получит тяжелое ранение или будет убит.
в нашей стране только пространственно обещают, все нужно выгрызать зубами, если хватит сил и средств.

таже срочная служба - это узаконеное рабство
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30.03.2023 17:29 Ответить
10000% ты прав !
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30.03.2023 18:04 Ответить
к холоду, грязи и сырости со временем привыкаешь.
неприятно отношение командиров, типа:
холодно зимой - больше бегай, нет воды - поссы, рой окоп чем хочешь, хоть руками и т.п.
что-то не так - наряд, ну а теперь еще и уголовка без обжалования
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30.03.2023 17:52 Ответить
Починаються хвороби,а до них не звикнеш.
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30.03.2023 17:54 Ответить
Так, стать самоваром це дійсно жопа. вже краще хай вб'є або шоб побратими добили. Бо вчинити самогубство це гріх на і так скалічену душу. Але це не причина - це наслідок
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30.03.2023 18:21 Ответить
А може бути таке,що порозриває і вмерти не дає і ще кілька годин,чи днів ще страждаєш.
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30.03.2023 18:24 Ответить
Бідний сержант Журавель
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30.03.2023 19:09 Ответить
Так. Зараз є багато різних випадків. Є такі, де немає можливості забрати, бо йдуть інтенсивні обстріли.
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30.03.2023 20:43 Ответить
Вы наверное из дому не выходите или даже все время в бетонированном подвале живете? ведь на улице вас может сбить автомобиль а на ваш дом может упасть российская ракета которая промажет по основнойцели или обломок сбитой ракеты. Вы прячьтесь под юбкой мамы или жены-пусть еслмче обломки и убьют их а а в останетесь живым. Ну и есть шанс за уклонение сесть в тюрьму а там заразится туберкулезом и умирать долго в муках. Кроме того когда гололед можно подскользнутся и удариться головой об асфальт и тогда смерть тоже будет мучительной. Жизнь-очень опасная штука!
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30.03.2023 22:03 Ответить
Повна хєрня.
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30.03.2023 22:10 Ответить
А я тянул 2 года срочки,и даже задумывался пойти воевать.До тех пор,пока не оказалось,что мне надо делать операцию на коленом суставе- от1500 у.е.Но,когда эти ****** кричат,что я ,согласно Конституции,должен идти и защищать родину,я каждому скажу,что согласно Конституции в Украине медицина - безплатная!!! А теперь все эти вещатели,наподобие Вениславского,могут идти *****....
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30.03.2023 18:55 Ответить
Понимаю твой гнев. Вот живой пример: чел кароче у него было зрение, шо линзами от очков можно было выжигать пучком солнца на деревянной табличке. Его списали. Ну убитое зрение это из-за программирования. Чел много провел времени за компом. Его кароче списали. Не годен. Потом он решил чота поменять в жизни. Девушку нашел себе, бо еще не сильно старый, но хворый по зрению. Но так как финансы позволяли - сделал себе коррекцию зрения, не было противопоказаний. Снял очки, перестал быть гадким утенком, расцвел. И что ты думаешь - рыбаки вручили повестку на улице, а там сказали годен А кто компенсирует 2000 бачей за восстановленное зрение.

К слову я пару лет назад получил второе высшее образование, которое на фронте в дефиците. Но я им не скажу, я даже на работе копию диплома не дал. пошли нах. я за свои учился
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30.03.2023 19:14 Ответить
А разве тебя призовут если есть травма колена которая не даает возможности физически ходить?. Я примерно в 12 году удалял часть мениска за уже непомню толи 200 толи 400 долларов. Можно конечно было за 1500 в частной клинике,но я секономл деньги и удалил в госклинике аперировал тот-же врачь,который работал в частной клинике Борис.
Украинцы странные люди-САМИ построили такое государство которое об них мало заботится сами НЕ ПЛАТЯТ НАЛОГИ,воруют а затем требуют у государство чтобы ого им сделало качественную бесплатную медицину. Бесплатной медицины не бывает. Бывает что человек всю жизнь платит налоги и часть этих денег идет на медицинское страхованение. Врачи не работают бесплатно,современную технику не дают бесплатно. Бесплатнй медицины быть не может как и коммунизма
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30.03.2023 22:08 Ответить
А ты чьих будешь? Ты кто по нац ональности? Почему живешь в стране со ,, странными людьми"- ехай ...! В Украине призывают ДАЖЕ людей без кистей рук( как жто было в Дрогобыче).. А о таких пустяках,как грыжа или артроз никто не вспоминает....После твоих слов о ,,беЗплатной медицине" склалось стойкое мнение о тебе,как о боте.... Зеленом боте...Уж не обезсудь...
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31.03.2023 06:30 Ответить
Паням особенно с руки рассказывать, как нужно идти кордоны защищать

Как только паням предложишь пойти швеями, поварихами, санитарками помогать тем, кто воюет, так сами начинают нос воротить и ничего кроме обвинений в ссыкунизме не получаешь. Феминизъм, билять.
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30.03.2023 17:18 Ответить
Пусть идут *****...Ни один сынок депутата не воюет...
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30.03.2023 18:48 Ответить
А чикатило убивал людей-значит всем можно убивать людей. Вы сами выбрали тех депутатов которые не отправляют своих детей воевать. Самое большое количество предателей,коллаборантов и уклонистов это ОПЗЖ и партия Зеленых=-но ведь вы сами за них голосовали! Я не голосовал. Украине еще предстоит стать государством. Вы хотите 30 лет ничего не делать и чтобы постсоветская недострана стала Швейцарией или Чехией? На шару ничего не бывает.
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30.03.2023 22:12 Ответить
Майбутнє треба захищати і це стосується всіх, крім тих хто бачить своє майбутнє в стаді свинособак. Ти фільм " Термінатор " дивився? Ось там захищають майбутнє. А уклоніст з відео підходить під твої критерії тільки частково - діти в нього є, він їх евакуював за кордон до вторгнення, батьків теж в Ізраїль прилаштував вчасно, а гроші по офшорах розсував. В Україні він ніби сирота і голодранець, нічого в нього нема і захищати йому нема кого і нема що.
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30.03.2023 22:45 Ответить
Тобто проїпалися з війною Зеленський та його виборці, свідомо ржали над попередженнями про війну та з підготовки до неї, отримали голоси проросійського електорату завдяки цьому, а тепер розгрібати повинні усі, крім тих хто в Раді і їх друзів?

Дуже цікавий допис на ТСН про Муженко і дуже цікаві коментарі під ним:

https://www.facebook.com/tsn.ua/posts/pfbid02pKgdqSdzdHwFq4Hqrv76AvXTTukBQfTAW8pJj7jUHk8MSBbog59HmvEoV6gZUorZl
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30.03.2023 16:45 Ответить


Муділи срані
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30.03.2023 16:53 Ответить
троліли та й троліли *****,"папріколу" ж, а він взяв і напав...https://youtu.be/Xx3tNahq54A
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30.03.2023 18:14 Ответить
Можно еще повестку почтовым голубем передать
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30.03.2023 16:48 Ответить
а може спочатку побудувати в кожному населеному пунктi по тиру з необмеженими бесплатними патронами?
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30.03.2023 16:56 Ответить
Эти мудаки 30 лет незалежности запрещали купить волыну простому гражданину. ( Я бы беретту себе бывзял ) А ты теперь иди по повесткам и зазищай их сраки. И главное если тебя еще не призвали, то ты тренируйся, занимайся спортом, стреляй в тире. Стрелять за свои или как с бронежелетами и касками будет дешманскими?
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30.03.2023 17:02 Ответить
За його словами, оприлюднення особистих даних, серед іншого, може виконувати функцію певного суспільного тиску на чоловіка, який ухиляється від прибуття до ТЦК. Джерело:
На цих вже натиснули,аж трішки розпухли:

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30.03.2023 16:57 Ответить
А оповещение прийти в военкомат это в наших реалиях и есть повестка, а заодно и сразу мобилизация.
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30.03.2023 17:09 Ответить
Так повістка - це ж і є повідомлення про те, що потрібно з'явитися до воєнкомату чи суду. Чи ні?
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30.03.2023 17:38 Ответить
Вениславский так старается, так извращается, всех хочет загнать на фронт! А сам сидит в тёплой квартире и пишет эти постановления о призыве. Где он? Почему он не в армии сейчас? Или он калека? Где его дети? Где его родственники? Все на фронте? Такая же мерзость как и гетманцев. Все против народа Украины. *****
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30.03.2023 17:47 Ответить
Нє ну ****, фантазери там нагорі. Людина викине сімку і поставить іншу, разом з іншим мобільним. Причому сімку навіть молдовську чи якусь іншу при потребі. Або Вася буде сидіти в телеграмі з Klucz Mobile, сімкарти у нас від 180грн. І що? Або він буде сидіти в Вайбер як Маріна^^ І що, і куди ви з тими повістками? Це ідіотизм.
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30.03.2023 17:56 Ответить
"идет работа над законопроектом о реестре уклонистов"... то есть без приговора суда людей уже определили к преступникам ?!

Может по тому же принципу любой может сказать, что те, кто составляет эти списки ПЕДИ..СТЫ ?!
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30.03.2023 18:01 Ответить
Так и запишем: эти человеческие особи,составившие данный законопрект,являются недоношенными долбойобами....
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30.03.2023 18:43 Ответить
Головне - помітити як непрочитане, або не читати))
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30.03.2023 18:13 Ответить
Реєстр, щоб що? Щоб обмежувати права власних громадян? Так вас потім ці "ухилянти" засудять у міжнародних судах по самі не можу...... що держава весь свій бюджет буде витрачати на компенсації цим"ухилянти".... Зараз тратить на війну, потім буде витрачати на відшкодування. Таке міг придумати тільки ворог України , агент Кремля....

З іншого боку...цілком погоджуюся з більшістю коментуючих... На фронті не бачимо, ні дітей Данилова, ні зятя Тимошенко, ні дітей Порошенко...про Зелінського, 4рази ухилянта, взагалі мовчу....
Державу потрібно було будувати, Армію, ядерку не віддавати, або віддати в обмін на вступ у НАТО.... 30років було, щоб зробити щось схоже на Польщу, країни Балтії
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30.03.2023 18:15 Ответить
Тоесть вы предлагаете сейчас сдаться Парашке а потом начать строить Украину,делать военпром и тд? А чего вы сидели до начала войны в этой самой Украине если она вас так не устраивала?
Все сцикуны вышеотписавшиеся-вы не бойтесь,на передовой при виде врагаваш страх пропадет и вы станете мужчинами. А после войны потребуете у властей у депутатов порядка и честного исполения их обязанностей
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30.03.2023 22:17 Ответить
Ти був в перші дні війни в воєнкоматі? Ти бачив ці довжелезні черги? Коли люди були готові вступати в теробррону і захищати своє місто/район/село?
Де вони всі зараз? Де ці черги?

Мож тут справа не в сцикунах? Мож просто люди не такі дурні, як владі здається? Ніхто не хоче бути оловяним солдатиком в чужих руках? Дуже багато питань виникло за цей час по цій війні.....і явно укропропоганда не справляється з цими викликами... Тому ухилянтів буде тільки більшати...
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31.03.2023 00:55 Ответить
Закон №9142 нельзя принимать ни в коем случае. Иначе мы проиграем войну. Я понимаю - люди устали и это тяжкая ноша, но если народ ломанется с фронта домой - пиши пропало. Да, те кто пошел добровольно - останутся, базара нету, но их не так уже и много осталось, а чмобики наши, кто останется в живых с радостью оттуда свалит. А ухилянтов вы и загряд отрядом туда не загоните. ТАК ЧТО НЕТ ЗАКОНУ №9142 Так что остается тем кто там, на фронте, воевать до победного, такие дела, иначе никак. Другого варианта просто нету, ИМХО!!!
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30.03.2023 18:27 Ответить
Этот бувшый видомый переобувшийся малодой рыгоанал Гончаренко - сам бы пошел пример для начала показал, как людям без военного опыта идти воевать. Он лицимер. Не знаю за что Порох его пригрел в своей партии, наверное не в курсе про его бек-граунд. За то шо он ******** скобееву это с него не снимает абсолютно ничего за старые дела. это вообще ничто. ведь ее чмырят все кому не лень
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30.03.2023 18:31 Ответить
А сам ты в тепле посидишь, бо без кофе в постель по утру ты не ты
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30.03.2023 18:48 Ответить
Кофе не пью. Давление. Кстати: берлиприл, кардиомагнил и конкор мне лично в блиндаж должна приносить секси медсестра, только не очень секси, ато кровь отойдет из мозга в органы малого таза
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30.03.2023 18:52 Ответить
Если у тебя давление и сердце-военная комиссия тебе даст отсрочку на лечение. Чег ты нервничаешь. Почитай Гашека:ежедневные клизмы и оборачивание в мокрую холодную простыню-способны вылечить от многих болезней!
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30.03.2023 22:19 Ответить
Ой не звизди. При мне на комиссии чуваку с удалённым куском печени сказали что он ограниченно пригоден. И убежали каким он должен быть патриотом и что большего ему не видать. Как и челу с остеохондрозом второй степени поясничного, грудного и шейного отделов.
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31.03.2023 03:43 Ответить
Так мобіки,це також ухилянти доволі часто.
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30.03.2023 18:43 Ответить
Я не класический ухилянт. Я, скажимо так, латентный ухилянт. Военкомовцы прекрасно знают где я живу и где работаю (отдел кадров обновляет данные добросовестно, аж страшно, я работаю официально). Брони у меня нету. Но и наражен я не пойду. Я обхожу седьмой дорогой места скопления "рыбаков" и по зову серца в рыбацкое лого не пойду. Даже как-то обидно, могли б хоть в дверь папирец всунуть. Но учитывая мое состояние здоровя и то шо у меня в билете военном там де вус, и еще какие-то две ****** - стоит 3 прочерка, то им такой боец и нахер не нада. Разве шо в дшв отправить повоевать минут на 15...
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30.03.2023 18:58 Ответить
Polnyy ze-****** !!!!
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30.03.2023 18:36 Ответить
А своiм синочкам,Федору i Андрiйку,вiн вже дав повiстку? А синочкам Данiлова? Сину Резнiкова? МРАЗОТА лицемiрна....
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30.03.2023 18:39 Ответить
у резника разве есть дети совершеннолетние. он бувально пару лет назад женился на молодухе с айситиви - Юлии Зорий. Врядли дите так могло б быстро вырости???
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30.03.2023 18:59 Ответить
У Резникова есть сын,которому уже давно ,,за". Гугел в помощь...
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30.03.2023 19:01 Ответить
не изучаю специально биографию всяких мразот, токо то шо случайно прочитал тут на цензоре
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30.03.2023 19:07 Ответить
Є враження що пан Веніславський трохи несповна розуму. З самого початку війни висловлює якісь дивні ідеї ,які невідомо як втілити в життя
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30.03.2023 18:45 Ответить
Хуже него только Данило Гетманец
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30.03.2023 19:03 Ответить
А очолить отой ''спісак'' боневтік найвеличніший!
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30.03.2023 19:23 Ответить
Попробовать можно в тестовом режиме на депутатах и их мажорах 🙂 Если удачно все пройдет , тогда второй тест ,, проверка боем ,, .
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30.03.2023 19:47 Ответить
Сравните как вручают повестку в суд - депутатам и прочим коррупционерам.

Повестка выписана на конкретного человека - он просто выкидывает бумаги, потом адвокаты объясняют что не была соблюдена процедура и НАБУ и прочие ничего не могут сделать.

И почемуто у Вениславского не возникло мысли, как уведомить коррупционера о суде.

Т.е. сознательно, имея право законодательной инициативы покрывает коррупционеров.

И другой случай - останавливают человека, под разными предлогами узнают данные, на коленке сразу вписывают данные в повестку, тем самым подделывая документ - который был подписан и поставлена печать военкома.

Т.е. нарушение процедуры, и подделка документа - т.к. военком подписав пустую повестку изьявил желание, чтобы она была пустая.

Если с чегото начинать, то стоит из закона:

что госслужащим (за исключением может инвалидов, жещин и т.п.) - может исключительно человек прошедший службу в ЗСУ
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30.03.2023 19:51 Ответить
Если у человека нет смартфона, как он получит сообщение в мессенджер? Откуда база данных номеров мобильных телефонов? Кто ее составлял и верифицировать? Бред....
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30.03.2023 22:59 Ответить
Коли ці "...мани" 32 роки нищили автохтонну етнічну групу, то їм все було добре, а зараз "ратуйте, ратуйте". "Всі пересічні - мають піти за нас на фронт". Нехай всіх синуль та зятюль повертають із-за кордону на фронт. Потім можуть буть що в якості закону видавати.
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30.03.2023 23:46 Ответить
Как составить реестр коррупционеров и потом запретить пожизненно их брать на работу - так на такое ума не хватает, тут права людей нарушаются. А такое - пожалуйста, ща накарлякаем.
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31.03.2023 06:41 Ответить
Правозахисники вже цілі фільми зняли про ці "центри комплектації", які є комерційною структурою та зареєстровані як підприємці. До державних структур вони не мають відношення.👈
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31.03.2023 08:13 Ответить
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