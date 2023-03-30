Через мессенджеры могут присылать не саму повестку, а сообщение, что нужно прийти в военкомат, - Вениславский
Если законодательно рассылка информации через мессенджеры не приравняется к бумажным повесткам, граждане смогут ее игнорировать. Одновременно идет работа над законопроектом о реестре уклонистов.
Об этом член комитета ВР по вопросам национальной безопасности "слуга народа" Федор Вениславский сказал в комментарии "Фокусу", сообщает Цензор.НЕТ.
Он объяснил, отправка повесток через мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Signal и т.п.) — это лишь один из вариантов информирования военнообязанных украинцев, что им нужно прийти в территориальный центр комплектования и соцподдержки (ТЦК, бывший военкомат).
"Это сообщение, что военнообязанному нужно явиться в ТЦК, чтобы пройти процедуру уточнения данных, возможно получить повестку", — комментирует нардеп.
По его словам, сейчас депутаты прорабатывают разные варианты того, как информировать военнообязанных мужчин о необходимости явиться в территориальный центр комплектования.
"В этом случае [в эфире телемарафона] я высказал свою субъективную точку зрения как юрист. Я отталкивался от того, что в действующих процессуальных кодексах разрешается информировать участников судебного процесса о следующем заседании через мессенджеры. Если есть доказательство того, что участник процесса получил уведомление, то он считается должным образом информированным", – пояснил Вениславский.
Впрочем, если законодательно рассылка информации через мессенджеры не будет приравниваться к бумажным повесткам, это позволит украинцам игнорировать такие сообщения, если они не захотят идти в ТЦК. Но Вениславский считает, что с помощью современных информационно-телекоммуникационных технологий терцентры могли бы получить определенный заменитель бумажных повесток в виде цифровой подписи или чего-то вроде этого.
"Технически такие возможности есть, но это требует разработки правовой базы, так что будем над этим работать", - добавляет он.
Также Вениславский работает над собственным законопроектом по так называемому реестру "уклонистов". Его идея такова: если военнообязанный был должным образом информирован о необходимости явиться в ТЦК, но не пришел – например, дважды подряд, то терцентр будет иметь право обнародовать его личные данные – имя, фамилию, какие-то идентификационные признаки в отдельном перечне. После того, как мужчина все же выполнит свое обязательство, информация из реестра будет изъята.
"Если человек был должным образом, возможно через тот же мессенджер, проинформирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность защищать Родину", - комментирует парламентарий.
По его словам, обнародование личных данных, среди прочего, может выполнять функцию определенного общественного давления на мужчину, уклоняющегося от прибытия в ТЦК.
Конкретный законопроект о реестре уклонянтов можно ожидать, по его словам, через месяц-два.
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для государства солдат - мясо
никто не защитит семью солдата, пока он будет служит.
никто не поможет семье солдата, если солдат получит тяжелое ранение или будет убит.
в нашей стране только пространственно обещают, все нужно выгрызать зубами, если хватит сил и средств.
таже срочная служба - это узаконеное рабство
неприятно отношение командиров, типа:
холодно зимой - больше бегай, нет воды - поссы, рой окоп чем хочешь, хоть руками и т.п.
что-то не так - наряд, ну а теперь еще и уголовка без обжалования
К слову я пару лет назад получил второе высшее образование, которое на фронте в дефиците. Но я им не скажу, я даже на работе копию диплома не дал. пошли нах. я за свои учился
Украинцы странные люди-САМИ построили такое государство которое об них мало заботится сами НЕ ПЛАТЯТ НАЛОГИ,воруют а затем требуют у государство чтобы ого им сделало качественную бесплатную медицину. Бесплатной медицины не бывает. Бывает что человек всю жизнь платит налоги и часть этих денег идет на медицинское страхованение. Врачи не работают бесплатно,современную технику не дают бесплатно. Бесплатнй медицины быть не может как и коммунизма
Как только паням предложишь пойти швеями, поварихами, санитарками помогать тем, кто воюет, так сами начинают нос воротить и ничего кроме обвинений в ссыкунизме не получаешь. Феминизъм, билять.
Дуже цікавий допис на ТСН про Муженко і дуже цікаві коментарі під ним:
https://www.facebook.com/tsn.ua/posts/pfbid02pKgdqSdzdHwFq4Hqrv76AvXTTukBQfTAW8pJj7jUHk8MSBbog59HmvEoV6gZUorZl
Муділи срані
На цих вже натиснули,аж трішки розпухли:
Может по тому же принципу любой может сказать, что те, кто составляет эти списки ПЕДИ..СТЫ ?!
З іншого боку...цілком погоджуюся з більшістю коментуючих... На фронті не бачимо, ні дітей Данилова, ні зятя Тимошенко, ні дітей Порошенко...про Зелінського, 4рази ухилянта, взагалі мовчу....
Державу потрібно було будувати, Армію, ядерку не віддавати, або віддати в обмін на вступ у НАТО.... 30років було, щоб зробити щось схоже на Польщу, країни Балтії
Все сцикуны вышеотписавшиеся-вы не бойтесь,на передовой при виде врагаваш страх пропадет и вы станете мужчинами. А после войны потребуете у властей у депутатов порядка и честного исполения их обязанностей
Де вони всі зараз? Де ці черги?
Мож тут справа не в сцикунах? Мож просто люди не такі дурні, як владі здається? Ніхто не хоче бути оловяним солдатиком в чужих руках? Дуже багато питань виникло за цей час по цій війні.....і явно укропропоганда не справляється з цими викликами... Тому ухилянтів буде тільки більшати...
Повестка выписана на конкретного человека - он просто выкидывает бумаги, потом адвокаты объясняют что не была соблюдена процедура и НАБУ и прочие ничего не могут сделать.
И почемуто у Вениславского не возникло мысли, как уведомить коррупционера о суде.
Т.е. сознательно, имея право законодательной инициативы покрывает коррупционеров.
И другой случай - останавливают человека, под разными предлогами узнают данные, на коленке сразу вписывают данные в повестку, тем самым подделывая документ - который был подписан и поставлена печать военкома.
Т.е. нарушение процедуры, и подделка документа - т.к. военком подписав пустую повестку изьявил желание, чтобы она была пустая.
Если с чегото начинать, то стоит из закона:
что госслужащим (за исключением может инвалидов, жещин и т.п.) - может исключительно человек прошедший службу в ЗСУ