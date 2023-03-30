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Открыто уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности в Киево-Печерской лавре, - полиция Киева

лавра

По факту препятствования журналистской деятельности столичные дознаватели возбудили уголовное производство. Инцидент произошел на территории Киево-Печерской лавры сегодня, 30 марта.

Правоохранители выясняют детали происшествия. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

В Печерское управление полиции обратились представители средств массовой информации с заявлением о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Заявители сообщили, что во время съемки сюжета один из священнослужителей Киево-Печерской лавры повредил оборудование оператора. Видео этого инцидента также опубликовали телеграм-каналы.

"По этому факту дознаватели территориального подразделения возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте: Комиссия Минкульта не смогла попасть в закрытую церковь в Лавре

журналистика (3285) Киев (25466) Лавра (421) Нацполиция (16418) УПЦ МП (1558)


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Топ комментарии
+21
https://t.me/Chornovil_official/13128 Тарас Чорновіл :
"рашистська церква вже межу перейшла, стала занадто токсичною. Тому мріям владних реваншистів ще з нею домовитися не дано здійснитися. Але поки триває дивовижна фантасмагорія: попи накликають анафему на Зеленського, владу й Україну та проводять "хресну ходу" сатаністів. А влада забезпечує їм сприяння й охорону від українців. Комісію Мінкульту не допускають до роботи на території Лаври. А силовики морди відвертають. Події активно висвітлюють три обмежені владою канали, на яких кидаються московські зомбі, їм прямо погрожує одіозний павєл і сипле прокльонами, а численна провладна преса зайняла позу трьох мавпочок: нічого не бачу, нічого не чую, нікому нічого не скажу. Дивно це все якось відбувається. Так, звісно, не треба піддатися на провокації. Але кожний новий день потурання ворогу лише підсилює загрози такого провокування.

Тут на відео прямі погрози павла Зеленському та його родині. А у відповідь - тиша..."
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30.03.2023 16:59
+18
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30.03.2023 16:58
+14
Що таке кацапський патріархат у Лаврі - це кузня в якою вчать вербувати серед українців нових агентів для фсб, по суті це філіал лубянки в Україні.
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30.03.2023 16:53
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Правила форума Совет форумчан
Самые ленивые, хитрые и лживые - это попы. Они никогда не позволят лишить вас его наживы. Нужно принять закон о налогах с церквей и тогда количество черного нала поубавится.
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30.03.2023 16:46 Ответить
Церкви, в більшості, в державній власності, попів для початку треба з них вигнати, а потім вже про налоги міркувати...
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30.03.2023 16:57 Ответить
Впаяйте тому попику по максимуму. А решту -геть за поребрик!
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30.03.2023 16:47 Ответить
З'ясовувати деталі потрібно декілька місяців, бо на відео дуже погано видно хто штовханув і погано чути, хто ображавав. А потім, що вибачення і все, паша поїде за кордон, бо оформляв закордонний паспорт? А там буде лити ріки лайна на Україну і 5-й канал? Потрібно порушити не одну, а декілька справ, бо там і одна даунбаска закривала об'єктив іконою, ще одне бидло в рясі виривало камеру і т.п.
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30.03.2023 16:48 Ответить
Та там зовсім щось стрьомне..вони ж неадекватні, ото як червоні раніше карикатури малювали про опіум для народу..теж саме. А оті тітки вірянки більш на відьом схожі..
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30.03.2023 17:07 Ответить
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30.03.2023 17:52 Ответить
Адын из монахов Паша Мерин какие **лядь все стали стыдливые просто ужос а по факту ЗАХВАТА ЗДАНИЙ МОНАХАМИ ПИ**ОРАМИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ПРИЧЕМ ЗДАНИЙ ГОСУДАРСТВА НА 100% дело уголовное уже внесено в ЕРДР?? или как а вдруг Боженька покарает не евреи во власти с вас Паша Мерин не зря ржет и говно на голову и за шею накладает вы таки та еще **лядь шобла вас вместе с попами московскими надо у одной могилке закопать.. мудозвоны пилять.. 10 танков 20 БТР два батальона солдат колона грузовиков и погрузит вы***лядков на Донбасс ногами разминировать наши территории предложите убогим у рясах.. перспективу или сами в Рашку или ногами в Рашку через минные поля... и под пулями фронта..
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30.03.2023 16:49 Ответить
До сраки - зеленський вже все "порєшал" з кацапським патріархатом і дав згоду на його залишенні в Лаврі.
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30.03.2023 16:50 Ответить
Вторгнення кацапів 24 02 2022 це кращий доказ, тільки дебіли цього не визнають.
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30.03.2023 16:54 Ответить
Треба щоб всі були рівні перед законом, не було ніяких "авторитетів", а для цього треба відповідальність всіх державних структур, і кожної особистості зокрема. А поки цього не буде, будуть гидити на голови, всім нам, всілякий непотріб, хоч московський, хоч наш...
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30.03.2023 16:53 Ответить
Що таке кацапський патріархат у Лаврі - це кузня в якою вчать вербувати серед українців нових агентів для фсб, по суті це філіал лубянки в Україні.
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30.03.2023 16:53 Ответить
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30.03.2023 16:58 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/13128 Тарас Чорновіл :
"рашистська церква вже межу перейшла, стала занадто токсичною. Тому мріям владних реваншистів ще з нею домовитися не дано здійснитися. Але поки триває дивовижна фантасмагорія: попи накликають анафему на Зеленського, владу й Україну та проводять "хресну ходу" сатаністів. А влада забезпечує їм сприяння й охорону від українців. Комісію Мінкульту не допускають до роботи на території Лаври. А силовики морди відвертають. Події активно висвітлюють три обмежені владою канали, на яких кидаються московські зомбі, їм прямо погрожує одіозний павєл і сипле прокльонами, а численна провладна преса зайняла позу трьох мавпочок: нічого не бачу, нічого не чую, нікому нічого не скажу. Дивно це все якось відбувається. Так, звісно, не треба піддатися на провокації. Але кожний новий день потурання ворогу лише підсилює загрози такого провокування.

Тут на відео прямі погрози павла Зеленському та його родині. А у відповідь - тиша..."
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30.03.2023 16:59 Ответить
А згадаємо Пояркова та Федину.. Бо погрози Павла то є привід криміналу.
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30.03.2023 17:08 Ответить
Хтось щось приховує
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30.03.2023 17:08 Ответить
На Марусю Зверобій відразу справу завели. Але то ж на патріотів можна...
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30.03.2023 17:23 Ответить
Дуже добре швидко не треба було бовдуру на Зе прокльони класти він як його стосується дуже мстивий
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30.03.2023 17:16 Ответить
А що йому ті "православні" прокльони, в нього своя релігія - в нього хуцпа і він своїй братві дозволяє все, не порушуючи її.
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30.03.2023 17:51 Ответить
Безумні московитські сатаністи і дізнавачів не пускатимуть на територію Лаври. І поліцію. Це фсбенше кубло просто треба прийти та силоміць винести вперед ногами звідти.
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30.03.2023 17:16 Ответить
******** мрази!вышвырнуть в говнорашку к их кураторам!фсбшная сволота
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30.03.2023 17:16 Ответить
РПЦ не хоче покидати Лавру тому, що залишиться без великого бабла, яке вони "піднімали" на Пасху.
Ніякої віри чи піклування про вірян або захист прав людини і рівноправ'я - лише бабло. От якби їх витурили після Пасхи - то проблем було б менше або взагалі не було б.
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30.03.2023 17:22 Ответить
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30.03.2023 22:03 Ответить
Ось так і потрібно діяти - спокійно,методично,в рамках закону,ні в якому разі не нахрапом,в лоб...Порушив піп закон - взяти його тихо,вночі з ліжка і судити,краще виїздним судом десь поблизу фронту щоб чула сволота гуркіт "рускава міра".щоб прийшли на засідання люди,які воюють чи постраждали від москалів.Робити шум,виганяти поліцією,розганяти людей - то тільки підливати масла в вогонь і давати тему москальській пропаганді...З ними поступати по принципу лікування геморою - перетягнув ниткою і чекай поки відпаде само...
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30.03.2023 17:26 Ответить
Чортів у рясах у кутузку!
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30.03.2023 17:30 Ответить
Я не розумію, чому досі попи упц мп у Києво Печерській лаврі службу правлять і, взагалі, чому вони ще там? 29 березня був останній день, коли їм дозволено там перебувати. Виходить, закон не для всіх однаковий.
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30.03.2023 17:38 Ответить
Ті попи ще Лавру замінують якщо з ними панькатися .
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30.03.2023 17:46 Ответить
Было посчитано финансовая потеря Московской Православной Церкви при отсоединений Украинской Православной Церкви ..от Московской, это составит 32 милиярда американских доларов. За недополучений таких средств можно устроить " спектакль мирогого значения".
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30.03.2023 18:15 Ответить
КЛАС! такі провадження мають бути по кожному хамському випаду цих фарисеїв Московсько патріархату фсб! І все широко висвітлювати публічно і якомога ширше!
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30.03.2023 18:32 Ответить
Ще одне кримінальне провадження слід відкрити за фактом ігнорування правоохоронцями своїх професійних обов'язків. Не було б ніякого перешкоджання журналістській діяльності, якби присутні на місці події "правоохоронці" виконували свою роботу, а не просто спостерігали в очікуванні команди "фас" від начальства.
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30.03.2023 19:33 Ответить
 
 