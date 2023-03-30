Открыто уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности в Киево-Печерской лавре, - полиция Киева
По факту препятствования журналистской деятельности столичные дознаватели возбудили уголовное производство. Инцидент произошел на территории Киево-Печерской лавры сегодня, 30 марта.
Правоохранители выясняют детали происшествия. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.
В Печерское управление полиции обратились представители средств массовой информации с заявлением о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Заявители сообщили, что во время съемки сюжета один из священнослужителей Киево-Печерской лавры повредил оборудование оператора. Видео этого инцидента также опубликовали телеграм-каналы.
"По этому факту дознаватели территориального подразделения возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"рашистська церква вже межу перейшла, стала занадто токсичною. Тому мріям владних реваншистів ще з нею домовитися не дано здійснитися. Але поки триває дивовижна фантасмагорія: попи накликають анафему на Зеленського, владу й Україну та проводять "хресну ходу" сатаністів. А влада забезпечує їм сприяння й охорону від українців. Комісію Мінкульту не допускають до роботи на території Лаври. А силовики морди відвертають. Події активно висвітлюють три обмежені владою канали, на яких кидаються московські зомбі, їм прямо погрожує одіозний павєл і сипле прокльонами, а численна провладна преса зайняла позу трьох мавпочок: нічого не бачу, нічого не чую, нікому нічого не скажу. Дивно це все якось відбувається. Так, звісно, не треба піддатися на провокації. Але кожний новий день потурання ворогу лише підсилює загрози такого провокування.
Тут на відео прямі погрози павла Зеленському та його родині. А у відповідь - тиша..."
Ніякої віри чи піклування про вірян або захист прав людини і рівноправ'я - лише бабло. От якби їх витурили після Пасхи - то проблем було б менше або взагалі не було б.