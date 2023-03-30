Открыто уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности в Киево-Печерской лавре, - полиция Киева

По факту препятствования журналистской деятельности столичные дознаватели возбудили уголовное производство. Инцидент произошел на территории Киево-Печерской лавры сегодня, 30 марта.

Правоохранители выясняют детали происшествия. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

В Печерское управление полиции обратились представители средств массовой информации с заявлением о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Заявители сообщили, что во время съемки сюжета один из священнослужителей Киево-Печерской лавры повредил оборудование оператора. Видео этого инцидента также опубликовали телеграм-каналы.

"По этому факту дознаватели территориального подразделения возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте: Комиссия Минкульта не смогла попасть в закрытую церковь в Лавре