Украина станет членом Евросоюза быстрее, чем ожидается, если ЕС не придумает новые условия, чтобы замедлить этот процесс, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что Украина и ЕС начнут предвступительные переговоры уже в 2023 году, а получение полноправного членства будет длиться около года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я уже говорил, наша цель - начать переговоры о членстве в ЕС в 2023 году. Я думаю, что это займет приблизительно год, когда Украина получит полноправное членство. Это произойдет намного раньше, чем многие ожидают", - отметил Кулеба.

По словам министра, это также должно скоро произойти, "если ЕС не выдвинет какие-то искусственные условия или процедуры" для замедления процесса.

"Украина доказала, что готова и делает свою домашнюю работу гораздо быстрее, чем кто-либо ожидал", - подчеркнул он.

Кулеба также добавил, что 20 лет ЕС говорил, что Украине необходимы реформы для получения статуса-кандидата. "Теперь мы слышим, что ЕС должен реформировать себя для того, что Украина стала членом".

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