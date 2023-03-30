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Украина станет членом Евросоюза быстрее, чем ожидается, если ЕС не придумает новые условия, чтобы замедлить этот процесс, - Кулеба

дмитро,кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что Украина и ЕС начнут предвступительные переговоры уже в 2023 году, а получение полноправного членства будет длиться около года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я уже говорил, наша цель - начать переговоры о членстве в ЕС в 2023 году. Я думаю, что это займет приблизительно год, когда Украина получит полноправное членство. Это произойдет намного раньше, чем многие ожидают", - отметил Кулеба.

По словам министра, это также должно скоро произойти, "если ЕС не выдвинет какие-то искусственные условия или процедуры" для замедления процесса.

"Украина доказала, что готова и делает свою домашнюю работу гораздо быстрее, чем кто-либо ожидал", - подчеркнул он.

Кулеба также добавил, что 20 лет ЕС говорил, что Украине необходимы реформы для получения статуса-кандидата. "Теперь мы слышим, что ЕС должен реформировать себя для того, что Украина стала членом".

Читайте: Кулеба: Китай заверил, что не поставит оружие РФ. Москва возмущена такой позицией  

членство в ЕС (1006) Евросоюз (17102) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+16
Як наслухаєшся кулєб, то здається, що Україна стане членом ЄС ще за рік до початку таких переговорів!
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30.03.2023 18:00
+11
Злодіїв в ЄС не беруть.
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30.03.2023 18:07
+11
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30.03.2023 18:08
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Як наслухаєшся кулєб, то здається, що Україна стане членом ЄС ще за рік до початку таких переговорів!
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30.03.2023 18:00 Ответить
Стукайте і Вам відкриють - ви не маете права забувати , що для українців важливо вступити до ЕС., незалежно від Вашего особистого відношення до Кулеби

Политикі приходять і уходять , а українці залишаються европейцами , на відміну від кацапів- азіатів.

і те , що Україна досі не з европейськими народами в единому союзі - це несправедливо
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30.03.2023 18:08 Ответить
На жаль, тут стукати не допоможе. Потрібні реформи, а не їх імітація. Також потрібна сильна дипломатія, а не кадри єрмака на кшталт сексологині. А ще потрібно, щоб урядовці не крали!
Звісно, дивно, що Угорщина чи Румунія в ЄС, а ми ні, але «маємо те що маємо».
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30.03.2023 18:16 Ответить
Не хочу Вас засмучувати , но Ви даже не уявляете який беспредел існуе в УГОРЩІНі
. Їм пощастило, що ЕС розширився, щоб кацапи знову не влізли у східну Европу.

тому мабудь досі ціх мантрів щодо корупції ( з нею потрібно жорстоко воювати) при вступи до ЕС . Україна мае швидко вступити , щоб кацапи не повернулись до влади.
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30.03.2023 18:26 Ответить
Для початку війну треба закінчити і то перемогою, а потім все решта. А для тих придурків, таке враження, війна й не розпочиналась. Вони в якійсь свої паралельній реальності існують, ніби в якомусь наркотичному дурмані. То електронні рецепти, коли не знаєш, коли і звідки що прилетить, то податки, то акцизи, а то вже в ЄС вони вступають, придурки... Який ЄС з тими єрмаками і ОПа всілякими? Та й єдине, що їх в тому ЄС цікавить то бабло, яке в їх кишені має текти. В тому весь їх ЄС...
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30.03.2023 18:17 Ответить
Амбасадори працюють

«У нас "раптом з'явилися" Китай, Індія - я, звісно, жартую, раптом з'явився цілий світ. Виявляється, що ми частина цього процесу. Ми завжди нею були, але наша "пупоцентричність" зіграла з нами злий жарт і грала його років тридцять.

Тобто ми самі собою милувалися, самі себе в чомусь переконували, самі себе агітували, ну й вийшло те, що вийшло.

А зараз ми розширюємо свій світогляд. Принаймні у нас у голові з'являється карта світу, і це корисно.
ОЛЕГ ПОКАЛЬЧУК»
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30.03.2023 18:22 Ответить
Щось таке, але саме зараз то все на максимумі. Вже більше року нема посла в Китаї, в Болгарії призначили спеціалістку по мінету, там десь зашкварених чиновників розподілили... То про яку дипломатію може бути мова? Професійні дипломати відмовляються, щоб в тому зеленому лайні не обляпатись, вже й по оголошенню їх шукають, як двірників. А воно в ЄС зібралось... ЄС каже корупція, а воно у відповідь давай електронні рецепти, коли біля 8 мільйонів біженців. обстріли і повітряні тривоги... от і всі їхні реформи.
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30.03.2023 18:29 Ответить
Так, но посли не відмовляються. Ви уявити собі не можете із кого були набрані посольства при попередниках . Це 70% руского мира, це не знання історії Україні і МОВИ , це совкове хамство .
Більше просто не стоить описувати. А ви знаете що до 2015 року посольські діти вчились усі в російських школах при російських посольствах . І ЯКА була залежність українських послів від кацапів. Ну ось , в багатьох посольствах досі працюють ці дипломати.

а ви знаете , як получали командировку у МЗС в іноземне посольство в продовж 30 років ? Це окрема істория для журналистів
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30.03.2023 18:50 Ответить
З якого дива Ви вирішили що нас таких корумпованих туди запросять? Європу повністю влаштує "сіра зона" - бампер між кацапами і цивілізованим світом. Прийняття нас в ЄС означає повну відбудову країни з одночасним її переозброєнням, а це значно більше трильйона євро, з яких наші ЗЕ-чиновники половину розтягнуть по кишеням. Іншими словами, все це "свято гуманізму" за рахунок європейців, тобто збільшення податків в Європі, а така перспектива нікого там не надихає. Звідси доки ми не почнемо абсолютно азіатськими методами здирати шкіру з корумпованих суддів і вішати корумпованих чиновників на ліхтарях ніяких перспектив вступу в ЄС нема. Але щойно ми почнемо боротися з корупцією азіатськими методами то станемо "азіатами", а не будемо боротися то залишимось дикунами. Парадокс або "турецький гамбіт"...
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30.03.2023 18:30 Ответить
А тому що ЕС не буде відбудовувати країну, яку вона не контролює . Тому СПОЧАТКУ вступ до ЕС, а потім вже ТРИЛЬОНИ ЕВРО НА ВІДБУДОВУ. і ці гроши і проекти і затрати будуть контролювати у Брюсселі
ось так . І потім побачите що я права
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30.03.2023 18:41 Ответить
Єдине що на нас чекає в найближчі 20-30 років це проєвропейський неоколоніалізм - наддорогі кредити і наддешева робоча сила. Інвестори прийдуть і швидко побудують підприємства під дешеву робочу силу. Мета будь якого інвестора це максимальний і швидкий прибуток та ще й так щоб встигнути продати підприємство до модернізації. Модернізація для інвестора не має будь якого сенсу - дешевше будувати з нуля на новому місці. А тепер про "аборигенів". Їм доведеться брати наддорогі кредити під модернізацію і це затягне період бідності в країні на десятиліття... Зовнішні інвестори це насправді кіллери будь якої національної економіки в довготривалій перспективі. Це дуже гарно описано в книзі Перкінса «Сповідь економічного вбивці» (Confessions of an Economic Hit Man).
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30.03.2023 19:01 Ответить
Ви мабудь зі свого дивану не підіймаєтесь 🤣🤣🤣
«наддорогі кредити і наддешева робоча сила»
Ви в курсе яка ставка кредита в ЕС ? На нерухомість і авто від0,5 -5 % НА РІК. А які кредити в Україні ? Десь 15-20% на рік . ПРО ЩО ВИ ПИШИТЕ ???

а СКІЛЬКІ стоит година праці в ЕС ? Від 5 і до 20 евро в годину. ЯКЩО Україна вступить до ЕС, то всі ці правила і іі коснуться

«дешевше будувати з нуля на новому » Хто це сказав ? Ви ціни на будівельни матеріали бачили ? Зараз , щоб побудувати щось типа ЖБ ЦЕХА , потрібно у 10 разів більше коштів , ніж переобладнати старий цех .

« НЕ ЧИТАЙТЕ СОВЕТСКИХ ГАЗЕТ» 🤣🤣😀
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30.03.2023 23:40 Ответить
Далеко не 15-20%. Уже значно більше. А буде ще більше! Продуктивність праці в Україні на рівні 7% від продуктивності праці в ЄС. Щоб збільшити продуктивність потрібна модернізація і тут ми знову повертаємось до кредитів які при низькій продуктивності праці виплачувати неможливо. В результаті власність переходить кредитору. Тому кредити для бідних втрачають сенс. Так що краще лишатись на дивані, а якщо вже з нього піднявся щоб заробити то їхати з України.
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31.03.2023 01:53 Ответить
ви забули НАТО!
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30.03.2023 18:43 Ответить
Порошенко, після захоплення моряків, вводить військовий стан, через місяць відміняє. Не використовує його щоб скасувати вибори. Зешобла вводить військовий стан, країну перетворюють на совок з кріпацтвом, корупцією, беззаконням.
Кого ненавидить нарід? Правильно, Порошенко.
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30.03.2023 18:01 Ответить
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30.03.2023 18:08 Ответить
Слухай, досить вже методичку свою тулити у кожну новину.
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30.03.2023 19:25 Ответить
а що гуппі правда їбалочко коле ну то нічо,сцянину з зелемахвону прикладай полегшає)))
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30.03.2023 22:59 Ответить
При чому, воєний стан вибірковий..вибори проводити неможна, а ціни на електрику, газ, тепло, воду можна..
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30.03.2023 18:10 Ответить
Точно. Помню вся ВР поддержала военное положение. Даже Тимошенко и Ляшко голоса дали. Еще и почти вся оппозиция.
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30.03.2023 18:11 Ответить
Але через рік після уходе Зелі !
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30.03.2023 18:02 Ответить
Так починайте переговори
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30.03.2023 18:03 Ответить
Он мог бы быть теперь главным артистом квартала. На него бы шли.
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30.03.2023 18:03 Ответить
щось у лісі здохло - очільник української дипломатії в краватці й костюмі!
чи це довоєнна фотка?
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30.03.2023 18:27 Ответить
Злодіїв в ЄС не беруть.
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30.03.2023 18:07 Ответить
Перестаньте красти, дотримуйтесь Конституції і ми в ЄС. А незабаром і в НАТО.
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30.03.2023 18:08 Ответить
Hmmm, uspet li za eto vremja nachat sobljudat slobodu presi, borba korupciji, sozdat normalnuju sudebnuju sistemu, i vsjo to chto trebovalos zdelat ne tolko na slovax ZE vlasti, i sozdavaja vidimast raznimi obxodnimi manervami... Eshtjo vsjo eto nado realizovat zizni... Ja za to chtobi Ukraina stala bistreje stranoi ES.
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30.03.2023 18:11 Ответить
Кулєба! От слухаю я тебе і розумію, що ще трішки лишилось до того, як ти або хтось з ОПи скаже, що то ЄС до нас приєднується.
Що там з законом про КСУ? А свободою слова Шуфріч та ОПа нормально керують? А як перемогли корупцію і олігархів! Ну просто чемпіони Всесвіту (як з КОВІДом)!
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30.03.2023 18:11 Ответить
Квартал ворья-95, вы можете заткнуться? То один вылезет с сказкой что будет ПОСЛЕ победы, то второй, то третий. Ты не на сцене, Кулеба, в стране идет война, которую весь квартал ворья-95, встретил в абсолютно разобранном состоянии.
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30.03.2023 18:15 Ответить
та ми вже касапів перемогали за два-три тижні. Раз з десять. А тут - євросоюз... пльова справа. за один рік, та що там ... та -надцять раз вступимо!
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30.03.2023 18:16 Ответить
Это какая-то параллельная реальность.И всю эту х@&ню очолює мой одногодка - 1977года . Какое наступление захлебнулось, какое наступление будет эгегей??? Закидаем трупами.
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30.03.2023 18:17 Ответить
Але то вже брехло, бюджет розкрадають як ніхто до них, і шось пи*дять про ЄС. Таких виродків ніколи не візьмуть навіть у тайожний союз, не те що у ЄС. Орбан і його приплічники порівняно з ****** народу - святі.
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30.03.2023 18:25 Ответить
може... якби... - ще один, як і той очільник МЕГАТЕ, який тільки розводить руками і чеше язиком

навіщо вони взагалі потрібні з такою результативністю роботи?
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30.03.2023 18:35 Ответить
А може і не стати...
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30.03.2023 19:00 Ответить
Предлагаю всем пользователям сайта не реагировать на заявления наших болтунов и не обсуждать их.
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30.03.2023 19:01 Ответить
 
 