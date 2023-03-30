Украина станет членом Евросоюза быстрее, чем ожидается, если ЕС не придумает новые условия, чтобы замедлить этот процесс, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что Украина и ЕС начнут предвступительные переговоры уже в 2023 году, а получение полноправного членства будет длиться около года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я уже говорил, наша цель - начать переговоры о членстве в ЕС в 2023 году. Я думаю, что это займет приблизительно год, когда Украина получит полноправное членство. Это произойдет намного раньше, чем многие ожидают", - отметил Кулеба.
По словам министра, это также должно скоро произойти, "если ЕС не выдвинет какие-то искусственные условия или процедуры" для замедления процесса.
"Украина доказала, что готова и делает свою домашнюю работу гораздо быстрее, чем кто-либо ожидал", - подчеркнул он.
Кулеба также добавил, что 20 лет ЕС говорил, что Украине необходимы реформы для получения статуса-кандидата. "Теперь мы слышим, что ЕС должен реформировать себя для того, что Украина стала членом".
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Политикі приходять і уходять , а українці залишаються европейцами , на відміну від кацапів- азіатів.
і те , що Україна досі не з европейськими народами в единому союзі - це несправедливо
Звісно, дивно, що Угорщина чи Румунія в ЄС, а ми ні, але «маємо те що маємо».
. Їм пощастило, що ЕС розширився, щоб кацапи знову не влізли у східну Европу.
тому мабудь досі ціх мантрів щодо корупції ( з нею потрібно жорстоко воювати) при вступи до ЕС . Україна мае швидко вступити , щоб кацапи не повернулись до влади.
«У нас "раптом з'явилися" Китай, Індія - я, звісно, жартую, раптом з'явився цілий світ. Виявляється, що ми частина цього процесу. Ми завжди нею були, але наша "пупоцентричність" зіграла з нами злий жарт і грала його років тридцять.
Тобто ми самі собою милувалися, самі себе в чомусь переконували, самі себе агітували, ну й вийшло те, що вийшло.
А зараз ми розширюємо свій світогляд. Принаймні у нас у голові з'являється карта світу, і це корисно.
ОЛЕГ ПОКАЛЬЧУК»
Більше просто не стоить описувати. А ви знаете що до 2015 року посольські діти вчились усі в російських школах при російських посольствах . І ЯКА була залежність українських послів від кацапів. Ну ось , в багатьох посольствах досі працюють ці дипломати.
а ви знаете , як получали командировку у МЗС в іноземне посольство в продовж 30 років ? Це окрема істория для журналистів
ось так . І потім побачите що я права
«наддорогі кредити і наддешева робоча сила»
Ви в курсе яка ставка кредита в ЕС ? На нерухомість і авто від0,5 -5 % НА РІК. А які кредити в Україні ? Десь 15-20% на рік . ПРО ЩО ВИ ПИШИТЕ ???
а СКІЛЬКІ стоит година праці в ЕС ? Від 5 і до 20 евро в годину. ЯКЩО Україна вступить до ЕС, то всі ці правила і іі коснуться
«дешевше будувати з нуля на новому » Хто це сказав ? Ви ціни на будівельни матеріали бачили ? Зараз , щоб побудувати щось типа ЖБ ЦЕХА , потрібно у 10 разів більше коштів , ніж переобладнати старий цех .
« НЕ ЧИТАЙТЕ СОВЕТСКИХ ГАЗЕТ» 🤣🤣😀
Кого ненавидить нарід? Правильно, Порошенко.
чи це довоєнна фотка?
Що там з законом про КСУ? А свободою слова Шуфріч та ОПа нормально керують? А як перемогли корупцію і олігархів! Ну просто чемпіони Всесвіту (як з КОВІДом)!
навіщо вони взагалі потрібні з такою результативністю роботи?