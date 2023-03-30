Враг пытается наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, отражены 47 атак противника, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 30.03.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

Продолжаются 400 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка. Были отражены 47 атак противника на указанных направлениях.

В течение суток противник нанес 1 ракетный и 3 авиационных удара, совершил 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и дальше игнорирует законы и обычаи войны, продолжает применять тактику террора против мирного населения.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. В течение суток враг осуществил обстрелы населенных пунктов Горск Черниговской области, Нововасильевка, Новая Гута, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также населенных пунктов Гранов, Казачья Лопань, Волчанск, Зибино и Бударки на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Стельмаховки, Кузьминого и Берестового. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты: Дворичанское, Западное, Двуречная, Купянск, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Торское, Северск, Спорное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут. Однако наши защитники мужественно удерживают город, отражают многочисленные атаки противника. В течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области. Совершили обстрелы населенных пунктов Миньковка, Орехово-Васильевка, Дружковка, Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Водяного, Красногоровки и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Невельское, Красногоровку, Марьинку, Георгиевку, Курахово и Новомихайловку Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Времевка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малые Щербаки Запорожской области; Марганец и Никополь – Днепропетровской; Золотая Балка, Гавриловка, Берислав, Веселое, Бургунка, Антоновка, Берегово Херсонской области и Очаков Николаевской области.

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Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов врага", - говорится в информации Генштаба ВСУ.