РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10950 посетителей онлайн
Новости Война
11 535 78

Кабмин не принял рекомендации, разрешающие участие крупных ритейлеров в поставках продуктов для Минобороны. Резников выступил против, - ЦПК

кабмін

Кабмин так и не принял рекомендации, позволяющие участие крупных ритейлеров в поставках продуктов для Минобороны. Министр обороны выступил против этого документа, разработанного с участием его заместителя.

Об этом говорится в заявлении Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Напомним, что ранее межправительственная рабочая группа во главе с Министерством економики разработала рекомендации, которые бы решили большинство проблем с закупками Минобороны. В частности, нереалистичные требования о срочной поставке всех более 400 наименований продуктов из каталога министерства в любую точку Украины".

Читайте также: Зеленский подписал закон о прозрачных закупках Минобороны. Вероятно, "яйца по 17 грн за шт" будут не единственной проблемой, - ЦПК

В угоду министру правительство продлило действие существующих контрактов на питание еще на 90 дней.

Итак, что мы имеем сегодня?

1. "Актив Компани" с яблоками по 51 грн/кг никуда не исчезнет (по крайней мере, на ближайшие 3 месяца).

2. Крупные ритейлеры еще минимум те же 3 месяца не смогут принять участие в закупках Минобороны.

3. Все разговоры о мифическом "милитари Prozorro" так и остались разговорами. И это в то время, когда рекомендации межправительственной рабочей группы, разработанные с участием самих Prozorro, вообще отвергли.

Читайте также: Резников анонсировал разработку Military Prozorro для оборонных закупок

Как результат, во всей этой истории с закупками продуктов для бойцов сейчас есть единственный реальный сдвиг. Это закон о публикации цен в Prozorro. Закон, разработанный антикоркомитетом с участием Министерства економики, ЦПК и других стейкхолдеров. Среди которых Минобороны, к сожалению, нет", – говорится в заявлении.

Автор: 

госзакупки (960) Кабмин (14024) Минобороны (9277) закупки (746) Резников (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+54
І ніхто ту суку не застрелить
показать весь комментарий
30.03.2023 19:07
+48
там багато сук, яких вже давно час пристрелити, тому що крадуть у тих, хто їхні злодійкуваті пики собою щоденно в окопах затуляють... і якщо вже стріляти, то починати тре з ОПи, бо вся корумпована схема без кришування звідти просто б не працювала, бо ця наволоч краде вже навіть не мільйонами, а мільярдами і краде під час найкривавішої війни в історії незалежної України, а це вже не крадіжка, це мародерство власного народу, їх тре карати так само, як москалоту, бо вони навіть гірше, ті хоч відкриті вороги, а ця потолоч прикидається "патріотами", користуючись довірою народу в народа ж і краде...
показать весь комментарий
30.03.2023 19:16
+43
Суспільство волає: годі красти! А ЗЕрезнікову *****!
показать весь комментарий
30.03.2023 19:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я теж безкорисливо люблю гроші.
показать весь комментарий
30.03.2023 19:06 Ответить
І ніхто ту суку не застрелить
показать весь комментарий
30.03.2023 19:07 Ответить
там багато сук, яких вже давно час пристрелити, тому що крадуть у тих, хто їхні злодійкуваті пики собою щоденно в окопах затуляють... і якщо вже стріляти, то починати тре з ОПи, бо вся корумпована схема без кришування звідти просто б не працювала, бо ця наволоч краде вже навіть не мільйонами, а мільярдами і краде під час найкривавішої війни в історії незалежної України, а це вже не крадіжка, це мародерство власного народу, їх тре карати так само, як москалоту, бо вони навіть гірше, ті хоч відкриті вороги, а ця потолоч прикидається "патріотами", користуючись довірою народу в народа ж і краде...
показать весь комментарий
30.03.2023 19:16 Ответить
пусть Резников и шобла к онкологам на запись становятся им сгодится ПРОКЛЯТИЯ И СЛЕЗЫ НАРОДА ВСЕГДА ВЫЛЕТАЮТ НЕОЖИДАННЫМ ДИАГНОЗОМ....И ПОТОМ ЧИТАЕМ.... СДОХЛА ПАДАЛЬ В ЧИНЕ И РАНГЕ И ПРИ КРЕСЛЕ.. ОТ ТЯЖЕЛОЙ И НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ БОЛЯЧКИ..
показать весь комментарий
30.03.2023 19:59 Ответить
ХЕР ТАМ.
Від раку тільки моя теща померла, свята людина, яка жодному не зробила нічого паганого в житті.
А ці кровосісі будуть жити до 120, бо за своїм здоров'ям максимально уважно стежать, не п'ють, не їдять, займаються спортом, і тд.
Справедливість - це тупорилий міф, який придумали багатії, щоб раби не бунтували.
показать весь комментарий
31.03.2023 11:55 Ответить
"...це мародерство власного народу..." ось тут ви трохи поплутали, про крадіжку гуманітарки з Ізраїлю, чуток не було.
показать весь комментарий
30.03.2023 20:14 Ответить
а хто????
там всі в долі
малій чи великій, але долі
я як би дійсно, на постачання зайшла крепка фірма яка дорожить репутацією та розвиває бізнес то продукти в ЗСУ були б по ціні АТБ
бо крепкі компанії складають договора на рік в перед і за півроку до постачання
і там, заробляють на маленьких відсотках за рахунок великого обороту
а єрмоні це треба???
вкрасти не буде на чому, хіба самі продукти зкомуниздити...
тому я за.
показать весь комментарий
30.03.2023 20:52 Ответить
резников, а шо такое? - яйца не той системы?.. , с.ка дермаковская
показать весь комментарий
30.03.2023 19:08 Ответить
Вор!
показать весь комментарий
30.03.2023 19:12 Ответить
Як же це - такии танкіст- вундеркінд а з яблуками напряги .
показать весь комментарий
30.03.2023 19:13 Ответить
Йому подобається як танк дирчить
показать весь комментарий
30.03.2023 20:42 Ответить
Рєзніков зобов'язаний щоп'ятниці заносити викрадене на відкатах бабло Єрмаку - тому на нього наїжджати не потрібно.

Він чесний і постраждалий від мафії ЗеЄрмака міністр оборони - він просто не має іншого виходу

Пишіть йому на його соціальних сторінках слова співчуття - він у заручниках
показать весь комментарий
30.03.2023 19:13 Ответить
Суспільство волає: годі красти! А ЗЕрезнікову *****!
показать весь комментарий
30.03.2023 19:13 Ответить
Так ця ж скотина писала - мій презедент попросив мене нікуди не йти. Я залишаюсь. Всі курви зелені в долі - наповнюють банківски ячейки брюліками та золотом. І все на крові наших війскових. Всі слова даремні - їх ні чого не стримує. Злодії у хаті виносять все.
показать весь комментарий
30.03.2023 20:00 Ответить
А что, у Резникова есть право вето, если бы так решило большинство?
показать весь комментарий
30.03.2023 19:14 Ответить
Яйца свои по 170 он разным буржуинам не отдаст. МЕТРО- крупный опт до 50 грн.
показать весь комментарий
30.03.2023 19:15 Ответить
Зелені виродки!
показать весь комментарий
30.03.2023 19:18 Ответить
Доповню: Так хто там бариги, сукі зелені? Користуюсь нагодою та вітаю сраакашвілю на історичній батьківщині та народженням доці від служчки народної...
показать весь комментарий
31.03.2023 09:55 Ответить
Ви погляньте на цього рєзнікова - з його блудливої пики не скохить якась ідіотська посмішка - видно відчуває підтримку мафіі зеленського!
показать весь комментарий
30.03.2023 19:20 Ответить
Ну бо вони розуміють, що розумний нарід все схаває і ще проголосує за них
показать весь комментарий
30.03.2023 19:36 Ответить
А що зескот на це каже? Чому мародер рєзніков далі грабує армію, а симулякр президента, зеленський, мовчить?
показать весь комментарий
30.03.2023 19:21 Ответить
Главный с "квартала ворья-95" как обычно ничего не замечает....
показать весь комментарий
30.03.2023 19:21 Ответить
А хто й по яких цінах постачає продукти у МВС?
показать весь комментарий
30.03.2023 19:23 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2023 19:23 Ответить
пардон, це хто?
показать весь комментарий
30.03.2023 19:52 Ответить
Міністр - завгосп та його яйцева муза.
показать весь комментарий
30.03.2023 22:13 Ответить
Лисий чорт в очках з бородою.
показать весь комментарий
30.03.2023 22:41 Ответить
Цап чотириокий!
показать весь комментарий
30.03.2023 19:26 Ответить
РезникОВ - чисто "Українське" призвище!
показать весь комментарий
30.03.2023 19:29 Ответить
Суку очкастую на лоскуты порезать, и обшить коесло для нового министра
показать весь комментарий
30.03.2023 19:41 Ответить
Вор має сидіти, але не в МО ,а за гратами... Та поки все навпаки.
показать весь комментарий
30.03.2023 19:42 Ответить
Це каже про те, що Резніков - крав, краде красти буде, і ніщо йому не завадить!
показать весь комментарий
30.03.2023 19:46 Ответить
А хто йому може завадить якщо у всієї ОПи рильце в яйцях!
показать весь комментарий
30.03.2023 19:56 Ответить
так це ж ясно. скоро Пасха і яйця будуть не по 17 грн., а 52 грн. для ЗСУ. 73% радійте за свій вибір.
показать весь комментарий
30.03.2023 19:58 Ответить
Очкастий невіглас виступив проти, тому що взяв гроші.
Інакше довелось би їх повернути
показать весь комментарий
30.03.2023 19:59 Ответить
коли влада звертається до народа незрозумілою мовою то зрозуміло одне - яйця по 17 та яблука по 51 будуть і надалі.
показать весь комментарий
30.03.2023 20:00 Ответить
Грабувати армію під час війни - це воювати на стороні ворога. Тому рашист рєзніков має отримати пожиттєве за державну зраду.
показать весь комментарий
30.03.2023 20:18 Ответить
АТБ і Сільпо не пустили.
Нічого підривати гаманець рєзнікова своїми дешевими цінами
показать весь комментарий
30.03.2023 20:19 Ответить
Ясен хер, что против, в карман лезут, бабло отбирают.
показать весь комментарий
30.03.2023 20:24 Ответить
Шахрай на шахраю сидить , ще й шахраем поганяе - это просто зебилы, кто таких выбирает.
показать весь комментарий
30.03.2023 20:29 Ответить
Братья и сестры, не буду вам говорить какие оптовые цены на яйца (типо , десяток по 45 грн) . Сами забейте в поисковик и убедитесь.
показать весь комментарий
30.03.2023 20:31 Ответить
https://agro-ukraine.com/ru/trade/m-1186404/prodam-yajtse-kuryache-vid-virobnika-opt/

https://agro-ukraine.com/ru/trade/m-1186404/prodam-yajtse-kuryache-vid-virobnika-opt/ Продам яйце столове куряче(С1) від виробника опт

4.8 грн.
показать весь комментарий
30.03.2023 20:33 Ответить
https://agro-ukraine.com/ru/trade/m-1093695/yajtse-domashnye-kuryache/

https://agro-ukraine.com/ru/trade/m-1093695/yajtse-domashnye-kuryache/ Яйце домашнє куряче

40 грн.
показать весь комментарий
30.03.2023 20:34 Ответить
https://agro-ukraine.com/ru/trade/m-1170422/stolovoe-yajtso-optom-i-v-roznitsu/ 2

https://agro-ukraine.com/ru/trade/m-1170422/stolovoe-yajtso-optom-i-v-roznitsu/ Столовое Яйцо оптом и в розницу

2.5 грн.
показать весь комментарий
30.03.2023 20:38 Ответить
М-А-Р-О-Д-Е-Р
показать весь комментарий
30.03.2023 20:37 Ответить
А чого мовчить Зеленський, де наша рада, де САП, крадуть же відкрито і ніхто не реагує, нащо тоді ці міжурядові групи, рєзніков проти- так він же сказав, що за ціни не відповідає
показать весь комментарий
30.03.2023 20:49 Ответить
Ці гроші-парафія Зелі та Резнікова.
показать весь комментарий
30.03.2023 20:51 Ответить
Это ужасно. Я больше не могу читать новости. Чертов Зеленский сделай что-нибудь.
показать весь комментарий
30.03.2023 21:08 Ответить
Це як бульдозером давити
показать весь комментарий
30.03.2023 21:18 Ответить
Ця гнила злочинець. Він має бути відсторонений та покараний.
показать весь комментарий
30.03.2023 21:31 Ответить
трєш! мабудь, тільки гільотина, бодай, щось зрушить..
показать весь комментарий
30.03.2023 22:55 Ответить
А хто ці великий ріелтори, яким не дають? Фоззі та атб?
показать весь комментарий
30.03.2023 23:34 Ответить
Яка різниця, хто з великих ріелторів, якщо витрати з державного бюджету значно скоротяться!?
показать весь комментарий
31.03.2023 08:41 Ответить
пану необхідно утримувати якось будинки в Європах які дісталися з часів кмда))
показать весь комментарий
31.03.2023 08:55 Ответить
не журіться, кріпаки
показать весь комментарий
31.03.2023 08:57 Ответить
Що так?!!
Знову, "Зє-сцарь" -хорошій, "боярє"- погані?
показать весь комментарий
31.03.2023 08:59 Ответить
Ціни в Прозоро теж ніхто не публікує, бо треба вносити зміни в програмне забезпечення, а кому ж воно треба?! Тому ніхера не помінялося, пане Зеленський у вашому корупційному офісі!
показать весь комментарий
31.03.2023 09:07 Ответить
Бо ж Федорову не до того. Він же тепер аж віце-прем'єр! Він готує зміни до Митного та Податкового кодексу, бо більше ж нікому.
показать весь комментарий
31.03.2023 10:00 Ответить
kurwa jebana
показать весь комментарий
31.03.2023 09:24 Ответить
Ось така сволота.
показать весь комментарий
31.03.2023 10:37 Ответить
Грабіжники зелені!!!!
показать весь комментарий
31.03.2023 10:43 Ответить
А, что мы хотели? Зелю, пороха, что к власти просто так к власти привели!
показать весь комментарий
31.03.2023 11:17 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2023 12:04 Ответить
Схоже міністр в долі, обіцяв термін ділкам - слово тримає лайно.
показать весь комментарий
31.03.2023 11:19 Ответить
Красти легше без ретейлеров. Все тільки тому що депутати не йдуть на фронт. Для них війна така обсракция якої важк збагнути.
показать весь комментарий
31.03.2023 12:07 Ответить
ще не на часі
показать весь комментарий
31.03.2023 12:20 Ответить
Зеєрмезніков
показать весь комментарий
31.03.2023 12:26 Ответить
Наверное пришло время писать петицию с требованием отставки Резников, как явного вредителя и врага украинского народа! И чем быстрее петиция наберет необходимое количество голосов, тем быстрее мы сможем распространить эту петицию и требование украинского народа среди западноевропейских пабликов.
показать весь комментарий
31.03.2023 12:53 Ответить
У меня нет опыта составления подобных петиций, нужно как то по протоколу правильно ее составить. Но подпишусь и я и все мои близкие.
показать весь комментарий
31.03.2023 12:54 Ответить
Там таких вся Зе влада по всій Україні, вони разом з ригами, тому відставку треба робити тисячам топ Зе чиновників які можуть мати звязок з фсб.
показать весь комментарий
31.03.2023 13:16 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2023 13:13 Ответить
Кабмін не прийняв рекомендації, які дозволяють участь великих ритейлерів у поставках продуктів для Міноборони. Резніков виступив проти, - ЦПК Джерело:
КРАСТИ, КРАСТИ І ЩЕ РАЗ КРАСТИ
Зе влада
показать весь комментарий
31.03.2023 13:14 Ответить
Гавно новость!
Сперва следует послушать аргументацию Резникова.
показать весь комментарий
31.03.2023 15:16 Ответить
 
 