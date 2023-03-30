Кабмин не принял рекомендации, разрешающие участие крупных ритейлеров в поставках продуктов для Минобороны. Резников выступил против, - ЦПК
Кабмин так и не принял рекомендации, позволяющие участие крупных ритейлеров в поставках продуктов для Минобороны. Министр обороны выступил против этого документа, разработанного с участием его заместителя.
Об этом говорится в заявлении Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
"Напомним, что ранее межправительственная рабочая группа во главе с Министерством економики разработала рекомендации, которые бы решили большинство проблем с закупками Минобороны. В частности, нереалистичные требования о срочной поставке всех более 400 наименований продуктов из каталога министерства в любую точку Украины".
В угоду министру правительство продлило действие существующих контрактов на питание еще на 90 дней.
Итак, что мы имеем сегодня?
1. "Актив Компани" с яблоками по 51 грн/кг никуда не исчезнет (по крайней мере, на ближайшие 3 месяца).
2. Крупные ритейлеры еще минимум те же 3 месяца не смогут принять участие в закупках Минобороны.
3. Все разговоры о мифическом "милитари Prozorro" так и остались разговорами. И это в то время, когда рекомендации межправительственной рабочей группы, разработанные с участием самих Prozorro, вообще отвергли.
Как результат, во всей этой истории с закупками продуктов для бойцов сейчас есть единственный реальный сдвиг. Это закон о публикации цен в Prozorro. Закон, разработанный антикоркомитетом с участием Министерства економики, ЦПК и других стейкхолдеров. Среди которых Минобороны, к сожалению, нет", – говорится в заявлении.
Пожалуйста, подождите...
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Від раку тільки моя теща померла, свята людина, яка жодному не зробила нічого паганого в житті.
А ці кровосісі будуть жити до 120, бо за своїм здоров'ям максимально уважно стежать, не п'ють, не їдять, займаються спортом, і тд.
Справедливість - це тупорилий міф, який придумали багатії, щоб раби не бунтували.
там всі в долі
малій чи великій, але долі
я як би дійсно, на постачання зайшла крепка фірма яка дорожить репутацією та розвиває бізнес то продукти в ЗСУ були б по ціні АТБ
бо крепкі компанії складають договора на рік в перед і за півроку до постачання
і там, заробляють на маленьких відсотках за рахунок великого обороту
а єрмоні це треба???
вкрасти не буде на чому, хіба самі продукти зкомуниздити...
тому я за.
Він чесний і постраждалий від мафії ЗеЄрмака міністр оборони - він просто не має іншого виходу
Пишіть йому на його соціальних сторінках слова співчуття - він у заручниках
лу жчки народної...
Інакше довелось би їх повернути
Нічого підривати гаманець рєзнікова своїми дешевими цінами
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Знову, "Зє-сцарь" -хорошій, "боярє"- погані?
КРАСТИ, КРАСТИ І ЩЕ РАЗ КРАСТИ
Зе влада
Сперва следует послушать аргументацию Резникова.