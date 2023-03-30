Кабмин не принял рекомендации, разрешающие участие крупных ритейлеров в поставках продуктов для Минобороны. Резников выступил против, - ЦПК

Кабмин так и не принял рекомендации, позволяющие участие крупных ритейлеров в поставках продуктов для Минобороны. Министр обороны выступил против этого документа, разработанного с участием его заместителя.

Об этом говорится в заявлении Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Напомним, что ранее межправительственная рабочая группа во главе с Министерством економики разработала рекомендации, которые бы решили большинство проблем с закупками Минобороны. В частности, нереалистичные требования о срочной поставке всех более 400 наименований продуктов из каталога министерства в любую точку Украины".

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В угоду министру правительство продлило действие существующих контрактов на питание еще на 90 дней.

Итак, что мы имеем сегодня?

1. "Актив Компани" с яблоками по 51 грн/кг никуда не исчезнет (по крайней мере, на ближайшие 3 месяца).

2. Крупные ритейлеры еще минимум те же 3 месяца не смогут принять участие в закупках Минобороны.

3. Все разговоры о мифическом "милитари Prozorro" так и остались разговорами. И это в то время, когда рекомендации межправительственной рабочей группы, разработанные с участием самих Prozorro, вообще отвергли.

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Как результат, во всей этой истории с закупками продуктов для бойцов сейчас есть единственный реальный сдвиг. Это закон о публикации цен в Prozorro. Закон, разработанный антикоркомитетом с участием Министерства економики, ЦПК и других стейкхолдеров. Среди которых Минобороны, к сожалению, нет", – говорится в заявлении.