Leopard, Marder и танки для разминирования: в Германии отчитались о переданной Украине помощи

Германия в течение недели передала Украине танки Leopard 2, БМП Marder и танки для разминирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом свидетельствует обновление списка переданной Украине помощи на сайте правительства.

По сравнению с данными за предыдущую неделю, в списке указана тяжелая бронетехника, передачу которой уже подтверждали официально – 18 танков Leopard 2A6 с боеприпасами и 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами, предоставленными из складов Бундесвера и производителей ОПК.

Кроме того, в списке:

- две бронированные ремонтно-эвакуационные машины для бронетехники Bergepanzer 3 (на базе танка Leopard 2);

- два танка для разминирования WISENT 1 (на базе танка Leopard 2);

- еще 24 грузовика Zetros, в дополнение к 28 переданных ранее (вместе - уже 52);

- еще 40 тысяч аптечек, в дополнение к 120 тысячам переданных ранее (совокупно - уже 160 тысяч);

- 103 тысячи турникетов.

Читайте также: Испания направит шесть танков Leopard 2A4 в Украину после 9 апреля, - министр обороны Роблес

Напомним, посол ФРГ Фельдгузен сообщила, что Германия договорилась со Словакией о ремонте САУ Panzerhaubitze 2000 для Украины.