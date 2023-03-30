Leopard, Marder и танки для разминирования: в Германии отчитались о переданной Украине помощи
Германия в течение недели передала Украине танки Leopard 2, БМП Marder и танки для разминирования.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом свидетельствует обновление списка переданной Украине помощи на сайте правительства.
По сравнению с данными за предыдущую неделю, в списке указана тяжелая бронетехника, передачу которой уже подтверждали официально – 18 танков Leopard 2A6 с боеприпасами и 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами, предоставленными из складов Бундесвера и производителей ОПК.
Кроме того, в списке:
- две бронированные ремонтно-эвакуационные машины для бронетехники Bergepanzer 3 (на базе танка Leopard 2);
- два танка для разминирования WISENT 1 (на базе танка Leopard 2);
- еще 24 грузовика Zetros, в дополнение к 28 переданных ранее (вместе - уже 52);
- еще 40 тысяч аптечек, в дополнение к 120 тысячам переданных ранее (совокупно - уже 160 тысяч);
- 103 тысячи турникетов.
Напомним, посол ФРГ Фельдгузен сообщила, что Германия договорилась со Словакией о ремонте САУ Panzerhaubitze 2000 для Украины.
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А де ж харчеваться будуть монослужки, за гроші калоМоскага???
В очистку, усі місця розаписані….