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Новости
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Leopard, Marder и танки для разминирования: в Германии отчитались о переданной Украине помощи

leopard

Германия в течение недели передала Украине танки Leopard 2, БМП Marder и танки для разминирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом свидетельствует обновление списка переданной Украине помощи на сайте правительства.

По сравнению с данными за предыдущую неделю, в списке указана тяжелая бронетехника, передачу которой уже подтверждали официально – 18 танков Leopard 2A6 с боеприпасами и 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами, предоставленными из складов Бундесвера и производителей ОПК.

Кроме того, в списке:

- две бронированные ремонтно-эвакуационные машины для бронетехники Bergepanzer 3 (на базе танка Leopard 2);
- два танка для разминирования WISENT 1 (на базе танка Leopard 2);
- еще 24 грузовика Zetros, в дополнение к 28 переданных ранее (вместе - уже 52);
- еще 40 тысяч аптечек, в дополнение к 120 тысячам переданных ранее (совокупно - уже 160 тысяч);
- 103 тысячи турникетов.

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Напомним, посол ФРГ Фельдгузен сообщила, что Германия договорилась со Словакией о ремонте САУ Panzerhaubitze 2000 для Украины.

Автор: 

Германия (6925) помощь (7752) танк (2246) Leopard (114)


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Топ комментарии
+14
Щиро дякуємо, Германіє.
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30.03.2023 19:25
+10
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30.03.2023 20:22
+8
а куда оно денется...?
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30.03.2023 20:00
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30.03.2023 19:14 Ответить
Лєопард для москви -пёрд на рило ?
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30.03.2023 19:15 Ответить
Щиро дякуємо, Германіє.
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30.03.2023 19:25 Ответить
Те, що ви там щось передали, ще не факт що воно доїде до України
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30.03.2023 19:33 Ответить
А що, у Польщі загрузне?
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30.03.2023 19:40 Ответить
а куда оно денется...?
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30.03.2023 20:00 Ответить
а ********* зрадойобским ртом надо,стоит же норматив даже в позитивной новости оставить говновисер с скигленням)
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30.03.2023 20:59 Ответить
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30.03.2023 20:22 Ответить
Danke schön, Deutschland!
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30.03.2023 20:41 Ответить
Так це передають Україні усе без прокладок і схем від привладних…..
А де ж харчеваться будуть монослужки, за гроші калоМоскага???
В очистку, усі місця розаписані….
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31.03.2023 00:24 Ответить
 
 