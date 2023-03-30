Судья из Киева подозревается в незаконном снятии ареста со 111 тыс. евро, - НАБУ
30 марта 2023 года НАБУ и САП сообщили судье одного из районных судов г. Киева о подозрении в злоупотреблении властью и внесении в определение заведомо ложных сведений (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Как установило следствие, в ноябре 2020 года судья приняла решение о снятии ареста со 110,7 тыс. евро и 9,3 тыс. дол. США, ссылаясь на якобы принадлежность этих средств не обвиняемому по делу, а совсем другому лицу.
"На самом деле, такое решение было принято заведомо незаконно. Во-первых, судья в принципе не имела права рассматривать этот вопрос. Во-вторых, ходатайство о снятии ареста не содержало никаких сведений об обвиняемом, у которого были изъяты средства, и какого-либо подтверждения принадлежности этих средств другому лицу.
Кроме того, подозреваемая рассмотрела это ходатайство в отсутствие заявителя, его представителя и прокурора, а также указала в постановленном определении заведомо ложные сведения о якобы подаче представителем заявителя в суд заявления о рассмотрении ходатайства без его участия", - отметили в НАБУ.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Українці реально хронічно хворі на корупцію. У нас з нею не боряться, просто кожна наступна нова влада її очолює, замість того, щоб боротися.