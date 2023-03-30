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Новости Борьба с коррупцией
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Судья из Киева подозревается в незаконном снятии ареста со 111 тыс. евро, - НАБУ

набу,суддя

30 марта 2023 года НАБУ и САП сообщили судье одного из районных судов г. Киева о подозрении в злоупотреблении властью и внесении в определение заведомо ложных сведений (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как установило следствие, в ноябре 2020 года судья приняла решение о снятии ареста со 110,7 тыс. евро и 9,3 тыс. дол. США, ссылаясь на якобы принадлежность этих средств не обвиняемому по делу, а совсем другому лицу.

"На самом деле, такое решение было принято заведомо незаконно. Во-первых, судья в принципе не имела права рассматривать этот вопрос. Во-вторых, ходатайство о снятии ареста не содержало никаких сведений об обвиняемом, у которого были изъяты средства, и какого-либо подтверждения принадлежности этих средств другому лицу.

Кроме того, подозреваемая рассмотрела это ходатайство в отсутствие заявителя, его представителя и прокурора, а также указала в постановленном определении заведомо ложные сведения о якобы подаче представителем заявителя в суд заявления о рассмотрении ходатайства без его участия", - отметили в НАБУ.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

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НАБУ (4218) Киев (25466) судья (2643) САП (2059)


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Топ комментарии
+13
А де взяти такого суддю, якого не можна було б запідозрити в незаконних діях?
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30.03.2023 19:21
+11
Отож і воно. Треба приймати вольові і всім очевидні речі- запрошувати працівників судових установ із за кордону. А нашим по мітлі, совку хай вулиці прибирають. Років на 10.
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30.03.2023 19:27
+11
вангую, що тьотя - піддута ригаАналка з Луганська
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30.03.2023 20:07
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А де взяти такого суддю, якого не можна було б запідозрити в незаконних діях?
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30.03.2023 19:21 Ответить
Отож і воно. Треба приймати вольові і всім очевидні речі- запрошувати працівників судових установ із за кордону. А нашим по мітлі, совку хай вулиці прибирають. Років на 10.
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30.03.2023 19:27 Ответить
та ні нехай вже, як водиться у суддів, прибирають довічно
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30.03.2023 19:37 Ответить
На Марсе.
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30.03.2023 19:28 Ответить
Так туди рєдкій судья долєтіт
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30.03.2023 19:35 Ответить
It's a rich man's world (с)
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30.03.2023 19:25 Ответить
Ще є одна підозра- не вгодив!
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30.03.2023 19:26 Ответить
Коли я читаю про хабарі у "10-100 тисяч", та "зняття арешту з 111 000", то думаю а у якій країні жиють ті, хто це як сенсацію бачить? Тількі наші миши з'їли зерна на скількі там лярдів?
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30.03.2023 19:35 Ответить
Зараз у зв'зку з боротьбою проти корупції відкати судей виросли з 10-20 % до 30-40 % . Вони прямо кажуть про антикорупційний коефіціент і зайвий ризик. Як не дивно, не зважаючи на численні реформування, все ж знаходяться і судді, які відмовляються від таких заробітків. Але в любому випадку суддів нам потрібно мати тільки з-за кордону, та міняти намальовані самими суддями кодекси, бо із-за такої судової системи держава просто розвалиться.
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30.03.2023 19:41 Ответить
А де гарантії, що закордонні судді не будуть красти коли мова йде про відкат у розмірі $100-200 тис за одну справу і при цьому не мати проблем із антикорупційними органами? Чи ти думаєш закордоном немає корупції? Тому закордонні судді - це утопія. Краще розвивати громадянське суспільство і незалежні антикорупційні органи
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30.03.2023 20:26 Ответить
Річ у тому, що крім бахвальства новими авто, крутими селфі на Бермудах і пачками долларів, діти і онуки рашен-керівників в т.ч. і суддів в третьому поколінні, нічого не можуть, якщо і захочуть. У них викривлена навіть психологія службового росту в сторону виключно хабарництва. Так що без наглядачів за коштами та за цим кодлом не обійтись. В ідеалі звичайно винищення і заміщення по соціальним ліфтам та злам і заміну нормативної бази всієї судової системи-кормушки, яка умудряючись отримувати божевільні зарплати, пенсії і хабарі, ще і дезорганізувала і самі свої умови кормління і створила розбалансировку функцій суду.
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30.03.2023 21:50 Ответить
вангую, що тьотя - піддута ригаАналка з Луганська
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30.03.2023 20:07 Ответить
В Україні - війна. Адвокату дуже легко переконати суддю, що його підзахисного вб'є ракетою в Україні. Тому хай сидить під домашнім арештом у монако.
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30.03.2023 20:28 Ответить
Тепер зрозуміло, звідки гроші на сумку Шанель.

Українці реально хронічно хворі на корупцію. У нас з нею не боряться, просто кожна наступна нова влада її очолює, замість того, щоб боротися.
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30.03.2023 20:27 Ответить
Якби не боролися з корупцією, то цієї новини ніколи не було.
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30.03.2023 20:29 Ответить
Була б і не одна, чисто для проформи.
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30.03.2023 20:32 Ответить
Що там із статтею про відповідальність за ухвалення неправосудного рішення, досі немає? Зеленим не вигідна криміналізація суддівського безпрєдєлу?
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31.03.2023 01:58 Ответить
Значит получит повышение по службе.
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31.03.2023 08:38 Ответить
 
 