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Новости Помощь Украине
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Я не вижу никакой причины прекращения поддержки Украины со стороны США, - Кулеба

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не видит никакой веской причины для прекращения поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Об этом он заявил в ходе дискуссии, организованной Chatham House, отвечая на вопрос о влиянии выборов президента США на поддержку Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Надо формулировать вопрос другим образом: зачем Соединенным Штатам оставлять Украину, прекращать поддерживать Украину? Я не вижу никакой весомой причины для этого, потому что происходящее в Украине - это не только об Украине. Это об общем мировом порядке", - сказал министр.

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Кулеба объяснил, что в случае успеха России любая другая страна, жаждущая крови и хищно поглядывающая на своих соседей, получит совсем другой сигнал: "Да, сложно и болезненно оккупировать соседа, начинать войну, но в конце концов вы выйдете сухими из воды. Стоит попробовать".

По оценкам главы МИД, это разрушит мир и посеет хаос между всеми.

"Со стратегической перспективы поддержка продолжится, и мы ценим любую поддержку, которую получаем от каждой страны – прежде всего от США", - подытожил Кулеба.

Автор: 

помощь (7752) США (26336) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
Цей не бачить...
А Верещук не розуміє, коли мова заходить про корупцію...

Ну точно: збіговисько якихось недолугих. Може саме в цьому вони "прафєсіанали"?
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30.03.2023 19:47
+3
Наприклад "волонтер" дубінський,та каломойський,неначасі?
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30.03.2023 19:31
+3
Наступного тижня буде блогер буданов, давно його в медіа не випускали
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30.03.2023 19:32
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Щось забагато сьогодні ''куле-бяки''!
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30.03.2023 19:30 Ответить
"Про це він заявив під час дискусії, організованої Chatham House"

Мабудь була дискусія, яку Цензор пошматував на цитати і заповнює прогалини в новинах...
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30.03.2023 19:31 Ответить
Наступного тижня буде блогер буданов, давно його в медіа не випускали
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30.03.2023 19:32 Ответить
й данілофф теж видасть на гора якусь свою чергову бздуру
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30.03.2023 19:40 Ответить
Буданов занятий- шашлики жарить, бо верховний на мівіні рік сидить
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31.03.2023 04:23 Ответить
Кулеба сегодня главный клоун на манеже. Кулеба, ты 22.02.2022 тоже ничего не бачил? Или бачил но клоун выше по должности говорил молчать?
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30.03.2023 19:31 Ответить
Наприклад "волонтер" дубінський,та каломойський,неначасі?
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30.03.2023 19:31 Ответить
Кулеба снікерсни
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30.03.2023 19:32 Ответить
Аби ще Штати не бачили.
Взагалі треба бути більш скромними і не нахабніти. Працювати багато і тримати слово.
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30.03.2023 19:34 Ответить
В США перед выборами будут разыгрывать украинскую карту. Республиканцы уже критикуют Байдена за его мизерную поддержку Украины.
Если он не даст самолёты и танки, то 100% проиграет выборы. Основным и самым умным претендентом от республиканцев будет Помпео. Он ненавидит рашку и всецело поддерживает Украину. Так что перед выборами Байдену придётся что- то показать...
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30.03.2023 19:37 Ответить
Критикує Байдена за недостатню підтримку України частина республіканців. Підтримка не є мізерною. Вважаю Помпео кращим на сьогодні серед республіканців теж, але те, що він буде головним претендентом говорити зарано. Україні треба робити свою внутрішню роботу, щоб підтримка не падала.
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30.03.2023 20:27 Ответить
Підтримка є мізерною, ограниченной, без ЛендЛиза.
Помпео - самый тяжеловестный и самый умный противник Трампаи на выборах. Он знает слабые места Трампа и использует их
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30.03.2023 21:18 Ответить
Я бы голосовал за Помпео. Но его шансы на номинацию примерно равны вашим. Или моим.

Republican primary voters were read a list of 15 announced and potential candidates for the 2024 nomination. The survey, released Wednesday, finds Trump has ******* his lead since February and is up by 30 points over Ron DeSantis (54%-24%). Last month, he was up by 15 points (43%-28%).

No one else hits ****** digits. https://www.foxnews.com/category/person/mike-pence Mike Pence comes in third with 6% , Liz Cheney and Nikki Haley receive 3% each, and Greg Abbott comes in at 2%. All others receive 1% support or less.

Т.е. у Помпео 1% или менее того ((((
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31.03.2023 00:28 Ответить
Даже боюсь представить, откуда вы черпаете информацию. Помпео имеет примерно такие же шансы как я или вы, т.е. никаких. На сегодня Трамп - ведущий кандидат, у него 50% голосов респов по опросам. На втором месте Дисантис с 24%. Помпео, Хейли - в однозначных числах. Главная карта на выборах в США ВСЕГДА это состояние экономики страны, а международное положение, в том числе и Украина, как не печально, будет примерно на шестом месте.
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31.03.2023 00:23 Ответить
"На сегодня Трамп - ведущий кандидат, у него 50% голосов респов по опросам."
Да, потому что Помпео ещё не выдвинул свою кандидатуру.
А этот человек способен просчитывать на много ходов вперед.
Де Сантис - не конкурент, местечковый масшаб. Хэйли тоже.
А Трампа "уберут" демократы.
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31.03.2023 01:06 Ответить
Я здесь чуть выше привел цитату из результатов сегодняшнего опроса. Там предлагались 15 кандидатов, из тех, кто выдвинулся уже или возможно выдвинется. Помпео был один из "возможно". Вот, он получил 1% голосов.
Дисантис - основной конкурент. Он очень успешный губернатор третьего по населению штата Америки, и четвертого по gdp. Надо иметь оригинальное чувство юмора, что бы сказать об этом перце "местечковый масштаб" )))))
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31.03.2023 03:05 Ответить
Ещё раз - любой опрос сделанный до выдвижения в кандидаты и раскручивания пары месяцев не релевантные.
Уровень Десантиса - губернатор, не выше
Трампа снимут с гонки демы.
Что в остатке?
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31.03.2023 12:16 Ответить
Вважаю, що в таких питаннях, думка будь-якого українського чиновника, навіть вищого рангу - нічого не варта. М"яко кажучи, те, що верзе Кулєба, не більше ніж його особисті думки. Тут варті слова тільки вищих посадових осіб Сполучених Штатів.
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30.03.2023 19:39 Ответить
Думка, конкретно, Кулеби взагалі нічого не варта після призначення послиці в Болгарію. Хлопчик на побігушках.
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30.03.2023 20:08 Ответить
Якщо виникла потреба про це говорити, то, очевидно, щось таки бачиш!
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30.03.2023 19:43 Ответить
Цей не бачить...
А Верещук не розуміє, коли мова заходить про корупцію...

Ну точно: збіговисько якихось недолугих. Може саме в цьому вони "прафєсіанали"?
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30.03.2023 19:47 Ответить
тобто в зелених все тіп-топ, і нічого не муляє? Ні ешелони вкраденої гуманітарки, ні натуральне мародерство з продуктами для армії, ні розгул суддівського свавілля з благословення гімнобільшості?
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30.03.2023 19:50 Ответить
Блінкен,у Брюселі,роз'яснить Кулебі й покращить зір! "Держсекретар США Блінкен викликав міністра закордонних справ Кулебу в Брюссель на наступному тижні, для обговорення "нагальних питань"
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30.03.2023 19:53 Ответить
Кулебі необхідно навідати окуліста щоб виписати нові окуляри бо всі бачать а цей недовбачає.
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30.03.2023 20:00 Ответить
А клуб Квартал-95, хіба не причина?
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30.03.2023 20:36 Ответить
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не бачить жодної вагомої причини для припинення підтримки України Сполученими Штатами Америки. до одного місця,що бачуть "зелені корумповані міністри " .важливо.які причини бачутьв США .ЄС І НАТО щоб (не дай Боже) припинити підтримку українського народу .Саме на підтримці Заходом українського народу і тримається корумпована паразитична зелена омела при владі в Україні.
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30.03.2023 20:46 Ответить
А Тойщоневтік натякав що бачить. Може то у мріях, але закінчується вона тим, що його всі вмовляють на компроміс з хутіним.
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30.03.2023 21:27 Ответить
Навіть корупція не заважає?
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30.03.2023 21:31 Ответить
 
 