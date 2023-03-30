Я не вижу никакой причины прекращения поддержки Украины со стороны США, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не видит никакой веской причины для прекращения поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Об этом он заявил в ходе дискуссии, организованной Chatham House, отвечая на вопрос о влиянии выборов президента США на поддержку Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Надо формулировать вопрос другим образом: зачем Соединенным Штатам оставлять Украину, прекращать поддерживать Украину? Я не вижу никакой весомой причины для этого, потому что происходящее в Украине - это не только об Украине. Это об общем мировом порядке", - сказал министр.

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Кулеба объяснил, что в случае успеха России любая другая страна, жаждущая крови и хищно поглядывающая на своих соседей, получит совсем другой сигнал: "Да, сложно и болезненно оккупировать соседа, начинать войну, но в конце концов вы выйдете сухими из воды. Стоит попробовать".

По оценкам главы МИД, это разрушит мир и посеет хаос между всеми.

"Со стратегической перспективы поддержка продолжится, и мы ценим любую поддержку, которую получаем от каждой страны – прежде всего от США", - подытожил Кулеба.