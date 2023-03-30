Я не вижу никакой причины прекращения поддержки Украины со стороны США, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не видит никакой веской причины для прекращения поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.
Об этом он заявил в ходе дискуссии, организованной Chatham House, отвечая на вопрос о влиянии выборов президента США на поддержку Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Надо формулировать вопрос другим образом: зачем Соединенным Штатам оставлять Украину, прекращать поддерживать Украину? Я не вижу никакой весомой причины для этого, потому что происходящее в Украине - это не только об Украине. Это об общем мировом порядке", - сказал министр.
Кулеба объяснил, что в случае успеха России любая другая страна, жаждущая крови и хищно поглядывающая на своих соседей, получит совсем другой сигнал: "Да, сложно и болезненно оккупировать соседа, начинать войну, но в конце концов вы выйдете сухими из воды. Стоит попробовать".
По оценкам главы МИД, это разрушит мир и посеет хаос между всеми.
"Со стратегической перспективы поддержка продолжится, и мы ценим любую поддержку, которую получаем от каждой страны – прежде всего от США", - подытожил Кулеба.
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Мабудь була дискусія, яку Цензор пошматував на цитати і заповнює прогалини в новинах...
Взагалі треба бути більш скромними і не нахабніти. Працювати багато і тримати слово.
Если он не даст самолёты и танки, то 100% проиграет выборы. Основным и самым умным претендентом от республиканцев будет Помпео. Он ненавидит рашку и всецело поддерживает Украину. Так что перед выборами Байдену придётся что- то показать...
Помпео - самый тяжеловестный и самый умный противник Трампаи на выборах. Он знает слабые места Трампа и использует их
Republican primary voters were read a list of 15 announced and potential candidates for the 2024 nomination. The survey, released Wednesday, finds Trump has ******* his lead since February and is up by 30 points over Ron DeSantis (54%-24%). Last month, he was up by 15 points (43%-28%).
No one else hits ****** digits. https://www.foxnews.com/category/person/mike-pence Mike Pence comes in third with 6% , Liz Cheney and Nikki Haley receive 3% each, and Greg Abbott comes in at 2%. All others receive 1% support or less.
Т.е. у Помпео 1% или менее того ((((
Да, потому что Помпео ещё не выдвинул свою кандидатуру.
А этот человек способен просчитывать на много ходов вперед.
Де Сантис - не конкурент, местечковый масшаб. Хэйли тоже.
А Трампа "уберут" демократы.
Дисантис - основной конкурент. Он очень успешный губернатор третьего по населению штата Америки, и четвертого по gdp. Надо иметь оригинальное чувство юмора, что бы сказать об этом перце "местечковый масштаб" )))))
Уровень Десантиса - губернатор, не выше
Трампа снимут с гонки демы.
Что в остатке?
А Верещук не розуміє, коли мова заходить про корупцію...
Ну точно: збіговисько якихось недолугих. Може саме в цьому вони "прафєсіанали"?