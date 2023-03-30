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Новости Война
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Макрон во время визита в Китай намерен предостеречь Пекин от поддержки действий РФ в Украине, - МИД Франции

макрон,емманюель

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время поездки в Китай на следующей неделе будет убеждать Пекин не оказывать поддержки России в агрессии против Украины.

Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы напомним, как важно воздерживаться от любых действий, которые могут позволить России продолжать ее действия в Украине", - сказала Колонна на пресс-конференции в Вильнюсе, отвечая на вопрос о визите Макрона в КНР.

Ранее сообщалось, что Макрон посетит Китай 5-8 апреля. В Елисейском дворце отмечали, что президент Франции и глава КНР Си Цзиньпин во время переговоров будут обсуждать украинскую тематику "в контексте возвращения к миру".

Читайте также: Фон дер Ляйен и Макрон посетят Китай, чтобы обсудить войну в Украине

Автор: 

Китай (2909) Франция (3487) Макрон (1293)


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Топ комментарии
+8
Окрім северокорейців. Бо вони вже захопили світ, злітали на сонце і виграли ЧС з футболу.
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30.03.2023 19:39
+3
Схоже там уже все вирішили.
Хут Ин зарядив Сі Дзінпеня сміливістю та рішучистю.
Взагалі кожний диктатор після третього терміну у владі прагне захопити світ.
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30.03.2023 19:36
+3
Макрон під час візиту до Китаю має намір застерегти Пекін

І що після цього має відбутися?
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30.03.2023 19:38
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Схоже там уже все вирішили.
Хут Ин зарядив Сі Дзінпеня сміливістю та рішучистю.
Взагалі кожний диктатор після третього терміну у владі прагне захопити світ.
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30.03.2023 19:36 Ответить
Окрім северокорейців. Бо вони вже захопили світ, злітали на сонце і виграли ЧС з футболу.
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30.03.2023 19:39 Ответить
Так у них свій окремий світ. І це добре. Ми не ліземо у їхній, а вони не пхають носа у наш.
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30.03.2023 19:48 Ответить
їхнім носом руководіт товаріщ сі, ну звичайно і усіма другими частинами теж
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30.03.2023 19:59 Ответить
Макрон під час візиту до Китаю має намір застерегти Пекін

І що після цього має відбутися?
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30.03.2023 19:38 Ответить
Нічого,жаба хропака не запліднює...
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30.03.2023 20:07 Ответить
Якщо вслухатися в проблему,то вона досить глибока. Учора усі німецькі смі говорили про це. Іронія не до місця. Європа таки хоче Україну захистити від напасті. Ваша дипломатія не діє.
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31.03.2023 08:28 Ответить
Знову???

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30.03.2023 19:38 Ответить
Щас заржу... Макарон поехал показывать свои "стальные" яйца Си?
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30.03.2023 19:54 Ответить
незрозуміло Макрона запросили чи він сам без запрошення лізе до Китаю?
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30.03.2023 19:55 Ответить
у макрона день байбака - не пам'ятає скільки жаб учора їв.

вам же кучма українською по білому сказав - ТАК ЦЕ Ж ВЖЕ БУЛО.
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30.03.2023 20:04 Ответить
О, макарон з *уйла переключився на ''сі''
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30.03.2023 20:05 Ответить
макрон нарешті збагнув кто саме пахан
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30.03.2023 20:06 Ответить
сподіваюсь це буде не пусте, як зазвичай, базікання, а представлять конкретний план і конкретні його наслідки, який будуть у разі того якщо Сі рипнеться туди куди не слід...
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30.03.2023 20:47 Ответить
Давно не посилали? То пошлють. Імператора він застерігати зібрався.
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30.03.2023 21:11 Ответить
лягушатник что-то путает
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30.03.2023 21:37 Ответить
Над Макроном вже відверто всі лідери країн глузують.Повага до Франції але не до нього.
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30.03.2023 22:21 Ответить
Зачем туда лететь если результат за ранее известен.
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31.03.2023 08:50 Ответить
 
 