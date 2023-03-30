Макрон во время визита в Китай намерен предостеречь Пекин от поддержки действий РФ в Украине, - МИД Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время поездки в Китай на следующей неделе будет убеждать Пекин не оказывать поддержки России в агрессии против Украины.

Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы напомним, как важно воздерживаться от любых действий, которые могут позволить России продолжать ее действия в Украине", - сказала Колонна на пресс-конференции в Вильнюсе, отвечая на вопрос о визите Макрона в КНР.

Ранее сообщалось, что Макрон посетит Китай 5-8 апреля. В Елисейском дворце отмечали, что президент Франции и глава КНР Си Цзиньпин во время переговоров будут обсуждать украинскую тематику "в контексте возвращения к миру".

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