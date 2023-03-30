Решение о передаче в пользование УПЦ МП зданий Лавры утратило силу, - Кабмин

В результате ряда законных решений управление имуществом Лавры перешло к государству, потому что именно государство является собственником этих объектов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в телеграм-канале.

"Правительство признало утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Украины времен Януковича от 11 июля 2013 г. No 519 "Вопросы передачи в бесплатное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений"", - говорится в сообщении.

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Указанное распоряжение предусматривало передачу в бесплатное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужской монастырь) УПЦ зданий и сооружений, расположенных в Киеве по ул. Лаврской, 11 и на ул. Лаврской, 15

Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.

Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" в отношении верующих. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

29 марта УПЦ МП подала иск в суд, борясь за право остаться на территории Лавры. Митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с угрозами.

Между тем, архимандрит Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и стал наместником монастыря. УПЦ МП запретило ему служение.

30 марта УПЦ МП не выехала из Лавры и заблокировала работу комиссии Министерства культуры, которая не смогла попасть в закрытую церковь.

31 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра".