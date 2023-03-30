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Новости
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Решение о передаче в пользование УПЦ МП зданий Лавры утратило силу, - Кабмин

лавра

В результате ряда законных решений управление имуществом Лавры перешло к государству, потому что именно государство является собственником этих объектов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в телеграм-канале.

"Правительство признало утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Украины времен Януковича от 11 июля 2013 г. No 519 "Вопросы передачи в бесплатное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений"", - говорится в сообщении.

Читайте: Суд отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра"

Указанное распоряжение предусматривало передачу в бесплатное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужской монастырь) УПЦ зданий и сооружений, расположенных в Киеве по ул. Лаврской, 11 и на ул. Лаврской, 15

Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.

Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" в отношении верующих. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

29 марта УПЦ МП подала иск в суд, борясь за право остаться на территории Лавры. Митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с угрозами.

Между тем, архимандрит Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и стал наместником монастыря. УПЦ МП запретило ему служение.

30 марта УПЦ МП не выехала из Лавры и заблокировала работу комиссии Министерства культуры, которая не смогла попасть в закрытую церковь.

31 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра".

Кабмин (14024) Лавра (421) Ткаченко Александр (429) УПЦ МП (1558)


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Топ комментарии
+27
ПростаОксана

@VictoryOksana

·

https://twitter.com/VictoryOksana/status/1641449861529862144 2 год

Коли арештовували картини Порошенка- поставили в ружжо всі правоохоронні органи, щоб забрати приватну колекцію. Для того щоб зробити лише опис колекції ікон державної власності в державному заповіднику Лавра влада розвела руками і не спромоглася нічого зробити, бо їх вигнали попи
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30.03.2023 19:53
+25
то є всі законні підстави вигнати цих фашистських попів,
чого далі соплі жувати і вмовляти цих падлюк
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30.03.2023 19:42
+19
Корочі, це вам не пекарню Порошенка чи Гончаренко центр в Одесі закривать. Тут і каділом по горбу можуть дати.
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30.03.2023 19:58
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Браво!
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30.03.2023 19:39 Ответить
"Оскільки Зеленський не словом, а ділом виконує програму "Армія, Мова, Віра", є надія, що на наступних президентських виборах він набере 25%" (c) Андрій Войніцький 🤣😂
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30.03.2023 20:24 Ответить
А от цікаво чи під час ракетних чи артилерійських обстрілів зруйнована хоч одна СИНАГОГА. Мабуть ні бо тоді бо світу стояв би такий лемент про повтор ХОЛОКОСТУ
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31.03.2023 01:18 Ответить
Тобі, я бачу, "єврейське питання" аж надто свербить. Ось тобі - полегши своє існування - https://www.youtube.com/watch?v=CFdXbEXgZ4Y
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31.03.2023 09:58 Ответить
Ну так московитським попам і братії копняків під сраку і «на вільні хліба»!
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30.03.2023 19:40 Ответить
монахов к монахам!
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30.03.2023 20:02 Ответить
ЗЕ вигнанням московітських сектантів вже прославив себе у віках! Адже буде другим після Мазепи на кого сектанти рпц накладуть анафему.
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30.03.2023 20:39 Ответить
Та юдею в дупі цей вереск масковських попів. Сам Іяхава дав юдею вказівку на винищення акимських храмів
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31.03.2023 01:21 Ответить
Не накладуть. Анафема - це відлучення від церкви, а він тут не при ділах.
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31.03.2023 10:00 Ответить
Бачив світлину одного із масковських батюшок у Лаврі. І думав на якому місяці вагітності цей батюшка. А ще й до того у нього мабуть буде двійня бо мав такий мацьок
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31.03.2023 01:23 Ответить
І тепер мабуть матиме почесне звання АТЄЦ -ХЄРОЙ
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31.03.2023 01:25 Ответить
то є всі законні підстави вигнати цих фашистських попів,
чого далі соплі жувати і вмовляти цих падлюк
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30.03.2023 19:42 Ответить
Шлюхи и педофилы бородатые в рясах,домой суки на болота пока вас резать и вешать не начали,ненавижу коммунистов но правильно они этих пидоров с колоколен сбрасывали и жгли живьём
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30.03.2023 19:43 Ответить
Самим ліберальним покаранням попів тоді було здирання шкіри заживо. Наприклад Мгар Полтавська обл. монастир. Заробили за всі роки рашен імперії і заробляють зараз.
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30.03.2023 19:47 Ответить
Якраз нинішні московські попи і є тими самими гебістами-комуністами, яких як не фарбуй, а "красножопоє" нутро все одно вилізе.
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30.03.2023 22:24 Ответить
Оце вже в тему. Якби на скасували азірова постанову, то російські попи махали б нею як доказом свого в лаврі перебування і набувальної давності. Не думав, що уряд і мінкульт здогадаються. Слідуючий етап - закон ВР про заборону російського сатанату.
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30.03.2023 19:45 Ответить
Осталось признать на государственном уровне упц мп как экстремистскую организацию враждебного государства действующую на раскол населения страны и после обсуждения на государственном уровне исключить официально с реестра религиозных организаций Украины,далее по закону.
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30.03.2023 19:54 Ответить
Маючи повністю проросійську владу,багато людей чомусь думають,що вони будуть щось робити на користь Украіни. Це стосується всього життя краіни (армія,економіка,церква,мова,культура...).Головне іх бажання,як можна довже триматися при владі і грабувати Украіну. Не будьте наівними.
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30.03.2023 20:02 Ответить
Извините я и не наивный, и прекрасно понимаю что эта суматоха насчет упц мп реально пиар ход власти,далее будит пшик и паша мерседес насчет тягонины в судах уверенно знает о чем говорит,он уверен к сожалению в будущем Лавры,а так по марахфону создали картинку на патриотическую тему чего хочет действительно патриотически настроенные Украинцы далее кидок ( как по обдрестовичу прое-ли ) на гос. уровне и вовремя пойманные хайп и рейтинги.
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30.03.2023 20:15 Ответить
Точно. В рашці ж признали екстемістами "свідків Егови".
А цих свідків пуйла - сам Бог велів признати поза законом.
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30.03.2023 20:32 Ответить
бубочка сопротівляєця з останніх сил
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30.03.2023 20:35 Ответить
.

спитайте скiльки рашисти, срана кацапо-орда, залишили українських шкiл чи українських храмiв на окупованих територiях чи на самiй паРашi. нуль!

рашисти все це роблять швидко та без вагань. як по командi.

штА не успеет рюзьге воин, то довершат рюзьге поп и рюзьге училка !
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31.03.2023 08:43 Ответить
Набувальна давність тут ні при чому, адже власник майна не втрачав це майно зі свого володіння, а лише передав у користування іншій особі.
При тому, у разі договірного володіння майном, відлік строку набувальної давності у такому випадку розпочинається після закінчення строку договору зі спливом строку позовної давності, якщо власник не пред'явив вимоги про повернення майна.
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31.03.2023 01:46 Ответить
Так там серед кгбшників, віруючих не дуже розумних українців позлазилося і кричать і плачуть... треба було б нашим каналам вести просвітницьку діяльність по ТВ для таких ослів, бо вони паші мерсу руки цілують і живим щитом стоять
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30.03.2023 19:51 Ответить
ПростаОксана

@VictoryOksana

·

https://twitter.com/VictoryOksana/status/1641449861529862144 2 год

Коли арештовували картини Порошенка- поставили в ружжо всі правоохоронні органи, щоб забрати приватну колекцію. Для того щоб зробити лише опис колекції ікон державної власності в державному заповіднику Лавра влада розвела руками і не спромоглася нічого зробити, бо їх вигнали попи
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30.03.2023 19:53 Ответить
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30.03.2023 19:56 Ответить
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30.03.2023 19:57 Ответить
Корочі, це вам не пекарню Порошенка чи Гончаренко центр в Одесі закривать. Тут і каділом по горбу можуть дати.
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30.03.2023 19:58 Ответить
.....біжіть до свого пупкіна і бистріше!!!
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30.03.2023 20:03 Ответить
Геть московських попів з нашої святині!
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30.03.2023 20:04 Ответить
«Вугільну схему ховають від розголосу». Державне вугілля продали за заниженою ціною приватним компаніям, але справа не в НАБУ - інтерв'ю NV

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/korupciyniy-skandal-zhurnalisti-vikrili-shemu-z-vugillyam-novini-ukrajini-50312259.html

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30.03.2023 20:05 Ответить
Нацгвардию туда и вынести их нахер, кто будет препятсвовать, 185 статья в помощь!!!
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30.03.2023 20:07 Ответить
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30.03.2023 20:07 Ответить
Як кажуть, на** з пляжу
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30.03.2023 20:20 Ответить
Колись у Р.Н.Гюнтекіна вичитав іронічну турецьку приказку "Хай невірний провчить безбожника". Чомусь вона мені згадалася дивлячись на танці з бубнами навколо Лаври. Суб'єкти, які до цих пір знущаються з Томоса, роблять вигляд, що виганяють агентів ФСБ під прикриттям.
Трагікомедія
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30.03.2023 20:29 Ответить
КиївМіськБудда

@saniolli

·

https://twitter.com/saniolli/status/1641438785123782663 3 ч

Щоб Зеленський вигнав московських попів з Лаври, треба йому сказати, що Паша Мерседес - порохобот.
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30.03.2023 20:47 Ответить
Олекса Моцно Лютий

@tendertorg21

·

https://twitter.com/tendertorg21/status/1641475763265318914 1 ч

А чого Тягнибок і Свобода не в Лаврі? Чому не виганяють клятих кацапських попів? Нема фас від кого?
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30.03.2023 20:55 Ответить
Наскільки я знаю Свободівці в Бахмуті. Кажуть і Тягнибок мобілізований. Не знаю чи в окопах він чи ні.
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30.03.2023 23:02 Ответить
Свободівці на фронтах ще з часів Майдану і добробатів. Більша частина уже побита. А ти чого не в Лаврі? Чи ти просто Моцно Лютий?
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31.03.2023 09:07 Ответить
А що далі? Коли буде прийнято закон про заборону УПЦ(філії РПЦ), щоб вони залишили всі храми по всій Україні?
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30.03.2023 21:02 Ответить
Далі ще треба фактично вигнати фсбшну філію з Лаври. Тому не треба перескакувати.
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30.03.2023 23:06 Ответить
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30.03.2023 22:03 Ответить
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31.03.2023 08:45 Ответить
путін-***** наказав своїм фсбешним щурам в рясах тримати кругову оборону..
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30.03.2023 22:06 Ответить
«Митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського з погрозами ». За так звани погрози запровадили впровадження проти Марусі Звіробій та Софії Федини. А що проти паши мерседеса? Слабо?
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30.03.2023 22:49 Ответить
Не ....уй шасть по Европе. Надо наводить порядок внутри страны.
В Киеве московские попы диктуют свои требования,
в Умани хасиды гастролёры забили на местную власть и
лепят что хотят. Почему руководство страны не применяет
ни каких мер. Чего ждать простым гражданам.
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30.03.2023 22:55 Ответить
Думаю, що тепер буде набагато легше. Завтра треба підключити поліцію й почати з того, що закрити вхід в Лавру всяким тіткам, щоб не заважали роботі комісії.
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30.03.2023 23:15 Ответить
РПЦ окупувала Києво-Печерську Лавру у XVII столітті. Україна-Русь повертає своє по праву.
А ті хто допомагає залишити Лавру в окупації є підлими зрадниками.
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30.03.2023 23:44 Ответить
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31.03.2023 00:04 Ответить
....
Путінський десант по підготовці платцдарму для нового наступу
...
Хто його знає що у них там під ризами ?
...
Мордаті та здоровенні як спецпризначенці...
..
А всякі " Патріархи" та шушара що дрібніше бояться що тут корито
..
втратять а в Московії іх до свого корита місцеві не допустять..
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31.03.2023 00:57 Ответить
в Україні набагато багатшi приходи та бiльше людей ходить у церкви.

на паРашi такому лайну, як паша-мерседес прийдеться харчуватися десь на сранях-рязанях, або десь пiд читою, це вам не Лаври та не багатi та гарнi українськi церкви.
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31.03.2023 08:37 Ответить
Украина - это рассея. это все рюзьгемир. все Лавры наши. масква-третий Рим.

раскольники, иуды, Украины не существует, украинцев не существует.рассееяяяяяя.

как же мы без Украины сталаваться будиииим???

ваш кириллка гундяев.

P.S. ждите в Киеве- рюзьге гораде... пашу в абиду не дадим!
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31.03.2023 08:31 Ответить
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31.03.2023 08:32 Ответить
ват, щаса позаседаем, решим как вас палуче уничтожить и вернуть в стойло, к маааасквееее!

у валадимера валадимеравича есть план, как все провернуть, он луче знаить, все идеть па плану !

https://img-fotki.yandex.ru/get/5608/13385111.2f/0_db4fa_7d7fdfa2_orig.png?fbclid=IwAR3kExyNavSqMZonSV7luFCr3P_cXqqws4_ujowToG8GREZiXi4_-N7oHk0
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31.03.2023 08:33 Ответить
Сталінська церква. "4 сентября 1943 года Сталин принял у себя митрополитов Сергия. По результатам беседы было принято решение о проведении архиерейского Собора. А за наругу над ім"ям Мазепи, розкольники триматимуть відповідь.
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31.03.2023 10:17 Ответить
 
 