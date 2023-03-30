Решение о передаче в пользование УПЦ МП зданий Лавры утратило силу, - Кабмин
В результате ряда законных решений управление имуществом Лавры перешло к государству, потому что именно государство является собственником этих объектов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в телеграм-канале.
"Правительство признало утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Украины времен Януковича от 11 июля 2013 г. No 519 "Вопросы передачи в бесплатное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений"", - говорится в сообщении.
Указанное распоряжение предусматривало передачу в бесплатное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужской монастырь) УПЦ зданий и сооружений, расположенных в Киеве по ул. Лаврской, 11 и на ул. Лаврской, 15
Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.
Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.
Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" в отношении верующих. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.
29 марта УПЦ МП подала иск в суд, борясь за право остаться на территории Лавры. Митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с угрозами.
Между тем, архимандрит Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и стал наместником монастыря. УПЦ МП запретило ему служение.
30 марта УПЦ МП не выехала из Лавры и заблокировала работу комиссии Министерства культуры, которая не смогла попасть в закрытую церковь.
31 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра".
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чого далі соплі жувати і вмовляти цих падлюк
А цих свідків пуйла - сам Бог велів признати поза законом.
спитайте скiльки рашисти, срана кацапо-орда, залишили українських шкiл чи українських храмiв на окупованих територiях чи на самiй паРашi. нуль!
рашисти все це роблять швидко та без вагань. як по командi.
штА не успеет рюзьге воин, то довершат рюзьге поп и рюзьге училка !
При тому, у разі договірного володіння майном, відлік строку набувальної давності у такому випадку розпочинається після закінчення строку договору зі спливом строку позовної давності, якщо власник не пред'явив вимоги про повернення майна.
@VictoryOksana
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https://twitter.com/VictoryOksana/status/1641449861529862144 2 год
Коли арештовували картини Порошенка- поставили в ружжо всі правоохоронні органи, щоб забрати приватну колекцію. Для того щоб зробити лише опис колекції ікон державної власності в державному заповіднику Лавра влада розвела руками і не спромоглася нічого зробити, бо їх вигнали попи
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/korupciyniy-skandal-zhurnalisti-vikrili-shemu-z-vugillyam-novini-ukrajini-50312259.html
Трагікомедія
@saniolli
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https://twitter.com/saniolli/status/1641438785123782663 3 ч
Щоб Зеленський вигнав московських попів з Лаври, треба йому сказати, що Паша Мерседес - порохобот.
@tendertorg21
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https://twitter.com/tendertorg21/status/1641475763265318914 1 ч
А чого Тягнибок і Свобода не в Лаврі? Чому не виганяють клятих кацапських попів? Нема фас від кого?
В Киеве московские попы диктуют свои требования,
в Умани хасиды гастролёры забили на местную власть и
лепят что хотят. Почему руководство страны не применяет
ни каких мер. Чего ждать простым гражданам.
А ті хто допомагає залишити Лавру в окупації є підлими зрадниками.
Путінський десант по підготовці платцдарму для нового наступу
...
Хто його знає що у них там під ризами ?
...
Мордаті та здоровенні як спецпризначенці...
..
А всякі " Патріархи" та шушара що дрібніше бояться що тут корито
..
втратять а в Московії іх до свого корита місцеві не допустять..
на паРашi такому лайну, як паша-мерседес прийдеться харчуватися десь на сранях-рязанях, або десь пiд читою, це вам не Лаври та не багатi та гарнi українськi церкви.
раскольники, иуды, Украины не существует, украинцев не существует.рассееяяяяяя.
как же мы без Украины сталаваться будиииим???
ваш кириллка гундяев.
P.S. ждите в Киеве- рюзьге гораде... пашу в абиду не дадим!
у валадимера валадимеравича есть план, как все провернуть, он луче знаить, все идеть па плану !
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