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США ввели санкции против координатора поставок оружия из КНДР в Россию

санкції

Правительство США ввело санкции против гражданина Словакии, координировавшего поставки оружия и сопутствующей техники в Россию из Северной Кореи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Офиса контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

"Сегодня OFAC ввел санкции против одного человека из-за его попыток содействовать соглашениям по передаче оружия из КНДР в Россию", - говорится в сообщении.

Ограничения введены против гражданина Словакии Ашота Мкртычева за попытки прямо или косвенно импортировать, экспортировать и реэкспортировать в Северную Корею и из нее вооружение и связанные с ними материалы.

По данным OFAC, Мкртычев взаимодействовал с режимом КНДР, чтобы получить более двух десятков видов оружия и боеприпасов для РФ в обмен на коммерческий самолет, сырье и другую продукцию для Северной Кореи. При этом говорится, что он сотрудничал с представителем РФ, чтобы передать КНДР коммерческий самолет.

В Минфине США отметили, что санкции и меры экспортного контроля, введенные коалицией из более чем 30 стран, существенно ограничили поставки в Россию современных технологий и сузили способность России восстанавливать запасы утраченного вооружения и техники. В то же время, Соединенные Штаты и партнеры продолжают предоставлять Украине современное оружие для защиты против российской агрессии.

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Автор: 

КНДР (1189) оружие (10196) россия (95326) санкции (11251) США (26336)


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Топ комментарии
+5
Ашот не увинуват.Громадянин Словаччини.Прихистили та пригріли.
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30.03.2023 19:43
+4
Десять хвилин витримав, слухаючи Мішу Подоляка з приводу війни в Україні Так і хочеться крикнуть схвально:
"***! Так це ж "порохобот" з "порохоботів"!!!
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30.03.2023 19:44
+2
Ось воно як! А з кожного утюґа вещали, що до ватастану зброю пхеньян та Пекін не постачав!🤔😎
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30.03.2023 19:53
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Ашот не увинуват.Громадянин Словаччини.Прихистили та пригріли.
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30.03.2023 19:43 Ответить
Сакнкции США - это навсегда. Бедолага хотел заработать - теперь умрет с голоду.
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30.03.2023 20:01 Ответить
Десять хвилин витримав, слухаючи Мішу Подоляка з приводу війни в Україні Так і хочеться крикнуть схвально:
"***! Так це ж "порохобот" з "порохоботів"!!!
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30.03.2023 19:44 Ответить
у михуила чуйка харашо развита.
михуил ужэ стока боссов, патронов поменял.
и фсем пригодился.
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30.03.2023 19:53 Ответить
Хм, поки кацапи захоплюють Бахмут, армяне окупували Словаччину...
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30.03.2023 19:52 Ответить
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30.03.2023 19:52 Ответить
Ось воно як! А з кожного утюґа вещали, що до ватастану зброю пхеньян та Пекін не постачав!🤔😎
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30.03.2023 19:53 Ответить
Армяшка вонючая
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30.03.2023 20:00 Ответить
Так США говорили же, что Китай оружие не поставлял рашке?
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30.03.2023 20:11 Ответить
КНДР - це ж Корея, а не Китай.
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30.03.2023 20:15 Ответить
Какаяразніца?!
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30.03.2023 20:34 Ответить
Сорян, прочитал в суе....Сеоодня Китай тоже отличился днем...
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30.03.2023 20:44 Ответить
Так, Китай сьогодні головний ньюз-мейкер, тому ваша помилка навіть логічна.
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30.03.2023 20:47 Ответить
Китай и попы (МП)...вторые вообще оборзели вкорягу)
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30.03.2023 21:07 Ответить
Куди не плюнь, у хачика влучиш: симонян, кеосаян, пашинян та подібні до них, як цей виродок.
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30.03.2023 20:22 Ответить
 
 