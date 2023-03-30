США ввели санкции против координатора поставок оружия из КНДР в Россию
Правительство США ввело санкции против гражданина Словакии, координировавшего поставки оружия и сопутствующей техники в Россию из Северной Кореи.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Офиса контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
"Сегодня OFAC ввел санкции против одного человека из-за его попыток содействовать соглашениям по передаче оружия из КНДР в Россию", - говорится в сообщении.
Ограничения введены против гражданина Словакии Ашота Мкртычева за попытки прямо или косвенно импортировать, экспортировать и реэкспортировать в Северную Корею и из нее вооружение и связанные с ними материалы.
По данным OFAC, Мкртычев взаимодействовал с режимом КНДР, чтобы получить более двух десятков видов оружия и боеприпасов для РФ в обмен на коммерческий самолет, сырье и другую продукцию для Северной Кореи. При этом говорится, что он сотрудничал с представителем РФ, чтобы передать КНДР коммерческий самолет.
В Минфине США отметили, что санкции и меры экспортного контроля, введенные коалицией из более чем 30 стран, существенно ограничили поставки в Россию современных технологий и сузили способность России восстанавливать запасы утраченного вооружения и техники. В то же время, Соединенные Штаты и партнеры продолжают предоставлять Украине современное оружие для защиты против российской агрессии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"***! Так це ж "порохобот" з "порохоботів"!!!
михуил ужэ стока боссов, патронов поменял.
и фсем пригодился.