В регионах, где продолжаются боевые действия, рецептурные лекарства будут отпускаться без рецепта, - Минздрав

В регионах, где продолжаются боевые действия, рецептурные лекарства можно будет купить без рецепта, кроме наркотических препаратов.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"В регионах, где ведутся боевые действия, рецептурные препараты при необходимости можно будет приобрести без е-рецепта и даже рецепта вообще, кроме наркотических (рецептурных) препаратов. Военные администрации, подразделения ВСУ, а также волонтерские и благотворительные организации могут закупать рецептурные лекарства для нужд военного времени оптово непосредственно у дистрибьюторов, и для этого рецепт не нужен", - говорится в сообщении.

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В Минздраве отмечают, что подобная практика будет продолжаться до победы Украины в войне с Россией.

Как пояснили в министерстве, е-рецепт на рецептурный препарат может выписать любой врач, отвечающий за лечение пациента – как государственного, коммунального, так и частного учреждения или врач-ФЛП.

В случае длительного лечения хронических заболеваний, при необходимости продолжить лечение или профилактику, повторный электронный рецепт на нужное лекарство можно будет получить, обратившись к врачу дистанционно. А, например, при паллиативном больном лекарство по е-рецепту может получить любой из родственников при наличии соответствующего документа.

В Минздраве также отмечают, что перечень рецептурных препаратов не расширяется, просто вводится дополнительный инструмент на уже существующие рецептурные препараты – электронный рецепт.

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Это позволит контролировать продажу рецептурного лекарства в аптеках и минимизировать негативные проявления самолечения среди украинцев, отслеживать соблюдение режима приема лекарств и обезопасить пациента.

Однако, учитывая полномасштабную войну в стране, одновременно с е-рецептом будет действовать и бумажный. Переходный период продлится с учетом текущей ситуации в Украине.