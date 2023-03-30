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Новости Война
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В регионах, где продолжаются боевые действия, рецептурные лекарства будут отпускаться без рецепта, - Минздрав

лекарства

В регионах, где продолжаются боевые действия, рецептурные лекарства можно будет купить без рецепта, кроме наркотических препаратов.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"В регионах, где ведутся боевые действия, рецептурные препараты при необходимости можно будет приобрести без е-рецепта и даже рецепта вообще, кроме наркотических (рецептурных) препаратов. Военные администрации, подразделения ВСУ, а также волонтерские и благотворительные организации могут закупать рецептурные лекарства для нужд военного времени оптово непосредственно у дистрибьюторов, и для этого рецепт не нужен", - говорится в сообщении.

Читайте также: С 1 апреля продавать все рецептурные лекарства будут по электронному рецепту

В Минздраве отмечают, что подобная практика будет продолжаться до победы Украины в войне с Россией.

Как пояснили в министерстве, е-рецепт на рецептурный препарат может выписать любой врач, отвечающий за лечение пациента – как государственного, коммунального, так и частного учреждения или врач-ФЛП.

В случае длительного лечения хронических заболеваний, при необходимости продолжить лечение или профилактику, повторный электронный рецепт на нужное лекарство можно будет получить, обратившись к врачу дистанционно. А, например, при паллиативном больном лекарство по е-рецепту может получить любой из родственников при наличии соответствующего документа.

В Минздраве также отмечают, что перечень рецептурных препаратов не расширяется, просто вводится дополнительный инструмент на уже существующие рецептурные препараты – электронный рецепт.

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Это позволит контролировать продажу рецептурного лекарства в аптеках и минимизировать негативные проявления самолечения среди украинцев, отслеживать соблюдение режима приема лекарств и обезопасить пациента.

Однако, учитывая полномасштабную войну в стране, одновременно с е-рецептом будет действовать и бумажный. Переходный период продлится с учетом текущей ситуации в Украине.

Автор: 

лекарства (1222) Минздрав (4898) рецепт (40)


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Топ комментарии
+12
ОДНЕ СЛОВО--УРОДИ !!!
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30.03.2023 20:04
+4
Надо било нє трогать те що ж поки війна
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30.03.2023 20:50
+2
рай для наркош....
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30.03.2023 20:09
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ОДНЕ СЛОВО--УРОДИ !!!
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30.03.2023 20:04 Ответить
что не так, можно свой высер конкретизирвать? у ботов одна цель - накидать зрады и говна. А что не так-то? надо было оставить обязательной рецептурку или что?
что не так-то?
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30.03.2023 20:40 Ответить
Надо било нє трогать те що ж поки війна
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30.03.2023 20:50 Ответить
а ти сходи до поліклініки і отримай той рецепт,розкажеш як воно заїбісь.
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30.03.2023 22:51 Ответить
рай для наркош....
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30.03.2023 20:09 Ответить
У регіонах, де тривають бойові дії, рецептурні ліки можна буде купити без рецепта, окрім наркотичних препаратів.Джерело:
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30.03.2023 20:10 Ответить
ты дебил попробуй приобрести электронный рецепт в условиях когда грады сыпятся как снег на голову. а потом еще его отоварить в аптеке где света не было год.
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30.03.2023 20:39 Ответить
Під час повномаштабного вторгнення, електронні рецепти, найнеобхідніший крок у спрощенні та покращенні життя українців.
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30.03.2023 20:09 Ответить
В чому сенс цих ,,правил"?
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30.03.2023 20:39 Ответить
Та банда також жила по своїм правилам, і це не значить що вони потрібні.Чим є-рецепт кращий паперового,навіщо це "правило"?
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30.03.2023 21:07 Ответить
Зате фуфломіцинам широкий шлях і ніяких рецептів.
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30.03.2023 23:27 Ответить
 
 