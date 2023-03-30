ЕС не будет разрывать отношения с Китаем, но будет учитывать новые риски, - фон дер Ляйен

Европейский Союз не пойдет на разрыв с Китаем, хотя считает его системным противником, но, развивая взаимодействие, будет учитывать риски, возникающие с изменением роли Китая в мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст речи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в аудитории Института китаеведения им. Меркатора.

"Я считаю, что разрыв с Китаем нецелесообразен и не отвечает интересам Европы. Наши отношения не черные и не белые, поэтому наша реакция (на поведение Китая. – Ред.). не может быть одноцветной. Вот почему мы должны сосредоточиться на снижении рисков, а не на разъединении", - подчеркнула она.

ЕС, по словам фон дер Ляйен, хочет сотрудничать с китайскими партнерами в глобальных вопросах, таких как торговля, финансы, климат, устойчивое развитие или здравоохранение. Для этого ЕС будет укреплять институты и системы, в рамках которых страны могут конкурировать и извлекать выгоду.

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Глава ЕК напомнила, что в настоящее время Китай – жизненно важный торговый партнер, на его долю приходится 9% товарного экспорта ЕС и более 20% – импорта. Но она подчеркнула, что отношения разбалансированы, на них все больше влияют искажения, создаваемые системой госкапитализма в Китае.

ЕС должен признать, что мир и Китай значительно изменились за три года, поэтому соглашение нуждается в доработке. Есть некоторые отрасли, где торговля и инвестиции представляют угрозу экономической и национальной безопасности ЕС, особенно в контексте "явного слияния военного и коммерческого секторов Китая".

Она также отметила, что "ЕС должен определить свои будущие отношения с Китаем и другими странами в таких чувствительных сферах, как микроэлектроника, квантовые вычисления, робототехника, искусственный интеллект, биотехнологии". Там, где нельзя исключить цели двойного назначения или там, где могут быть нарушены права человека, нужно будет четко определить, соответствуют ли инвестиции или экспорт нашим собственным интересам безопасности. Мы должны следить за тем, чтобы капитал, опыт и знания наших компаний не использовались для усиления военных и разведывательных возможностей тех, кто является системными конкурентами", - сказала глава ЕК.

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