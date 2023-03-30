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ЕС не будет разрывать отношения с Китаем, но будет учитывать новые риски, - фон дер Ляйен

китай,єс

Европейский Союз не пойдет на разрыв с Китаем, хотя считает его системным противником, но, развивая взаимодействие, будет учитывать риски, возникающие с изменением роли Китая в мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст речи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в аудитории Института китаеведения им. Меркатора.

"Я считаю, что разрыв с Китаем нецелесообразен и не отвечает интересам Европы. Наши отношения не черные и не белые, поэтому наша реакция (на поведение Китая. – Ред.). не может быть одноцветной. Вот почему мы должны сосредоточиться на снижении рисков, а не на разъединении", - подчеркнула она.

ЕС, по словам фон дер Ляйен, хочет сотрудничать с китайскими партнерами в глобальных вопросах, таких как торговля, финансы, климат, устойчивое развитие или здравоохранение. Для этого ЕС будет укреплять институты и системы, в рамках которых страны могут конкурировать и извлекать выгоду.

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Глава ЕК напомнила, что в настоящее время Китай – жизненно важный торговый партнер, на его долю приходится 9% товарного экспорта ЕС и более 20% – импорта. Но она подчеркнула, что отношения разбалансированы, на них все больше влияют искажения, создаваемые системой госкапитализма в Китае.

ЕС должен признать, что мир и Китай значительно изменились за три года, поэтому соглашение нуждается в доработке. Есть некоторые отрасли, где торговля и инвестиции представляют угрозу экономической и национальной безопасности ЕС, особенно в контексте "явного слияния военного и коммерческого секторов Китая".

Она также отметила, что "ЕС должен определить свои будущие отношения с Китаем и другими странами в таких чувствительных сферах, как микроэлектроника, квантовые вычисления, робототехника, искусственный интеллект, биотехнологии". Там, где нельзя исключить цели двойного назначения или там, где могут быть нарушены права человека, нужно будет четко определить, соответствуют ли инвестиции или экспорт нашим собственным интересам безопасности. Мы должны следить за тем, чтобы капитал, опыт и знания наших компаний не использовались для усиления военных и разведывательных возможностей тех, кто является системными конкурентами", - сказала глава ЕК.

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Китай (2909) сотрудничество (749) Евросоюз (17056) Урсула фон дер Ляйен (508)


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Топ комментарии
+7
Щось не складається у ЄС з диктатурами. То від Росії в залежність залізли, а ті виявилися поганими. тепер опа, виявляється від Китаю залежимо, а вони, прикиньте, теж погані. Ото лишенько. А можна так, щоб не влазити в глибоку залежність від бахнутих диктаторських режимів, якими б вигідними вони не здавалися, і не класти всі яйця до одного кошика?
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30.03.2023 20:23
+6
ніфуя у китайців великі проблеми з економікою можливо тому Сі хоче затіяти переможну війнушку, що б відволікти нарід ,але те саме робив *****..
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30.03.2023 20:38
+3
ембарго на що, на шмотки з дольче кабана чи смартфони? Рашке нафту і майже весь газ перекрили і пофик, профіцит зростае. А Китай і подавно вихід знайде.
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30.03.2023 20:27
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До речі Євросоюз може нагнути Китай дуже просто, пригрозивши ембарго, бо Китай продає основну частку товарів саме у ЄС, тоді Китай задумається над тим, чи треба йому далі допомагати кацапам у війні, але не це треба політична воля.
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30.03.2023 20:18 Ответить
ембарго на що, на шмотки з дольче кабана чи смартфони? Рашке нафту і майже весь газ перекрили і пофик, профіцит зростае. А Китай і подавно вихід знайде.
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30.03.2023 20:27 Ответить
ніфуя у китайців великі проблеми з економікою можливо тому Сі хоче затіяти переможну війнушку, що б відволікти нарід ,але те саме робив *****..
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30.03.2023 20:38 Ответить
зараз у всіх проблеми в економіці, час такий. І Китаю не потрібно відволікати свій народ, бо це імперія та авторитарія, там востаний як у Франції чи США не бувае.
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30.03.2023 21:31 Ответить
велика країна -великі проблеми їх система вперлася в стелю свого розвитку і їх керівна партія це розуміє, далі може бути тільки спад ,тому ті заяви не просто так .
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30.03.2023 21:45 Ответить
Сергійку , а ти зарплаті чи просто дурень?

Що там у рашці зростає окрім бюджетного дефіциту

Ти , не соромся, поділись інфою
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30.03.2023 22:53 Ответить
навіщо тобі це? Не завантажуй мозг і пропливай мимо.
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30.03.2023 23:06 Ответить
Росія не інтегрована у світову економіку, а Китай інтегрований майже на всі 100, і мені цікаво, а кому фони штани та смартфони продадуть? кацапам?)))
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30.03.2023 23:10 Ответить
як Росія може бути не інтегрована у світову економіку якщо вона в ВТО, ЕАЭС, БРИКС, Шос і т.д.
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30.03.2023 23:18 Ответить
Я помилився, не в світову, а у Західну, тобто вона не була сильно орієнтована на ЄС та США, тільки продавали нафту та газ, які зараз перенаправили у індію та китай, а от китай 90% свого імпорту продає до США та ЄС, а кому нафіг потрібні ці всі шмотки та телефону окрім заходу?
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31.03.2023 00:02 Ответить
коли речь йдеться про честь сім'ї, то торг недоречний - якщо Китай вважае Тайвань своею територіею та офіційно оголосив про підготовку до війни, то начхати на захід та їх санкції.
Плювать Китаю чи купувати будуть їх смартфони та чохли у США чи Европі чи не купувати.. - це питання не важливе. Санкції та ембарго зупинили Росію?
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31.03.2023 13:40 Ответить
Щось не складається у ЄС з диктатурами. То від Росії в залежність залізли, а ті виявилися поганими. тепер опа, виявляється від Китаю залежимо, а вони, прикиньте, теж погані. Ото лишенько. А можна так, щоб не влазити в глибоку залежність від бахнутих диктаторських режимів, якими б вигідними вони не здавалися, і не класти всі яйця до одного кошика?
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30.03.2023 20:23 Ответить
не можна, бо саме прибацані диктатори дають купу бабла і не питаються куди, ви тільки підпис тут, тут і тут поставите а там далі ми вже самі. Це скорше китайці їх будуть шантажувати, бо ці шмотки вартують фігню, а в ЄС їх продають за жирні євро, це ж надприбутки, багаті корпорації! люди можуть купляти собі це гівно одноразове це ж вже соціальна тема, яка на будь-яких виборах важлива. Бояться що вибори продують, якщо не зможуть забезпечити і далі теплу ванну для свого електорату, хиба би люди самі вимогали би розірвати відносини.
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30.03.2023 20:33 Ответить
начни с себя перед тем как потешаться над Европой.
И ЕС и США считай для Украины стараются. по большому счету им ничего не грозит - ни война ни голод. это сугубо наши проблемы. и тайваня.
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30.03.2023 20:41 Ответить
А як же, не загрожує. Тайвань потрібен США не тому, що їм просто подобається Цай Інвень. Не для того ж потрібен Тайвань і Китаю. На Тайвані критичні потужності мікроелектроніки в світі та через тайваньску протоку іде до 80% світової торгівлі. Порти Тайваня стратегічно важливі для торгівлі по всій Азії.
Втратити тайвань і віддати Китаю разом з TSMC- означатиме залежність від китаю та його забаганок, так що не переживай, проблеми Тайваню - це не тільки проблеми Тайваню. За нього будуть битися і битися завзято. Україні так, нажаль, не пощастило. Коли Тайвань ставав монополістом на ринку напівпровідників, Україна віддавала ракети в обмін на халявний газ.
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30.03.2023 21:32 Ответить
Так і є,американські солдати будуть битися за Тайвань та Японію бо у них затверджений конгресом документ є про військовий союз.Україна ж на жаль задовільнилася декларативним будапештським меморандумом.
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30.03.2023 21:51 Ответить
правильно. и ЕС от этого ни холодно ни жарко.
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30.03.2023 22:04 Ответить
Война за Тайвань приведет к разрушению инфраструктуры Тайваня. А без нее он никому не нужен.
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30.03.2023 22:22 Ответить
Зруйнована Україна наче теж не дуже ласий шматок, але ***** іде на принцип і руйнує все що може. Не треба недооцінювати тупість підстаркуватих диктаторів. Для Сі Тайвань як Україна для *****. Вже і логіки нема, і явно завоювання не принесе ніякої вигоди, тільки червона заслона перед очима.
А США в свою чергу не можуть віддати Тайвань просто так на захоплення китайцями по зазначеним вище причинам. Якщо обирати між "зруйнований Тайвань" та "зруйнований і китайський Тайвань", то ясно який варіант більш прийнятний.

То ж якщо Китай не протверезіє, у США вибору не буде.
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31.03.2023 09:45 Ответить
Еще раз, не сравнивайте Си и ***** а ситуацию в Украине с Тайванем. Си прагматик до мозга костей и внезапно умеет видеть дальше своего носа. Тайвань без инфраструктуры не нужен никому, ни Штатам ни Китаю.

*****, ***** это старый гэбист маразматик с мечтами о СССР 2.0 и "собирании земель русских".
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31.03.2023 10:07 Ответить
Так, так. Прагматік. Скільки я чув перед вторгненням раісі "та це вони лякають", "навіщо їм то", ну не можуть же ш вони бути настільки ********* дебілами". А виявилося, що можуть бути ще більшими дебілами ніж можна уявити. Зараз про Китай теж саме лунає, хоча Сі вже мало не прямим текстом каже що готується до війни, збільшує воєнний бюджет, починає будувати бомбосховища в містах біля протоки та намагатися позбутися залежності від імпорту зерна та пише нові закони про військову готовність.
Але то він просто так це робить і гроші на то витпвчає, як собака, якій коли нема чого робити, то вона яйця лиже.
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31.03.2023 10:23 Ответить
Еще раз для тупых, не сравнивайте Си и *****. Китай воевать не будет. Это раз, китайцы не умеют воевать, это два. Бомбить Тайвань нет смысла, Китаю нужны его микроэлектронная инфраструктура. Это три. Воевать с Западом для Китая, это прямое самоубийство. Рубить золотую жилу.

А все заявы Си, это чисто понты перед населением и отвлечением внимания от больших внутренних проблем. Си это то самое теля что двух маток сосет.
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31.03.2023 10:35 Ответить
Хєра ты "розумний". І як такий надмозг до розмови з "тупими" опустився.
З тобою нормально говорив, як з людиною, з бидлотою говорити не хочу.
Не хворій.
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31.03.2023 10:38 Ответить
Ну вот, зрадовата опять без аргументов слилась.
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31.03.2023 10:43 Ответить
Ну так частіше поводь себе як невихована бидлота, щоб з тобою гидували розмовляти і таких перемог в твоєму житті буде ще більше.
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31.03.2023 10:50 Ответить
Не плачь.
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31.03.2023 11:36 Ответить
торусливые импотенты согласны и дальше растить монстров , которые придут и сожрут их детей !!
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30.03.2023 20:24 Ответить
то есть трусливый импотент ЕС, а не твой папаша, который зря родил тебя на свет, ибо все на что ты способен - давить клаву, обсирая тех, кто вертит мир, включительно с тобой, на одном месте?
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30.03.2023 20:43 Ответить
Тобто, з ******, яке розпочало криваву війну, до ЄС ще нічого не дійшло. Чекають на війну з Китаєм, який взагалі півсвіту під себе підімне?
Господи, у що перетворилася ця цивілізація?
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30.03.2023 20:39 Ответить
ваши предложения, мадам.
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30.03.2023 22:01 Ответить
Войны с Китаем не будет. Китайцы воевать не умеют.
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30.03.2023 22:18 Ответить
********** рулит миром.
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30.03.2023 22:49 Ответить
невже не зрозуміло що китай все робить так як робив совок при сралінє, мріючі о світовом пануванні. сралін вирастив гітлера щоб мати прівід для спасіння світу, так саме і сі зрощує *****, зараз вже дав йому карт бланш на ядерний шантаж, а може і не тільки шантаж, йому треба втянути світ у третю мирову, а потім з'явиться він рятівник світу і знищіть клятий ********* і паде світ к його ногам славля виликого сі...
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30.03.2023 20:48 Ответить
Нет. Китай не мечтает и мировом господстве. Не будьте ребенком. И да, мировая революция, это были мечты Троцкого а не Сталина.
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30.03.2023 22:17 Ответить
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30.03.2023 22:48 Ответить
ЄСне розриватиме стосунків з Китаєм,адже стосунки з Китає це не що інше.як через нього завуальовані стосунки з куйлом в обхід санкій.
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30.03.2023 20:51 Ответить
Европа и Америка стали неповоротливыми, очень медленно и долго начинают реагировать на

угрозу их безопасности, это чревато большими неприятностями.

Очень жаль, что путлеровская раша так ничему их и не научила, неужели с Китаем будут опять

наступать на те же грабли?
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30.03.2023 20:55 Ответить
Так пусть ЕС сразу вооружает китай, как вооружал путина.
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30.03.2023 21:22 Ответить
то есть, по вашему мнению, в действиях РФ и Китая виновата европа? а, ну тогда давайте их пообсираем. мы же самые умные.
отличная логика.
как для кремлебота.
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30.03.2023 22:03 Ответить
Вы слишком долго собирались написать, то что написали. Целых две недели назад зарегистрировались, что бы высеры свои тут написать.
А по теме - если не хотите, что бы агрессивный ханыга не обсцикал вам подъезд и не убивал ваших детей, не надо было его поить его и отворачиваться, когда он бил соседского ребенка.
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31.03.2023 11:20 Ответить
ЄС не розуміє, що така співпраця йде на посилення армії Китаю? Після першої ракети на Тайвань все одно ж прийдеться розривати стосунки
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30.03.2023 21:31 Ответить
Армия Китая Европе не угрожает. И та самая Европа не признала Тайвань отдельным государством.
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30.03.2023 22:16 Ответить
Литва визнала. В Україні є посольство Тайваню ,Київ вулиця Грушевського.
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30.03.2023 22:25 Ответить
Литва сначала признала потом отказалась. Независимость Тайваня признают 13 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тувалу, Эсватини и Святой Престол.

П.С. пару дней назад Парагвай отказался признавать независимость Тайваня.
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30.03.2023 22:53 Ответить
з Тайванем так не вийде як з Кримом, це точно.
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30.03.2023 22:17 Ответить
Нет. Не выйдет.
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30.03.2023 22:55 Ответить
Зрада, зрада, зрадонька моя. Хочу увидеть лица местных дебилов что писали что Украина должна требовать от ЕС санкций против Китая и разрушения китайской экономики. Далбаебы с маняфантазиями.
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30.03.2023 22:14 Ответить
немає ніякої зради,можна не санкції вводити а просто згортати інвестиції у КНР та розвивати своє виробництво у ЕС та США.
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30.03.2023 22:20 Ответить
Ага, ага. Инвестиции в Китай дают сверхприбыль. Это раз, а перенос производства в ЕС и США. Ты видать немного тупой с поверхностным пониманием.
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30.03.2023 22:25 Ответить
Так піди на свій ТАССru там і почитай недалба….
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30.03.2023 22:48 Ответить
Так смешные дурачки которые называют кацапами тех с кем не согласны, но аргументировать не способны.
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30.03.2023 22:57 Ответить
Які ви самокритичні , пожалійте себе
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30.03.2023 23:03 Ответить
Главное, дружить с людоедами.
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30.03.2023 22:47 Ответить
Щоб ввести санкції проти рашки так з Орбаном носилися що з писаною торбою , проти Китаю те ж саме буде . Поки всіх упросять та уговорять то ті санкції до дупи
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30.03.2023 22:51 Ответить
Да на оборот надо разрывать отношения а не сюськаться как с московией, пока не началась глобальная война.
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31.03.2023 08:45 Ответить
 
 