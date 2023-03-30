ЕС не будет разрывать отношения с Китаем, но будет учитывать новые риски, - фон дер Ляйен
Европейский Союз не пойдет на разрыв с Китаем, хотя считает его системным противником, но, развивая взаимодействие, будет учитывать риски, возникающие с изменением роли Китая в мире.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст речи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в аудитории Института китаеведения им. Меркатора.
"Я считаю, что разрыв с Китаем нецелесообразен и не отвечает интересам Европы. Наши отношения не черные и не белые, поэтому наша реакция (на поведение Китая. – Ред.). не может быть одноцветной. Вот почему мы должны сосредоточиться на снижении рисков, а не на разъединении", - подчеркнула она.
ЕС, по словам фон дер Ляйен, хочет сотрудничать с китайскими партнерами в глобальных вопросах, таких как торговля, финансы, климат, устойчивое развитие или здравоохранение. Для этого ЕС будет укреплять институты и системы, в рамках которых страны могут конкурировать и извлекать выгоду.
Глава ЕК напомнила, что в настоящее время Китай – жизненно важный торговый партнер, на его долю приходится 9% товарного экспорта ЕС и более 20% – импорта. Но она подчеркнула, что отношения разбалансированы, на них все больше влияют искажения, создаваемые системой госкапитализма в Китае.
ЕС должен признать, что мир и Китай значительно изменились за три года, поэтому соглашение нуждается в доработке. Есть некоторые отрасли, где торговля и инвестиции представляют угрозу экономической и национальной безопасности ЕС, особенно в контексте "явного слияния военного и коммерческого секторов Китая".
Она также отметила, что "ЕС должен определить свои будущие отношения с Китаем и другими странами в таких чувствительных сферах, как микроэлектроника, квантовые вычисления, робототехника, искусственный интеллект, биотехнологии". Там, где нельзя исключить цели двойного назначения или там, где могут быть нарушены права человека, нужно будет четко определить, соответствуют ли инвестиции или экспорт нашим собственным интересам безопасности. Мы должны следить за тем, чтобы капитал, опыт и знания наших компаний не использовались для усиления военных и разведывательных возможностей тех, кто является системными конкурентами", - сказала глава ЕК.
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Що там у рашці зростає окрім бюджетного дефіциту
Ти , не соромся, поділись інфою
Плювать Китаю чи купувати будуть їх смартфони та чохли у США чи Европі чи не купувати.. - це питання не важливе. Санкції та ембарго зупинили Росію?
И ЕС и США считай для Украины стараются. по большому счету им ничего не грозит - ни война ни голод. это сугубо наши проблемы. и тайваня.
Втратити тайвань і віддати Китаю разом з TSMC- означатиме залежність від китаю та його забаганок, так що не переживай, проблеми Тайваню - це не тільки проблеми Тайваню. За нього будуть битися і битися завзято. Україні так, нажаль, не пощастило. Коли Тайвань ставав монополістом на ринку напівпровідників, Україна віддавала ракети в обмін на халявний газ.
А США в свою чергу не можуть віддати Тайвань просто так на захоплення китайцями по зазначеним вище причинам. Якщо обирати між "зруйнований Тайвань" та "зруйнований і китайський Тайвань", то ясно який варіант більш прийнятний.
То ж якщо Китай не протверезіє, у США вибору не буде.
*****, ***** это старый гэбист маразматик с мечтами о СССР 2.0 и "собирании земель русских".
Але то він просто так це робить і гроші на то витпвчає, як собака, якій коли нема чого робити, то вона яйця лиже.
А все заявы Си, это чисто понты перед населением и отвлечением внимания от больших внутренних проблем. Си это то самое теля что двух маток сосет.
З тобою нормально говорив, як з людиною, з бидлотою говорити не хочу.
Не хворій.
Господи, у що перетворилася ця цивілізація?
угрозу их безопасности, это чревато большими неприятностями.
Очень жаль, что путлеровская раша так ничему их и не научила, неужели с Китаем будут опять
наступать на те же грабли?
отличная логика.
как для кремлебота.
А по теме - если не хотите, что бы агрессивный ханыга не обсцикал вам подъезд и не убивал ваших детей, не надо было его поить его и отворачиваться, когда он бил соседского ребенка.
П.С. пару дней назад Парагвай отказался признавать независимость Тайваня.