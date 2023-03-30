Блинкен призвал американцев уехать из России после ареста журналиста WSJ
Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил арест журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича и призвал находящихся в РФ американцев как можно быстрее уехать.
Об этом говорится в его заявлении, обнародованном на сайте американского посольства в России, передает Цензор.НЕТ.
Госсекретарь отметил, что ведомство поддерживает связь с редакцией The Wall Street Journal и прилагает усилия для консульской и другой поддержки задержанного журналиста.
"Самым строгим образом осуждаем неоднократные попытки Кремля запугать, подавить и наказать журналистов и представителей гражданского общества", - подчеркнул он.
Блинкен также напомнил о предупреждении относительно путешествий в Россию и призвал немедленно покинуть Россию тех граждан США, которые посещают страну или проживают там.
С аналогичным заявлением выступила и спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Хочу еще раз подчеркнуть, что американцы должны прислушаться к предостережению правительства США не путешествовать в Россию. Граждане США, проживающие в РФ или путешествующие туда, должны немедленно выехать, как это в очередной раз рекомендует Государственный департамент", - говорится в ее заявлении.
Напомним, 30 марта стало известно, что в России был арестован журналист WSJ по подозрению в шпионаже.
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