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Блинкен призвал американцев уехать из России после ареста журналиста WSJ

блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил арест журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича и призвал находящихся в РФ американцев как можно быстрее уехать.

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном на сайте американского посольства в России, передает Цензор.НЕТ.

Госсекретарь отметил, что ведомство поддерживает связь с редакцией The Wall Street Journal и прилагает усилия для консульской и другой поддержки задержанного журналиста.

"Самым строгим образом осуждаем неоднократные попытки Кремля запугать, подавить и наказать журналистов и представителей гражданского общества", - подчеркнул он.

Блинкен также напомнил о предупреждении относительно путешествий в Россию и призвал немедленно покинуть Россию тех граждан США, которые посещают страну или проживают там.

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С аналогичным заявлением выступила и спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что американцы должны прислушаться к предостережению правительства США не путешествовать в Россию. Граждане США, проживающие в РФ или путешествующие туда, должны немедленно выехать, как это в очередной раз рекомендует Государственный департамент", - говорится в ее заявлении.

Напомним, 30 марта стало известно, что в России был арестован журналист WSJ по подозрению в шпионаже.

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Автор: 

арест (10454) Госдепартамент США (1817) россия (95326) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+10
Дивує шо заручники самі пруться до терористів. Дебіли, ***...
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30.03.2023 21:16
+9
ну что, пора открывать сезон охоты на кацапов от Аляски до Калифорнии. Там много можно набрать обменного фонда.
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30.03.2023 20:43
+9
Там тільки в Нью-Йорку можна набрати на обмін десятки тисяч упоротих кацапів.
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30.03.2023 20:48
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ну что, пора открывать сезон охоты на кацапов от Аляски до Калифорнии. Там много можно набрать обменного фонда.
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30.03.2023 20:43 Ответить
Там тільки в Нью-Йорку можна набрати на обмін десятки тисяч упоротих кацапів.
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30.03.2023 20:48 Ответить
довго роздуплялися ,кацапи можуть набрати обмінний фонд і звільняти своїх агентів так як з Бутом було..
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30.03.2023 20:44 Ответить
удивительно-редкостные долбодятлы до сих пор не уехали из параши ...а может пускай там остаются хоть в тюрьме хоть в говне раз уж им так там нравится?
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30.03.2023 20:50 Ответить
Проблема в том, что их сразу начинают менять на всяких кацапских выбл.дков, как поменяли эту баскетбольную мудачку.
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31.03.2023 00:12 Ответить
Террористы берут заложников. Это кого-нибудь удивляет?
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30.03.2023 21:04 Ответить
Дивує шо заручники самі пруться до терористів. Дебіли, ***...
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30.03.2023 21:16 Ответить
діляться досвідом і заразом шпионят один за одним
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30.03.2023 21:53 Ответить
Краще, він закликав кацапів залишити США. Перший місяць - добровільно, а надалі - депортація.
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30.03.2023 22:34 Ответить
А выслать из США все кацапских журнашлюх слабо?
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30.03.2023 22:41 Ответить
А що ви хотіли? Затоплений раптор мовчки схавали, отримуйте захоплення заручників.
Терористи завжди діють на ескалацію.
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31.03.2023 08:48 Ответить
А где зеркальная ответка.

.
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31.03.2023 08:48 Ответить
 
 