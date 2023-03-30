Украинцы закончили обучение на ЗРК Patriot, - Пентагон
Группа из 65 украинских военных завершила обучение на системах противовоздушной обороны Patriot и отправилась в Европу для последнего этапа подготовки.
Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга 30 марта, сообщает Цензор.НЕТ.
"На этой неделе 65 украинских военнослужащих из Сил противовоздушной обороны завершили обучение на системах Patriot в Форт Силл, штат Оклахома, и теперь вернулись в Европу. Они пройдут согласования с другими украинскими противовоздушными войсками", - заявил он.
Также, по словам Райдера, "в конце этого месяца" ожидается завершение обучения группы из более чем 4000 украинских солдат в составе двух бригад, одна из которых оснащена БМП Bradley, а другая – ББМ Stryker. Эти воины сразу будут возвращаться в Украину.
"В настоящее время в Германии на полигонах Графин-Бир и Хохенфельс продолжаются дополнительные тренировки по общевойсковой подготовке", - добавил представитель Пентагона.
Ранее сообщалось, что украинцы освоили Patriot быстрее, чем этого ожидали их инструкторы из США. Это стало возможным благодаря боевому опыту и высокому уровню мотивации бойцов.
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Круто він обізнаний в ситуації (на рівні глядача земарафону)
хоча, насправді, це може бути й деза
щоб хто-небудь сказав, що за рік, Українці доведуть, що вони мають право отримати ************ і найпотужнішу систему протиповітряної оборони - йому б розсміялися б в обличчя!
до речі, адміністрація Байден іде на дуже сміливий хід, бо ця система, наче спроможна збивати і балістичні ракети!!! зараз буде вій на болотах через порушення ПРО 🤣😂
А кто-то в Украине сомневался, шо они освоят технику быстрее, чем среднестатистический солдат НАТО? Я -нет. Потому шо на родню солдата НАТО не сыплются русские ракеты.