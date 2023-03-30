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Новости Помощь Украине
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Украинцы закончили обучение на ЗРК Patriot, - Пентагон

patriot

Группа из 65 украинских военных завершила обучение на системах противовоздушной обороны Patriot и отправилась в Европу для последнего этапа подготовки.

Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга 30 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе 65 украинских военнослужащих из Сил противовоздушной обороны завершили обучение на системах Patriot в Форт Силл, штат Оклахома, и теперь вернулись в Европу. Они пройдут согласования с другими украинскими противовоздушными войсками", - заявил он.

Также, по словам Райдера, "в конце этого месяца" ожидается завершение обучения группы из более чем 4000 украинских солдат в составе двух бригад, одна из которых оснащена БМП Bradley, а другая – ББМ Stryker. Эти воины сразу будут возвращаться в Украину.

"В настоящее время в Германии на полигонах Графин-Бир и Хохенфельс продолжаются дополнительные тренировки по общевойсковой подготовке", - добавил представитель Пентагона.

Ранее сообщалось, что украинцы освоили Patriot быстрее, чем этого ожидали их инструкторы из США. Это стало возможным благодаря боевому опыту и высокому уровню мотивации бойцов.

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Дуже гарна новина...
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30.03.2023 21:20 Ответить
А найвеличніший на днях жалівся, що нам ніхто не дав patriot досі . А виявляється, що наші військові тільки закінчили навчання.

Круто він обізнаний в ситуації (на рівні глядача земарафону)
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30.03.2023 21:23 Ответить
насправді він сказав, що петріот ще не достави в Україну
хоча, насправді, це може бути й деза
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30.03.2023 21:27 Ответить
яйцеголовий ще менше обізнаний той що? катається на танках на камеру чмошник
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30.03.2023 21:29 Ответить
чудова новина і повага нашим військовим за швидке опанування потужної новітньої системи! памʼятаєте, як рік тому, адміністрація Байдена готувалася майше до партизаньких боїв з "армадою *****"!
щоб хто-небудь сказав, що за рік, Українці доведуть, що вони мають право отримати ************ і найпотужнішу систему протиповітряної оборони - йому б розсміялися б в обличчя!
до речі, адміністрація Байден іде на дуже сміливий хід, бо ця система, наче спроможна збивати і балістичні ракети!!! зараз буде вій на болотах через порушення ПРО 🤣😂
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30.03.2023 21:31 Ответить
...що українці опанували Patriot швидше, ніж цього очікували їхні інструктори зі США. Джерело:

А кто-то в Украине сомневался, шо они освоят технику быстрее, чем среднестатистический солдат НАТО? Я -нет. Потому шо на родню солдата НАТО не сыплются русские ракеты.
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30.03.2023 21:41 Ответить
оце Воно!,,,,),,
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30.03.2023 21:43 Ответить
 
 