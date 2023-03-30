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Россия хочет получить в КНДР оружие в обмен на продовольствие, - Белый дом

корея,кндр,північна

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в четверг заявил, что Российская Федерация стремится получить запасы боеприпасов в Северной Корее, вероятно, предлагая продовольствие.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам Кирби, Россия стремится получить больше боеприпасов от КНДР для усиления военных действий в Украине. Он добавил, что, вероятнее всего, в обмен на северокорейские боеприпасы Москва пришлет продовольствие.

Читайте также: США ввели санкции против координатора поставок оружия из КНДР в Россию

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Северная Корея будет оказывать дальнейшую поддержку и военные операции России против Украины, и у нас есть новая информация о том, что Россия активно стремится получить дополнительные боеприпасы от Северной Кореи", - подчеркнул он.

Отметим, что о поставках оружия в Россию из Северной Кореи впервые заговорили еще в прошлом году.

Автор: 

КНДР (1189) оружие (10196) россия (95326) США (26336) Кирби (452)


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Топ комментарии
+8
Довбане чучхе...
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30.03.2023 21:57
+6
КНДР то не кєтай! гєографію скурив в дитинстві, чи що?
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30.03.2023 22:00
+5
отримають, чи вже отримали без проблем. цього добра там навалом
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30.03.2023 21:52
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отримають, чи вже отримали без проблем. цього добра там навалом
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30.03.2023 21:52 Ответить
Якого добра? Продовольства? Хіба того зерна шо ******** у нас.
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30.03.2023 22:00 Ответить
отримають зерно в обмін на снаряди, бо калібр у них радянський
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30.03.2023 22:05 Ответить
От мене завжди цікавить , звідки можна знати , скільки снарядів є у північних корейців . ??
Вони що , комусь звітують про вміст своїх арсеналів , чи десь пишуть про це у пресі , чи й взагалі - якісь світові ЗМІ про це пишуть де небудь . ?
Суперзакрита країна , все повністю засекречене , навіть дані про кількість споживання рису на душу населення ,, а тут - снарядів там навалом .!!
Доки ви іксперди мамкині , будете брати різну інформацію - з потолка . ?
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30.03.2023 22:13 Ответить
КНДР то не кєтай
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30.03.2023 21:59 Ответить
А могли б на брязкальця .
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30.03.2023 21:55 Ответить
типа https://www.politico.com/news/2023/03/30/russia-seeking-munitions-from-north-korea-00089672 Politico думает, что Китай за репу будет снаряды давать. Охренительные аналитики.
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30.03.2023 21:56 Ответить
КНДР то не кєтай! гєографію скурив в дитинстві, чи що?
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30.03.2023 22:00 Ответить
Вибачаюсь - провтикав одну літеру ))

ці можуть не тільки за рєпу снаряди надати, а і за нафту\паливо, і взагалі за будь що.
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30.03.2023 22:15 Ответить
А в КНДР хто снаряди постачає? Не Китай?
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30.03.2023 22:47 Ответить
Кндр- это не Китай)
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30.03.2023 22:05 Ответить
а в расії є продовольство?
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30.03.2023 21:56 Ответить
спізжене українське збіжжя
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30.03.2023 21:58 Ответить
там,скоро самим не буде чого жерти,
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30.03.2023 22:01 Ответить
Довбане чучхе...
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30.03.2023 21:57 Ответить
Їм сонця не треба, їм чучхе сяє! У них навіть свій чучхе календар.
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30.03.2023 22:04 Ответить
та завалите этих корейцев "ножками Байдена" в обмен на оружие
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30.03.2023 21:57 Ответить
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30.03.2023 21:58 Ответить
Будем откровенны, НАТО проигрывает гонку поставок вооружений одной стране. Как такое возможно, учитывая разницу в экономиках, в голове не укладывается.
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30.03.2023 21:58 Ответить
значить, комусь так потрібно,
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30.03.2023 22:03 Ответить
Тому що Європа і США будували північний потік так як і в нас займались великим будівництвом,які снаряди які ракети,всі думали торгувати і грошенята збирати.доторгувались і шашликів нажарились...
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30.03.2023 22:06 Ответить
Тому, що думали, ніби розваливши "совок" головну небезпеку усунули і вважали, що у разі чого армія США розбереться, відтак, можна зекономити.
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30.03.2023 22:07 Ответить
Бідний "внутріМКАДівський канадець"! Не вміщається в голову? А все просто : в країнах НАТО держава працює для того щоб жили нормально її громадяни А в твоїй Мокшандії всі громадяни працюють щоб придурки в Кремлі тішили своє ЕГО роблячи зброю та убиваючи тисячі людей!
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30.03.2023 22:10 Ответить
тут ньюанс ще є - 52 країни, включаючи найрозвинутіші, НЕ програють гонку озброєнь ні окремо взятій рашці, Ні всій Імперії Зла на чолі із чайною
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30.03.2023 22:34 Ответить
Ну раз вони планують отримувати зброю в обмін на продовольство, то ми маємо повне моральне право знищувати те. що нас вбиває. Простіше за все зробити бавовну на зерносховищах - навіть вибухівки не потрібно, можна запалити у прямому сенсі, по всій росії можна грандіозні пожари на зернових полях влаштувати - і сробуй спіймай того, кому достатньо лише сірників, щоб вигоріли сотні гектарів і так у кожній області. А як чудово вибухають мінеральній добрива - пів Бейрута знесли, можна і на росії повторити десь і це теж продовольча війно, тому у тему.
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30.03.2023 21:58 Ответить
Раша краде українське зерно і міняє його на **********, якими руйнує Україну. Нацисти, фашисти, "хотят ли русские войны?".
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30.03.2023 22:02 Ответить
Друга гармія світу купує зброю за рєпу у голозадих дикунів. Звучить , як анєхдот.
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30.03.2023 22:02 Ответить
було б смішно,якби не було так сумно,
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30.03.2023 22:05 Ответить
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30.03.2023 22:06 Ответить
Читаєшь такі речі від координатора і усмішка.ООН і світ цілком після другої світової замість того щоб зробити реальну колективну безпеку і не допустити конфліктів відверто наголошую відверто просрали все.ООН стало посміховиськом.ОБСЕ продажними.Червоний хрест взагалі хто плате тоди і їдуть.Це я до того що в 21 столітті країни терористи відверто терористи і диктатори мають на секундочку не тільки ракети здатні летіти на 10 тис км а і ядерну зброю.При тому що народу цих країн відверто приходиться виживати як психологічно,правово так і фізично з голоду .і це світ після другої світової ,21 століття кораблі літають в космос.З такою відверто провальною політикою ми підійшли до ядерної війни.Ще трошечки.Ось диктатори затаряться ядерною зброєю побільше і ракетами і тоді почнеться фаєр шоу.А світ і надалі буде виражати жаль ,подив і стурбованість.Індія з Пакистаном які замерли і поки що тільки дивляться але вже розуміють що можуть,Іран який вже готовий фактично до війни на сході,пів Корея яка вже не підконтрольна це число на м'ясо і вони готові до війни,Сирія з її дебілом диктатором який вбиває свій народ,кількість країн Африки де триває і буде ще більша мясорубка слава богу що там не хватає мізків і технологій для ядерки ,інакше вони б точно вже вжарили,бо там всі зли на світ і вважають що їм всі зобов'язані при тому вони ні чорта не роблять ,а ждуть поки їм щось дадуть,Ще трошички і це все вибухне.На планеті скоро буде 12 мільярдів людей це момент вже виживання.
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30.03.2023 22:08 Ответить
З "продовольством" у рашки для корейців проблем не буде.
Протухлі щі - це майже корейська страва кімчі з капусти.
Вони їм тухлятину, а ті їм ржавчину...
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30.03.2023 22:15 Ответить
То ти "кімчі" нормальної не їв
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31.03.2023 09:08 Ответить
Від гостроти якої очи на лоба лізуть. У нас в Приазов'ї місцеві корейці робили.
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31.03.2023 09:11 Ответить
Є таке поняття - "особливості смаку" У мексиканців теж є багато "гострих" страв Але ж усе залежить не від того "погана страва" чи ні Все залежить від кількості спецій які туди кладуться Український "мудрий" борщ теж готується з такою кількістю оцту що ти його і в рот не візьмеш А декому подобається!
Основа корейської кухні - це варені рис та соя Вони не мають вираженого смаку - прісні Овочі йдуть як додаток А гострі страви - це не додаток а "приправа" - щоб "додать смаку основним складовим" А наші дурні цю приправу замість салату жерти починають
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31.03.2023 09:28 Ответить
За частину продовольства кацапи можуть виміняти 800 000 голодних корейців із терраріума. Не слід забували що генофонд північних корейців змінений 1 міліоном китайських добровольців по результатам Корейської війни 1953-56 р.р. Треба готувати ті види ***********, які будуть викошувати сарану в промислово-конвєерних обсягах.
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30.03.2023 22:20 Ответить
До речі , цю мульку ( про 800 тис корейських добровольців для війни на боці паРаші ) , запустив у тг , кацапський воєнкриса - пропагандон сладков . І вже заявив що то він мовляв - пожартував .
Зате - як швидко його дебільний жарт поширився , по всіх змі . Включаючи й наші .
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30.03.2023 22:27 Ответить
Враховуючи, що карлік у безвихіді, председатель хитрий, а сунь-винь-хунь має необмежені людські ресурси, то готуватись треба і до таких варіантів, щоб не було шашликів, хороших доріг для нехороших руских і проривів на Херсон і на Київ.
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30.03.2023 22:49 Ответить
Щось можливо кацапня і вициганить , але навряд чи у корейського дебіла є багато зайвих снарядів , бо він і сам знаходиться в стані холодної війни зі США і Південною Кореєю .
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30.03.2023 22:21 Ответить
Та нічого важкого руснє ці кореєзи не даватимуть,ну можуть підкинути кілька ящиків набоів і все..Вони же бажають воювати с Півд.сусідом,США,...навідь со всім Світом
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30.03.2023 22:36 Ответить
пупс даст снарядов для Т-34, а ***** взамен консервированих щей.
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30.03.2023 23:46 Ответить
зброю продають за їжу, триндець,
замість того щоб розвиватися як їх сусіди страдають якоюсь хернею
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31.03.2023 00:01 Ответить
А шо такоє?!! Кушаткі захтіли, вилупки?! А шо братський Китай - не годує?!! І родючі рідні лани не родять по наказу Партії?!! Ой лишенько..а всі ж працюють, нема безробіття...все як в нас за часів Совка, на який досі моляться безмозглі.

Ну поміняєте свої запаси на шкурки від ковбаси свинособачого виробництва - а далі що?! А як НАТО нападе!?? В кого будете просити?!))
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31.03.2023 01:26 Ответить
Значит китайцы будут поставлять свои боеприпасы через КНДР
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31.03.2023 08:54 Ответить
 
 