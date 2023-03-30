Россия хочет получить в КНДР оружие в обмен на продовольствие, - Белый дом
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в четверг заявил, что Российская Федерация стремится получить запасы боеприпасов в Северной Корее, вероятно, предлагая продовольствие.
Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По словам Кирби, Россия стремится получить больше боеприпасов от КНДР для усиления военных действий в Украине. Он добавил, что, вероятнее всего, в обмен на северокорейские боеприпасы Москва пришлет продовольствие.
"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Северная Корея будет оказывать дальнейшую поддержку и военные операции России против Украины, и у нас есть новая информация о том, что Россия активно стремится получить дополнительные боеприпасы от Северной Кореи", - подчеркнул он.
Отметим, что о поставках оружия в Россию из Северной Кореи впервые заговорили еще в прошлом году.
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Вони що , комусь звітують про вміст своїх арсеналів , чи десь пишуть про це у пресі , чи й взагалі - якісь світові ЗМІ про це пишуть де небудь . ?
Суперзакрита країна , все повністю засекречене , навіть дані про кількість споживання рису на душу населення ,, а тут - снарядів там навалом .!!
Доки ви іксперди мамкині , будете брати різну інформацію - з потолка . ?
ці можуть не тільки за рєпу снаряди надати, а і за нафту\паливо, і взагалі за будь що.
Протухлі щі - це майже корейська страва кімчі з капусти.
Вони їм тухлятину, а ті їм ржавчину...
Основа корейської кухні - це варені рис та соя Вони не мають вираженого смаку - прісні Овочі йдуть як додаток А гострі страви - це не додаток а "приправа" - щоб "додать смаку основним складовим" А наші дурні цю приправу замість салату жерти починають
Зате - як швидко його дебільний жарт поширився , по всіх змі . Включаючи й наші .
замість того щоб розвиватися як їх сусіди страдають якоюсь хернею
Ну поміняєте свої запаси на шкурки від ковбаси свинособачого виробництва - а далі що?! А як НАТО нападе!?? В кого будете просити?!))