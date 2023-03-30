Россия хочет получить в КНДР оружие в обмен на продовольствие, - Белый дом

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в четверг заявил, что Российская Федерация стремится получить запасы боеприпасов в Северной Корее, вероятно, предлагая продовольствие.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам Кирби, Россия стремится получить больше боеприпасов от КНДР для усиления военных действий в Украине. Он добавил, что, вероятнее всего, в обмен на северокорейские боеприпасы Москва пришлет продовольствие.

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"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Северная Корея будет оказывать дальнейшую поддержку и военные операции России против Украины, и у нас есть новая информация о том, что Россия активно стремится получить дополнительные боеприпасы от Северной Кореи", - подчеркнул он.

Отметим, что о поставках оружия в Россию из Северной Кореи впервые заговорили еще в прошлом году.