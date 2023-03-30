ЕС осудил задержание американского журналиста Гершковича в России

Сегодня, 30 марта, Европейский Союз осудил задержание американского журналиста и гражданина США Эвана Гершковича в Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Еврокомиссии.

"ЕС осуждает задержание в России журналиста и гражданина США Эвана Гершковича. Журналистам должно быть разрешено свободно заниматься своей профессией, и они заслуживают защиты. Российские власти снова демонстрируют систематическое пренебрежение свободой СМИ", - подчеркнул верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

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Напомним, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".

Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Издание The Wall Street Journal обратилось в Россию с требованием освободить их журналиста Эвана Гершковича, которого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в России.