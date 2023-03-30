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Новости
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ЕС осудил задержание американского журналиста Гершковича в России

гершкович,еван

Сегодня, 30 марта, Европейский Союз осудил задержание американского журналиста и гражданина США Эвана Гершковича в Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Еврокомиссии.

"ЕС осуждает задержание в России журналиста и гражданина США Эвана Гершковича. Журналистам должно быть разрешено свободно заниматься своей профессией, и они заслуживают защиты. Российские власти снова демонстрируют систематическое пренебрежение свободой СМИ", - подчеркнул верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

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Напомним, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".

Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Издание The Wall Street Journal обратилось в Россию с требованием освободить их журналиста Эвана Гершковича, которого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в России.

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журналистика (3285) задержание (6673) россия (95326) шпионаж (1379)


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Чи не пора вже вишвирювать кацапів з Європи та Америки назад на болота
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30.03.2023 22:56 Ответить
пока еще не пора. Начнут тогда, когда кацапы будут рубить головы иностранным журналистам прямо на Красной площади.
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31.03.2023 01:53 Ответить
Забавно, что из ЕС подозреваемых в шпионаже в пользу РФ как правило просто выдворяют, а в РФ за якобы шпионаж сажают на 20 лет.
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31.03.2023 00:51 Ответить
А що, в тих же США мало родичів кацапської верхівки? Син того ж медведева донедавна мешкав в Америці. Арештувати по будь якій причині - вот і обмінний фонд. А...... це ж порушення демократії. А кацапи на це й розраховують.
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31.03.2023 05:36 Ответить
Я так и не понял чего хочет этот журналист?.Что полез в клетку с дикими медведями , а может и хотел подать и руку (посдародоватся.) и его немоняли медведи.... Что то граждани США , посещая зоопарк нелезут в клетки с дикими зверями . А отехал от родины и набраля смелости.
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31.03.2023 06:02 Ответить
Подивитись в очі путіну гієні
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31.03.2023 06:25 Ответить
Да он просто розовый пони.
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31.03.2023 08:59 Ответить
 
 