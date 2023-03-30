За рубежом тренируются более 11 тысяч украинских воинов, - Пентагон

В настоящее время в нескольких дружественных странах проходят обучение более 11 тыс. украинских воинов.

Об этом сказал на брифинге в Вашингтоне спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Обучение украинских военнослужащих осуществляется международными усилиями в партнерстве с коалицией государств, которые сейчас тренируют более 11 тыс. украинских военных", - сказал Райдер.

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Он уточнил, что в "тренировочную коалицию" входит 26 государств.

По его словам, с апреля прошлого года украинские защитники прослушали более 40 различных учебных программ по более чем 20 боевым системам.

"США продолжат подобные тренировки и будут тесно работать с союзниками и партнерами, чтобы украинский народ получил необходимую оборонную помощь, необходимую ему для защиты страны и отражения российской агрессии. Мы решительно настроены поддерживать Украину столько, сколько понадобится", - подытожил генерал.