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За рубежом тренируются более 11 тысяч украинских воинов, - Пентагон

підготовка

В настоящее время в нескольких дружественных странах проходят обучение более 11 тыс. украинских воинов.

Об этом сказал на брифинге в Вашингтоне спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Обучение украинских военнослужащих осуществляется международными усилиями в партнерстве с коалицией государств, которые сейчас тренируют более 11 тыс. украинских военных", - сказал Райдер.

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Он уточнил, что в "тренировочную коалицию" входит 26 государств.

По его словам, с апреля прошлого года украинские защитники прослушали более 40 различных учебных программ по более чем 20 боевым системам.

"США продолжат подобные тренировки и будут тесно работать с союзниками и партнерами, чтобы украинский народ получил необходимую оборонную помощь, необходимую ему для защиты страны и отражения российской агрессии. Мы решительно настроены поддерживать Украину столько, сколько понадобится", - подытожил генерал.

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Пентагон (1446) военные учения (3457) подготовка (223) ВСУ (6536)


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И батальон Монако
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30.03.2023 23:26 Ответить
У батальйона "Монако" програма інша. Там автори Лазаренко, Фірташ, Коломойський, Пінчук... Під редакцією Кучми. Один "професор" спробував на практиці, але, чомусь, експеримент не вийшов
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30.03.2023 23:49 Ответить
Десь на росії.

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30.03.2023 23:39 Ответить
Навіщо, вказувати кількість українськихвійськових які тренуються?

Кому цей меседж?
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31.03.2023 00:12 Ответить
.....
А от чому мовчать за Батальон Монако ?
...
Коли появляться списки депутатів чії синки чухнули за кордон..
.....
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31.03.2023 00:36 Ответить
Ці термінатори виженуть всіх росіян за два тижні. Питання навіщо тоді ТЦК полює за нами убогими?
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31.03.2023 00:45 Ответить
Ось ця пот@ора від слуг народу пропонує позбавити пожиттєвих пільг військовослужбовців!
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31.03.2023 02:47 Ответить
до чего же у этой свинособаки, любительницы новых кроватей, из зРады неприятная и мерзкая рожа...
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31.03.2023 06:38 Ответить
 
 