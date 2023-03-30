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Федерация фехтования Дании отменила проведение международных турниров из-за допуска спортсменов из РФ и Беларуси

фехтування

В марте Международная федерация фехтования позволила соревноваться на турнирах спортсменам из России и Беларуси.

Федерация фехтования Дании приняла решение не проводить международные соревнования после того, как Международная федерация фехтования вернула российских и белорусских спортсменов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Дании отметили, что решение об отказе проводить турниры по фехтованию было принято в среду, 29 марта, во время заседания федерации фехтования. И даже готовы к потенциальным последствиям для себя, среди которых риск потери прав на проведение соревнований на постоянной основе.

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"Пришли к выводу, что, к сожалению, не можем принимать эти соревнования. Не можем этого делать, когда правила такие, какие сейчас, когда россиянам и белорусам разрешено быть частью этого. Не видим для себя такой возможности. Для фехтовальщиков это означает, что для отбора на Олимпиаду им придется больше ездить [на другие турниры], а это будет предусматривать большие расходы. Для Дании это будет означать риск потери дальнейших турниров. Мы рискуем больше не принимать международные соревнования в Дании на взрослом уровне", - сказал руководитель организации Ян Сильвест Йенсен.

Автор: 

Беларусь (7886) Дания (578) россия (95326) санкции (11251) спорт (2419)


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Топ комментарии
+44
Дякуємо за принциповість!
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30.03.2023 23:39
+29
Дякуемо , Данії. Кгбистські наративи «спорт вНЕ политики» треба знешкодити по усьому світу.
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30.03.2023 23:42
+24
Щиро дякуємо Даніі за дуже важливе рішення для нашоі країни
та наших спортсменів👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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30.03.2023 23:46
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Дякуємо за принциповість!
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30.03.2023 23:39 Ответить
Дякуемо , Данії. Кгбистські наративи «спорт вНЕ политики» треба знешкодити по усьому світу.
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30.03.2023 23:42 Ответить
взагалі якщо б усі цивілізовані країни повелись принципово то на олімпіаду приїхали б одні білоруси з кацапами. влаштували б змагання мельдоннії. а хвойди що їх протягнули смоктали б п'яту лапу.
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30.03.2023 23:43 Ответить
Не забувайте про лідерів Всесвіту у всьому з КНДР, а також "великі" держави: "Південна Осетія", "Абхазія", "ПМР", "ЛНР" та "ДНР". А ще Еритрея, Венесуела, Китай, Іран... Таких потужних ігор світ не бачив і, сподіваюсь, не побачить ніколи.
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30.03.2023 23:55 Ответить
Китай врядли.
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31.03.2023 00:30 Ответить
Щиро дякуємо Даніі за дуже важливе рішення для нашоі країни
та наших спортсменів👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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30.03.2023 23:46 Ответить
"Who is who"! Ми це побачили на багатьох прикладах і на цьому в т.ч., а білоруси=росіяни і їх не бентежить, що з їхньої території обстрілюють сусідню країну, що завезуть зброю масового ураження. Їм (білорусам) плювати, їдять, пердять складають свої рублі. Народ, який вибрав ганьбу (за Черчилем).
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30.03.2023 23:48 Ответить
Що то в нього? Шпага, чи рапіра?
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30.03.2023 23:51 Ответить
для этого надо хотя бы рукоять видеть, потому что понять по фото, трёхгранный клинок или четырёхгранный, невозможно.
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31.03.2023 00:12 Ответить
ото вчена дискусія !
в цього кацапа-фехтувальника ... швабра в сраці
даю стоп-кадр:
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31.03.2023 01:37 Ответить
О! а я шеврончик-то сразу и не увидел, и даже поразился вашей способности определять гражданство по морде лица.
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31.03.2023 01:41 Ответить
а також вид "холодної зброї" для фАхтування кацапів
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31.03.2023 01:48 Ответить
Судити потрібно по гарді. На тому фото яка вона не зовсім зрозуміло. Нижче Мишкевич виклав збільшений стоп-кадр і тепер видно що це рапіра. У неї гарда менша ніж у шпаги.
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31.03.2023 07:30 Ответить
Я вже відповів йому що це рапіра.
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31.03.2023 07:36 Ответить
В Данії не має війни, але їй плювати навіть на "хароших рускіх".
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30.03.2023 23:53 Ответить
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31.03.2023 00:02 Ответить
А що це за прикол з падінням старої клячі? Звідки це?
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31.03.2023 01:24 Ответить
З полей інтернету
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31.03.2023 02:34 Ответить
Браво, датчани, с кацапами на одному гектарі мерзотно сидіти.
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31.03.2023 00:13 Ответить
Дуже приемне повідомлення. Чекаємо такої ж підтримки й від інших друзів України.
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31.03.2023 08:04 Ответить
Ну хоть кто то адекватный нашелся.
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31.03.2023 09:00 Ответить
 
 