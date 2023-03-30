Федерация фехтования Дании отменила проведение международных турниров из-за допуска спортсменов из РФ и Беларуси
В марте Международная федерация фехтования позволила соревноваться на турнирах спортсменам из России и Беларуси.
Федерация фехтования Дании приняла решение не проводить международные соревнования после того, как Международная федерация фехтования вернула российских и белорусских спортсменов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В Дании отметили, что решение об отказе проводить турниры по фехтованию было принято в среду, 29 марта, во время заседания федерации фехтования. И даже готовы к потенциальным последствиям для себя, среди которых риск потери прав на проведение соревнований на постоянной основе.
"Пришли к выводу, что, к сожалению, не можем принимать эти соревнования. Не можем этого делать, когда правила такие, какие сейчас, когда россиянам и белорусам разрешено быть частью этого. Не видим для себя такой возможности. Для фехтовальщиков это означает, что для отбора на Олимпиаду им придется больше ездить [на другие турниры], а это будет предусматривать большие расходы. Для Дании это будет означать риск потери дальнейших турниров. Мы рискуем больше не принимать международные соревнования в Дании на взрослом уровне", - сказал руководитель организации Ян Сильвест Йенсен.
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та наших спортсменів👍🏼👍🏼👍🏼❤️
в цього кацапа-фехтувальника ... швабра в сраці
даю стоп-кадр: