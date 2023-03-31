Украина будет бойкотировать соревнования, где будут атлеты из России, - решение Кабмина

Украинские спортсмены не будут соревнования на международных турнирах, где будут представлены атлеты из России или Беларуси. Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров Украины.

Как сообщает "Сусільне. Спорт", об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в эфире телемарафона "Единые Новости", передает Цензор.НЕТ.

Протокольное решение, принятое правительством Украины, было подано по предложению министра молодежи и спорта, президента Национального олимпийского комитета Вадима Гутцайта.

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Это решение распространяется на все соревнования, включая отборочные старты на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже (Франция).

"На заседании правительства принято протокольное решение по предложению коллеги Гутцайта о том, что мы участвуем в отборочных соревнованиях [на Олимпиаду-2024] только там, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федераций статуса национального" , – заявил Немчинов.

Это решение – ответ правительства Украины на обновленные рекомендации МОК относительно участия в соревнованиях атлетов из России и Беларуси. Согласно решению исполкома МОК, федерациям рекомендовано возвращать атлетов из России и Беларуси в нейтральном статусе. Однако только в индивидуальных состязаниях, не в командных стартах.

Подробного объяснения, как будет действовать решение правительства Украины, нет. На одном и том же старте могут проходить соревнования в личных и командных стартах – неизвестно, будет ли распространяться запрет на весь турнир.

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Также Олег Немчинов добавил, что спортсменам нужно думать не о карьере в контексте бойкота соревнований, а о сохраненной жизни.

"Что делать самим спортсменам? Знаете, я никому не пожелаю... Вчера был на очередном похороне своего хорошего знакомого, отдавшего более 20 лет легкой атлетике, и погиб на Харьковском направлении. И у которого осталось трое детей. Он добровольно отправился на вторую войну. И прослужил он не на кухне, если можно так сказать. То есть, он был в боевых подразделениях. Так вот я хочу сказать нашим коллегам-спортсменам, которые переживают, что из-за мер МОК и допущения россиян или белорусов к соревнованиям, а соответственно украинцы не смогут принять участие, что сломается карьера или что-то другое. Зато останется жизнь ваша и ваших детей", – резюмировал Немчинов.