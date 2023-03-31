Украина будет бойкотировать соревнования, где будут атлеты из России, - решение Кабмина
Украинские спортсмены не будут соревнования на международных турнирах, где будут представлены атлеты из России или Беларуси. Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров Украины.
Как сообщает "Сусільне. Спорт", об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в эфире телемарафона "Единые Новости", передает Цензор.НЕТ.
Протокольное решение, принятое правительством Украины, было подано по предложению министра молодежи и спорта, президента Национального олимпийского комитета Вадима Гутцайта.
Это решение распространяется на все соревнования, включая отборочные старты на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже (Франция).
"На заседании правительства принято протокольное решение по предложению коллеги Гутцайта о том, что мы участвуем в отборочных соревнованиях [на Олимпиаду-2024] только там, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федераций статуса национального" , – заявил Немчинов.
Это решение – ответ правительства Украины на обновленные рекомендации МОК относительно участия в соревнованиях атлетов из России и Беларуси. Согласно решению исполкома МОК, федерациям рекомендовано возвращать атлетов из России и Беларуси в нейтральном статусе. Однако только в индивидуальных состязаниях, не в командных стартах.
Подробного объяснения, как будет действовать решение правительства Украины, нет. На одном и том же старте могут проходить соревнования в личных и командных стартах – неизвестно, будет ли распространяться запрет на весь турнир.
Также Олег Немчинов добавил, что спортсменам нужно думать не о карьере в контексте бойкота соревнований, а о сохраненной жизни.
"Что делать самим спортсменам? Знаете, я никому не пожелаю... Вчера был на очередном похороне своего хорошего знакомого, отдавшего более 20 лет легкой атлетике, и погиб на Харьковском направлении. И у которого осталось трое детей. Он добровольно отправился на вторую войну. И прослужил он не на кухне, если можно так сказать. То есть, он был в боевых подразделениях. Так вот я хочу сказать нашим коллегам-спортсменам, которые переживают, что из-за мер МОК и допущения россиян или белорусов к соревнованиям, а соответственно украинцы не смогут принять участие, что сломается карьера или что-то другое. Зато останется жизнь ваша и ваших детей", – резюмировал Немчинов.
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"Що робити самим спортсменам? Знаєте, я нікому не побажаю... Учора був на черговому похороні свого доброго знайомого, який віддав понад 20 років легкій атлетиці, і загинув на Харківському напрямку. І в якого залишилося троє дітей. Він добровільно пішов на другу війну. ....
скільки вже загинуловидатних українських спортсменів, захищаючи Україну.
ось це дійсні Герої, а не ті, які будуть скакати в Парижі під час кривавої війни
гинуть люди різних професій, які теж "тренувались" до щасливого життя з дружиною та дітками, але прийшла біда і вони пішли воювати
Те чучєло, що це придумало хоч уявляє, що спортивна кар'єра недовговічна?
Йдуть роки тренувань. І вони не повинні пропасти!
Краще нехай московити з чіпсяками виступають на Олімпіадах в Уритреї, кндр чи інших анусах глобусу.
розскажи про недовговічність життя ось цій загиблій дитинці в Маріуполі і сотням тисяч загиблих українців.
може вони простять спортсменів-олімпійців, які замість того щоб захищати Україну поїдуть скакати в Париж
Хоча Ви праві - в армії потрібні фізично підготовлені люди.
Хотять спортсмени перемог над росіянами - вперед в армію.
Прийшла БІДА - забудь про все і йди захищати себе, рідних і Батьківщину !
як виживеш, будеш цілувати діток і скакати в Парижі....
50-ти літній дядько-механізатор із села?
чи може журналісти, професора, програмісти, які зараз сидять в окопах ?
заткни смердючу пельку !
через участь кацапів вони скасовують у себе міжнародні змагання навіть під загрозою НЕпроведення їх взагалі в майбутньому
https://www.yaplakal.com/forum2/topic2155921.html
не тільки ж в Україні ЗЄ-льоні жвачні потвори
відмінили чи не відмінили.
порядні спортсмени ср...ти в олімпійському сортирі поруч не будуть.
і це стосується не лише українців.
бойкотувати будуть і інші спортсмени
саме так і називають наші Воїни кацапів - Пі-пірасами
бот-вилупок від 10 березня 2023