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Новости
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Украина будет бойкотировать соревнования, где будут атлеты из России, - решение Кабмина

фехтування

Украинские спортсмены не будут соревнования на международных турнирах, где будут представлены атлеты из России или Беларуси. Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров Украины.

Как сообщает "Сусільне. Спорт", об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в эфире телемарафона "Единые Новости", передает Цензор.НЕТ.

Протокольное решение, принятое правительством Украины, было подано по предложению министра молодежи и спорта, президента Национального олимпийского комитета Вадима Гутцайта.

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Это решение распространяется на все соревнования, включая отборочные старты на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже (Франция).

"На заседании правительства принято протокольное решение по предложению коллеги Гутцайта о том, что мы участвуем в отборочных соревнованиях [на Олимпиаду-2024] только там, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федераций статуса национального" , – заявил Немчинов.

Это решение – ответ правительства Украины на обновленные рекомендации МОК относительно участия в соревнованиях атлетов из России и Беларуси. Согласно решению исполкома МОК, федерациям рекомендовано возвращать атлетов из России и Беларуси в нейтральном статусе. Однако только в индивидуальных состязаниях, не в командных стартах.

Подробного объяснения, как будет действовать решение правительства Украины, нет. На одном и том же старте могут проходить соревнования в личных и командных стартах – неизвестно, будет ли распространяться запрет на весь турнир.

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Также Олег Немчинов добавил, что спортсменам нужно думать не о карьере в контексте бойкота соревнований, а о сохраненной жизни.

"Что делать самим спортсменам? Знаете, я никому не пожелаю... Вчера был на очередном похороне своего хорошего знакомого, отдавшего более 20 лет легкой атлетике, и погиб на Харьковском направлении. И у которого осталось трое детей. Он добровольно отправился на вторую войну. И прослужил он не на кухне, если можно так сказать. То есть, он был в боевых подразделениях. Так вот я хочу сказать нашим коллегам-спортсменам, которые переживают, что из-за мер МОК и допущения россиян или белорусов к соревнованиям, а соответственно украинцы не смогут принять участие, что сломается карьера или что-то другое. Зато останется жизнь ваша и ваших детей", – резюмировал Немчинов.

Автор: 

Беларусь (7886) бойкот (244) Олимпиада (1136) россия (95326) спорт (2419) Немчинов Олег (170)


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Топ комментарии
+16
скажи це в обличчя вдовам та дітям українських спортсменів-Героїв, які поклали життя не за олімпійські бринзулетки, а за Україну і за тебе, г..івнюка "
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31.03.2023 00:38
+16
"...хоч уявляє, що спортивна кар'єра недовговічна?"

розскажи про недовговічність життя ось цій загиблій дитинці в Маріуполі і сотням тисяч загиблих українців.
може вони простять спортсменів-олімпійців, які замість того щоб захищати Україну поїдуть скакати в Париж
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31.03.2023 01:09
+14
Я не знаю что выгодно кацапам. Но я вижу как любителей кацапов аж трясет от новости, что Украина будет бойкотировать. Значит Украина нашла правильное решение.
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31.03.2023 00:34
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ЗЕ вважає що тут і муха не повинна пролетіти без його найзеленішої згоди.
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31.03.2023 00:03 Ответить
все за свій кошт, якщо випустять за кордон. і не скигли.
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31.03.2023 00:10 Ответить
олімпійці кращі за потапа та батальон монако?

"Що робити самим спортсменам? Знаєте, я нікому не побажаю... Учора був на черговому похороні свого доброго знайомого, який віддав понад 20 років легкій атлетиці, і загинув на Харківському напрямку. І в якого залишилося троє дітей. Він добровільно пішов на другу війну. ....

скільки вже загинуловидатних українських спортсменів, захищаючи Україну.
ось це дійсні Герої, а не ті, які будуть скакати в Парижі під час кривавої війни
гинуть люди різних професій, які теж "тренувались" до щасливого життя з дружиною та дітками, але прийшла біда і вони пішли воювати
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31.03.2023 00:21 Ответить
скажи це в обличчя вдовам та дітям українських спортсменів-Героїв, які поклали життя не за олімпійські бринзулетки, а за Україну і за тебе, г..івнюка "
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31.03.2023 00:38 Ответить
Сергій Шешеня - рашиський бот-вилупок, створений 11 січня 2023
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31.03.2023 00:59 Ответить
Я на форумі з серпня 2014 року. Просто мене цукер забанив за антіросійські висловлювання, і я більше не можу заходити через Фб на той акк. Пришлось створювати новий акк. По-друге, а дівчатам -спортсменкам що робити?)
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03.04.2023 13:47 Ответить
Взагалі то, професійний спорт і повинен бути тільки за свій кошт або приватних спонсорів. Як у цивільному світі.
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31.03.2023 10:24 Ответить
на жаль, дибіли, які тут гавкають, цього не розуміють.
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31.03.2023 14:25 Ответить
За свій кошт олімпійці не потянуть. Їм держава платить олімпійську стіпендію, щоб вони могли жити у олімпійському містечку і тренуватися. Працювати в них немає часу, так , нажаль чи на щастя влаштований олімпийський спорт високих досягнень.
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03.04.2023 13:59 Ответить
тоді нічого з кацапами сідати на 1 гектарі... про що розмова? війна, на фронт, тільки там змагатись з кацапами.
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03.04.2023 14:19 Ответить
Ні, я не про те. Треба не здаватись, боротися і домогтися, щоб кацапів там не було. А не здатися, образитися і самим не їхать. Це слабкість
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03.04.2023 16:11 Ответить
Боремся... і не тільки ми, а МОК тупо непоступливий, кацапбабло робить справу... тому в змаганнях(не тільки олімпіада), де можлива участь кацапсвинособак, не будуть брати участь не тільки українці... із за свинособак, країни - приймачі змагань, обнуляють змагання взагалі... приклади Данії, Франції... Кацапзло потрібно ізолювати у всьому, спорт не має виключення.
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03.04.2023 17:43 Ответить
И выступать - плохо, и не выступить - плохо. Патовая ситуация.
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31.03.2023 00:01 Ответить
Що за... Наші спортсмени із-за тих ********* не будуть учасниками?
Те чучєло, що це придумало хоч уявляє, що спортивна кар'єра недовговічна?
Йдуть роки тренувань. І вони не повинні пропасти!
Краще нехай московити з чіпсяками виступають на Олімпіадах в Уритреї, кндр чи інших анусах глобусу.
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31.03.2023 00:05 Ответить
"...хоч уявляє, що спортивна кар'єра недовговічна?"

розскажи про недовговічність життя ось цій загиблій дитинці в Маріуполі і сотням тисяч загиблих українців.
може вони простять спортсменів-олімпійців, які замість того щоб захищати Україну поїдуть скакати в Париж
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31.03.2023 01:09 Ответить
Я не те мав на увазі.
Хоча Ви праві - в армії потрібні фізично підготовлені люди.
Хотять спортсмени перемог над росіянами - вперед в армію.
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31.03.2023 01:20 Ответить
а я мав саме те на увазі:
Прийшла БІДА - забудь про все і йди захищати себе, рідних і Батьківщину !
як виживеш, будеш цілувати діток і скакати в Парижі....
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31.03.2023 01:25 Ответить
ти на фронті в окопі, бо такий сміливий? чи вже за віком не підходиш до служби, а інших посилаєш тебе захищати. Багато тут таких дописувачів)
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03.04.2023 13:49 Ответить
з кацапами на змагання? ФЕ!!! краще 70 річній бабі віддатись....
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31.03.2023 00:08 Ответить
Месьйо зна толк в збоченнях
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31.03.2023 01:23 Ответить
Рішення вірне!--аніяких кацапів!!!,,нехватало,со свинособаками,які вбивають Українців!,наперегонки бігать!,(,,то буде повна Ганьба!!!,
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31.03.2023 00:15 Ответить
що за треш? хоч їхати, вперед!, виключно за свій рахунок, ми демократична країна. їдь, якщо не призовник.
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31.03.2023 00:20 Ответить
хто краще за спортсменів фізично підготовлений захищати Батьківщину ?
50-ти літній дядько-механізатор із села?
чи може журналісти, професора, програмісти, які зараз сидять в окопах ?
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31.03.2023 00:44 Ответить
частина поліцейських теж на фронті або на охороні із автоматами, якщо ти не помітив їх в метро і в нарядах
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31.03.2023 01:18 Ответить
легше сидіти на пропердженому дивані і виправдовувати агресію
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31.03.2023 01:42 Ответить
це ти діду поза всілякими віковими нормами призову кажеш ?

заткни смердючу пельку !
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31.03.2023 02:11 Ответить
ти проти України? яка вище любих "спортсменів".
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31.03.2023 02:03 Ответить
Федерація фехтування Данії думає інакше - порядно
через участь кацапів вони скасовують у себе міжнародні змагання навіть під загрозою НЕпроведення їх взагалі в майбутньому
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31.03.2023 00:25 Ответить
то буде Алімпіяда-80-2
https://www.yaplakal.com/forum2/topic2155921.html
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31.03.2023 00:34 Ответить
Абсурд якийсь. Представники країни,на яку напали не мають змоги виступати,тому що запроданці та покидьки типу Баха дуже ******* кацапські криваві гроші
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31.03.2023 00:18 Ответить
так, абсурд світу "какая разніца".
не тільки ж в Україні ЗЄ-льоні жвачні потвори
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31.03.2023 00:27 Ответить
Очень правильное решение. А те кто против, скорее всего кацапы у которых от этой новости аж желчь из ушей брызгает.
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31.03.2023 00:22 Ответить
данці так не вважають, відмінінивши через низ змагання у себе
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31.03.2023 00:28 Ответить
оце вже НЄ іпьот !
відмінили чи не відмінили.
порядні спортсмени ср...ти в олімпійському сортирі поруч не будуть.
і це стосується не лише українців.
бойкотувати будуть і інші спортсмени
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31.03.2023 00:49 Ответить
Я не знаю что выгодно кацапам. Но я вижу как любителей кацапов аж трясет от новости, что Украина будет бойкотировать. Значит Украина нашла правильное решение.
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31.03.2023 00:34 Ответить
+ 100 !
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31.03.2023 00:50 Ответить
Той хто віддає шану Загиблим!,поважає свою гідність і гордість,НІКОЛИ !,не буде ні те що змагатися,але і знаходиться в одному місці з убивцями та гвалтівниками свого Народу,,а якщо мок та фіфа,котрі сидять на бабках *****!,(,та не хотять відсторонювати Нелюлей!,,то Нам там --- нічого робити!,(,,Ви гадаєте по іншому?,-ну то є ваше право,
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31.03.2023 01:08 Ответить
Хто має бажання з пі4арами(так кацапов називають Захисники України) змагатися у спорті?
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31.03.2023 01:25 Ответить
+ 100 !
саме так і називають наші Воїни кацапів - Пі-пірасами
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31.03.2023 01:32 Ответить
👍 от тОЙ хай і сАревнуца!,,,,,),,
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31.03.2023 01:39 Ответить
Хунта ставить лайк. Нахер-нахер усы змагання бе э раша-IMHO-треба вставати в позу та говорити усім, хто їх приймає-"ок-раша в вас є-а України в вас на змаганнях немає-і хто ви після цього*"
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31.03.2023 01:39 Ответить
Наркоманшолє??
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31.03.2023 01:43 Ответить
иииии-Марина-з цифірками -а поясніть будь ласка свою думку-а то складається таке враження...
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31.03.2023 01:52 Ответить
щодо маріни-номер Ви не помилились:
бот-вилупок від 10 березня 2023
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31.03.2023 02:17 Ответить
Та ні Алекс. Я не знаю чому, акаунт не змінюю, але чомусь дата реєстрації змінюється)))
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31.03.2023 02:34 Ответить
Перед тим, як комусь таке писати - на свій глянь
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31.03.2023 02:35 Ответить
 
 