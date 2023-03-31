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Новости
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Надеюсь, что представители УПЦ МП придут в себя и пустят комиссию в Лавру, - Ткаченко

лавра,упцмп

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко надеется, что представители УПЦ МП "придут в себя" и пустят комиссию по приему-передаче государственного имущества на территорию Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Посмотрим (если комиссию снова не будут пускать на территорию Лавры – ред.). Они же надеялись на решение суда. Сегодня суд решил отказать им в том, чтобы, как говорится, в качестве залога отменить наше решение или приостановить наше решение. Потому мы абсолютно легально действуем. Я надеюсь, что представители УПЦ МП придут в себя", – сказал Ткаченко.

По словам главы Минкульта, в случае повторного препятствования работе комиссии власти будут действовать по закону – будут обращаться в суд.

"Закон в данном случае предусматривает, что если нет возможности цивилизованным способом перебрать для себя управление, мы фиксируем, как сегодня зафиксировали в полиции, случай недопущения. И дальше достаточно понятна процедура приведения к исполнению тех, кто не хочет выполнять закон. Если не пускают один раз – зафиксировали, не пускают второй раз – зафиксировали, в третий раз подаем в суд.

Читайте: Решение о передаче в пользование УПЦ МП зданий Лавры утратило силу, - Кабмин

Суд имеет очень короткие сроки принять решение о допущении представителей власти, государства к этим объектам. Если и после этого решения суда идет безответственное поведение и препятствование в доступе к объектам, тогда уже должны вступать в силу правоохранительные органы, судебные исполнители", – объяснил министр.

Напомним, 29 марта закончилось действие Договора об аренде помещений между Национальным заповедником "Киево-Печерская Лавра" и Украинской православной церковью (Московского патриархата). УПЦ (МП) должен покинуть территорию святыни. 30 марта комиссию Министерства культуры и информационной политики не пустили в помещение Киево-Печерской лавры. Из-за препятствования работе комиссии по приемке-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры подали заявление в полицию. Но, как говорит министр Александр Ткаченко, 31 марта Комиссия продолжит свою работу "в любом случае".

Ранее наместник монастыря УПЦ (МП), расположенный на территории Лавры, Павел (Лебедь) заявлял, что монахи не покинут святыню, потому что решение о расторжении договора, по его словам, является незаконным. Однако в последнюю неделю из Лавры активно вывозили имущество. 29 марта в УПЦ (МП) заявили, что не будут выселяться из Киево-Печерской лавры, потому что на это "нет никаких оснований".

Также читайте: Суд отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра"

Лавра (421) Ткаченко Александр (429) УПЦ МП (1558) церковь (1322)


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Топ комментарии
+39
30 березня... І як там УПЦ МП? Забралася з Києво-Печерськлї лаври? Майно вивезла? Приміщення владі передає?

Зеленський - президент у якого вийшло? Що вийшло?

Показати як прибічники з УПЦ МП блокують роботу комісії? Як кидаються на журналістів? Як Паша Мерседес нагадує президенту Зеленському як він прийшов до влади на їхніх спинах (а це правда - ми пам'ятаємо які заяви біля ЗЕ робив прихильник московських попів Трофімов)? Одна з причин перемоги Зеленського на виборах президента у 2019 р. - за нього агітувала вся УПЦ МП, зла на Петра Порошенка за Томос. Я прямо уявляю, як нині Порошенко, сидячи в офісі на Лаврській (прямо напроти Лаври) з інтересом спостерігає за цим захоплюючим жабогадюкінгом.

Агов, влада! А що ти далі робити будеш? Лавру штурмом візьмеш силами спецназу МВС? Чи передасиш справу до суду, читайте - залишиш Лавру Московським попам? А може краще було видавлювати УПЦ МП з Лаври поступово, через виконання законів прийнятих за Порошенка, які ЗЕвлада блокує досі?

У Зеденського вийшло? Що саме у нього вийшло?

На фото - Зеленський і керманич УПЦ МП Онуфрій. Ще друзяки - не так давно це було.
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31.03.2023 02:00
+35
Як можуть безмозглі та нетямущі прийти до тями?
Ніяк і ніколи.
Добровільно ніколи не вступляться.
Тільки пинок під зад, примусить їх вступитися з Лаври.
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31.03.2023 01:56
+28
Кацапи рік тому десантом Київ не захопили.
Але ж їх штаб досі тут!
Чому така толерантність до тих гнид?
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31.03.2023 02:05
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А де віруючі нашої церцкви? Бажано з військових? Вони чому не беруть участь?
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31.03.2023 10:22 Ответить
Блд, ви хочете ще в центрі Києва війну відкрити?! Кацапи тільки цього і чекають...
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31.03.2023 11:04 Ответить
Сподівайтеся ! Протягом 4 років ОП підтримувало настоятеля Києво-Печерської лаври. А зараз хіба не буде ?
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31.03.2023 10:26 Ответить
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