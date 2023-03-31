Надеюсь, что представители УПЦ МП придут в себя и пустят комиссию в Лавру, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко надеется, что представители УПЦ МП "придут в себя" и пустят комиссию по приему-передаче государственного имущества на территорию Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Посмотрим (если комиссию снова не будут пускать на территорию Лавры – ред.). Они же надеялись на решение суда. Сегодня суд решил отказать им в том, чтобы, как говорится, в качестве залога отменить наше решение или приостановить наше решение. Потому мы абсолютно легально действуем. Я надеюсь, что представители УПЦ МП придут в себя", – сказал Ткаченко.

По словам главы Минкульта, в случае повторного препятствования работе комиссии власти будут действовать по закону – будут обращаться в суд.

"Закон в данном случае предусматривает, что если нет возможности цивилизованным способом перебрать для себя управление, мы фиксируем, как сегодня зафиксировали в полиции, случай недопущения. И дальше достаточно понятна процедура приведения к исполнению тех, кто не хочет выполнять закон. Если не пускают один раз – зафиксировали, не пускают второй раз – зафиксировали, в третий раз подаем в суд.

Читайте: Решение о передаче в пользование УПЦ МП зданий Лавры утратило силу, - Кабмин

Суд имеет очень короткие сроки принять решение о допущении представителей власти, государства к этим объектам. Если и после этого решения суда идет безответственное поведение и препятствование в доступе к объектам, тогда уже должны вступать в силу правоохранительные органы, судебные исполнители", – объяснил министр.

Напомним, 29 марта закончилось действие Договора об аренде помещений между Национальным заповедником "Киево-Печерская Лавра" и Украинской православной церковью (Московского патриархата). УПЦ (МП) должен покинуть территорию святыни. 30 марта комиссию Министерства культуры и информационной политики не пустили в помещение Киево-Печерской лавры. Из-за препятствования работе комиссии по приемке-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры подали заявление в полицию. Но, как говорит министр Александр Ткаченко, 31 марта Комиссия продолжит свою работу "в любом случае".

Ранее наместник монастыря УПЦ (МП), расположенный на территории Лавры, Павел (Лебедь) заявлял, что монахи не покинут святыню, потому что решение о расторжении договора, по его словам, является незаконным. Однако в последнюю неделю из Лавры активно вывозили имущество. 29 марта в УПЦ (МП) заявили, что не будут выселяться из Киево-Печерской лавры, потому что на это "нет никаких оснований".

Также читайте: Суд отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра"