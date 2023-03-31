Силы обороны отразили более 80 атак оккупантов на 5 направлениях, - Генштаб

Российские войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 31 марта по поводу российского вторжения.

Так, начались четыреста первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны.

За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных и 4 авиационных удара, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны, применяет тактику террора против мирных граждан нашего государства. Ночью с применением ЗРК С-300 противником было совершено 9 ракетных пусков по гражданской инфраструктуре города Харькова. Для нанесения авиационных ударов, задействовал 10 ударных БпЛА типа "Шахед-136", 9 из них уничтожили наши защитники.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили более 80 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. На территории Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов Горь Черниговской области, Нововасильевка, Новая Гута, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино, Екатериновка Сумской области, а также более 15 населенных пунктов в Харьковской области, среди них: Казачья Лопань, Стрелечья, Олейниково, Нескучное, Вильча, Красное Первое, Тополя.

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На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки, Кузьмино и Берестового. Артиллерийским обстрелам подверглись Дворичанское, Западное, Двуречная, Масютовка, Синковка Купянск и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Раздольевка, Колодцы, Торское, Северск и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут наши защитники отразили 22 атаки. В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Миньковка, Орехово-Васильевка, Дружковка и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Новоселовка Первая, Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Курахово, Островское, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

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На Шахтерском направлении в течение суток враг обстрелял населенные пункты Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты нанесли огневое поражение по более чем 30 населенным пунктам. Среди них – Новоселка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области и Новоалександровка, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Янтарное и Кизоми Херсонской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы врага, 2 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов.