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Новости Агрессия России против Украины Война
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Весенний призыв может помешать РФ пополнять воюющие в Украине боевые подразделения - ISW

рф,призов,окупанти,мобілізація

Весенний призыв, который начнется в России 1 апреля, может помешать оккупантам пополнить воюющие в Украине боевые подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков ISW, президент РФ Владимир Путин считает угрозой для стабильности своей власти отправку на войну молодых призывников, поэтому сделал ставку на мобилизацию резервистов и набор наемников.

Эксперты института считают, что российских призывников, вероятнее всего, не отправят воевать в Украину, однако на них придется тратить ресурсы Минобороны РФ.

"Учебные мощности России ограничены. То, что их займут призывники, которые не будут воевать в 2023 году, лишает Кремль возможности учить резервистов и добровольцев", – говорится в отчете ISW.

В институте допускают, что российские власти могут попытаться набрать пополнение для войны в Украине, заставив или уговорив подписать контракты часть солдат, которые заканчивают службу по призыву и уже в какой-то мере подготовлены к тому, чтобы воевать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин объявил весенний призыв, хочет набрать 147 тысяч человек

армия РФ (19011) призыв (742) ISW (493)


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Таку фігню пишуть ці "аналітики".
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31.03.2023 07:12 Ответить
"ці аналітики" то гурток домогосподарок. Призов йде паралельно з дембелем. Ресурси це ХБ+кірзачі
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31.03.2023 07:25 Ответить
ISW далека не тільки від реалій, а й від "менталтності" рашистів...баби нових нарожают
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31.03.2023 07:32 Ответить
Вже бачили яке у них поповнення. Залишилось лише вдягнути повзунки.
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31.03.2023 07:43 Ответить
Чого б це, вони ними й поповнюють, в рашистів переважно одна молодь 20-30+
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31.03.2023 07:51 Ответить
Моложаве, свіженьке м'ясце - халені, вигодовані маменькіни синки аж самі напрашуються на Хаймарси. Чмобіки вже перетворили Вконтактє на суцільний некролог - а ці ще цікавіше - ото вой підніметься на болотах, коли вони будуть лежати вдома у трунах з вінками. Тому не можна пропустити такий подаруночок, якщо він з'явиться в якійсь казармі чи ПТУ, які можна хаймарснути.
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31.03.2023 07:53 Ответить
Да ***** пошлет на убой столько сколько нужно не сомневайтесь.
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31.03.2023 09:25 Ответить
Просто оставит в армии всех дембелей путём их мобилизации!
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31.03.2023 09:47 Ответить
 
 