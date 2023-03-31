Весенний призыв может помешать РФ пополнять воюющие в Украине боевые подразделения - ISW

Весенний призыв, который начнется в России 1 апреля, может помешать оккупантам пополнить воюющие в Украине боевые подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков ISW, президент РФ Владимир Путин считает угрозой для стабильности своей власти отправку на войну молодых призывников, поэтому сделал ставку на мобилизацию резервистов и набор наемников.

Эксперты института считают, что российских призывников, вероятнее всего, не отправят воевать в Украину, однако на них придется тратить ресурсы Минобороны РФ.

"Учебные мощности России ограничены. То, что их займут призывники, которые не будут воевать в 2023 году, лишает Кремль возможности учить резервистов и добровольцев", – говорится в отчете ISW.

В институте допускают, что российские власти могут попытаться набрать пополнение для войны в Украине, заставив или уговорив подписать контракты часть солдат, которые заканчивают службу по призыву и уже в какой-то мере подготовлены к тому, чтобы воевать.

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