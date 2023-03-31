Войска РФ в течение суток 9 раз обстреляли Херсон, 1 человек погиб, 2 - получили ранения, - ОВА

Оккупанты совершили 64 обстрела Херсонщины за сутки, выпустив 243 снаряда.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки противник совершил 64 обстрела, выпустив 243 снаряда. Херсонщина находилась под огнем российской авиации, "Градов" и артиллерии.



Город Херсон враг обстрелял 9 раз. 25 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома.



К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения - 1 человек погиб, 2 - получили ранения", - говорится в сообщении.



Относительно эвакуации населения Прокудин отметил, что с деоккупированной территории области эвакуирован 61 человек.

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