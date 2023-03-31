Оккупанты осуществили серию ударов по Запорожью и пригороду из РСЗО, поврежден инфраструктурный объект (обновлено)
Ракетный террор мирного населения продолжается. Громкое утро выдалось для Запорожского района.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Враг нанес серию ударов по областному центру и пригороду с применением РСЗО.
Разрушения получили гражданские сооружения: возник пожар в частном доме, взрывной волной повреждены соседние дома. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий попадания на месте.
К счастью, без пострадавших", - говорится в сообщении.
Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, в результате вражеских обстрелов повреждений получил инфраструктурный объект в Запорожье.
"К счастью, люди и жилые дома не пострадали. В настоящее время в городе все спокойно, все коммунальные службы работают в штатном режиме. На месте прилета работают все соответствующие службы", - написал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи рузькі вже нові підвезли?