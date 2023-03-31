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Оккупанты осуществили серию ударов по Запорожью и пригороду из РСЗО, поврежден инфраструктурный объект (обновлено)

вибух

Ракетный террор мирного населения продолжается. Громкое утро выдалось для Запорожского района.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Враг нанес серию ударов по областному центру и пригороду с применением РСЗО.

Разрушения получили гражданские сооружения: возник пожар в частном доме, взрывной волной повреждены соседние дома. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий попадания на месте.

К счастью, без пострадавших", - говорится в сообщении.

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Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, в результате вражеских обстрелов повреждений получил инфраструктурный объект в Запорожье.

"К счастью, люди и жилые дома не пострадали. В настоящее время в городе все спокойно, все коммунальные службы работают в штатном режиме. На месте прилета работают все соответствующие службы", - написал он.

Запорожье (2645) обстрел (26850) Запорожская область (3035)


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По передмістю, а не по обл. центру.
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31.03.2023 07:48 Ответить
Писали кілька днів тому, що наші наче знищили ту батарею рсхв (9шт) , що Запоріжжя обстрілює.
Чи рузькі вже нові підвезли?
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31.03.2023 08:15 Ответить
 
 