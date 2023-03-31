Пока отсутствует международно-правовой путь для исключения РФ из Совбеза ООН, - Белый дом
Пока нет международно-правового пути, чтобы изгнать Россию из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом во время видеобрифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В США считают, что Россия и дальше будет использовать свое место в ООН для распространения дезинформации и попыток оправдать свои действия в Украине. В частности, военные преступления, совершенные русскими солдатами.
"Стране, которая грубо нарушает Устав ООН и вторгается к своему соседу, не место в Совете Безопасности ООН", - отметила Жан-Пьер.
Представитель Белого дома добавила, что неприятно было бы видеть председательство России в СБ ООН, на самом деле это в основном церемониальная должность, передаваемая другим членам по принципу ротации.
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з міста Нью-Йорку і США
було б бажання.....
Хто начистить фейс Кацапії і обвалить її фінанси той і Герой!
Але поки що таких на горизонті немає одні стурбовані!
І Україну вони будуть кошмарити роками безкарно.
на очереди стоит лживый Китай, возникает вопрос, как вообще можно было создавать такую
структуру и не предусмотреть возможность исключения кого-либо, в случае нарушений Устава
ООН?
Членами ООН був СРСР, Україна та Білорусь.
ссссср - само собою здох, значить право перебувати в оон - мають Україна та Білорусь. рсфср, або росія там знаходиться - просто так., тобто взагалі без жодних підстав.
Які ще потрібні докази нікчемності роботи комісій оон і неспроможності цієї контори виконувати статут?
zaraz zovsim novi realii v sviti
treba peregljanuty usi paragrafy i punkty statutu, i zminyty,
6ob OON zmig staty dievoju organizatsieju , bo zaraz OON vygljadaje nespromoznym ta bezzybym, jak ta stara babzja, kotra til´ky j moze, 6o zalitysja abo lajatysja
Так прокладайте цей шлях якомога швидше !
НІ ,головуванні раші в Радбезі ООН !
ООН - демократична структура, як і парламент, тільки замість депутатів держави. Ти завжди задоволений Верховною Радою?
з цим нема проблем?