Пока отсутствует международно-правовой путь для исключения РФ из Совбеза ООН, - Белый дом

Пока нет международно-правового пути, чтобы изгнать Россию из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом во время видеобрифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В США считают, что Россия и дальше будет использовать свое место в ООН для распространения дезинформации и попыток оправдать свои действия в Украине. В частности, военные преступления, совершенные русскими солдатами.

"Стране, которая грубо нарушает Устав ООН и вторгается к своему соседу, не место в Совете Безопасности ООН", - отметила Жан-Пьер.

Представитель Белого дома добавила, что неприятно было бы видеть председательство России в СБ ООН, на самом деле это в основном церемониальная должность, передаваемая другим членам по принципу ротации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет бойкотировать соревнования, где будут атлеты из России, - решение Кабмина