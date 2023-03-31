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Пока отсутствует международно-правовой путь для исключения РФ из Совбеза ООН, - Белый дом

жан-п’єр,карін

Пока нет международно-правового пути, чтобы изгнать Россию из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом во время видеобрифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В США считают, что Россия и дальше будет использовать свое место в ООН для распространения дезинформации и попыток оправдать свои действия в Украине. В частности, военные преступления, совершенные русскими солдатами.

"Стране, которая грубо нарушает Устав ООН и вторгается к своему соседу, не место в Совете Безопасности ООН", - отметила Жан-Пьер.

Представитель Белого дома добавила, что неприятно было бы видеть председательство России в СБ ООН, на самом деле это в основном церемониальная должность, передаваемая другим членам по принципу ротации.

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россия (95326) Совбез ООН (1104) Жан-Пьер-Карин (56)


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Топ комментарии
+13
Ідіотизм. ***** болт клало на всі правові шляхи. З кацапами демократія не діє. Потрібно давати зеркальну відповідь. Клин вибивається клином.
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31.03.2023 08:01
+12
Так создайте этот правовой путь. Что же вы такие тупые!
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31.03.2023 08:02
+9
якщо відсутній міжнародно-правовий шлях то треба просто викинути нах..
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31.03.2023 08:00
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якщо відсутній міжнародно-правовий шлях то треба просто викинути нах..
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31.03.2023 08:00 Ответить
ДЕПОРТАЦІЯ !
з міста Нью-Йорку і США

було б бажання.....
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31.03.2023 11:07 Ответить
Шлях до дна вже давно пройдено.
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31.03.2023 08:01 Ответить
Ідіотизм. ***** болт клало на всі правові шляхи. З кацапами демократія не діє. Потрібно давати зеркальну відповідь. Клин вибивається клином.
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31.03.2023 08:01 Ответить
Так создайте этот правовой путь. Что же вы такие тупые!
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31.03.2023 08:02 Ответить
они не тупые. Если бы они хотели - раши б дано там не было
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01.04.2023 00:07 Ответить
Хай тоді психіатр підключається щоб їбанутих на всю голову відправити на лікування до *********.
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31.03.2023 08:03 Ответить
Дивна позиція ООН, в статуті явно є параграф про таку поведінку країн з агресивним потягом. Явно є.
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31.03.2023 08:06 Ответить
Все що є,це ЯЗ у кацапів,від якої всі в штани наклали.
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31.03.2023 08:10 Ответить
Тільки у кацапів? А оце яз ще діє чи як армата?
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31.03.2023 08:30 Ответить
Так це не до мене питання,а до Пентагону.
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31.03.2023 08:49 Ответить
Світом править груба фізична сила і гроші!
Хто начистить фейс Кацапії і обвалить її фінанси той і Герой!
Але поки що таких на горизонті немає одні стурбовані!
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31.03.2023 08:09 Ответить
А нікого ніколи не виключали з Ліги націй? Беріть за основу.
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31.03.2023 08:09 Ответить
Та ладно, коли було потрібно вигнати республіку Китай (Тайвань) заради лобизання з ядернимими китайцями-комуняками, вигнали аж бігом "механізм" знайшовсь не лише з радбезу, взагалі з ООН виперли.
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31.03.2023 08:16 Ответить
Дійсно, немає міжнародно-правового шляху виключення офіційно неіснуючого члена ні з Радбезу, ні загалом з ООН.
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31.03.2023 08:17 Ответить
Зачем тогда тратить деньги на цирк, который уже все видели и который уже надоедает?Гораздо чеснее будет раздать эти деньги голодным через те же церковные организации - там меньше разворуют.
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31.03.2023 08:21 Ответить
А РФ взагалі болт кладе на ці їхні міжнародно-правові відносини. І нічо...

І Україну вони будуть кошмарити роками безкарно.
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31.03.2023 08:23 Ответить
Хозяин знает, шо кобыле делает - ваше дело хвост держать! Такова ситуация с ООН в нынешних реалиях...
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31.03.2023 08:25 Ответить
Так параша в ООН незаконно перебуває. Які ще вам механізми треба, сцикуни??
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31.03.2023 08:26 Ответить
Пока нет... так решайте срочно этот вопрос, рано или поздно он всё равно встанет на повестке дня,

на очереди стоит лживый Китай, возникает вопрос, как вообще можно было создавать такую

структуру и не предусмотреть возможность исключения кого-либо, в случае нарушений Устава

ООН?
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31.03.2023 08:30 Ответить
Який там "міжнародно-правовий шлях"?
Членами ООН був СРСР, Україна та Білорусь.
ссссср - само собою здох, значить право перебувати в оон - мають Україна та Білорусь. рсфср, або росія там знаходиться - просто так., тобто взагалі без жодних підстав.
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31.03.2023 08:33 Ответить
Підказую - анулювати візи та надати статус персони нон грата і під сраку чоботом!
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31.03.2023 08:35 Ответить
Брехливі свідчення і відверта неосвіченість членів комісій, ігнорування очевидних фактів, відкидання доказів, вибірковість і неповнота використання доданих документів, нехтування експертними висновками.
Які ще потрібні докази нікчемності роботи комісій оон і неспроможності цієї контори виконувати статут?
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31.03.2023 08:40 Ответить
Білий Дім запустив страшний пристрій, що пророкує біду кацапам : стурбометр. Як тільки його стрілка покаже 100 Меркелей, 3,14зда московитам )))
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31.03.2023 08:42 Ответить
А хтось шукає той правовий шлях , щоби позбутися рашинських терористів в Радбезі ООН ????

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31.03.2023 08:42 Ответить
З гібридною недодержавою лаптєрейхом, методи боротьби теж мають бути гібридні: брехня, дезінформація, підстава, подані в обгортці законності. Та хто ж цим займеться?
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31.03.2023 08:45 Ответить
Бажання у вас відсутнє. А бажання відсутнє через вашу сцикливість...
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31.03.2023 08:43 Ответить
statut OON zastariv...
zaraz zovsim novi realii v sviti
treba peregljanuty usi paragrafy i punkty statutu, i zminyty,
6ob OON zmig staty dievoju organizatsieju , bo zaraz OON vygljadaje nespromoznym ta bezzybym, jak ta stara babzja, kotra til´ky j moze, 6o zalitysja abo lajatysja
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31.03.2023 08:54 Ответить
это хуже чем просто старый устав. Это системная ошибка в механизмах и правилах ООН, которая просто делает бессмысленным само существование этой организации...
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31.03.2023 09:16 Ответить
Ганьба !
Так прокладайте цей шлях якомога швидше !
НІ ,головуванні раші в Радбезі ООН !
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31.03.2023 08:57 Ответить
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31.03.2023 09:00 Ответить
де факто получается, что террористическое государство рф взяло в заложники ООН и заставляет играть по их правилам ...
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31.03.2023 09:05 Ответить
Продолжается жевание соплей в место принятия адекватных мер.
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31.03.2023 09:26 Ответить
А зробити членом Ради Безпеки був?
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31.03.2023 09:41 Ответить
Правовий шлях-вихід з організації всіх цивілізованих держав і створення іншої (без московії і її прихильників). ООН-міжнародний мікрофон з великою кількістю нероб і бюрократів і не більше.
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31.03.2023 09:53 Ответить
Це означатиме - поділити світ на два табори. На це ніхто не піде. Тим більше, що, так чи інакше, глобальні питання (не все ж у світі - Україна), худо-бідно, вирішуються.
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31.03.2023 10:57 Ответить
Якраз давно пора поділити світ на умовно прозахідний і умовно дикунскій зі їхніми диктаторами,тоталитаристами і любителями комунізму і печерного ісламу.
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31.03.2023 11:13 Ответить
А загальнолюдські проблеми, як то протидію кліматичним змінам, хто вирішуватиме?
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01.04.2023 11:31 Ответить
Кожен за себе.
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01.04.2023 12:30 Ответить
Цей етап людство завершило ще сто років тому. Після І Світової вирішило, що щось треба робити. Чи ти щоразу міняєш жінку на іншу, якщо вона пересолила борщ?
ООН - демократична структура, як і парламент, тільки замість депутатів держави. Ти завжди задоволений Верховною Радою?
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01.04.2023 13:46 Ответить
Китай,рашка і інша комуністична срань пересолюють борщ не раз,а постійно і систематично і ніякі устави ООН цю проблему не вирішують.Тому так жінку треба виганяти під три чорти.
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01.04.2023 15:27 Ответить
До немитої й так вживають заходів у вигляді санкцій, а Китай дивиться, як з тієї масово виходять зарубіжні інвестори, чухає ріпу та робить певні висновки.
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02.04.2023 09:36 Ответить
Нічого він не робить.Продовжує підтримувати рашку і голосує в ООН завжди з нею в унісон.
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02.04.2023 15:29 Ответить
Єдиний міжнародно-правовий спосіб- це викинути на смітник саму ООН. Більш непотрібної та нікчемної організації світ ще не створював і, надіюсь, більш не створить.
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31.03.2023 10:08 Ответить
А ти бачиш чергу з бажаючих покинути ООН? Себе можеш не рахувати.
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31.03.2023 10:52 Ответить
Может быть действительно нет механизма исключения СССР (как записано в уставе) из совбеза ООН. А вопрос с самозванцами можно решить на уровне охраны, где пропуска проверяют.
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31.03.2023 10:10 Ответить
Рибонько! А хіба РФ вступала в ООН? Коли? На якій підставі вона в Радбезі? Якщо ваші попередники колись це питання профукали, то ніколи не пізно це виправити й, наперед, бути уважнішими.
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31.03.2023 10:48 Ответить
а правовий шлях розпочати війну?
з цим нема проблем?
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31.03.2023 18:42 Ответить
 
 