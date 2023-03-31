За прошедшие сутки россияне убили 1 гражданского в Донецкой области, 6 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки, 30 марта, российские оккупанты убили 1 мирного жителя Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"За 30 марта россияне убили 1 жителя Донетчины - в Бахмуте.

Еще 6 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите: Враг ударил ракетой по Дружковке, - ОВА. ФОТО