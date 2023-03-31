За прошедшие сутки россияне убили 1 гражданского в Донецкой области, 6 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
За прошедшие сутки, 30 марта, российские оккупанты убили 1 мирного жителя Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"За 30 марта россияне убили 1 жителя Донетчины - в Бахмуте.
Еще 6 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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Олена Кастиш #554285
показать весь комментарий31.03.2023 08:22 Ответить Мне нравится 0
Чайка Київ
показать весь комментарий31.03.2023 10:56 Ответить Мне нравится 1
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