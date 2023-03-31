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За прошедшие сутки россияне убили 1 гражданского в Донецкой области, 6 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки, 30 марта, российские оккупанты убили 1 мирного жителя Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"За 30 марта россияне убили 1 жителя Донетчины - в Бахмуте.

Еще 6 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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За прошедшие сутки россияне убили 1 гражданского в Донецкой области, 6 человек получили ранения, - ОВА 01

жертвы (2056) Донецкая область (9482) Кириленко Павел (638)


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напевно, жоден патріотичний українець не залишився на цьому клятому донбасі, щодо інших -- це їх вибір
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31.03.2023 08:22 Ответить
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31.03.2023 10:56 Ответить
 
 