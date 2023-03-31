Оккупанты атаковали Украину 10 "шахедами", которые были запущены из Брянской области, - Воздушные силы

Российские захватчики выпустили по территории Украины 10 ударных беспилотников "Shahed-136/131". Также были зафиксированы другие воздушные цели, вероятно, воздушные шары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"С 21.10 ч 30 марта по 01.30 ч 31 марта 2023 года противник атаковал Украину ударными беспилотниками "Shahed-136/131", также в небе зафиксировано до пяти других воздушных целей, предположительно воздушных шаров. Ударными дронами-камикадзе российские оккупанты атаковали с северного направления – Брянская обл. РФ через Сумскую и Черниговскую области", - говорится в сообщении.

Уничтожены девять из десяти ударных дронов: один - подразделением ПВО Сухопутных войск и восемь - силами и средствами воинов Воздушных Сил - зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп Воздушное командование "Схід".

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