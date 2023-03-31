Общие боевые потери РФ с начала войны – около 173 360 человек (+460 за сутки), 3615 танков, 2675 артсистем, 6977 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 31 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 173 360 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.23 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 173 360 (+460) человек ликвидировано,
- танков - 3 615 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 6977 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 2 675 (+4) ед,
- РСЗО - 526 (+0) ед,
- средства ПВО - 278 (+0) ед,
- самолетов - 306 (+0) ед,
- вертолетов - 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 248 (+9),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5 521 (+3) ед,
- специальная техника - 294 (+3).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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1. Втрати кадрового офіцерського та сержантського складу у найбільш боєздатних підрозділах орків наразі складають 85-90%. Рядовий склад пройшов 2-3 повних ротацій. Це вже реальне м'ясо.
Наразі тренувальні лагеря в білорашці, бєлгородській, брянський і курскій стоять пусті. Залишились лише роти обслуги і охорони.
2. Нова та модернізована техніка закінчилась. Навіть зняті з експортного контракту т-90 не змогли вплинути на ситуацію. Та і їх наші вже попалили. Наразі кацапи шукають т-55 "на ходу", але таких виявилось 3-4 сотні. Вже серьйозно кажуть про ІС-3.
3. Використання снарядів на добу впало з 60-80 тис. рік тому до 20-30 тис. у березні ц.р. Десь у травні встановиться рівновага по арті - 10 тис./7-8 тис. Але в нас більш точні 155-мм.
4. Основними загрозами тепер є кацапська авіація, де ми фізично не можемо досягти будь-якої рівноваги, а також наявність в орків великої кількості с-300, модифікованих для ударів по наземних цілях.
Не дуже смішне, але досить таки цікавим є те, що у ***** навіть зараз є значно краща альтернатива - просто вийти з домбабве та Криму, все кинути - тоді йому реально вдасться примусити всіх сісти за стіл перемовин і навіть репарації не деже великі виплатити. І тоді, через 5-6 років, накопичивши сили - спробувати знов. Причому небезпеки для ***** навіть всередині засрашки немає - просто перестріляє незгодних.
Але кдб-шник в душі на це не піде. І буде шукати (і знайде) реальну стратегічну поразку засрашки у вигляді чергового розвалу імперії, чергової громадянської війни і чергового скорочення - до московії в кордонах 3-5 областей навколо мацкви...