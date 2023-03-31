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Новости Агрессия России против Украины Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 173 360 человек (+460 за сутки), 3615 танков, 2675 артсистем, 6977 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 31 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 173 360 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 173 360 (+460) человек ликвидировано,
  • танков - 3 615 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 6977 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 2 675 (+4) ед,
  • РСЗО - 526 (+0) ед,
  • средства ПВО - 278 (+0) ед,
  • самолетов - 306 (+0) ед,
  • вертолетов - 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 248 (+9),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5 521 (+3) ед,
  • специальная техника - 294 (+3).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 173 360 человек (+460 за сутки), 3615 танков, 2675 артсистем, 6977 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

армия РФ (19011) Генштаб ВС (6177) уничтожение (6811) техника (1732)


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Топ комментарии
+21
А цього зарахували?
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31.03.2023 08:44
+16
По мере приближения украинского наступления, чувствуется, даже спиной ощущается, что желающих умирать за бредовые идеи Путина, Медведева, Шойгу, уменьшается в геометрической прогрессии. Скоро только при упоминании о ВСУ, начинается паника в рядах оккупантов. В Крыму большинство оккупантов уже пакуют вещи и сидят на чемоданах
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31.03.2023 09:08
+13
18 одиниць техніки і майже 500 чумардосів. Всього по трохи, спецтехніки 3, арти мало, напевно в попередні дні перший ешелон повибивали. Слава ЗСУ!
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31.03.2023 08:55
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А цього зарахували?
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31.03.2023 08:44 Ответить
Це - з якого боку дивитися. Може - зарахували, а може - відрахували.
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31.03.2023 09:38 Ответить
На Вашингтон,на Вашингтон..
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31.03.2023 10:01 Ответить
!!!!!!!!!.........100500 !!!!!
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31.03.2023 11:02 Ответить
18 одиниць техніки і майже 500 чумардосів. Всього по трохи, спецтехніки 3, арти мало, напевно в попередні дні перший ешелон повибивали. Слава ЗСУ!
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31.03.2023 08:55 Ответить
Наші артою Авдіївка накрили, не дали оркам ні пукнуть, ні ікнуть.
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31.03.2023 09:13 Ответить
І це не може не радувати.
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31.03.2023 09:29 Ответить
Даже без діареї
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31.03.2023 15:30 Ответить
По мере приближения украинского наступления, чувствуется, даже спиной ощущается, что желающих умирать за бредовые идеи Путина, Медведева, Шойгу, уменьшается в геометрической прогрессии. Скоро только при упоминании о ВСУ, начинается паника в рядах оккупантов. В Крыму большинство оккупантов уже пакуют вещи и сидят на чемоданах
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31.03.2023 09:08 Ответить
Ну що ж, дорогі друзі, "великий зимовий наступ другої армії Світу" із мобілізацією 250-300 тис. свіжих орків якось розсосався по українських лісах та ланах.
1. Втрати кадрового офіцерського та сержантського складу у найбільш боєздатних підрозділах орків наразі складають 85-90%. Рядовий склад пройшов 2-3 повних ротацій. Це вже реальне м'ясо.
Наразі тренувальні лагеря в білорашці, бєлгородській, брянський і курскій стоять пусті. Залишились лише роти обслуги і охорони.
2. Нова та модернізована техніка закінчилась. Навіть зняті з експортного контракту т-90 не змогли вплинути на ситуацію. Та і їх наші вже попалили. Наразі кацапи шукають т-55 "на ходу", але таких виявилось 3-4 сотні. Вже серьйозно кажуть про ІС-3.
3. Використання снарядів на добу впало з 60-80 тис. рік тому до 20-30 тис. у березні ц.р. Десь у травні встановиться рівновага по арті - 10 тис./7-8 тис. Але в нас більш точні 155-мм.
4. Основними загрозами тепер є кацапська авіація, де ми фізично не можемо досягти будь-якої рівноваги, а також наявність в орків великої кількості с-300, модифікованих для ударів по наземних цілях.
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31.03.2023 09:13 Ответить
Якщо дивитися реально на ситуацію війни, то Кремінна тримає орків у лісі, Авдіївка трощить усе,що для арти доступне, Вугледар і Мар'їнка тримаються, а Бахмут возня біля центру, чіткої картини не має. Московія погрязла в хаосі. А ЗСУ набирають сили
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31.03.2023 09:17 Ответить
Грунт розмерзся, андрофагі почали закопуватись, в атаку іти не хочуть, зекі всі вибиті, нових не дають.
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31.03.2023 09:39 Ответить
Затишшя перед бурею
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31.03.2023 15:32 Ответить
Щось будЕ. Причому так будЕ, як в серпні-листопаді. ЗСУ щось почне робити, орки кинуться "відбивати контрнаступ", а операція знов виявиться "з потрійним дном" та перекриттям всіх можливих дій орків... І "жест доброї волі" та "перегрупіровку" будуть вимушені робити там, де зараз думають "а ось тут у них буде прихований головний удар і тут ми зараз зосередили найбільше військ для відсічі і перехоплення стратегічної ініціативи".

Не дуже смішне, але досить таки цікавим є те, що у ***** навіть зараз є значно краща альтернатива - просто вийти з домбабве та Криму, все кинути - тоді йому реально вдасться примусити всіх сісти за стіл перемовин і навіть репарації не деже великі виплатити. І тоді, через 5-6 років, накопичивши сили - спробувати знов. Причому небезпеки для ***** навіть всередині засрашки немає - просто перестріляє незгодних.

Але кдб-шник в душі на це не піде. І буде шукати (і знайде) реальну стратегічну поразку засрашки у вигляді чергового розвалу імперії, чергової громадянської війни і чергового скорочення - до московії в кордонах 3-5 областей навколо мацкви...
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31.03.2023 16:25 Ответить
+++! Хорошу пораду дав президент Польщі, де підписувати кацапокапітуляцію, в Переяславі. ІМХО, тільки після зруйнованого мацковського кремля.
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31.03.2023 17:18 Ответить
 
 