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Новости Агрессия России против Украины
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Глава МАГАТЭ Гросси планирует отправиться в Россию, чтобы обсудить гарантии безопасности Запорожской АЭС

гроссі

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, после визита на оккупированную станцию, заявил о серьезности ситуации с ядерной безопасностью на крупнейшем ядерном объекте в Европе.

Об этом говорится в заявлении главы Международного агентства по ядерной энергетике, передает Цензор.НЕТ.

"Крайне важно добиться согласования фундаментального принципа, что атомная станция не должна подвергаться нападению ни при каких обстоятельствах, а также не должна использоваться для нападения", – сказал глава МАГАТЭ.

Гросси намерен продолжать дипломатические усилия по защите ЗАЭС и предотвращению вероятной ядерной аварии. Он сообщил, что обсудил этот вопрос на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Запорожье, и намерен вскоре отправиться в Россию для проведения переговоров по гарантиям безопасности станции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на ЗАЭС остается нестабильной, станцию невозможно защитить, - Гросси

МАГАТЭ (388) ядерная безопасность (490) Запорожская АЭС (700) Рафаэль Гросси (172)


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Топ комментарии
+10
А війська, які розміщають техніку і БК прямо в будівлях АЕС в нього стурбованість і занепокоєння не викликають? Чи може не побачив їх там)
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31.03.2023 08:56
+8
Про що ця московська підстилка варнякає? ЗАЄС вже атакована, вже використовується терористами!
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31.03.2023 09:00
+7
закройте дебила в одной комнате с бешеной собакой и пусть обьеснит ей что жевать его кишки неєтично.
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31.03.2023 08:48
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Не потібно було взагалі випускати кцапню на материк.
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31.03.2023 08:47 Ответить
Судячи з усього, АЕС (і не лише ця) є нашою єдиною гарантією у разі несприятливого перебігу подій на фронті.
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31.03.2023 08:47 Ответить
закройте дебила в одной комнате с бешеной собакой и пусть обьеснит ей что жевать его кишки неєтично.
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31.03.2023 08:48 Ответить
А війська, які розміщають техніку і БК прямо в будівлях АЕС в нього стурбованість і занепокоєння не викликають? Чи може не побачив їх там)
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31.03.2023 08:56 Ответить
Про що ця московська підстилка варнякає? ЗАЄС вже атакована, вже використовується терористами!
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31.03.2023 09:00 Ответить
Ну это же СОВСЕМ ДРУГАЯ кацапская подстилка сдала левобережье вместе с народом и станциями. Бонапарт квартальный боневтик Первый…..лидер всех малоросов Украины. И спокойно сидит видосики шлепает народ причесывает бабусики стрижет с лохов потешных сопротивление лаптеногим тварям изображает и НИКТО вопросов не задает даже. Как можно надеяться что с ЗЕпредателями у власти можно рашистов победить…..неужеливы думаете Гросси с ЗЕлей не обговаривал эту поездку к Куйло….(
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31.03.2023 09:17 Ответить
Koly bude peremoga na in6yh diljankah frontu, i kazaby opynjat´sja v oto4enni na AES, rozmovljaty pro ihnij vidhid zvidtylja bude nabagato leg6e
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31.03.2023 09:01 Ответить
Грося справді не розуміє, до кацапи гарантії не дають? Тобто формально дати можуть, як Україні при підписанні Будапештського меморандуму, але цими гарантіями хіба що підтертися можна. І то лише таким збоченням, як Гроссі. Гарантія для ЗАЕС - це зачищення її від кацапів.
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31.03.2023 09:07 Ответить
Дивно, Україна могла обслуговувати станції найбільші в світі, реактори, в т.ч. експерементально-наукові, різного роду там циклотрони, прискорювачі, цілі інститути, навіть ЧАЕС, десятиліттями утримувати збагачений уран - фактично та ж бомба без детонатора - після здачі якого майже відразу вже й пішов неприкритий напад рашистів. Але ядерну зброю "утримувати немогла" за словами деякий довбойобів.
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31.03.2023 09:17 Ответить
Краще цей Гросі не ліз у гарантії безпеки ЗАЕС, все зробить ЗСУ, а він може нашкодити наступу і звільненню Енергодару і ЗАЕС від рашистів.
Звільнення Васил'ївки буде старт, а Дніпрорудного фініш перебування окупантів в Енергодарі.
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31.03.2023 09:25 Ответить
Этому челу просто нравится путешествовать. А результат вы и сами знаете
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31.03.2023 09:29 Ответить
Поїде в рашку, щоб покращити свій матеріальний стан?
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31.03.2023 09:32 Ответить
щоб обговорити... ага... канєшна. Щоб забрати чергову партію кеша за свої закриті очі
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31.03.2023 09:38 Ответить
Гарантії від кацапів???? Історію треба було вчити в школі !!! Тоді знав би що сказав Бісмарк ще 100 років тому .
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31.03.2023 09:48 Ответить
Цей Гросі або ******** на всю голову або грає на російській балалайці. Але скоріше обидві опції.
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31.03.2023 10:05 Ответить
Cкріньте коли почнеться наш контрнаступ успішний, ці гниди скажуть що не можна звільняти території півдня, тому що росіяни все взірвуть, треба пєрєстать стрілять, щоб не було ядерної катастрофи, всі ці кончені оон магате гамнесті ********** і інши в один голос будуть верещати
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31.03.2023 10:38 Ответить
Потому что где-то там в раше сидит самый порядочный ВВХ, с которым просто надо поговорить о гарантиях? Вот придурок.
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31.03.2023 11:31 Ответить
 
 