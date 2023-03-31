Глава МАГАТЭ Гросси планирует отправиться в Россию, чтобы обсудить гарантии безопасности Запорожской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, после визита на оккупированную станцию, заявил о серьезности ситуации с ядерной безопасностью на крупнейшем ядерном объекте в Европе.
Об этом говорится в заявлении главы Международного агентства по ядерной энергетике, передает Цензор.НЕТ.
"Крайне важно добиться согласования фундаментального принципа, что атомная станция не должна подвергаться нападению ни при каких обстоятельствах, а также не должна использоваться для нападения", – сказал глава МАГАТЭ.
Гросси намерен продолжать дипломатические усилия по защите ЗАЭС и предотвращению вероятной ядерной аварии. Он сообщил, что обсудил этот вопрос на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Запорожье, и намерен вскоре отправиться в Россию для проведения переговоров по гарантиям безопасности станции.
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