Трамп собираются предъявить уголовное обвинение и арестовать. За это проголосовало жюри присяжных

Большое жюри присяжных Манхэттена проголосовало за то, чтобы предъявить бывшему президенту США обвинения по более чем 30 пунктам, связанным с мошенничеством. Он может стать первым президентом США, против которого выдвинуто уголовное обвинение.

Первыми об этом сообщили со ссылкой на источники американских СМИ. Вскоре информацию подтвердил офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Сегодня вечером мы связались с адвокатом господина Трампа, чтобы согласовать его сдачу офиса окружного прокурора Манхэттена с тем, чтобы в дальнейшем предстать перед [...] судом", - сообщил офис прокурора.

Подробное содержание обвинения пока не раскрывают.

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Одно из расследований против Трампа касается выплаты порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя – Стефани Клиффордс). Перед выборами 2016 года Трамп через адвоката заплатил ей 130 тыс. долларов за то, чтобы она молчала о сексе с ним, состоявшемся десять лет назад.

Выплату Трамп оформил как оплату адвокату за юридические услуги – а это в штате Нью-Йорк считают фальсификацией отчетности и наказываются реальными тюремными сроками. Адвокат Майлк Коэн получил за это в 2018 году три года тюрьмы. Трамп, который тогда был президентом, обвинений не предъявляли.

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В чем именно Трампа собираются обвинить сейчас, пока не разглашают.

После решения присяжных ожидают, что прокурор Манхэттена Элвин Брэгг официально выдвинет Трампу обвинения.

Вероятно, его обязуют явиться из Флориды, где он проживает, в Нью-Йорк, где его официально арестуют.

Телекомпания CBS сообщает со ссылкой на юристов Трампа, что он, вероятно, покажется прокурорам на следующей неделе и предстанет перед судом 4 апреля.

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Прокурор Брэгг – представитель демократической партии. Трамп обвинил его в заявлении по поводу решения присяжных в том, что он "делает грязную работу за Джо Байдена".

"Демократы, одержимые идеей "достать Трампа", врали, жулили и воровали, но теперь они создали немыслимое - обвинили абсолютно невинного человека, беспардонно вмешиваясь в предвыборную кампанию", - заявил Трамп, который собирается в 2024 году снова баллотироваться в президенты.

Одновременно Трамп назвал окружного прокурора Брэгга ставленником Джорджа Сороса.

По результатам опроса около 44% членов Республиканской партии считают, что в случае предъявления официальных обвинений Трамп должен отказаться от участия в выборах.