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Новости
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Трамп собираются предъявить уголовное обвинение и арестовать. За это проголосовало жюри присяжных

дональд,трамп

Большое жюри присяжных Манхэттена проголосовало за то, чтобы предъявить бывшему президенту США обвинения по более чем 30 пунктам, связанным с мошенничеством. Он может стать первым президентом США, против которого выдвинуто уголовное обвинение.

Первыми об этом сообщили со ссылкой на источники американских СМИ. Вскоре информацию подтвердил офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Сегодня вечером мы связались с адвокатом господина Трампа, чтобы согласовать его сдачу офиса окружного прокурора Манхэттена с тем, чтобы в дальнейшем предстать перед [...] судом", - сообщил офис прокурора.

Подробное содержание обвинения пока не раскрывают.

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Одно из расследований против Трампа касается выплаты порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя – Стефани Клиффордс). Перед выборами 2016 года Трамп через адвоката заплатил ей 130 тыс. долларов за то, чтобы она молчала о сексе с ним, состоявшемся десять лет назад.

Выплату Трамп оформил как оплату адвокату за юридические услуги – а это в штате Нью-Йорк считают фальсификацией отчетности и наказываются реальными тюремными сроками. Адвокат Майлк Коэн получил за это в 2018 году три года тюрьмы. Трамп, который тогда был президентом, обвинений не предъявляли.

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В чем именно Трампа собираются обвинить сейчас, пока не разглашают.

После решения присяжных ожидают, что прокурор Манхэттена Элвин Брэгг официально выдвинет Трампу обвинения.

Вероятно, его обязуют явиться из Флориды, где он проживает, в Нью-Йорк, где его официально арестуют.

Телекомпания CBS сообщает со ссылкой на юристов Трампа, что он, вероятно, покажется прокурорам на следующей неделе и предстанет перед судом 4 апреля.

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Прокурор Брэгг – представитель демократической партии. Трамп обвинил его в заявлении по поводу решения присяжных в том, что он "делает грязную работу за Джо Байдена".

"Демократы, одержимые идеей "достать Трампа", врали, жулили и воровали, но теперь они создали немыслимое - обвинили абсолютно невинного человека, беспардонно вмешиваясь в предвыборную кампанию", - заявил Трамп, который собирается в 2024 году снова баллотироваться в президенты.

Одновременно Трамп назвал окружного прокурора Брэгга ставленником Джорджа Сороса.

По результатам опроса около 44% членов Республиканской партии считают, что в случае предъявления официальных обвинений Трамп должен отказаться от участия в выборах.

арест (10454) США (26336) Трамп (5048)


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Топ комментарии
+44
Хоч одна хороша новина
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31.03.2023 08:51
+33
Кажи Маланці сушити сухарі.
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31.03.2023 08:51
+27
Патлатий ідіот серйозно думав,що піде на вибори президента?
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31.03.2023 08:51
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Правила форума Совет форумчан
Кажи Маланці сушити сухарі.
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31.03.2023 08:51 Ответить
Патлатий ідіот серйозно думав,що піде на вибори президента?
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31.03.2023 08:51 Ответить
Хоч одна хороша новина
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31.03.2023 08:51 Ответить
Це нагадування усім нелохам, що таки рахунки оплачувати доведеться і навіть через тюрьми
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31.03.2023 09:11 Ответить
"Інтєресно дєвкі пляшут", схоже чубатого беруть за жабри.
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31.03.2023 08:53 Ответить
Так трумп не лише ексцентрична особистість, а ще й секс-символ)
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31.03.2023 08:54 Ответить
Для трампістки vedana- він Аполлон Бельведерський.
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31.03.2023 10:19 Ответить
Довипендрювався рудий любитель диктаторів. Зараз почте взивати до прихожан РПЦ реднеків: "Памагітє!"
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31.03.2023 08:55 Ответить
нажаль, це не допоможе
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31.03.2023 08:58 Ответить
В контексті чого?
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31.03.2023 09:04 Ответить
в контексті його претензій на президенство
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31.03.2023 09:09 Ответить
Буде президентом у тюремній камері. Там його хоч королем усіх мастей можуть обрати)
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31.03.2023 09:11 Ответить
Ну зрозуміло, що президентом йому не стати.
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31.03.2023 09:13 Ответить
було б добре, але поки що про це зарано говорити - його піарники з великим задоволенням побудують на арешті виборчу кампанію

за трампа - багато виборців, нажаль
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31.03.2023 09:17 Ответить
Рижий хряк попав на гак )
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31.03.2023 09:00 Ответить
в точку
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31.03.2023 10:13 Ответить
Трамп не менше @бнутий за путіна, і добре, що не вийшов на рівень глобального злочинця!
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31.03.2023 09:02 Ответить
Та ще побачимо. Може виявитися навпаки, що саме Трамп виявився організатором світової змови, а ху#ло був пішаком у цій грі. Може сильні світу цього та найбагатші у світі просто вирішили вкластися по-повній у ху#ла, щоб таким чином захопити владу у світі, а без трампістів, які мають необмежений доступ до благ та таїнств західної цивілізації пітерське чмо навіть на чолі росії б так і не піднялося вище Хусейна.
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31.03.2023 09:18 Ответить
Ну, це тебе понесло! Що ти вживаєш?
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31.03.2023 10:42 Ответить
Просто дуже важко віриться у те, щоб совок з примітивними радянськими мізками та очільник бензоколонки навіть з ядерною зброєю зміг таку кашу заварити, тому і міркую собі, як таке могло статися. Звісно, я не видаю це як за якусь доведену істину. Послали б тільки так ху#ла всі ці меркелі, трампи та орбани на росію за водкою з його божевільними планами захопити світ, навіть при барелі по 1000 доларов нікого б він не підкупив, але цілком можливо, що найбагатші люди світу вирішили вкластися у нього, щоб захопити владу у світі і тому то так все серйозно і без тіньових західних бізнес зв'язків, опутавших весь світ, без кротів-трампістів, які можливо проникли у найвшищі владні інституції та можливо і до Пентагону він би не тероризував так весь світ, а розповідав те, що ми зараз читаємо у новинах пітерському психіатру. Але сталося неможливе у ********* цивілізованому світі і тому простого пояснення тут може і не бути і воно може бути шокуючим. Звісно це я говорю на правах теорії змови. Коли вичерпного пояснення цього явища ми не маємо, я вважаю, можна собі дозволити і трохи помірної конспірологі, не претендуючи на абсолютну істину.
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31.03.2023 11:05 Ответить
Це Хаббад!
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31.03.2023 11:16 Ответить
Яку кашу? Війну в Україні? Так це, просто, конвульсії саморобного імперця, який себе уявив на рівні Петра І. Нічого тут розумного нема. Немита - країна хвора на манію величі, її населення змалку до самої смерті з кожної праски чує про свою велич та непереможність, та ще їх "побєдобєсієм" накачували більше 20 останніх років. А найбагатшим людям світу влада, у твоєму розумінні, нахрін не потрібна, вони й так мають все, що їм потрібно, а щоб заробляти гроші, потрібен мир. На війні яка торгівля? Он китай вже пищить - "мимо носа носят чачу, мимо рота альІчу".
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01.04.2023 11:48 Ответить
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04.04.2023 01:11 Ответить
Дави блохастого!
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31.03.2023 09:03 Ответить
звинувачують більш, ніж за 30-ти пунктами, а згадали лише один. сподіваюсь решта не такі нікчемні.
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31.03.2023 09:03 Ответить
нікчемні ? там любий пункт повязаний з баблом на пожиттєво тягне )) взяли такий щоб напевно не викрутився і МАГА менше вякала
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31.03.2023 09:11 Ответить
а прочитати слабо? це, згаданий тут пункт, тягне на 3 роки. а з адвокатами дональдушки тут навіть умовного сроку не буде. тому якщо інші пункти такі ж нікчемні, то нічого не буде.
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31.03.2023 09:24 Ответить
та не слабо !!! от і де там пише про термін увязнення ? тільки що Майлк Коен отримав 3 роки - це не аргумент , якщо на те пішло ( пішов на співпрацю , дав свідчення проти ... ) Якщо на те пішло то по 30 статтям по 3 роки = норм
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31.03.2023 09:46 Ответить
цитата: "Виплату Трамп оформив як оплату адвокату за юридичні послуги - а це в штаті Нью-Йорк вважають фальсифікацією звітності й карають реальними тюремними термінами. Адвокат Майлк Коен отримав за це у 2018 році три роки тюрми. Трампу, який тоді був президентом, звинувачень не пред'являли."
це як раз аргумент, на відміну від твоїх пустих балачок. і я, не безпідставно доречі, допускаю, що адвокати трампа рознесуть це, дійсно нікчемне звинувачення, вщент. там навіть про умовний строк не буде вестися, максимум - штраф.
більше жодного епізоду тут не згадується, та і не тільки тут теж немає інформації, якщо решта 30 звинувачень подібні до цього - ціна їм нуль.
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31.03.2023 10:00 Ответить
За які злочини сів Аль Капоне?

Може, власноручні страти/вбивства?
Ан-ні.

За сорочки! Не сплата податків!

Шахрайство з фін.звітністю - це вирок!
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31.03.2023 19:00 Ответить
розміри катастрофи дещо неспівставні. якщо не помиляюся, Капоне звинувачували в несплаті 215 тис. податків за період з 1918 по 1929 роки. 215 тисяч - це величезна сума у 30-ті роки. докупи там ще виплила справа з шантажуванням та погрозами присяжним, з спробою підкупу судді, та, враховуючи справжні "дєла" Капоне, йому присудили усього 11 років.
якщо дивитися на цю справу, то трампу взагалі можна не хвилюватися, тут якась жалюгідна сума і до податків взагалі відношення не має. "авторітєт чоткого рудого пацана" тільки виросте серед його лохторату та на паРаші.
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01.04.2023 19:10 Ответить
Помиляєтесь щодо "несуттєвості" фінансових злочинів 'клієнта'.

П'ять нулів у його шахрайських справах - цілком цілком достатньо для фатальних проблем. І ця "електорально-полунична" справа є лише однією з тридцяти більш серйозних.
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02.04.2023 01:03 Ответить
ось і побачимо, досить цих нулів, чи ні. я впевнений, що ні. а стосовно тих тридцяти "більш серйозних справ" взагалі нічого не відомо. схоже на те, що там взагалі пшик.
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02.04.2023 12:44 Ответить
Звісно, побачимо. Справа, а скоріше, справИ, триватимуть довше, ніж тиждень або місяць.
Є дещо відмінне від всіх минулих справ з Доні. Те все для клієнта вів Коен. Вів так, що клієнт навіть не з'являвся в суді. А зараз, завтра у вівторок, 'клієнт' зобов'язаний Великим Журі свідчити особисто, під присягою. Більше того, саме через 'клієнта' той Коен мав 'клопіт' та фізично відсидів три роки 'на кічи' і зараз ретельно співпрацює зі слідством проти Доні (злий, - "..було достатньо, щоб мене звиниввтили, оштрафували, засудили та вітправили в тюрьму, то чім я відрізняюсь від Дональда Трампа").
NY має щє багато розпочатих 'тем', як фіктивне банкрутство та шахрайства у податкових деклараціях, а ще 'їдуть' і справи з Джорджії..
Та взагалі, 'нулів' лише по одній справі достатньо, щоб кожен!! платник податків припинив їх платити.
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03.04.2023 23:16 Ответить
Вечір в хату

CNN
https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-new-york-court-arraignment-04-04-23/index.html Trump faces criminal charges in court after historic indictment

Бывший президент США Дональд Трамп формально арестован в Нью-Йорке. Он стал первым в истории американским лидером, которого обвиняют в уголовном преступлении.

Он будет находиться под стражей до выдвижения ему обвинений
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04.04.2023 22:13 Ответить
я дуже сподіваюсь, що цей "формальний арешт" не закінчиться значним ростом рейтингу дональдушки серед реднеків та інших "інтелектуальних" прошарків його лохторату, який (рост) врешті приведе його до президентського крісла, замість "кічі" та реального тюремного строку.
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05.04.2023 08:56 Ответить
але здається мені, цей "арешт" пшик: але ніяких звинувачень йому не видвинуто.
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05.04.2023 09:04 Ответить
Ніяких??????

..обвинувачення прокуратури Мангеттена проти Трампа є https://www.manhattanda.org/wp-content/uploads/2023/04/Donald-J.-Trump-SOF.pdf на сайті Офісу окружного прокурора...

Тільки за подання неправдивих документів, покарання - до позбавлення волі на термін до чотирьох років.
Наступне засідання суду у грудні.

Те, що доні висловився про його готовність дозволили ***** привласнити вже захоплені та додатково окупувати всі рузкоязьічні регіони України - вже висвітлило трампа, як безумовного ворога України.

Він є падлюка і має бути ізольований.
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05.04.2023 11:04 Ответить
ніяких реальних. трамп відкинув всі обвинувачення. його адвокати сказали, що до серпня це питання буде закрито, клієнт буде повністю виправданий.
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05.04.2023 11:54 Ответить
Не плутайте вирок, обвинувачення та визнання всього трампом.

Він навіть сидячи на кічі не буде визнавати себе винним. Його адвокати - рожеви мрійники. Приклад Коена їм не збреше.

Це як з іншим таким самим напів звірятком:
"Главноє собьітіє в вашей жизні у вас впєрєді". (с)

- трамп є кремлівський покидьок і має бути ізольований.
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05.04.2023 19:36 Ответить
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31.03.2023 09:05 Ответить
Слідом за Сігалом поїде в рашку (малоймовірно😍) .. але швидше за все звалить зі Штатів.
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31.03.2023 09:08 Ответить
Про методи отримання багатств Трампом в США не знав і не знає тільки тупий та дурний. Навіть нам в Україні немало відомо про його шахрайські методи. Аж тут СУД з присяжними проснувся. От тепер Трамплін, схоже, не відкрутиться.
Не зайвим би було, якби американська Феміда заодно зачепила б ще й "Клан Сопрано з Денвера", як називають вороги Байдена його сімейку. Якщо заглибитись в цю історію, то там теж ой-ой! Один синок-наркоман Хан з загубленим лаптопом на мильну оперу тягне.
Тим часом для нас важливо, щоб допомога в війні з кацапами не згорталась. А прихильники нехай гризуться - нам то що до того. У на свої "кумири" є.
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31.03.2023 09:16 Ответить
Хант Мало хто в Україні знає, що Байден в справі відмазування синка від грошей, які він отримував з "Бурісми" Злочевського, аж 19 разів (дев*ятнадцять) відвідував Україну.
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31.03.2023 09:26 Ответить
Ну пачєму ти такой дурак? Так і піші: "Вальцмана".
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31.03.2023 09:41 Ответить
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31.03.2023 09:44 Ответить
Да скорей бы уже. Ну сколько можно.
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31.03.2023 09:28 Ответить
Батьки-засновники американської держави спланували розвиток Штатів так,що там не може бути жодних катаклізмів...На все є запобіжники - на революціі,на кризи,на соціальні бунти тощо...Навіть вибори там проходять так,що американське суспільство,в якому як і в будь якому іншому дурні та ідіоти становлять більшість обирають тільки того,який вже пройшов вибори в інших колах,де більшість якраз розумних...А тут появляється чувак з неміряним баблом,хамуватий,агресивний та напористий,зминає всі канони та устої і партія вже не висуває його як звикле,а біжить за ним як за пастухом...Це непорядок,появляється непередбачуваність і неможливість спрогнозувати подальші діі і розвиток держави...Тому ті,які керують Штатами швидко очухались і зробили свій хід...Вже на минулих виборах було ясно,що Трамп - битий козир і політичний труп.Зараз його доб"ють...
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31.03.2023 09:31 Ответить
Трампу, протиставляючи себе брезклому ліберасту Обамі Хусейновичу, не так вже й важко було перемогти.
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31.03.2023 09:46 Ответить
вот так, трампа подвели яйца
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31.03.2023 09:32 Ответить
На відміну від рєзнікова, якого яйця (по 17 грн/шт) не підвели.
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31.03.2023 09:39 Ответить
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31.03.2023 09:40 Ответить
Чекаємо на вереск Іллюши Маска на захист свого друзяки.
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31.03.2023 09:43 Ответить
Слідуючого трампа, бюджет московщини не витримає.
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31.03.2023 09:47 Ответить
Перед выборами на президента такое творится .... что бывали случаи обвинялись претинденты в двойном убийстве , так что ненадо особо вникать в предвыборную гонку .
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31.03.2023 09:54 Ответить
А в Україні - коли щось таке буде
Можна почати не з Президентів , а з прем"єрів
Але щоб і майбутні знали : не махлюй - посадять
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31.03.2023 10:12 Ответить
Ніхто трампа не посадить, буде він балатуватися на вибори президента, ціх спектаклів було вже не мало.
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31.03.2023 10:15 Ответить
Сами понимаете - каковы его шансы после всего, что он накосячил при первом сроке. Не думаю, что в Америке безмозглых до 50% населения.
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31.03.2023 11:28 Ответить
Його звинувачують у відмиванні грошей за торгівлю людьми. Через його фірми цей злочин здійснювався. Торгували дівчатами з колишнього сесера: росіянками, українками , біларусками. Це мені Швець розповів по секрету, а він ніколи не бреше. Ось така руда потвора була президентом найвеличнішої держави, та знову лізе своїм брудним товстим задом у Білий дім.
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31.03.2023 10:27 Ответить
Але залишаються на волі трампісти,і їх досить багато з такими поглядами.як у Трампа.
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31.03.2023 10:33 Ответить
Перевзуються незабаром.
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31.03.2023 10:43 Ответить
Головне, шоб додіка зараз закрили і він не мав доступу до ЗМІ та головне - до виборів на пост президента.
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31.03.2023 10:45 Ответить
У Рижого проблеми вже давно. Тривалий час його відмазував корифан,бувший прокурор Нью Йорка і мер Руді Джуліані. Руді вже старий, втратив нюх, А за Трампом полюють давно, ще з 80 -х. Недавно один з бувших крупних мафіозо розказував, що у 80 був бум на квартири, які будував Трамп. І Трамп продавав їх тільки за готівку, щоб сховати оборот. Сам мафіозо придбав так дві квартири і роками відбріхувався від податкової, ціллю якої був Трамп.
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31.03.2023 10:34 Ответить
Це як 100 кримінальних справ на Порошенка. Усе розвалиться ще до суду.
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31.03.2023 11:17 Ответить
Параноїк , всюди Порошенко ? Сходи до психіатра .
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31.03.2023 12:50 Ответить
Цей дятел давно повинен ковиряти тюремні стіни.
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31.03.2023 11:18 Ответить
да неужели повяжут эту про-путинскую шваль
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31.03.2023 12:47 Ответить
невже нарешті справа проти цього клоуна і шахрая почне рухатись
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31.03.2023 18:40 Ответить
 
 