Трамп собираются предъявить уголовное обвинение и арестовать. За это проголосовало жюри присяжных
Большое жюри присяжных Манхэттена проголосовало за то, чтобы предъявить бывшему президенту США обвинения по более чем 30 пунктам, связанным с мошенничеством. Он может стать первым президентом США, против которого выдвинуто уголовное обвинение.
Первыми об этом сообщили со ссылкой на источники американских СМИ. Вскоре информацию подтвердил офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
"Сегодня вечером мы связались с адвокатом господина Трампа, чтобы согласовать его сдачу офиса окружного прокурора Манхэттена с тем, чтобы в дальнейшем предстать перед [...] судом", - сообщил офис прокурора.
Подробное содержание обвинения пока не раскрывают.
Одно из расследований против Трампа касается выплаты порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя – Стефани Клиффордс). Перед выборами 2016 года Трамп через адвоката заплатил ей 130 тыс. долларов за то, чтобы она молчала о сексе с ним, состоявшемся десять лет назад.
Выплату Трамп оформил как оплату адвокату за юридические услуги – а это в штате Нью-Йорк считают фальсификацией отчетности и наказываются реальными тюремными сроками. Адвокат Майлк Коэн получил за это в 2018 году три года тюрьмы. Трамп, который тогда был президентом, обвинений не предъявляли.
В чем именно Трампа собираются обвинить сейчас, пока не разглашают.
После решения присяжных ожидают, что прокурор Манхэттена Элвин Брэгг официально выдвинет Трампу обвинения.
Вероятно, его обязуют явиться из Флориды, где он проживает, в Нью-Йорк, где его официально арестуют.
Телекомпания CBS сообщает со ссылкой на юристов Трампа, что он, вероятно, покажется прокурорам на следующей неделе и предстанет перед судом 4 апреля.
Прокурор Брэгг – представитель демократической партии. Трамп обвинил его в заявлении по поводу решения присяжных в том, что он "делает грязную работу за Джо Байдена".
"Демократы, одержимые идеей "достать Трампа", врали, жулили и воровали, но теперь они создали немыслимое - обвинили абсолютно невинного человека, беспардонно вмешиваясь в предвыборную кампанию", - заявил Трамп, который собирается в 2024 году снова баллотироваться в президенты.
Одновременно Трамп назвал окружного прокурора Брэгга ставленником Джорджа Сороса.
По результатам опроса около 44% членов Республиканской партии считают, что в случае предъявления официальных обвинений Трамп должен отказаться от участия в выборах.
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прихожан РПЦреднеків: "Памагітє!"
за трампа - багато виборців, нажаль
це як раз аргумент, на відміну від твоїх пустих балачок. і я, не безпідставно доречі, допускаю, що адвокати трампа рознесуть це, дійсно нікчемне звинувачення, вщент. там навіть про умовний строк не буде вестися, максимум - штраф.
більше жодного епізоду тут не згадується, та і не тільки тут теж немає інформації, якщо решта 30 звинувачень подібні до цього - ціна їм нуль.
Може, власноручні страти/вбивства?
Ан-ні.
За сорочки! Не сплата податків!
Шахрайство з фін.звітністю - це вирок!
якщо дивитися на цю справу, то трампу взагалі можна не хвилюватися, тут якась жалюгідна сума і до податків взагалі відношення не має. "авторітєт чоткого рудого пацана" тільки виросте серед його лохторату та на паРаші.
П'ять нулів у його шахрайських справах - цілком цілком достатньо для фатальних проблем. І ця "електорально-полунична" справа є лише однією з тридцяти більш серйозних.
Є дещо відмінне від всіх минулих справ з Доні. Те все для клієнта вів Коен. Вів так, що клієнт навіть не з'являвся в суді. А зараз, завтра у вівторок, 'клієнт' зобов'язаний Великим Журі свідчити особисто, під присягою. Більше того, саме через 'клієнта' той Коен мав 'клопіт' та фізично відсидів три роки 'на кічи' і зараз ретельно співпрацює зі слідством проти Доні (злий, - "..було достатньо, щоб мене звиниввтили, оштрафували, засудили та вітправили в тюрьму, то чім я відрізняюсь від Дональда Трампа").
NY має щє багато розпочатих 'тем', як фіктивне банкрутство та шахрайства у податкових деклараціях, а ще 'їдуть' і справи з Джорджії..
Та взагалі, 'нулів' лише по одній справі достатньо, щоб кожен!! платник податків припинив їх платити.
CNN
https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-new-york-court-arraignment-04-04-23/index.html Trump faces criminal charges in court after historic indictment
Бывший президент США Дональд Трамп формально арестован в Нью-Йорке. Он стал первым в истории американским лидером, которого обвиняют в уголовном преступлении.
Он будет находиться под стражей до выдвижения ему обвинений
..обвинувачення прокуратури Мангеттена проти Трампа є https://www.manhattanda.org/wp-content/uploads/2023/04/Donald-J.-Trump-SOF.pdf на сайті Офісу окружного прокурора...
Тільки за подання неправдивих документів, покарання - до позбавлення волі на термін до чотирьох років.
Наступне засідання суду у грудні.
Те, що доні висловився про його готовність дозволили ***** привласнити вже захоплені та додатково окупувати всі рузкоязьічні регіони України - вже висвітлило трампа, як безумовного ворога України.
Він є падлюка і має бути ізольований.
Він навіть сидячи на кічі не буде визнавати себе винним. Його адвокати - рожеви мрійники. Приклад Коена їм не збреше.
Це як з іншим таким самим напів звірятком:
"Главноє собьітіє в вашей жизні у вас впєрєді". (с)
- трамп є кремлівський покидьок і має бути ізольований.
Не зайвим би було, якби американська Феміда заодно зачепила б ще й "Клан Сопрано з Денвера", як називають вороги Байдена його сімейку. Якщо заглибитись в цю історію, то там теж ой-ой! Один синок-наркоман Хан з загубленим лаптопом на мильну оперу тягне.
Тим часом для нас важливо, щоб допомога в війні з кацапами не згорталась. А прихильники нехай гризуться - нам то що до того. У на свої "кумири" є.
Можна почати не з Президентів , а з прем"єрів
Але щоб і майбутні знали : не махлюй - посадять