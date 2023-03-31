Сутки на Харьковщине: ракетные удары по Харькову, атака шахедов на Изюмский район, обстрелы пограничья, - ОВА

Минувшей ночью враг обстрелял Новобаварский район Харькова, по объектам критической инфраструктуры Изюмского района нанес удары шахедами. В течение суток россияне не прекращали обстрелы приграничных территорий Харьковщины

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера поздно вечером враг нанес ракетный удар по Новобаварскому району Харькова. Всего по городу было выпущено 9 ракет, предварительно ЗРК С-300. В Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры и частные жилые дома. Часть ракет попала в землю, часть взорвалась в воздухе" , – говорится в сообщении.

3 человека получили ранения, но в госпитализации не нуждались.

Оккупанты также атаковали БПЛА "Шахед" объекты критической инфраструктуры в Изюмском районе. Ранения получили и были госпитализированы 2 гражданских человека 44 и 66 лет.

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"За прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Харьковской области в Купянском, Чугуевском и Волчанском районах. В частности, огонь велся по Казачьей Лопани, Купянскому, Двуречной, Стрелечьей и другим городам и селам. Повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения", – добавил Синегубов.