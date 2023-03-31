Две бригады ВСУ, оснащенные БМП Bradley и БТР Stryker, скоро вернутся в Украину, - Пентагон

В Пентагоне заявили, что две бригады Вооруженных Сил Украины, оснащенные боевыми машинами пехоты Bradley и бронетранспортерами Stryker, почти завершили обучение и вскоре вернутся на Родину.

Об этом заявил представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.Новини.

По его словам, бригада, оснащенная Bradley, и еще одна бригада на Stryker в конце месяца пройдут общевойсковую подготовку и вернутся в Украину.

Он отметил, что сегодня в Германии на полигонах проходят дополнительные обучения двух мотопехотных батальонов ВСУ.

Также продолжается обучение операторов и техников переданных союзниками платформ, — с апреля 2022 года более 3000 украинских воинов прошли обучение на западных платформах.

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