Всех, кто пытается учить детей говорить по-украински в России, нужно приравнять к ИГИЛу и уничтожать, - российский пропагандист
Российская пропаганда выступает против уроков украинского языка для украинских детей, которых депортировала и похитила РФ.
Об этом в Telegram сообщил российский пропагандист Сергей Мардан, передает Цензор.НЕТ.
"Если дети, приехавшие в Россию из Украины, "ЛНР", "ДНР", Запорожскую и Херсонскую области, хотят изучать украинский язык, нужно создать для этого все условия, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Снова начались игры в "многонациональный народ Российской Федерации", в который теперь входят еще и искренние украинцы.
Этих детей, которым с момента рождения промывали мозги, делая из них "украинцев", нужно умело и системно переучивать. Детей нужно вырастить нормальными российскими людьми и российскими гражданами, а не лелеять у них за казенный счет тоску по "потерянному украинскому раю", - говорится в сообщении.
Он назвал российских чиновников, "ответственных за гуманитарную сферу", "фантастически необученными".
"Безответственность, безразличие, невежество и трусость являются единственной причиной бесконечного ряда кризисов, которые Россия пытается решать на всем пространстве бывшего СССР. Начиная с Украины и Армении. Москалькова не хочет признать очевидного. Любая семья в России, которая потребует сейчас уроков украинского языка для своих детей - это ячейка "украинского ИГИЛа". И поступать с ними нужно так же, как с адептами черного флага", - подытожил пропагандист Мардан.
Напомним, ранее Мардан в одном из эфиров обсуждал, как заставить учителей на оккупированных территориях Украины сотрудничать с захватчиками. Он также предлагал создать "локальный запорожский ГУЛАГ".
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"Ленин умер, но дело его живет"
"Жириновский умер, но дело его живет"
Впіймали рибу і думають, як її поділити?
Русскій каже - Поділимо по-братськи.
Поляк відповідає - Не треба по-братськи, краще поділимо порівну
Пишу па-руццки, чтобы эти уродцы чётко осозновали, что их ждёт.
Мене більше всього бісить подібне - коли люди на словах рвуться в демократичне суспільство але насаджувать його вимагають первіснообщинними методами! От того й "бігаємо по кругу"!
Тим більше - "Хаммурапі, п"ять тисяч років.." - ти в цю х*йню віриш??
А колічество - переходить в качєство. І тому (тим більше !!) на шкільну програму , яка дітей ідотами робила - я давно плювати хотів
Я таку єрунду навіть і в дитинстві не читав.🤡
- Шариков! Вы-бы взяли какую-то книгу почитали что-ли!
- Да читал я Эту как ее - "переписку Каутского"!
Ти теж з "переписок" починав відразу?
А "закони Хаммурапі" навіть на юридичному факультеті Оксфорда і Кембріджа вивчають до цих пір
А я нещодавно читав телефонний довідник 1972 року, це набагато цікавіше ніж закони Хамурапі.👈
світоглядна доктрина Нового Заповіту (ударівшєму по правій щоці підстав...) сформувалась на другому етапі становлення християнства, коли ця нова релігіє вже закріпилися на певних територіях і набула певної кількості адептів, що гарантувало її виживання.
Ми (українська нація) знаходимся на першому етапі - часи Вітхого Заповіту, коли християнство лише формувалось, починало територіальну експансію, і вимущено було захищати себе (око за око).
До речі, мало хто говорить вголос, що ці дві концепції кардинально протилежні, а отже Біблія у цьому контексті не є цілісним світоглядним твором...
писати "гнівні" пости в "мэстную газэту", якою "расіянєн" буде підтиратися в параші
МарданПердан!