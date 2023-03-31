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Всех, кто пытается учить детей говорить по-украински в России, нужно приравнять к ИГИЛу и уничтожать, - российский пропагандист

мардан

Российская пропаганда выступает против уроков украинского языка для украинских детей, которых депортировала и похитила РФ.

Об этом в Telegram сообщил российский пропагандист Сергей Мардан, передает Цензор.НЕТ.

"Если дети, приехавшие в Россию из Украины, "ЛНР", "ДНР", Запорожскую и Херсонскую области, хотят изучать украинский язык, нужно создать для этого все условия, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Снова начались игры в "многонациональный народ Российской Федерации", в который теперь входят еще и искренние украинцы.

Этих детей, которым с момента рождения промывали мозги, делая из них "украинцев", нужно умело и системно переучивать. Детей нужно вырастить нормальными российскими людьми и российскими гражданами, а не лелеять у них за казенный счет тоску по "потерянному украинскому раю", - говорится в сообщении.

Он назвал российских чиновников, "ответственных за гуманитарную сферу", "фантастически необученными".

"Безответственность, безразличие, невежество и трусость являются единственной причиной бесконечного ряда кризисов, которые Россия пытается решать на всем пространстве бывшего СССР. Начиная с Украины и Армении. Москалькова не хочет признать очевидного. Любая семья в России, которая потребует сейчас уроков украинского языка для своих детей - это ячейка "украинского ИГИЛа". И поступать с ними нужно так же, как с адептами черного флага", - подытожил пропагандист Мардан.

Напомним, ранее Мардан в одном из эфиров обсуждал, как заставить учителей на оккупированных территориях Украины сотрудничать с захватчиками. Он также предлагал создать "локальный запорожский ГУЛАГ".

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дети (6465) пропаганда (3665) россия (95326)


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Топ комментарии
+21
А этого уродца надо будет просто кастрировать. Никаких гаагских трибуналов, тюремных заключений, гуманного отношения...
Пишу па-руццки, чтобы эти уродцы чётко осозновали, что их ждёт.
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31.03.2023 09:36
+19
Шо там ООН? Геноцида не знайшли???
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31.03.2023 09:37
+18
Там 140 мільйонів таких Марданів.
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31.03.2023 09:39
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"Ленин умер, но дело его живет"

"Жириновский умер, но дело его живет"
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31.03.2023 09:36 Ответить
Там 140 мільйонів таких Марданів.
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31.03.2023 09:39 Ответить
Бий москаля!
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31.03.2023 09:47 Ответить
убий кацапа.
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31.03.2023 10:55 Ответить
Після аварії корабля в човні врятувалися товариш русскій і пан поляк.
Впіймали рибу і думають, як її поділити?
Русскій каже - Поділимо по-братськи.
Поляк відповідає - Не треба по-братськи, краще поділимо порівну
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31.03.2023 09:50 Ответить
...морДаунів.
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31.03.2023 17:58 Ответить
А этого уродца надо будет просто кастрировать. Никаких гаагских трибуналов, тюремных заключений, гуманного отношения...
Пишу па-руццки, чтобы эти уродцы чётко осозновали, что их ждёт.
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31.03.2023 09:36 Ответить
Таких нужно медленно нарезать на куски в прямом эфире и колоть спецпрепараты чтоб быстро не сдох...
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31.03.2023 09:39 Ответить
Вырвать его змейный язык , а потом в кислоте растворить , мразь уродливую !
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31.03.2023 09:59 Ответить
у кацапских пропагандонов удивительная тяга к самоуничтожению через рот , они думают , что сидя на московии , они бессмертны , дебилы ..........ахахахаааа.
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31.03.2023 10:58 Ответить
Шо там ООН? Геноцида не знайшли???
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31.03.2023 09:37 Ответить
а чого ви чикаєте від посібників (ООН)?
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31.03.2023 09:44 Ответить
А фошисти ми Українці не перепутайте
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31.03.2023 09:37 Ответить
На все "це" що роблять та говорять ці вилупки з кацапстана треба відповідати дзеркально👈
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31.03.2023 09:37 Ответить
І чим ми тоді будемо відрізняться від Росії? Той самий "Мордор" - тільки у "вишиванці" з тризубом" та "жовтоблакитним" Так "какая разница"? З кацапщиною треба бороться не репресіями проти пересічних громадян а витискать "кацапщину" з голів А "репресії" застосовувать лише "вибірково - проти пропагандистів - ізолюючи їх від слухачів та паралізуючи їх підривну діяльність Бо з голови людини "кацапщину" репресіями не виб"єш - можна скоріше викликать внутрішній спротив українізації А це робиться не "кампанєйщиною а багаторічним впливом
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31.03.2023 09:49 Ответить
різниця в тому, що коли вас вдарили - то ви маєте право вдарити у відповідь (відновити рівновагу). тим більше які образи можуть бути від рузьких після всіх пакостей, які вони встигли зробити?
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31.03.2023 10:19 Ответить
Ясно! Принцип "таліону" - "око за око" Так від нього вже при Хаммурапі почали відмовляться та шукать "альтернативи" А ти на цьому первіснообщинному принципі так і зупинився Навіть не бачиш що за п"ять тисяч років людство "трохи змінилося" Ти там хоч свою "кремінну сокиру" ховай часом під полою - бо люди засміють
Мене більше всього бісить подібне - коли люди на словах рвуться в демократичне суспільство але насаджувать його вимагають первіснообщинними методами! От того й "бігаємо по кругу"!
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31.03.2023 10:27 Ответить
Ці всі варіанти, про яки ти розповідаєшь вигадали для лохів. Наполеон взагалі говорив що релігію вигадали для того, щоб бідні не вбиали богатих.
Тим більше - "Хаммурапі, п"ять тисяч років.." - ти в цю х*йню віриш??
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31.03.2023 10:34 Ответить
Сонце моє - ця "*****" висічена в камені Чи ти не знаєш взагалі про "закони Хаммурапі"? Тоді про що нам з тобою говорить? Якщо ти навіть у історії з шкільної програми не тямиш! А лізеш "рассуждать" про "всесвітню етику та мораль"
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31.03.2023 11:13 Ответить
Сонечко моє ((: я різних книжок прочитав більше ніж будь який прохфесор.
А колічество - переходить в качєство. І тому (тим більше !!) на шкільну програму , яка дітей ідотами робила - я давно плювати хотів
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31.03.2023 11:26 Ответить
Воно й видно! Тільки твоє "количество" у "качество" перейти забуло І вище "Бібліотеки для дітей" не піднялося!
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31.03.2023 11:30 Ответить
"Бібліотеки для дітей"- це те , що ти перерахував вище включно з "законами Хаммурапі".
Я таку єрунду навіть і в дитинстві не читав.🤡
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31.03.2023 11:37 Ответить
Ага!
- Шариков! Вы-бы взяли какую-то книгу почитали что-ли!
- Да читал я Эту как ее - "переписку Каутского"!
Ти теж з "переписок" починав відразу?
А "закони Хаммурапі" навіть на юридичному факультеті Оксфорда і Кембріджа вивчають до цих пір
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31.03.2023 11:47 Ответить
Який ти молодець! В Оксфорді!!
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31.03.2023 11:53 Ответить
А ти не знав? Що дисципліна "Історія держави і права" яку читають майбутнім юристам всього цивілізованого світу включає вивчення в тому числі і законодавства древньої Месопотамії? То які ж "книжки" ти так читав так масовано? "Барвінка та Ромашку"? Чи "Українські народні казки" у різних публікаціях?
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31.03.2023 11:58 Ответить
Ось ти й зізнався, що читав: Барвінка та Ромашку"? Чи "Українські народні казки" у різних публікаціях?🤪
А я нещодавно читав телефонний довідник 1972 року, це набагато цікавіше ніж закони Хамурапі.👈
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31.03.2023 12:04 Ответить
Що - "аргументи" закінчилися? Починаєш "блазнювать"?
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31.03.2023 12:26 Ответить
Друже Яр,
світоглядна доктрина Нового Заповіту (ударівшєму по правій щоці підстав...) сформувалась на другому етапі становлення християнства, коли ця нова релігіє вже закріпилися на певних територіях і набула певної кількості адептів, що гарантувало її виживання.
Ми (українська нація) знаходимся на першому етапі - часи Вітхого Заповіту, коли християнство лише формувалось, починало територіальну експансію, і вимущено було захищати себе (око за око).
До речі, мало хто говорить вголос, що ці дві концепції кардинально протилежні, а отже Біблія у цьому контексті не є цілісним світоглядним твором...
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31.03.2023 11:45 Ответить
До чого тут "християнство"? Майже весь цивілізований світ базує своє законодавство на "римському праві" Воно виникло задовго до виникнення християнства Римське право формувалося на основі вчення грецьких філософів які заклали первооснови демократії Це ще далі від Євангелія А ви тут мені пробуєте "об"єднать тверде з теплим"
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31.03.2023 11:53 Ответить
Этих нацистов надо просто убивать. Без жалости, хладнокровно пристрелить и оставить под забором в своей собственной ссанине. И самое важное начинать с пропагандистов.
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31.03.2023 09:40 Ответить
РПЦ-ФСБ в Україні заборонити законом повністю, а любі установи, де хоч у минулому або опосередковано зараз є зв'зок з московщиною знімати зрєестрації, майно на користь ЗСУ, а двоногих потвор під кримінал.
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31.03.2023 09:43 Ответить
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31.03.2023 09:45 Ответить
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31.03.2023 09:46 Ответить
А як вони там опинились?
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31.03.2023 09:50 Ответить
Закрити нах все раша школи
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31.03.2023 09:54 Ответить
Уособлення від'ємної селекції патякає гнилим язиком про свої вологі фантазії.
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31.03.2023 09:56 Ответить
Це покидьок з "Комсомольської правди". Ну а Комсомольську правду ми усі знаємо.
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31.03.2023 09:57 Ответить
Дуже корисна та повчальна новина. Може хоть тепер деякі наші долбойоби зрозуміють, що головна ціль "братського (а точніше **********)" народу це не лише знищення нашої держави а , і то мабуть перш за все, знищення нас самих, як народу та нації.
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31.03.2023 09:59 Ответить
Скоро не буде YouTube на расии як же ж він буде гроші заробляти
писати "гнівні" пости в "мэстную газэту", якою "расіянєн" буде підтиратися в параші
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31.03.2023 10:02 Ответить
Я не розумію , чому фізично не знищуються такі п#дараси пропагандони? Непотрібно навіть спецслужби, а замість єдиного бєняфона витратити гроші і замовити всіх цих виплодків, думаю буде достатньо охочих специалістів. Ці ж виродки не сидять в бункерах, а навіть дуже часто їдуть з козлостана. Для інфопростору це мало б набагато більший ефект ніж нікому не потрібний шашличник марафон і фрідом с харошимі рускімі і люськай.
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31.03.2023 10:11 Ответить
Этот ублюдок МАРДАНЯН во время 2-й Карабахской войны поместил в своем "Московском комсомольце" фото разбомбленного Скадом квартала в Гяндже и выдал это за бомбежку азэрами г.Ханкенди.Хайский араб в своем амплуа.ОНИ очень боятся смены власти в России.ПРИГРЕЛИСЬ СИЛЬНО НА ПОСТАХ НЕ СВОИХ.НО ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ НЕМИНУЕМО!
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31.03.2023 10:29 Ответить
Усіх, хто намагається вчити дітей говорити російскою в Українв треба прирівняти до ІДІЛу та... ?- російський пропагандист Джерело:
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31.03.2023 10:54 Ответить
Этот ***** своей смертью не сдохнет.
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31.03.2023 11:21 Ответить
какая разніца на каком изике.....
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31.03.2023 11:23 Ответить
В Донецьк завезли вчителів-окупантів з бурятії , бурят, які не знають своєї рідної бурятської мови .
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31.03.2023 12:43 Ответить
Мардан Пердан!
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31.03.2023 12:55 Ответить
МорДаун.
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31.03.2023 18:06 Ответить
Це і є нацизм!
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31.03.2023 13:54 Ответить
у этого ****** фамилия Украинская но нутро кацапско фашистское!чтоб он сдох!
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31.03.2023 14:35 Ответить
Воно просто кончене. Пам"ятаю його спіч після прильоту кацапської ракети в житловий будинок в Дніпрі. Таких треба відстрілювати як скажених собак
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31.03.2023 16:16 Ответить
Цього покидька і всю його родину давно потрібно відправити в пекло
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31.03.2023 22:46 Ответить
 
 