Всех, кто пытается учить детей говорить по-украински в России, нужно приравнять к ИГИЛу и уничтожать, - российский пропагандист

Российская пропаганда выступает против уроков украинского языка для украинских детей, которых депортировала и похитила РФ.

Об этом в Telegram сообщил российский пропагандист Сергей Мардан, передает Цензор.НЕТ.

"Если дети, приехавшие в Россию из Украины, "ЛНР", "ДНР", Запорожскую и Херсонскую области, хотят изучать украинский язык, нужно создать для этого все условия, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Снова начались игры в "многонациональный народ Российской Федерации", в который теперь входят еще и искренние украинцы.

Этих детей, которым с момента рождения промывали мозги, делая из них "украинцев", нужно умело и системно переучивать. Детей нужно вырастить нормальными российскими людьми и российскими гражданами, а не лелеять у них за казенный счет тоску по "потерянному украинскому раю", - говорится в сообщении.

Он назвал российских чиновников, "ответственных за гуманитарную сферу", "фантастически необученными".

"Безответственность, безразличие, невежество и трусость являются единственной причиной бесконечного ряда кризисов, которые Россия пытается решать на всем пространстве бывшего СССР. Начиная с Украины и Армении. Москалькова не хочет признать очевидного. Любая семья в России, которая потребует сейчас уроков украинского языка для своих детей - это ячейка "украинского ИГИЛа". И поступать с ними нужно так же, как с адептами черного флага", - подытожил пропагандист Мардан.

Напомним, ранее Мардан в одном из эфиров обсуждал, как заставить учителей на оккупированных территориях Украины сотрудничать с захватчиками. Он также предлагал создать "локальный запорожский ГУЛАГ".

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