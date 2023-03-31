Взрывы в оккупированном Джанкое ограничили количество "калибров" в Черном море, - ОК "Південь"

У российских ракетоносителей в Черном море пока ограничен запас ракет.

Об этом сообщила представитель ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

Спикер отметила, что это связано прежде всего со взрывами на железнодорожных путях в Джанкое, которыми РФ опрокидывала в Крым эти ракеты. По словам Гуменюк, ремонтные работы продолжаются до сих пор.

"Железнодорожное сообщение, которое позволяло бы им опрокидывать тяжелую технику, еще не восстановлено", - объяснила Гуменюк.

Она, в частности, добавила, что пока у российских ракетоносителей в Черном море ограничен запас ракет.

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"Да, мы это констатируем даже исходя из того, что когда утих шторм, количество корабельного состава увеличилось. Сейчас в Черном море находится 10 единиц, но ракетоноситель один - тот же подводный. То есть, некоторые запасы "калибров" все же есть", отметила спикер ОК "Південь".

Известно также, что речь идет о четырех ракетах типа "калибр", готовых к применению.

"После утихания погоды ракетоносители могут вернуться, но будут ли они снаряжены – мы за этим будем тщательно следить", – отметила она.

Кроме этого, Гуменюк также отметила, что россияне пытались опрокидывать ракеты в Крым транспортной авиацией, но насколько это произошло и достались ли они самих бухт - пока информации нет.

Напомним, вечером 20 марта в оккупированном Джанкое раздавались взрывы.

Оккупанты заявили о "работе ПВО".

В ГУР МО заявили, что в результате взрывов в Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК", которые именно транспортировали по железной дороге.

В то же время в оккупированном городе был введен режим ЧС муниципального уровня.

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