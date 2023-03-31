Силы обороны продолжают защищать Бахмут, на некоторых участках людей у россиян все меньше, - Сырский
На некоторых участках под Бахмутом россияне заметно нервничают, людей у них все меньше.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
"Силы обороны продолжают защищать Бахмут, нанося большие потери врагу на Востоке. На некоторых участках враг заметно нервничает, потому что время играет против них, а человеческого ресурса для штурмов наших позиций остается меньше", - говорится в сообщении.
Генерал сообщил, что через неделю зенитчики 28 и 93 бригад уничтожили семь БПЛА "Орлан-10" и два БПЛА "Зала".
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Руководитель обороны восточного фронта, в зону ответственности которого входит Бахмут, Командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский; Источник:
«До генерала Сирського є питання не тільки щодо Бахмута»
Командувач Сухопутних військ, генерал Олександр Сирський, судячи з кількості отриманих нагород, є протеже керівника Офісу президента Андрія Єрмака. До Сирського є багато запитань не тільки щодо Бахмуту, а й до стратегії оборони всього Донбасу. Таку думку https://glavcom.ua/longreads/heneral-serhij-krivonos-komus-vihidno-zaminiti-zaluzhnoho-a-nashe-zavdannja-1-ne-dopustiti-tsoho-909585.html в інтерв'ю «Главкому» висловив генерал Сергій Кривонос...
До нього питання не тільки щодо Бахмута, а й щодо стратегії оборони, яка є на Донбасі, взагалі. Бо якщо я почну відповідати, то, повірте мені, ваше видання закриють», - попередив генерал...
що до прорахунків генералів - не нам з вами їх судити - напевне не існувало за всю історію хоч одного генерала який не програвав. причому причини дуже різні - від недопрацювання розвідки до банально переваги супротивника в кількості техніки і особового складу
поки не буде детального розкладу по тій чи іншій ситуації (кількість сил та засобів сторін, обізнаність, першочергові тактичні цілі сторін і тд) робити висновки - це профанація - маєте розум не приймайте в ній участь
те що деякі моменти (чи вони взагалі мають місце ?) декому не подобаються - це виключно політична боротьба, яка на мою думку мала би взагалі бути зупиненою на час війни - але ж це не про українців...
задайте про попередню російсько-українську війну (початок 20го сторіччя) - кацапи перемогли бо українці не осилили домовитися
А в чому це полягає - кидаються каструлями, сваряться між собою? Чи нервово курять і помітно, як трусяться пальці?
Бадьорого.
Таке враження, що головна тактика підарів зараз направлена на пролізання в центр Бахмута, бо інтенсивність атак за межами міста трохи знизилась. Основні залпи вагнера роблять на півночі і сході міста, лізуть в центр, відбиваємо.
Бійня продовжується. Це справжня бійня під артою, стрєлкотньою і боротьбою за вулиці, будинки та підвали. То повне пекло.