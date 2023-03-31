Силы обороны продолжают защищать Бахмут, на некоторых участках людей у россиян все меньше, - Сырский

На некоторых участках под Бахмутом россияне заметно нервничают, людей у них все меньше.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Силы обороны продолжают защищать Бахмут, нанося большие потери врагу на Востоке. На некоторых участках враг заметно нервничает, потому что время играет против них, а человеческого ресурса для штурмов наших позиций остается меньше", - говорится в сообщении.

Генерал сообщил, что через неделю зенитчики 28 и 93 бригад уничтожили семь БПЛА "Орлан-10" и два БПЛА "Зала".

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