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Силы обороны продолжают защищать Бахмут, на некоторых участках людей у россиян все меньше, - Сырский

бахмут

На некоторых участках под Бахмутом россияне заметно нервничают, людей у них все меньше.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Силы обороны продолжают защищать Бахмут, нанося большие потери врагу на Востоке. На некоторых участках враг заметно нервничает, потому что время играет против них, а человеческого ресурса для штурмов наших позиций остается меньше", - говорится в сообщении.

Генерал сообщил, что через неделю зенитчики 28 и 93 бригад уничтожили семь БПЛА "Орлан-10" и два БПЛА "Зала".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Бахмуте россияне пошли на принцип и подняли ставки, - Минобороны

армия РФ (19011) Бахмут (1601) Александр Сырский (559)


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Топ комментарии
+28
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31.03.2023 10:20
+17
Щось забагато його стало в інфопросторі. Чи тупі шашличні дєрьмаковські сосни думають ,що якщо тулити його фейс через кожну годину ,то вони зможуть "оце" поставити на місце Заслуженого, і залишись з головами?
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31.03.2023 10:27
+11
То це сирський смотрящій за Бахмутом? Тобто, улюблений генерал оп повинен затьмарити Залужного перемогою на цій ділянці фронту. Але щось воно якось #єровастєнько виходить, нє?
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31.03.2023 10:22
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31.03.2023 10:20 Ответить
То це сирський смотрящій за Бахмутом? Тобто, улюблений генерал оп повинен затьмарити Залужного перемогою на цій ділянці фронту. Але щось воно якось #єровастєнько виходить, нє?
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31.03.2023 10:22 Ответить
Так, смотрящій.
Руководитель обороны восточного фронта, в зону ответственности которого входит Бахмут, Командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский; Источник:
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31.03.2023 10:39 Ответить
шановний, будь ласка, з повагою до бойового генерала Сирського
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31.03.2023 10:47 Ответить
Якщо він дає ОПЗЄ використовувати себе в боротьбі за рейтинг, як гігієнічну прокладку, то яка шана?
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31.03.2023 11:00 Ответить
+
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31.03.2023 15:52 Ответить
той хенерал.... то є черговий Татаров ((
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31.03.2023 15:54 Ответить
А легендарний бойовий генерал має право?

«До генерала Сирського є питання не тільки щодо Бахмута»

Командувач Сухопутних військ, генерал Олександр Сирський, судячи з кількості отриманих нагород, є протеже керівника Офісу президента Андрія Єрмака. До Сирського є багато запитань не тільки щодо Бахмуту, а й до стратегії оборони всього Донбасу. Таку думку https://glavcom.ua/longreads/heneral-serhij-krivonos-komus-vihidno-zaminiti-zaluzhnoho-a-nashe-zavdannja-1-ne-dopustiti-tsoho-909585.html в інтерв'ю «Главкому» висловив генерал Сергій Кривонос...

До нього питання не тільки щодо Бахмута, а й щодо стратегії оборони, яка є на Донбасі, взагалі. Бо якщо я почну відповідати, то, повірте мені, ваше видання закриють», - попередив генерал...
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31.03.2023 11:05 Ответить
ну є у Кривоноса питання до Сирського і що з того - Кривонос уже остання інстанція ?

що до прорахунків генералів - не нам з вами їх судити - напевне не існувало за всю історію хоч одного генерала який не програвав. причому причини дуже різні - від недопрацювання розвідки до банально переваги супротивника в кількості техніки і особового складу

поки не буде детального розкладу по тій чи іншій ситуації (кількість сил та засобів сторін, обізнаність, першочергові тактичні цілі сторін і тд) робити висновки - це профанація - маєте розум не приймайте в ній участь
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31.03.2023 11:14 Ответить
Дело даже не в проигрышах. Дело в нарушении принципа единоначалия в ЗСУ и облизывания Сирского Зелей. И тут не нужно быть гением военного дела чтобы это увидеть. И если Сирский дает себя в это все ввязать - это говорит о нем очень многое.
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31.03.2023 11:35 Ответить
Сирський тягне лямку - давайте будемо йому вдячні

те що деякі моменти (чи вони взагалі мають місце ?) декому не подобаються - це виключно політична боротьба, яка на мою думку мала би взагалі бути зупиненою на час війни - але ж це не про українців...

задайте про попередню російсько-українську війну (початок 20го сторіччя) - кацапи перемогли бо українці не осилили домовитися
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31.03.2023 12:57 Ответить
Причем здесь политическая борьба к единоначалию и управлению войсками? Прочитать написанное не дано? Или Залужный уже не Главком? Вот и не нужно заниматься политикой в войсках и выделять "любимого" генерала. Так и передайте своему зеленому великовозрастному дебилу. Что сейчас не время заниматься самопиаром и выборами, и что этим он разрушает единство в армии и в народе.

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31.03.2023 15:21 Ответить
Нервують?
А в чому це полягає - кидаються каструлями, сваряться між собою? Чи нервово курять і помітно, як трусяться пальці?
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31.03.2023 10:25 Ответить
Не прискіпуйтесь - що у єркмака написали, те і зачитав...
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31.03.2023 11:13 Ответить
паркетний улюбленець власноручно розігнав касабів
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31.03.2023 10:26 Ответить
Щось забагато його стало в інфопросторі. Чи тупі шашличні дєрьмаковські сосни думають ,що якщо тулити його фейс через кожну годину ,то вони зможуть "оце" поставити на місце Заслуженого, і залишись з головами?
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31.03.2023 10:27 Ответить
https://t.me/bahshid2023/208 Бахмутський Демон
Бадьорого.

Таке враження, що головна тактика підарів зараз направлена на пролізання в центр Бахмута, бо інтенсивність атак за межами міста трохи знизилась. Основні залпи вагнера роблять на півночі і сході міста, лізуть в центр, відбиваємо.

Бійня продовжується. Це справжня бійня під артою, стрєлкотньою і боротьбою за вулиці, будинки та підвали. То повне пекло.
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31.03.2023 10:35 Ответить
мбуть все це розраховано на затримку з контрнаступом..
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31.03.2023 10:43 Ответить
Можна подумати, що в нас людей дедалі більше стає.
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31.03.2023 10:56 Ответить
Але і контрольованих ЗСУ кварталів Бухмуту теж все менше...
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31.03.2023 11:11 Ответить
В рашке мясо есть... А у нас?
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31.03.2023 11:48 Ответить
от шкода що всі видатні "генерали" та "головнокомандувачі" є тільки тут на Цензорі.. А то вони б вже давно і Бахмут взяли, і орків за урал вигнали..
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31.03.2023 12:30 Ответить
Може й так але виникає питання чого в отих СПРАВЖНІХ генералів ну ніяк нічого не виходить в боротьбі з ворожими обхватами Соледара а потім Бахмута і Авдіївки.
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31.03.2023 14:58 Ответить
 
 