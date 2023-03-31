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Новости Агрессия России против Украины
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От полученных ранений в госпитале умер четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов

віталій,мерінов

Ночью 31 марта от полученных на фронте травм в госпитале скончался Виталий Меринов - четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, информирует Цензор.НЕТ.

"Четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу Виталий Меринов пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения. Во время одного из боев Виталий получил огнестрельное осколочное ранение в ногу. Выздоровел и снова вернулся на фронт и защищал Украину до последнего вздоха", - говорится в сообщении.

Ивано-Франковский глава отметил, что у Виталия Меринова остались жена и двухлетняя дочь.

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военнослужащие (6090) потери (4368) ВСУ (6536)


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Топ комментарии
+33
Кращі з найкращих
Смиливі з найсмиливіших
Патріоти за покликанням серця захищають нашу Україну та вітдають своє життя
Героям слава та вічна пам'ять.
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31.03.2023 10:31
+23
Програма була про цього хлопця...
Співчуття родині...
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31.03.2023 10:28
+15
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

Співчуття рідним...

Знову йдуть найкращі.
Подвиг Віталія відповідь тим, хто скавчить з приводу бойкоту Україною олімпіади.
"Не все те золото, що блищить на олімпіаді з кацапами"
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31.03.2023 10:35
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Програма була про цього хлопця...
Співчуття родині...
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31.03.2023 10:28 Ответить
"Програма" Чоловіка, Воїна і Героя.

це стосується всіх чоловіків....
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31.03.2023 10:37 Ответить
Кращі з найкращих
Смиливі з найсмиливіших
Патріоти за покликанням серця захищають нашу Україну та вітдають своє життя
Героям слава та вічна пам'ять.
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31.03.2023 10:31 Ответить
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

Співчуття рідним...

Знову йдуть найкращі.
Подвиг Віталія відповідь тим, хто скавчить з приводу бойкоту Україною олімпіади.
"Не все те золото, що блищить на олімпіаді з кацапами"
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31.03.2023 10:35 Ответить
Сльози... Скільки їх вже виплакано... (((((
Спочивай, Воїне ! Схиляю голову.
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31.03.2023 10:37 Ответить
Велике горе родині, непоправна втрата для України. Слава Герою і царство Боже. Який жаль, що війна забирає кращих, найцініший генофонд для нації. Вічна пам'ять тобі, синку.
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31.03.2023 10:38 Ответить
Найкращі українці віддають життя за Україну як герої!Пам'ятаємо усіх наших воїнів,хто загинув, захищаючи країну від московської навали!Смерть рашистам-окупантам та зрадникам!Нема їм прощення.
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31.03.2023 10:40 Ответить
Хлопчики, рідні, ніколи не кажіть "Ми будемо боротись до кінця", це поганий вислів, радянський, бо у совку не важлива була ціна. Для нас ВАЖЛИВА! . Тож, кажіть просто Ми будемо боротись до Перемоги! Я просто часто чую як хлопці в інтерв"ю кажуть "до кінця"((, не можна так казати, вислови і думки матеріазуються, тож, кажіть "до Перемоги!".
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31.03.2023 10:44 Ответить
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31.03.2023 10:50 Ответить
Все, кто сейчас отдают свою жизнь и здоровье в битве С рашистами - лучшие! Все! Вся Украина скорбит, преклонив колени и склонив голову, о ВСЕХ ушедших на Небо . Соболезнования родным.
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31.03.2023 10:52 Ответить
В той час як в нас, захищаючи Україну, гинуть усі, в т.ч. спортсмени, світові керманичі олімпійського спорту не вбачають в спорті політику. Гроші не пахнуть кров'ю українських спортсменів.
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31.03.2023 10:58 Ответить
Лише дописав би: для них....
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31.03.2023 11:04 Ответить
З ким залишимося, якщо загинуть всі пасіонарії? І так небагато їх було, а так і зовсім зникнуть...
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31.03.2023 11:03 Ответить
Війна щадить не хоробрих, а боягузливих. Анакреон.
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31.03.2023 11:10 Ответить
Vi4na Slava !
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31.03.2023 11:13 Ответить
Маленькі пухкі рученята
Тримають таткову медаль…
Таких медалей є багато -
Посмертно виданих, на жаль…
Війна своїх дітей не має,
Тому й чужих їй не шкода,
Вона калічить і вбиває
Без перебору й співчуття!..
Великі круглі оченята
Так пильно дивляться на нас.
І як же погляд не сховати
І не розплакатись в цей час?
Маленька таткова принцеса!
В його короткому житті -
Це найпрекрасніша із весен,
Найбільше Щастя на землі!
Дівчатко, схоже на Вкраїну,
У вишиванці чепурній…
Як розказати цій дитині,
Що татка вбито на війні?
Їй пояснили: він на Небі,
Йому там добре! І весь час
Молитися за нього треба
І що він бачить з неба нас.
Маленькі пухкі рученята
Тримають таткову медаль.
Їй треба зовсім небагато,
Та нездійсненного, на жаль…
Всього-лиш-на-всього і треба,
Щоб нижчим став небес поріг…
Щоб таточка зсадити з неба,
Стілець підставивши до них…
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31.03.2023 11:36 Ответить
У НАС ГИНУТЬ НАЙКРАЩІ, А МОСКОВСЬКИХ ПОПІВ МИ НЕ МОЖЕМО ВИСЕЛИТИ З КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ....ГАНЬБА НАМ ВСІМ ПЕРЕД ПАМ'ЯТТЮ ТАКИХ ГЕРОЇВ...
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31.03.2023 12:18 Ответить
Герою Слава!
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31.03.2023 12:47 Ответить
Ломаченка і Усика на передову , на зустріч з православними братами!
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31.03.2023 12:51 Ответить
Зате вася ломаченко не припиняє нас дивувати своїми діями. І усик приперся до московських попів на молебен.
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31.03.2023 13:10 Ответить
 
 