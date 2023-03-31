От полученных ранений в госпитале умер четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов

Ночью 31 марта от полученных на фронте травм в госпитале скончался Виталий Меринов - четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, информирует Цензор.НЕТ.

"Четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу Виталий Меринов пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения. Во время одного из боев Виталий получил огнестрельное осколочное ранение в ногу. Выздоровел и снова вернулся на фронт и защищал Украину до последнего вздоха", - говорится в сообщении.

Ивано-Франковский глава отметил, что у Виталия Меринова остались жена и двухлетняя дочь.

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