От полученных ранений в госпитале умер четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов
Ночью 31 марта от полученных на фронте травм в госпитале скончался Виталий Меринов - четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу
Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, информирует Цензор.НЕТ.
"Четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу Виталий Меринов пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения. Во время одного из боев Виталий получил огнестрельное осколочное ранение в ногу. Выздоровел и снова вернулся на фронт и защищал Украину до последнего вздоха", - говорится в сообщении.
Ивано-Франковский глава отметил, что у Виталия Меринова остались жена и двухлетняя дочь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Співчуття родині...
це стосується всіх чоловіків....
Смиливі з найсмиливіших
Патріоти за покликанням серця захищають нашу Україну та вітдають своє життя
Героям слава та вічна пам'ять.
Герою Слава!
Співчуття рідним...
Знову йдуть найкращі.
Подвиг Віталія відповідь тим, хто скавчить з приводу бойкоту Україною олімпіади.
"Не все те золото, що блищить на олімпіаді з кацапами"
Спочивай, Воїне ! Схиляю голову.
Тримають таткову медаль…
Таких медалей є багато -
Посмертно виданих, на жаль…
Війна своїх дітей не має,
Тому й чужих їй не шкода,
Вона калічить і вбиває
Без перебору й співчуття!..
Великі круглі оченята
Так пильно дивляться на нас.
І як же погляд не сховати
І не розплакатись в цей час?
Маленька таткова принцеса!
В його короткому житті -
Це найпрекрасніша із весен,
Найбільше Щастя на землі!
Дівчатко, схоже на Вкраїну,
У вишиванці чепурній…
Як розказати цій дитині,
Що татка вбито на війні?
Їй пояснили: він на Небі,
Йому там добре! І весь час
Молитися за нього треба
І що він бачить з неба нас.
Маленькі пухкі рученята
Тримають таткову медаль.
Їй треба зовсім небагато,
Та нездійсненного, на жаль…
Всього-лиш-на-всього і треба,
Щоб нижчим став небес поріг…
Щоб таточка зсадити з неба,
Стілець підставивши до них…