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Новости Война
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Мецола о ядерном оружии РФ в Беларуси: Надо быть готовыми ко всему, война не закончилась

мецола

Президент Европейского парламента Роберта Мецола призвала быть готовыми к любому развитию событий после того, как Россия объявила о развертывании тактического ядерного оружия в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По ее словам, решение Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси свидетельствует о том, что война далека от окончания.

"Мы должны быть готовы ко всему и должны отдавать себе отчет, что война не закончилась. Я буду продолжать настаивать на том, чтобы мы не прекращали реагировать, пока Россия не уйдет из Украины", - подчеркнула Мецола.

Она добавила, что уже сейчас министры иностранных дел стран-членов ЕС призывают к ответу на эскалацию России, например дополнительных санкций.

"Мы видим эскалацию со стороны Путина после того, как Международный уголовный суд выдал беспрецедентный международный ордер на его арест", - подытожила президент Европарламента.

Напомним, ранее российский диктатор Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.

МИД Украины требует созвать Совбез ООН из-за намерения РФ разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

В ЕС заявили, что готовы ответить санкциями.

Также читайте: Возможное размещение ядерного оружия на территории Беларуси отслеживается, - ГУР МО

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Ну это было понятно. Война на долго(
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31.03.2023 11:23 Ответить
З ньго як з гуся вода. Розуміє тільки силу.
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31.03.2023 12:39 Ответить
Ахах)
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31.03.2023 11:37 Ответить
Адекватная девушка.
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31.03.2023 12:03 Ответить
Я так понимаю если Украине кто то даст ядерное оружие то это не проблема, ну по аналогии с Белорусью. И если она запустит его по оккупанту - то это ради гарантий мира.
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31.03.2023 15:27 Ответить
 
 