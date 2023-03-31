Мецола о ядерном оружии РФ в Беларуси: Надо быть готовыми ко всему, война не закончилась

Президент Европейского парламента Роберта Мецола призвала быть готовыми к любому развитию событий после того, как Россия объявила о развертывании тактического ядерного оружия в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По ее словам, решение Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси свидетельствует о том, что война далека от окончания.

"Мы должны быть готовы ко всему и должны отдавать себе отчет, что война не закончилась. Я буду продолжать настаивать на том, чтобы мы не прекращали реагировать, пока Россия не уйдет из Украины", - подчеркнула Мецола.

Она добавила, что уже сейчас министры иностранных дел стран-членов ЕС призывают к ответу на эскалацию России, например дополнительных санкций.

"Мы видим эскалацию со стороны Путина после того, как Международный уголовный суд выдал беспрецедентный международный ордер на его арест", - подытожила президент Европарламента.

Напомним, ранее российский диктатор Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.

МИД Украины требует созвать Совбез ООН из-за намерения РФ разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

В ЕС заявили, что готовы ответить санкциями.

Также читайте: Возможное размещение ядерного оружия на территории Беларуси отслеживается, - ГУР МО