ООН работает "по закону Паркинсона" и не подлежит реформированию, - бывший представитель Украины Ельченко

ООН не подлежит реформированию. Международное сообщество упустило шанс изменить работу этой организации, что привело к ряду конфликтов, в частности, к войне РФ против Украины.

Такое мнение бывший постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко выразил в материале РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я являюсь пессимистом по идее реформирования ООН. Эта реформа никогда не прекращалась, каждый новый генсек ООН начинал свою карьеру с заявлений, что нужно эту организацию реформировать, но на этих словах все заканчивалось. Я не являюсь сторонником реформирования ООН, потому что она просто не подлежит какой-либо реорганизации", - объяснил Ельченко.

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По его мнению, секретариат ООН уже многие десятилетия работает по "закону Паркинсона". Он насчитывает 15 тысяч сотрудников из более чем 170 стран мира, которые, как отметил дипломат, заинтересованы лишь в том, чтобы получать неплохую заработную плату и выполнять только бумажные функции.

"Наскільки може бути ефективною організація, яка 80% свого бюджету, до якого входять і внески України, витрачає на оплату праці свого секретаріату? Я думаю, що ось тут потрібно щось змінювати, бо не для цього ООН створювалася. Вона створювалася для підтримки миру та безпеки", - заявив він.

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Другой проблемой является присутствие среди членов ООН тоталитарных государств: Россия, Иран, Северная Корея, Венесуэла и т.д. Как считает Ельченко, пока эти страны занимают места в организации, рассчитывать на ее эффективность не следует, не говоря уже о праве вето, которым злоупотребляет сегодня РФ.