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ООН работает "по закону Паркинсона" и не подлежит реформированию, - бывший представитель Украины Ельченко

оон,радбез

ООН не подлежит реформированию. Международное сообщество упустило шанс изменить работу этой организации, что привело к ряду конфликтов, в частности, к войне РФ против Украины.

Такое мнение бывший постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко выразил в материале РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я являюсь пессимистом по идее реформирования ООН. Эта реформа никогда не прекращалась, каждый новый генсек ООН начинал свою карьеру с заявлений, что нужно эту организацию реформировать, но на этих словах все заканчивалось. Я не являюсь сторонником реформирования ООН, потому что она просто не подлежит какой-либо реорганизации", - объяснил Ельченко.

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По его мнению, секретариат ООН уже многие десятилетия работает по "закону Паркинсона". Он насчитывает 15 тысяч сотрудников из более чем 170 стран мира, которые, как отметил дипломат, заинтересованы лишь в том, чтобы получать неплохую заработную плату и выполнять только бумажные функции.

"Наскільки може бути ефективною організація, яка 80% свого бюджету, до якого входять і внески України, витрачає на оплату праці свого секретаріату? Я думаю, що ось тут потрібно щось змінювати, бо не для цього ООН створювалася. Вона створювалася для підтримки миру та безпеки", - заявив він.

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Другой проблемой является присутствие среди членов ООН тоталитарных государств: Россия, Иран, Северная Корея, Венесуэла и т.д. Как считает Ельченко, пока эти страны занимают места в организации, рассчитывать на ее эффективность не следует, не говоря уже о праве вето, которым злоупотребляет сегодня РФ.

Ельченко (279) ООН (4157) реформы (3951)


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Топ комментарии
+11
Це те, що я вже багато разів писав.
ООН, мертвонароджена і до краю забюрократизована організація, єдина мета якої - продовження свого існування. Решта її мало цікавить.
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31.03.2023 12:01
+3
ООН - це третьосортний дискусійний клуб політичних імпотентів-старперів.
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31.03.2023 12:08
+3
Паркінсона? Це коли в старих маразматиків руки трусяться і вони ссуться собі в штани? Ну тоді ООН працює на 100% за цим законом.
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31.03.2023 12:11
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Це те, що я вже багато разів писав.
ООН, мертвонароджена і до краю забюрократизована організація, єдина мета якої - продовження свого існування. Решта її мало цікавить.
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31.03.2023 12:01 Ответить
++++++++++++++
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31.03.2023 12:45 Ответить
ООН - це третьосортний дискусійний клуб політичних імпотентів-старперів.
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31.03.2023 12:08 Ответить
"...Я є песимістом щодо ідеї реформування ООН. Ця реформа ніколи не припинялася, кожен новий генсек ООН починав свою кар'єру з заяв, що потрібно цю організацію реформувати, але на цих словах все закінчувалося. Я не є прихильником реформування ООН, бо вона просто не підлягає будь-якій реорганізації", - пояснив Єльченко..." Як це все знайомо з обіцянок президентів, депутатів та мерів міст України.
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31.03.2023 12:09 Ответить
Паркінсона? Це коли в старих маразматиків руки трусяться і вони ссуться собі в штани? Ну тоді ООН працює на 100% за цим законом.
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31.03.2023 12:11 Ответить
Это не тот Закон Паркинсона (поищите в Википедии)

Закон Па́ркінсона - емпіричний закон, який стверджує, що будь-яка робота завжди заповнює весь відведений на неї час.

Сформульований істориком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%BB_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD Сирілом Норткотом Паркінсоном у його сатиричній статті, надрукованій в британському журналі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB) «The Economist» у https://uk.wikipedia.org/wiki/1955 1955 році й пізніше виданий разом з його іншими статтями в книзі «Parkinson's Law: The Pursuit of Progress», (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондон , John Murray, https://uk.wikipedia.org/wiki/1958 1958 ).

Паркінсон зробив свої висновки на великому досвіді роботи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F британських державних установ.
Згідно з Паркінсоном, у цього закону є дві рушійні сили:
- чиновник прагне множити підлеглих, а не суперників;
- чиновники створюють один одному роботу.
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31.03.2023 12:29 Ответить
Нах паркинсона: бюрократия является социальным классом со своим классовым интересом - создания классовой диктатуры бюрократического класса.
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31.03.2023 13:06 Ответить
так не за законом, а за синдромом
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31.03.2023 12:13 Ответить
Все в руках США. Это их косяки что людоеды в ООН обнаглели.
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31.03.2023 12:25 Ответить
Людоїдам дали право вето. А значить право поїдати слабших.
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31.03.2023 14:05 Ответить
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31.03.2023 12:31 Ответить
ООН підлягає реформуванню. Просто через расформирование. Роспуск подобно Лиги Наций. Гитлер, кстати, сам вышел из Лиги Наций, а сралина выгнали за нападение на Финляндию.
Русского Гитлера выгнать из ООН не могут потому что не хотят.
Но ООН может существовать только при общем консенсусе и соблюдении всеми устава ООН. Если же какая то страна устав не соблюдает, нападает на соседей, а её за это не выгоняют, то это значит, что все другие страны и прежде всего США мирятся с этим, согласны на это.
Другими словами, если бы у президента США были яйца, то он вышел бы из состава ООН и объявил о созыве новой организации.
А всю ось Зла, страны изгои , объявил бы персонами нонграта в США.
До исправления их поведения. И, естественно, никакого для Оси Зла членства в новом Совете Безопасности, ни для России, ни для Китая.
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31.03.2023 12:38 Ответить
Є дієвий спосіб: всім притомним країнам вийти з цієї корумпованої клоаки і створити дієву інституцію. А там хай лишаються рашка зі своїми орбашками. По факту ця оон злочинна, бо бездіяльність, невиконання своїх обов'язків, заради чого вона і створювалась - це злочин проти людства. Всі оці війни, що ведуть рашисти, це наслідок невиконання оон свого призначення.
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31.03.2023 12:42 Ответить
А чем же ане кармицца будут.
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31.03.2023 13:08 Ответить
Времена Рейгана - Брежнева.

"Младший по рангу офицер делал доклад, но Кертис Лемэй, начальник штаба военно - воздушных сил, перебил его и сказал:

- «Молодой человек, прекратите называть СССР нашим врагом. Он наш противник. Наш враг - это наш военно - морской флот».

Так же дела обстояли и у нас в СНБ: врагом Совета НБ был Госдепартамент США." - Ричард Пайпс в книге "Я жил. Мемуары непримкнувшего".

Возможно, до сих пор для армии США, Госдепартамента США Россия не враг, а противник, которого необходимо умиротворять, ублажать... !?

Которого следует бояться.... И боятся...

Как посольство США в Киеве, - посольство самого могущественного государства в мире, - трусливо сбежало во Львов, а потом уже со Львова, каждую ночь прятались в Польше, под "зонтик НАТО".

А ведь спустя месяцы после начала войны в Киеве и во Львове живут люди...
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31.03.2023 12:51 Ответить
Є думка що всі ці пацифізми ООН виключно саботаж з метою зробити у майбутньому з ООН надвпливової структури з унікальними повноваженями, а зараз щоб люди по всьому світу були незадоволені роботою ООН, багато зі своїх функцій само ООН просто саботує.
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31.03.2023 14:09 Ответить
Всем давно понятно, что СБ ООН (да и ООН в целом) не выполняют функций, которые закладывались в основу этих организаций. Проблема в том, исходя из сложившейся ситуации в мире, ничего другого создать просто невозможно.
Мир поляризовался. И поляризовался принципиально. Есть демократические страны. Есть диктатуры/автократии/монархии. И есть огромное кол-во стран "с кем выгоднее здесь и сейчас", т.е. и вашим и нашим.
И эти три группы исключают возможности договорится (проголосовать) по-справедливости, по-честному, по-правильному. Т.к. у этих групп, свои, диаметрально противоположные понятия "справедливости", "правильности" и "честности".
Обнуление ООН и создание новой организации, которая объеденит только демократические, адекватные и вменяемые страны - это путь к окончательному расколу всего мира. Это прямая дорога к третьей мировой.
Поэтому, какая бы не была импотентная ООН, она остается единственной площадкой для принятия, типа "коллективных" решений. Другой нет и не предвидится.
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31.03.2023 14:52 Ответить
США должны выйти из нее и создать новую организацию. Без них да без их денег она недолго просуществует. И, я думаю, приличные страны быстро пойдут за Америкой. Другого пути реформировать ООН я не вижу
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31.03.2023 17:57 Ответить
В ту лузу ОБСЕ, ЮНИСЕФ, КРАСНЫЙ КРЕСТ, и т. д.
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31.03.2023 18:34 Ответить
 
 