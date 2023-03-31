ООН работает "по закону Паркинсона" и не подлежит реформированию, - бывший представитель Украины Ельченко
ООН не подлежит реформированию. Международное сообщество упустило шанс изменить работу этой организации, что привело к ряду конфликтов, в частности, к войне РФ против Украины.
Такое мнение бывший постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко выразил в материале РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я являюсь пессимистом по идее реформирования ООН. Эта реформа никогда не прекращалась, каждый новый генсек ООН начинал свою карьеру с заявлений, что нужно эту организацию реформировать, но на этих словах все заканчивалось. Я не являюсь сторонником реформирования ООН, потому что она просто не подлежит какой-либо реорганизации", - объяснил Ельченко.
По его мнению, секретариат ООН уже многие десятилетия работает по "закону Паркинсона". Он насчитывает 15 тысяч сотрудников из более чем 170 стран мира, которые, как отметил дипломат, заинтересованы лишь в том, чтобы получать неплохую заработную плату и выполнять только бумажные функции.
"Наскільки може бути ефективною організація, яка 80% свого бюджету, до якого входять і внески України, витрачає на оплату праці свого секретаріату? Я думаю, що ось тут потрібно щось змінювати, бо не для цього ООН створювалася. Вона створювалася для підтримки миру та безпеки", - заявив він.
Другой проблемой является присутствие среди членов ООН тоталитарных государств: Россия, Иран, Северная Корея, Венесуэла и т.д. Как считает Ельченко, пока эти страны занимают места в организации, рассчитывать на ее эффективность не следует, не говоря уже о праве вето, которым злоупотребляет сегодня РФ.
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ООН, мертвонароджена і до краю забюрократизована організація, єдина мета якої - продовження свого існування. Решта її мало цікавить.
Закон Па́ркінсона - емпіричний закон, який стверджує, що будь-яка робота завжди заповнює весь відведений на неї час.
Сформульований істориком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%BB_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD Сирілом Норткотом Паркінсоном у його сатиричній статті, надрукованій в британському журналі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB) «The Economist» у https://uk.wikipedia.org/wiki/1955 1955 році й пізніше виданий разом з його іншими статтями в книзі «Parkinson's Law: The Pursuit of Progress», (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондон , John Murray, https://uk.wikipedia.org/wiki/1958 1958 ).
Паркінсон зробив свої висновки на великому досвіді роботи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F британських державних установ.
Згідно з Паркінсоном, у цього закону є дві рушійні сили:
- чиновник прагне множити підлеглих, а не суперників;
- чиновники створюють один одному роботу.
Русского Гитлера выгнать из ООН не могут потому что не хотят.
Но ООН может существовать только при общем консенсусе и соблюдении всеми устава ООН. Если же какая то страна устав не соблюдает, нападает на соседей, а её за это не выгоняют, то это значит, что все другие страны и прежде всего США мирятся с этим, согласны на это.
Другими словами, если бы у президента США были яйца, то он вышел бы из состава ООН и объявил о созыве новой организации.
А всю ось Зла, страны изгои , объявил бы персонами нонграта в США.
До исправления их поведения. И, естественно, никакого для Оси Зла членства в новом Совете Безопасности, ни для России, ни для Китая.
"Младший по рангу офицер делал доклад, но Кертис Лемэй, начальник штаба военно - воздушных сил, перебил его и сказал:
- «Молодой человек, прекратите называть СССР нашим врагом. Он наш противник. Наш враг - это наш военно - морской флот».
Так же дела обстояли и у нас в СНБ: врагом Совета НБ был Госдепартамент США." - Ричард Пайпс в книге "Я жил. Мемуары непримкнувшего".
Возможно, до сих пор для армии США, Госдепартамента США Россия не враг, а противник, которого необходимо умиротворять, ублажать... !?
Которого следует бояться.... И боятся...
Как посольство США в Киеве, - посольство самого могущественного государства в мире, - трусливо сбежало во Львов, а потом уже со Львова, каждую ночь прятались в Польше, под "зонтик НАТО".
А ведь спустя месяцы после начала войны в Киеве и во Львове живут люди...
Мир поляризовался. И поляризовался принципиально. Есть демократические страны. Есть диктатуры/автократии/монархии. И есть огромное кол-во стран "с кем выгоднее здесь и сейчас", т.е. и вашим и нашим.
И эти три группы исключают возможности договорится (проголосовать) по-справедливости, по-честному, по-правильному. Т.к. у этих групп, свои, диаметрально противоположные понятия "справедливости", "правильности" и "честности".
Обнуление ООН и создание новой организации, которая объеденит только демократические, адекватные и вменяемые страны - это путь к окончательному расколу всего мира. Это прямая дорога к третьей мировой.
Поэтому, какая бы не была импотентная ООН, она остается единственной площадкой для принятия, типа "коллективных" решений. Другой нет и не предвидится.