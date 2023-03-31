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Новости Агрессия России против Украины
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В Киевской области россияне убили 1 374 украинца, в том числе 38 детей, 280 человек считаются пропавшими без вести, - Небытов

буча,чорновіл,архів

В Киевской области оккупанты убили 1374 украинцев, 280 числятся пропавшими без вести, погибли 38 детей, 34 получили ранения.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Работа продолжается. Россия совершила большое количество преступлений, убийств мирных людей. 1374 погибших украинца, тела которых уже найдены. Но до сих пор остаются не найденными, пропавшими без вести 280 украинцев. Их судьбу, по состоянию на данный момент, мы не знаем. ...За месяц оккупации погибли 38 детей, 34 были ранены. Младшему ребенку было шесть месяцев. Но работа продолжается", – сообщил Небытов.

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Он отметил, что эти жертвы не были случайными, большинство погибших убиты целенаправленно именно из стрелкового оружия.

Киевская область (4113) Небытов (161) военные преступления (1423)


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31.03.2023 12:12 Ответить
а могли б шашлики істи в минулому році--спитай зе чому
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31.03.2023 12:12 Ответить
МОК Фіфа Уефа питання ..
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31.03.2023 13:51 Ответить
 
 