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Новости Война
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Лукашенко о размещении ядерного оружия РФ в Беларуси: "Хочу обеспечить мир народу"

лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что страна вынуждена вернуть на свою территорию ядерное оружие из-за якобы нарушений гарантий, которые были предоставлены ей под его выведение в 1990-х годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"При складывающихся обстоятельствах мной были активизированы переговоры с президентом России Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно после возвращения ядерного оружия, выведенного в 90-х годах под гарантии - никаких санкций против тех, кто вывел, никакого давления, никакого планирования наступлений и революций. Все растоптано, все нарушено", - сказал самопровозглашенный "президент".

"Я имею право поставить вопрос возвращения ядерного оружия, обязательство вывода которого тогда еще, ко мне, подписали безумцы?", - сказал он.

Лукашенко отметил, что тогда "испытал жесточайшее давление со стороны не только Запада, но и со стороны президента России".

"Я как сейчас помню, он говорит: ты пойми, раздавят, уничтожат. И обслуживать ты не сможешь стратегические боеголовки... Тогда было невероятное давление, и я вынужден был отступить под гарантии", - добавил он.

Лукашенко заявил, что не пытается "кого-то запугивать или шантажировать", а хочет "обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу".

Смотрите: Лукашенко предложил прекратить боевые действия в Украине "с обеих сторон" и объявить "перемирие". ВИДЕО

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) ядерное оружие (1325)


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Топ комментарии
+16
Це до вечора в стрічці будуть дебільні балачки цього поца?
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31.03.2023 12:28
+14
Скажи уже правду: Хочу прикрыть свою жопу, потому что за 20+ лет я столько насрал что теперь очко жмет от страха.
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31.03.2023 12:28
+10
Да перестаньте уже этих убогих пиарить! То бухой медведь, то @банутый бульболук! Кому нафиг нужны их мыслеиспражнения?! Что вообще зависит от этих ничтожеств, а тем более от их словесной вони??
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31.03.2023 12:33
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Скажи уже правду: Хочу прикрыть свою жопу, потому что за 20+ лет я столько насрал что теперь очко жмет от страха.
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31.03.2023 12:28 Ответить
Це до вечора в стрічці будуть дебільні балачки цього поца?
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31.03.2023 12:28 Ответить
картопляний дуче обгрунтовує повернення ядерної зброї в Україну.
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31.03.2023 12:33 Ответить
Да перестаньте уже этих убогих пиарить! То бухой медведь, то @банутый бульболук! Кому нафиг нужны их мыслеиспражнения?! Что вообще зависит от этих ничтожеств, а тем более от их словесной вони??
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31.03.2023 12:33 Ответить
Дебил картофельный, это не твое ЯО будет, а путлера. Сына Колю уже отдал в заложники путлеру, теперь всю Беларусь ему в заложники хочешь отдать?
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31.03.2023 12:35 Ответить
Він її в "заложники" і так вже віддав, зробивши "посібником" воєнного злочину! А тепер "сябри" хай готуються репарації виплачувать Бо "сябравання" закінчилося після першого пострілу росіян з білоруської території
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31.03.2023 12:45 Ответить
Это он добавил сам себя к военным преступникам, но не Беларусь. А вот когдя ЯО НАТО будет нацеленно на Беларусь и путлер начнет шантаж, угрожая применить его с территории Беларуси, вот тогда и станет вся страна заложником.
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31.03.2023 12:50 Ответить
"Заложники" різними бувають! Вони морально стали "заложниками" у кацапів ще тоді коли погодилися з політикою Лукашенка у "протистоянні з НАТО" Ще тоді коли Тіхановська заявляла під час передвиборчої кампанії що буде продовжувать добросусідство з Росією та ставила білорусам у приклад Путіна Те що відбувається зараз - лише "фінальний акт"
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31.03.2023 13:00 Ответить
Это не заложники, это скудоумие. Еще раз повторяю: вся страна будет под прицелом ЯО НАТО, а управление размещенным в Беларуси ЯО будет в мацкве.
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31.03.2023 13:05 Ответить
Ти дуже спрощено розумієш поняття "заложник" Фільм "Діамантова рука" дивився? Пам"ятаєш фразу "Льоліка": "Не дрейфь, Козлодоев! Сядем усе!" Так і тут! Лука ще тоді натякнув білорусам "Мы все - в адной лодке!" А зараз це каже відкрито!
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31.03.2023 13:15 Ответить
Именно заложники, а что если сумасшедший путлер запустит ракету с территоррии Беларуси? Даже без ЯО на борту, но будет иденцифицирована как носитель?
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31.03.2023 13:19 Ответить
Я ВСЕ сказав! Якщо ти не зрозумів - це не моя вина а твоя біда
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31.03.2023 13:34 Ответить
Извини, сенсей, ты всегда все лучше всех знаешь и всегда прав.
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31.03.2023 13:54 Ответить
Хто тобі винен?
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31.03.2023 13:58 Ответить
Я ВСЕ сказав! Якщо ти не зрозумів - це не моя вина а твоя біда
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31.03.2023 14:03 Ответить
От бачиш - В ЧОМУ між нами різниця? Я викладаю власні думки а ти їх осягнуть не можеш - тому лише мене "мавпуєш" Саме в ц ьому твоя біда й полягає - у недостатності інтелектуального розвитку
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31.03.2023 14:14 Ответить
Извини, сенсей, ты всегда все лучше всех знаешь и всегда прав. Да, забыл добавить, ты еще и гигант мысли и не каждому смертному дано понять высоту полета твоей мысли (впрочем как и безграничность хамства).
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31.03.2023 14:18 Ответить
Вибачаю... І жалію... Тебе Бо - замість прислухаться до поради, ти "став у позу аскарблённава самалюбия" Це тобі не додає ні розуму, ні користі, ні авторитету
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31.03.2023 14:25 Ответить
Ну вот и молодец. А "порады" дают без хамства, ты же уже взрослый, наверное, и это сам понимаешь.
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31.03.2023 14:27 Ответить
А "хамство" моє в чому полягває? В тому, що я вказав тобі на те, що у тебе "обмежений кругозір"? Так тут проблема не в мені, а в тобі!
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31.03.2023 14:32 Ответить
В тебе как раз. Еще раз повторяю: хамство - признак бессилия и невоспитанности.
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31.03.2023 14:56 Ответить
Ясно! Тоді перейдем до ХАМСТВА: "Вибач, що я "дурня" назвав "дурнем" так "завуальовано"! Тепер кажу тобі про це прямо
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31.03.2023 15:06 Ответить
Ты, хамло интернетное, оскорбляя всех белорусов, оскорбил и этих парней:

Полк імені Кастуся Калиновського (біл. По́лк імя́ Кастуся́ Каліно́ўскага, Połk imia Kastusia Kalinoŭskaha) - білоруський полк Збройних сил України, сформований у березні 2022 року як батальйон для захисту України, а саме - міста Києва від російського вторгнення в Україну 2022 року під час російсько-української війни. Був сформований з членів тактичної групи «Білорусь», учасників «Білого легіону» та «Молодого фронту», а також інших білорусів, які раніше не входили до цих формувань. До складу формування також входить група добровольців білоруського «Чорного кота».[5][6] 21 травня того ж року батальйон було реорганізовано в полк, до складу якого увійшли батальйони «Литвин» і «Во́лат».

Названо на честь Кастуся Калиновського - одного з лідерів Січневого повстання білорусів, поляків, литовців та українців проти Російської імперії у 1863 році, національного героя Білорусі.
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31.03.2023 15:08 Ответить
О-о-о! "Панеслась душа в Рай!" Давно мене в "беларусафобии" не звинувачували! Ти ще мене "наймитом Лукашенка" назви! Що - нема чим крить - так ти вирішив "привлечь абчественнасть" і "указать лицо настаящега врага" України? "Очкур притримай - бо репне!"
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31.03.2023 15:19 Ответить
Давно мене в "беларусафобии" не звинувачували!
Ти ще мене "наймитом Лукашенка" назви!

Две противоречивые фразы в одном предложении... Ты вообще с головой дружишь хоть иногда?
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31.03.2023 15:36 Ответить
Саме про це я тебе вже давно питав - чи ти з головою дружиш Відповідь отримав - навіть без твого висловлювання з цього приводу Ти мене перестав цікавить як співрозмовник
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31.03.2023 15:39 Ответить
Дуже дякую, хвилософ.
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31.03.2023 15:41 Ответить
Будь ласка!
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31.03.2023 15:52 Ответить
Загробный?
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31.03.2023 12:35 Ответить
После того, как прилетит ответка, бедарусский народ будет почивать в мире.
Бульбофюрер всё правильно делает. Бедарусы это заслужили...
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31.03.2023 12:36 Ответить
надо Кравчука судить посмертно,ибо он,п***а,сдал ядерку,тем самым не захотел мира для народа Украины.
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31.03.2023 12:38 Ответить
свою дупу на драники натрешь гнида вусата
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31.03.2023 12:40 Ответить
Боже... Яке кончене! Чорнобиля недостатньо було
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31.03.2023 12:40 Ответить
Про які "гарантії" цей "живий труп" морозить? Якщо БРСР просто тупо віддала з своєї території до Росії ядерні компоненти без будь-яких умов!
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31.03.2023 12:41 Ответить
Хочеш врятувати нород - то вдавися наступоного разу як будеш смоктати х*йлу!
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31.03.2023 12:42 Ответить
Коли лапті запустять бімби з твоєї території - забезпечиш ответку по твоєму колгоспу.
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31.03.2023 12:42 Ответить
...яка ти потворна скотиняка.Нехай тебе роздере народ,за який ти людожер піклуєшся.
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31.03.2023 12:43 Ответить
контролировать ядерное оружие в Белоруссии будет ***** и при удобном моменте превратит страну в полигон ...дурость процветает
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31.03.2023 12:45 Ответить
Так это просто, шнурок колхозный. Выкинь парашные войска с территории своего чумного барака с вывеской "**********". Перестреляй ВСЁ своё окружение, удави своих троих выкидыще и отравись сам, и мир твоим терпилам будет обеспечен. После выплаты репараций Украине. Больших репараций.
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31.03.2023 12:56 Ответить
Лукашенко,безумовно,зіграв свою позитивну роль в історіі білорусів.Він не дозволив тієї дикої приватизаціі.яка відбулась у нас по принципу надкушеного яблука - не зможу з"їсти так хоч надкушу щоб інші не претендували...Але потім він став тормозом,законсервувавши совітський уклад життя держави,а іншого він в силу своєї тупості зрозуміти і спланувати не зміг...Потім почався комплекс всіх королів і царьків,що просиділи більше десяти років на троні - держава - це я...І все пішло реверсом в протилежний напрямок...Років сім-вісім тому якби в бацьки вистарчило клепок подякувати і звалити з трону Білорусь могла б стояти не згірше Польщі...але пізно...Тепер вона впевнено і твердо йде в піZду разом з бацькам і рашкою...шкода...
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31.03.2023 12:57 Ответить
Більш дебільнішого коменти важко вигадати. Де вас дебілів набирають?
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31.03.2023 13:00 Ответить
Тема знищення та вбивств опозиції, зникнення журналістів не розкрита, як і участь у нападі на Україну
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31.03.2023 14:09 Ответить
попи - опіум народу, лукашенко - яо
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31.03.2023 13:11 Ответить
Ні .Доки Білорусь не вмиється кров'ю і вони не зрозуміють що вони народ діла не буде.
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31.03.2023 13:14 Ответить
"Война - ето мір"© 1984
Оруелл мабуть в могилі крутиться як пропеллер.
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31.03.2023 13:24 Ответить
Таракан сделал Беларусь легальной целью. Белокацапы должны радоваться.
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31.03.2023 14:37 Ответить
Для Білорусі це означає кінець існування.
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31.03.2023 17:12 Ответить
це як сказати що пожежу буду гасити бензином
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31.03.2023 18:24 Ответить
 
 