Лукашенко о размещении ядерного оружия РФ в Беларуси: "Хочу обеспечить мир народу"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что страна вынуждена вернуть на свою территорию ядерное оружие из-за якобы нарушений гарантий, которые были предоставлены ей под его выведение в 1990-х годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"При складывающихся обстоятельствах мной были активизированы переговоры с президентом России Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно после возвращения ядерного оружия, выведенного в 90-х годах под гарантии - никаких санкций против тех, кто вывел, никакого давления, никакого планирования наступлений и революций. Все растоптано, все нарушено", - сказал самопровозглашенный "президент".

"Я имею право поставить вопрос возвращения ядерного оружия, обязательство вывода которого тогда еще, ко мне, подписали безумцы?", - сказал он.

Лукашенко отметил, что тогда "испытал жесточайшее давление со стороны не только Запада, но и со стороны президента России".

"Я как сейчас помню, он говорит: ты пойми, раздавят, уничтожат. И обслуживать ты не сможешь стратегические боеголовки... Тогда было невероятное давление, и я вынужден был отступить под гарантии", - добавил он.

Лукашенко заявил, что не пытается "кого-то запугивать или шантажировать", а хочет "обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу".

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