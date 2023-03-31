Лукашенко о размещении ядерного оружия РФ в Беларуси: "Хочу обеспечить мир народу"
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что страна вынуждена вернуть на свою территорию ядерное оружие из-за якобы нарушений гарантий, которые были предоставлены ей под его выведение в 1990-х годах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"При складывающихся обстоятельствах мной были активизированы переговоры с президентом России Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно после возвращения ядерного оружия, выведенного в 90-х годах под гарантии - никаких санкций против тех, кто вывел, никакого давления, никакого планирования наступлений и революций. Все растоптано, все нарушено", - сказал самопровозглашенный "президент".
"Я имею право поставить вопрос возвращения ядерного оружия, обязательство вывода которого тогда еще, ко мне, подписали безумцы?", - сказал он.
Лукашенко отметил, что тогда "испытал жесточайшее давление со стороны не только Запада, но и со стороны президента России".
"Я как сейчас помню, он говорит: ты пойми, раздавят, уничтожат. И обслуживать ты не сможешь стратегические боеголовки... Тогда было невероятное давление, и я вынужден был отступить под гарантии", - добавил он.
Лукашенко заявил, что не пытается "кого-то запугивать или шантажировать", а хочет "обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу".
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Полк імені Кастуся Калиновського (біл. По́лк імя́ Кастуся́ Каліно́ўскага, Połk imia Kastusia Kalinoŭskaha) - білоруський полк Збройних сил України, сформований у березні 2022 року як батальйон для захисту України, а саме - міста Києва від російського вторгнення в Україну 2022 року під час російсько-української війни. Був сформований з членів тактичної групи «Білорусь», учасників «Білого легіону» та «Молодого фронту», а також інших білорусів, які раніше не входили до цих формувань. До складу формування також входить група добровольців білоруського «Чорного кота».[5][6] 21 травня того ж року батальйон було реорганізовано в полк, до складу якого увійшли батальйони «Литвин» і «Во́лат».
Названо на честь Кастуся Калиновського - одного з лідерів Січневого повстання білорусів, поляків, литовців та українців проти Російської імперії у 1863 році, національного героя Білорусі.
Ти ще мене "наймитом Лукашенка" назви!
Две противоречивые фразы в одном предложении... Ты вообще с головой дружишь хоть иногда?
Бульбофюрер всё правильно делает. Бедарусы это заслужили...
Оруелл мабуть в могилі крутиться як пропеллер.