РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9950 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
776 0

На юге Силы обороны ликвидировали 14 оккупантов, уничтожили станцию ​​РЭБ, наземный пункт управления БпЛА, 2 беспилотника, 1 танк, - ОК "Південь"

знищення

На левобережье Херсонской области украинская авиация и артиллеристы поразили 2 района сосредоточения вражеских сил и средств

Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Демилитаризовано 17 оккупантов, 10 единиц вооружения и техники, среди которых станция радиоэлектронной борьбы, антидроновое ружье, наземный пункт управления БпЛА, 2 миномета и 2 беспилотных разведчика, 1 танк и 2 единицы автобронетехники", - говорится в сообщении.

Также украинские военные уничтожили состав боеприпасов вражеской противовоздушной обороны, полевой боеснабжение и наблюдательный пункт.

Смотрите: Башня российского танка взлетает высоко вверх после детонации боекомплекта. ВИДЕО

армия РФ (19011) ликвидация (3465) уничтожение (6811) потери (4368)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 