На юге Силы обороны ликвидировали 14 оккупантов, уничтожили станцию РЭБ, наземный пункт управления БпЛА, 2 беспилотника, 1 танк, - ОК "Південь"
На левобережье Херсонской области украинская авиация и артиллеристы поразили 2 района сосредоточения вражеских сил и средств
Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"Демилитаризовано 17 оккупантов, 10 единиц вооружения и техники, среди которых станция радиоэлектронной борьбы, антидроновое ружье, наземный пункт управления БпЛА, 2 миномета и 2 беспилотных разведчика, 1 танк и 2 единицы автобронетехники", - говорится в сообщении.
Также украинские военные уничтожили состав боеприпасов вражеской противовоздушной обороны, полевой боеснабжение и наблюдательный пункт.
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