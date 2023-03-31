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В Аргентине россиянам начали массово отказывать в продлении туристического пребывания и выдаче вида на жительство

рф,віза,шенгенська

В Аргентине начали массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания. Десятки российских туристов выдворили под угрозой депортации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Также отмечается, что миграционная служба отказывает россиянам в выдаче вида на жительство.

В консульском отделе российского дипломатического представительства в Аргентине рассказали, что в аргентинском миграционном управлении участилась практика принятия негативных решений по продлению так называемого туристического пребывания и отказа в оформлении вида на жительство.

Также в консульстве знают несколько десятков ситуаций, когда россиянам выносили предписание покинуть страну в кратчайшие сроки "под угрозой инициирования процедуры депортации". Гражданам других стран отказы не поступают.

В миграционной службе Аргентины объясняют отказы положением соглашения о безвизовых поездках, согласно которому россияне могут находиться на территории страны без визы в течение 90 дней.

Ведомство сообщало, что в 2022 году в Аргентине побывало 10,5 тыс. россиян. В феврале 2023 года одним рейсом прибыли 33 россиянки на последних сроках беременности.

В аргентинской миграционной службе в феврале рассказали, что 6 беременных россиянок депортировали, потому что они не могли доказать цель туристической поездки. Власти подозревают российских туристок в "родильном туризме" ради получения ребенком гражданства по праву рождения. По данным ведомства, в 2022 году в Аргентину въехали более 5,8 тыс. беременных россиянок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Турции россиянам прекратили выдавать виды на жительство: требуют документы о доходах

Аргентина (117) туризм (1543)


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Топ комментарии
+14
Гоніння кацапні починається по світу , бо це не люди , а брехливі потвори,вбивці і ворюги , навіть туалетний папір крали в готелях Турціі 😠

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31.03.2023 13:27
+12
це ті, хто навіть нацистів радо прийняли?...
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31.03.2023 13:20
+9
"Украинцев придумали в австрийском Генштабе!" ( головний представник Генштабу - АС Пушкін "Тиха украинская ночь")

Ні один народ світу не може похвалиться тим, що відома дата його виникнення... За виключенням росіян - їх створили Височайшим Указом Петра Першого, 2 листопада 1721 року...

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31.03.2023 13:30
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це ті, хто навіть нацистів радо прийняли?...
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31.03.2023 13:20 Ответить
В Аргентині доволі значна українська діаспора В 1945-му у них з німцями не було протистояння
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31.03.2023 13:26 Ответить
Я би не назвав українську діаспору в Аргентині «значною» в порівнянні із італійською або навіть каталонською але вони там дуже зорганізовані через церкву, Пласт і інші організаціі. В нашій церкві отець із Аргентини.
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31.03.2023 13:39 Ответить
А тобі різниця понять "значний" та "доволі значний", відома? Бо у мене в коментарі саме друге поняття присутнє
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31.03.2023 13:54 Ответить
А громада аргентинських росіян-старовірів була проти німців?
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31.03.2023 13:40 Ответить
Питай росіян-старовірів
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31.03.2023 13:52 Ответить
СтароВіро Брежневой...
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31.03.2023 13:58 Ответить
Я питаю в тебе, бо ти такий розумний, про позицію аргентинських українців знаєш достеменно. То чому б і про аргентинських старовірів не запитати.
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31.03.2023 14:38 Ответить
"Під"їбеш - коли срать сідатимеш!" "Грабовський" тобі, "непонятливому", тут пояснення дає А для того, щоб знать позицію "аргентинських українців" - не мені "в сраку заглядать" треба, а трішки відслідковувать діяльність українських діаспор у світі Інтернет є для цього
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31.03.2023 14:51 Ответить
Чого тебе тіпає?
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31.03.2023 14:57 Ответить
МЕНЕ? Та ти мені не цікавий Це тебе, бідаху, "ковбасить" у безплідних спробах мене "куснуть"
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31.03.2023 15:03 Ответить
Ти форменний бовдур. Форменний - це у прямому сенсі.
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31.03.2023 15:07 Ответить
Це твоя особиста думка
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31.03.2023 15:14 Ответить
Чао, Аміго )
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31.03.2023 13:21 Ответить
Разоблачение лжи путина об украинцах. Часть 2

https://youtu.be/1Fop60jo3qI

кацапия - барак бомжей.
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31.03.2023 13:21 Ответить
"Украинцев придумали в австрийском Генштабе!" ( головний представник Генштабу - АС Пушкін "Тиха украинская ночь")

Ні один народ світу не може похвалиться тим, що відома дата його виникнення... За виключенням росіян - їх створили Височайшим Указом Петра Першого, 2 листопада 1721 року...

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31.03.2023 13:30 Ответить
Гоніння кацапні починається по світу , бо це не люди , а брехливі потвори,вбивці і ворюги , навіть туалетний папір крали в готелях Турціі 😠

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31.03.2023 13:27 Ответить
Буэнос на йух кацапуры.
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31.03.2023 13:28 Ответить
Там спеціально массово загоняли вагітних ватних самок, щоб мати народження личинок-потвор на терріторії Аргентини і їх неможиво було б депортувати. Аналогічне будуть робити в Криму і роблять в лаврі.
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31.03.2023 13:32 Ответить
in6i krainy majut´ braty pryklad ta robyty te same 👍
zenit´ zyh vbuvz´ zvidusjudy, do ihnjogo hujla na bolota 👉
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31.03.2023 13:43 Ответить
Аргентинці бояться, що ця публіка буде "боротись" за права угнетенних народов Аргентини.
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31.03.2023 13:47 Ответить
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31.03.2023 14:12 Ответить
эту кацапскую сволоту уже весь мир гонит в хвост и в гриву!приятно это осознавать!
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31.03.2023 14:20 Ответить
Это потому что Аргентина не резиновая.
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31.03.2023 14:44 Ответить
А хоч і каучукова,та не хоче стати ЧукоГековою....
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31.03.2023 15:21 Ответить
 
 