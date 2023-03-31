В Аргентине россиянам начали массово отказывать в продлении туристического пребывания и выдаче вида на жительство

В Аргентине начали массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания. Десятки российских туристов выдворили под угрозой депортации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Также отмечается, что миграционная служба отказывает россиянам в выдаче вида на жительство.

В консульском отделе российского дипломатического представительства в Аргентине рассказали, что в аргентинском миграционном управлении участилась практика принятия негативных решений по продлению так называемого туристического пребывания и отказа в оформлении вида на жительство.

Также в консульстве знают несколько десятков ситуаций, когда россиянам выносили предписание покинуть страну в кратчайшие сроки "под угрозой инициирования процедуры депортации". Гражданам других стран отказы не поступают.

В миграционной службе Аргентины объясняют отказы положением соглашения о безвизовых поездках, согласно которому россияне могут находиться на территории страны без визы в течение 90 дней.

Ведомство сообщало, что в 2022 году в Аргентине побывало 10,5 тыс. россиян. В феврале 2023 года одним рейсом прибыли 33 россиянки на последних сроках беременности.

В аргентинской миграционной службе в феврале рассказали, что 6 беременных россиянок депортировали, потому что они не могли доказать цель туристической поездки. Власти подозревают российских туристок в "родильном туризме" ради получения ребенком гражданства по праву рождения. По данным ведомства, в 2022 году в Аргентину въехали более 5,8 тыс. беременных россиянок.

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