В Аргентине россиянам начали массово отказывать в продлении туристического пребывания и выдаче вида на жительство
В Аргентине начали массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания. Десятки российских туристов выдворили под угрозой депортации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Также отмечается, что миграционная служба отказывает россиянам в выдаче вида на жительство.
В консульском отделе российского дипломатического представительства в Аргентине рассказали, что в аргентинском миграционном управлении участилась практика принятия негативных решений по продлению так называемого туристического пребывания и отказа в оформлении вида на жительство.
Также в консульстве знают несколько десятков ситуаций, когда россиянам выносили предписание покинуть страну в кратчайшие сроки "под угрозой инициирования процедуры депортации". Гражданам других стран отказы не поступают.
В миграционной службе Аргентины объясняют отказы положением соглашения о безвизовых поездках, согласно которому россияне могут находиться на территории страны без визы в течение 90 дней.
Ведомство сообщало, что в 2022 году в Аргентине побывало 10,5 тыс. россиян. В феврале 2023 года одним рейсом прибыли 33 россиянки на последних сроках беременности.
В аргентинской миграционной службе в феврале рассказали, что 6 беременных россиянок депортировали, потому что они не могли доказать цель туристической поездки. Власти подозревают российских туристок в "родильном туризме" ради получения ребенком гражданства по праву рождения. По данным ведомства, в 2022 году в Аргентину въехали более 5,8 тыс. беременных россиянок.
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