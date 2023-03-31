Две из девяти ракет, выпущенные оккупантами по Харьковщине, разорвались в воздухе, - ОВА
Одна ракета попала посреди жилого квартала в дорогу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Олег Синегубов.
По его словам, вчера около 22 часов россияне выпустили по Харькову и области 9 ракет ЗРК С-300.
"И довольно трудно сказать в настоящее время, что действительно было целью, помимо собственно террора гражданского населения. Потому что ракеты попали в полупромзону, повредили при этом исключительно гражданскую инфраструктуру, жилые дома. Одна ракета попала посреди жилого квартала в дорогу. Еще две ракеты разорвались прямо в воздухе", - объяснил глава области.
Синегубов добавил, что на местах обстрела спасатели ликвидируют последствия. Ударами повреждены электросети.
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але не дочекаються тварюки !!