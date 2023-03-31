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Новости Война
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Две из девяти ракет, выпущенные оккупантами по Харьковщине, разорвались в воздухе, - ОВА

харківщина

Одна ракета попала посреди жилого квартала в дорогу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Олег Синегубов.

По его словам, вчера около 22 часов россияне выпустили по Харькову и области 9 ракет ЗРК С-300.

"И довольно трудно сказать в настоящее время, что действительно было целью, помимо собственно террора гражданского населения. Потому что ракеты попали в полупромзону, повредили при этом исключительно гражданскую инфраструктуру, жилые дома. Одна ракета попала посреди жилого квартала в дорогу. Еще две ракеты разорвались прямо в воздухе", - объяснил глава области.

Синегубов добавил, что на местах обстрела спасатели ликвидируют последствия. Ударами повреждены электросети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия ракетных ударов по Харькову и атаки шахедов по Изюмщине, пять человек получили ранения. ФОТОрепортаж

обстрел (26850) Харьковщина (5577) Синегубов (558)


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А сколько наших ракет по Белгородщине долетело? А да, нисколько же..
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31.03.2023 13:29 Ответить
То може в тебе десь там завалялося пару ракеток - надай їх ЗСУ.
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31.03.2023 13:34 Ответить
Москальня намагається знищити украінців ,
але не дочекаються тварюки !!
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31.03.2023 13:30 Ответить
Двьє ракьЄти сделалі жьЄст доброй волі...
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31.03.2023 13:46 Ответить
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31.03.2023 13:52 Ответить
На ні, треба будувати дороги.
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31.03.2023 15:07 Ответить
Ці дві ракети ,що зірвались в повітрі ,тупі кацапи взяли зі складу навіть не впевнившись що вони зенітні( не перероблені для стрільби по наземним цілям). Тим самим збергли життя харків'янам. Це той випадок коли ідіоти бувають корисними.
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31.03.2023 14:33 Ответить
Ти сам схож на кацапське ІПСО, бо захищаєш пацифізм Зе влази у виготовлені власної зброї
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31.03.2023 14:34 Ответить
 
 