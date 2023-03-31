Священнослужителю УПЦ (МП) на Буковине, который помогал уклоняющимся убегать от мобилизации, объявлено о подозрении, - СБУ

На Буковине заблокирован еще один канал незаконного выезда украинских граждан призывного возраста за границу. Уклоняющим помогал помощник настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Клирик предлагал военнообязанным свою помощь в нелегальной переправке за границу вне контрольно-пропускных пунктов.

Задокументировано, что в сентябре прошлого года он пообещал трем местным жителям организовать "беспрепятственный" выезд в Румынию. При этом сообщники фигуранта якобы должны обеспечить клиентов документами для свободного передвижения на территории ЕС. "Пунктом сбора" ухилянтов была определена территория монастыря. Именно оттуда их должны были вывезти за границу.

Но вместо "обещанных" документов клиентов доставили в приграничный район и показали "зеленку", по которой они вроде бы могут перейти в соседнюю страну. Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия организатора схемы и заблокировали канал нелегальной миграции.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Относительно его сообщника – дело уже рассматривается в суде. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.