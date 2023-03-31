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Новости Агрессия России против Украины
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Священнослужителю УПЦ (МП) на Буковине, который помогал уклоняющимся убегать от мобилизации, объявлено о подозрении, - СБУ

сбу

На Буковине заблокирован еще один канал незаконного выезда украинских граждан призывного возраста за границу. Уклоняющим помогал помощник настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Клирик предлагал военнообязанным свою помощь в нелегальной переправке за границу вне контрольно-пропускных пунктов.

Задокументировано, что в сентябре прошлого года он пообещал трем местным жителям организовать "беспрепятственный" выезд в Румынию. При этом сообщники фигуранта якобы должны обеспечить клиентов документами для свободного передвижения на территории ЕС. "Пунктом сбора" ухилянтов была определена территория монастыря. Именно оттуда их должны были вывезти за границу.

Но вместо "обещанных" документов клиентов доставили в приграничный район и показали "зеленку", по которой они вроде бы могут перейти в соседнюю страну. Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия организатора схемы и заблокировали канал нелегальной миграции.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Относительно его сообщника – дело уже рассматривается в суде. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Буковина (893) СБУ (19843) УПЦ МП (1558)


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Топ комментарии
+6
А в Києві такі підозри оголошувати страшно?
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31.03.2023 14:44
+2
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31.03.2023 14:54
+1
**************.
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31.03.2023 15:05
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А в Києві такі підозри оголошувати страшно?
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31.03.2023 14:44 Ответить
Да, воздастця! божий безліміт...
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31.03.2023 15:12 Ответить
Хоч якась користь з московських батюшок. Щось людське в ньому залишилось. А в Києві потрібно виганяти не тільки ФСБ з лаври, а і ФСБ з Банкової. Ато ці клоуни зелені щось впевнено там себе почувають
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31.03.2023 15:16 Ответить
Все, пішла жара...
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31.03.2023 14:53 Ответить
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31.03.2023 14:54 Ответить
**************.
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31.03.2023 15:05 Ответить
Які потрібно докази для того, щоб взяти негідників за зябра?
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31.03.2023 15:08 Ответить
а сам Бакланов то где?
а поп, = "он был агентом и выявил 100500 шпионов таким Образом чмудотворным"(правда после некоторого "приноса" кое кому более материальному чем Боб)
так шо - попок медаль заслужил, врагов нашел и конфисковал бабло и сдал на зону, все просто.
(если честно, то вполне....(давится от смеха) возможно бы было бы как бы, кроме как тут и шоб Ермак не видел))
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31.03.2023 15:22 Ответить
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31.03.2023 15:39 Ответить
 
 