В бою под Бахмутом погиб украинский общественный деятель, инструктор по альпинизму и горному туризму Орест Кинаш

В Донецкой области в бою за Бахмут погиб украинский общественный деятель, инструктор по альпинизму и горному туризму Орест Кинаш, он был офицером 53 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Об этом сообщили на Facebook-странице Туристско-информационного центра Captain Dzembronia, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, Ореста не стало. И это большая потеря для всего сообщества украинских путешественников. Орест был достойным человеком. Он достоин того, чтобы когда-то, на территории освобожденного от россиян Кавказа один из этих пиков, названных в честь тиранов переименовать в Пик Кинаша. И тогда, поднявшись на гору, развернув сине-желтое знамя, украинские альпинисты скажут: "Все нормально, Орест. Все нормально", – говорится в сообщении.

Известно, что Орест Кинаш был офицером 53-й отдельной механизированной бригады. Погиб в бою с оккупантами под Бахмутом.

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