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Новости Агрессия России против Украины
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В бою под Бахмутом погиб украинский общественный деятель, инструктор по альпинизму и горному туризму Орест Кинаш

кінаш

В Донецкой области в бою за Бахмут погиб украинский общественный деятель, инструктор по альпинизму и горному туризму Орест Кинаш, он был офицером 53 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Об этом сообщили на Facebook-странице Туристско-информационного центра Captain Dzembronia, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, Ореста не стало. И это большая потеря для всего сообщества украинских путешественников. Орест был достойным человеком. Он достоин того, чтобы когда-то, на территории освобожденного от россиян Кавказа один из этих пиков, названных в честь тиранов переименовать в Пик Кинаша. И тогда, поднявшись на гору, развернув сине-желтое знамя, украинские альпинисты скажут: "Все нормально, Орест. Все нормально", – говорится в сообщении.

Известно, что Орест Кинаш был офицером 53-й отдельной механизированной бригады. Погиб в бою с оккупантами под Бахмутом.

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Бахмут (1601) потери (4368) ВСУ (6536)


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31.03.2023 15:06 Ответить
Спочивай з Богом наш герою 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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31.03.2023 15:26 Ответить
Світла память !
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31.03.2023 15:45 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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31.03.2023 16:03 Ответить
Царство Небесне, вічна пам'ять!

Під Бахмутом "людей у росіян дедалі менше"?
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31.03.2023 16:05 Ответить
 
 