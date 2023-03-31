РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10046 посетителей онлайн
Новости Война
8 508 30

Путин утвердил новую концепцию внешней политики РФ: Учтены изменения после начала войны против Украины

путін

Диктатор Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной концепции основных направлений внешней политики России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной концепции внешней политики Российской Федерации", – сказал он.

По словам Путина, скорректировать ключевые стратегические документы пришлось из-за "кардинальных изменений в международной жизни".

Как передает Meduza, о положении обновленной концепции сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что логика документа "отражает изменения на внешнеполитическом контуре" после начала войны РФ против Украины.

В обновленной концепции США названы "главным проводником антироссийской линии".

Среди других тезисов концепции:

- вводится тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения нападения на Россию или ее союзников;
- указаны симметричные и асимметричные меры в ответ на угрозы России;
- предусмотрено, что антироссийские шаги недружественных государств при необходимости будут жестко прекращаться;
- заявлено стратегическое партнерство с Китаем и Индией.

Читайте: Обсуждение отправки в Украину миротворцев очень опасная тема, - Песков

путин (31197) россия (95326)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
а Индия в курсе, про "стратегическое партнерство" с пуйлом?
показать весь комментарий
31.03.2023 15:52
+17
Враховуючи дружні стосунки Індії з Китаєм.
показать весь комментарий
31.03.2023 16:01
+12
*****- старикашка вбивае генетический фонд раши. Незабаром китайці їх бабами займуться
показать весь комментарий
31.03.2023 15:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а Индия в курсе, про "стратегическое партнерство" с пуйлом?
показать весь комментарий
31.03.2023 15:52 Ответить
Враховуючи дружні стосунки Індії з Китаєм.
показать весь комментарий
31.03.2023 16:01 Ответить
і з Китаєм.
показать весь комментарий
31.03.2023 16:02 Ответить
Усі заяви ху&ла-це пусте.

Ціна его словам - нуль.

Він може казати, все що завгодно- бо він патологічний брехун з кгб.
Він говорить одне, думаю друге, а робить трете.
Це взагалі не людина.
Его місто - за ґратами.
Шо ця потвара буде підписувати, не мае ніякого значення.

Нам свое робить.

Бити москалів до остаточної Перемоги.
Слава ЗСУ!
Слава народу України
показать весь комментарий
31.03.2023 16:30 Ответить
Індія боїться, що замовлений та куплений у раісі металобрухт не доїде до Індії, а поїде в Україну, бо інакше ті пітекантропи скоро палками будуть воювати.
Та ще й бачать як ту техніку нищать західним озброєнням і що нема сенсу далі її купляти як раніше. Яка там вже співпраця...
Хоча по засиранню довкілля так, їм є чому один в одного повчитися.
показать весь комментарий
31.03.2023 16:07 Ответить
так, "братні народи", так і є
показать весь комментарий
31.03.2023 16:14 Ответить
Ісконно узкій Вішакхапатнам!
Дєди кровь пралівалі за Джайпур...
показать весь комментарий
31.03.2023 16:17 Ответить
*****- старикашка вбивае генетический фонд раши. Незабаром китайці їх бабами займуться
показать весь комментарий
31.03.2023 15:54 Ответить
Поза буквою "Зю", тобто рачком, цілком для ху...лятини підходить. Дякую, посміхнуло.
показать весь комментарий
31.03.2023 18:38 Ответить
- вводиться теза про використання збройних сил для нападу на її союзників;
- зазначено симетричні й асиметричні погрози у відповідь на погрози на адресу Росії;
- передбачено, що антиросійські кроки недружніх держав за необхідності жорстко не припинятимуться;
- заявлено стратегічне підданство Китаю та Індії.
показать весь комментарий
31.03.2023 15:57 Ответить
Сама цікава фраза про запобігання загрози нападу на росію або її союзників. Це визнання проізволу і вседозволеності.
показать весь комментарий
31.03.2023 15:59 Ответить
А може пора психиатрів вже кликати. Бо коли дійде справа до ГИЛЯКИ , куплені психиатри почнуть мантри, що він несповна розуму і тому його треба лічити
показать весь комментарий
31.03.2023 16:02 Ответить
А що його там лічити. Один.. перелік завершено.
А лікувати його таки треба. Спершу ампутація величі наживо і повністю, з цим справляться ЗСУ. Потім його власний тупий електорат повісить.
Тут би хто сказав як вилікувати цілу осатанілу країну...
показать весь комментарий
31.03.2023 16:14 Ответить
30 марта 9 років ПІСНІ ХУТИН *****
Шествие харьковских фанатов и донецких ультрас 30.03.14‼️‼️‼️

https://youtu.be/so_-WZqwprg
показать весь комментарий
31.03.2023 16:00 Ответить
poo tin - )(uj lo ...
показать весь комментарий
31.03.2023 18:04 Ответить
А переносний сортир збільшиш?
показать весь комментарий
31.03.2023 16:01 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2023 16:01 Ответить
Концепция: кадровой российской армии почти не осталось, танки - т-55, из высокотехнологичного - иранские мопеды, газ и нефть - по дешевке Китаю, роем в Крыму на пляжах окопы, Финляндия в НАТО, скоро и Швеция, силы быстрого реагирования НАТО в Польше, у ВСУ - хаймарсы, абрамсы и леопарды.
Никуйовая концепция!
показать весь комментарий
31.03.2023 16:02 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2023 16:04 Ответить
Диктатор Путин
Под диктовку
Отдал приказ
Взять у Каховки...
показать весь комментарий
31.03.2023 16:04 Ответить
розширення НАТО вже не червона лінія, так, ху"№о?
показать весь комментарий
31.03.2023 16:12 Ответить
китай дал добро на оглашение этого документа однозначно , ***** приподняло голову после визита Си , этот дурачек думает что схватил бога за бороду , не понимая , что он уже труп , как и вся его парашная страна , намечается групповуха , узкоглазый китаец имеет роиссю в рот , а сзади пристроился грязный индус , вот и вся правда про вяликую ............фу ***.
показать весь комментарий
31.03.2023 16:15 Ответить
Почему только Индия + Китай? А как же Эритрея, Зимбабве и бульбостан? Они же обидятся!!!
показать весь комментарий
31.03.2023 17:33 Ответить
Население Индии и Китая вместе больше 3 млрд человек. Население сша 330 млн. Зачем Росии Эретрея?))
показать весь комментарий
31.03.2023 19:23 Ответить
Зміни, які враховані карліком стосуються кількісного знищення голів русні і техніки ЗСУ, ну а самі тези не схожі на зовнішню політику, а напоминають неадеквата, який відбивається від пожежників і санітарів.
показать весь комментарий
31.03.2023 17:44 Ответить
все більше країн бажають в НАТО.. - терміново потрібно нову концепцію по знищенню рф
показать весь комментарий
31.03.2023 18:08 Ответить
Тю пришелепкуватий!!! Краще б заповіт свій затверджував, щоб личинки голі-босі не залишилися.
показать весь комментарий
31.03.2023 18:35 Ответить
 
 