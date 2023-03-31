Путин утвердил новую концепцию внешней политики РФ: Учтены изменения после начала войны против Украины
Диктатор Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной концепции основных направлений внешней политики России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
"Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной концепции внешней политики Российской Федерации", – сказал он.
По словам Путина, скорректировать ключевые стратегические документы пришлось из-за "кардинальных изменений в международной жизни".
Как передает Meduza, о положении обновленной концепции сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что логика документа "отражает изменения на внешнеполитическом контуре" после начала войны РФ против Украины.
В обновленной концепции США названы "главным проводником антироссийской линии".
Среди других тезисов концепции:
- вводится тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения нападения на Россию или ее союзников;
- указаны симметричные и асимметричные меры в ответ на угрозы России;
- предусмотрено, что антироссийские шаги недружественных государств при необходимости будут жестко прекращаться;
- заявлено стратегическое партнерство с Китаем и Индией.
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дружністосунки Індії з Китаєм.
Ціна его словам - нуль.
Він може казати, все що завгодно- бо він патологічний брехун з кгб.
Він говорить одне, думаю друге, а робить трете.
Це взагалі не людина.
Его місто - за ґратами.
Шо ця потвара буде підписувати, не мае ніякого значення.
Нам свое робить.
Бити москалів до остаточної Перемоги.
Слава ЗСУ!
Слава народу України
Та ще й бачать як ту техніку нищать західним озброєнням і що нема сенсу далі її купляти як раніше. Яка там вже співпраця...
Хоча по засиранню довкілля так, їм є чому один в одного повчитися.
Дєди кровь пралівалі за Джайпур...
- зазначено симетричні й асиметричні погрози у відповідь на погрози на адресу Росії;
- передбачено, що антиросійські кроки недружніх держав за необхідності жорстко не припинятимуться;
- заявлено стратегічне підданство Китаю та Індії.
А лікувати його таки треба. Спершу ампутація величі наживо і повністю, з цим справляться ЗСУ. Потім його власний тупий електорат повісить.
Тут би хто сказав як вилікувати цілу осатанілу країну...
Шествие харьковских фанатов и донецких ультрас 30.03.14‼️‼️‼️
https://youtu.be/so_-WZqwprg
Никуйовая концепция!
Под диктовку
Отдал приказ
Взять у Каховки...