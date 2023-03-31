Путин утвердил новую концепцию внешней политики РФ: Учтены изменения после начала войны против Украины

Диктатор Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной концепции основных направлений внешней политики России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной концепции внешней политики Российской Федерации", – сказал он.

По словам Путина, скорректировать ключевые стратегические документы пришлось из-за "кардинальных изменений в международной жизни".

Как передает Meduza, о положении обновленной концепции сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что логика документа "отражает изменения на внешнеполитическом контуре" после начала войны РФ против Украины.

В обновленной концепции США названы "главным проводником антироссийской линии".

Среди других тезисов концепции:



- вводится тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения нападения на Россию или ее союзников;

- указаны симметричные и асимметричные меры в ответ на угрозы России;

- предусмотрено, что антироссийские шаги недружественных государств при необходимости будут жестко прекращаться;

- заявлено стратегическое партнерство с Китаем и Индией.

Читайте: Обсуждение отправки в Украину миротворцев очень опасная тема, - Песков